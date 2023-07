NDBC BIDA BALITA (July 5, 2023)

HEADLINES

1 Pagbibigay ng mura pero masustansiyang pagkain sa publiko isinusulong ng NNC 12 ngayong Nutrition Month

2 40MM RIFLE GRENADE, nadiskubre ng Army sa Pikit, North Cotabato, sadyang pinasabog

3 DECOMMISSIONING NG MILF, pinamamadali ng limang gobernador ng BARMM sa DND at DILG.

4 MILF COMBATANTS, hindi nanggugulo sa panahon ng eleksyon, ayon sa isang MILF official, katunayan tumutulong pa sila para sa maayos na halalan

5 DALAWANG taga North Cotabato na naggraduate sa abroad na may honor, nagsisilbing inspirasyon sa lalawigan.

6 Governor Tamayo, maglalahad ng mga accomplishemt sa kanyang State of the Province Address ngayong araw

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local..

NANINDIGAN ang Cotabato City Council sa desisyon nito na patawan ng 6-month preventive suspension si Barangay

Tamontaka 1 Chairman Jhamran Pangilan dahil sa kasong administratibong inihain ng kanyang mga barangay kagawad.

Ito matapos maghain ng Motion for Reconsideration o apela ang kampo ni Chairman Pangilan sa Ministry of the Interior and Local Government o MILG.

Ayon kay Pangilan, wala aniyang sapat na ebidensya ng SP at walang due process sa pagtalakay sa kanyang kaso.

Sa pagsisiyasat ng SP, nabatid na hindi sumipot si Chairman Pangilan sa 11 session ng barangay noong nakaraang taon.

Sinagot ito ng opisyal at nagpresenta ng mga patunay na dumalo siya sa mga session pero hindi pinaniwalaan ng konseho.

-0-

LOCAL

HINILING ni Bangsamoro Member of Parliament Ishak Mastura kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na paalalahanan ang mga lider ng BARMM at Bangsamoro Transition Authority hinggil sa ilang kasapi ng legislative body na wala itong kapangyarihang bumuo ng mga bagong bayan sa rehiyon.

Sa kanyang liham kay Speaker Romuladez, nagpalabas ng mga kadahilanan si MP Mastura bakit hindi sakop ng BTA ang pagbubuo ng bagong bayan sa Maguindanao del Norte.

Si MP Lanang Ali Jr ay nagpanjukala na itatag ang dalawang bagong bayan mula sa DAtu Odin Sinsuat habang si MP Bailen Mantawil ay nagpanukala na hatiin ang bayan ng Sultan Kudarat.

Giit ni Mastura, di pwedeng gumawa ng bagogn bayan ang BTA dahil ito ay di gawain ng BTA habang ito ay nasa transition period.

Aniy ang BTA sa ngayon ay binubuo ng mga hindi regular elected parliament members kundi ito ay isang transitional body.

-0-

Local..

Samantala, hiniling ni MP Mastura ang pagkakaroon ng Philippine Congress-Bangsamoro Parliament Forum upang pag-usapan ang bagay na ito.

Si MP Ali ay nagpanukalang itatag ang bayan ng Datu Balabaran at Sheikh Abas Hamza mula sa mga barangay na sakop ng Datu Odin Sinsuat.

Si MP Mantawil naman ay nagpanukalang itayo ang bayan ng Nuling mula sa mga barangays na sakop ng bayan ng Sultan Kudarat.

Sa pagsasabing transitional body ang BTA, pinaalala ni Mastura na ang mga kasapi nito ay appointed ng pangulo ng bansa.

-0-

SAMANTALA, sa kaugnay na balita, sinabi ng mga gobernador na ang tagumpay ng decommissioning process ay nakasalalay sa kamay ng BARMM leadership.

Ito ay dahil nasa BARMM regional government ang Special Development Funds na gagamitin sa pangangailangan ng mga decommissioned combatants.

Anila ang presensya ng mga MILF base commands sa ilang lugar ay maaaring hadlang sa mga law enforcement agencies at peace mechanisms, dahil nahaharap sila sa hamon sa pagpapatupad ng batas.

Isang halimbawa dito ay ang nangyari sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur bago lang.

Ang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nagresulta sa madugong labanan ng MILF at tropa ng gobyerno kasi nga hindi nag coordinate ang PNP sa MILF na siyang dapat ayon sa ceasefire mechanism.

-0-

4Ps at Low-income earners, mabibigyan ng diskwuento ng Cotabato Electric Cooperative para sa member consumers

Hinihikayat ngayon ng Cotabato Electric Cooperative o COTELCO ang lahat ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries at maging low income earners na magparehistro na bilang lifeline consumer para sa electric subsidy.

Ayon sa pamunuan, ito ay batay na rin sa Republic Act 11552 o An Act extending and enhancing the implementation of the lifeline rate.

Target nito ang 4ps members at hindi nasali pero kabilang sa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority.

Ang Lifeline Rate Act, magbibigay ng subsidy para sa lahat ng kwalipikadong low-income electric consumers na makakatulong lalo na ngayong panahon.

-0-

LOCAL..

Kidapawan Mayor Evangelista, nagpalabas ng paglilinaw sa mga pakatakaran o mekanismo kung sino lang ang maaring bumili ng bigas sa bigasan sa barangay

May mga adjustments pang ipinatutupad ngayon ng Kidapawan City LGU sa mga mekanismo sa bigasan ng Barangay sa pagsisimula nito ngayong buwan.

Sa pamamagitan ng programang ito ng city government ay mapapakingangan ng mga mamamayan ang murang bigas ang halaga ay P20 kada kilo.

Sa bawat sabado, may isa hanggang dalawang barangay lang ang maaring mapuntahan ng City Agriculturist dala ang ibebentang 300 packs ng murang bigas sa bawat barangay.

-0-

LOCAL…

PALAGING BALIKAN ANG PIANANGGALINGAN, makarating man sa kahit saang sulok man ng mundo.

Ito ang PAHAYAG ni Rolando Fajardo na taga Antipas, NORTH Cotabato, NA ANAK ng magsasaka na nakapagtapos ng Master of Science in Animal Husbandry Engineering sa University of Debrecen sa Hungary.

Hinangaan kasi ito ng mga taga North Cotabatos dahil siya ay nakatapos BILANG TOP 1 SA KANYANG KLASE.

Sa tanong kung bakit sa labas pa ng bansa. Narito ang kanyang sagot.

Samantala, ang kuwento naman ni Angelo Robiños, na tubong Mlang, Cotabato na nakapagtapos din sa Finland, BILANG Chemist.

-0-

Hindi na nakapaminsala ang narekober na 40MM grenade sa Sitio Mamintal, Barangay Ginatilan, Pikit, Cotabato matapos itong kusang pinasabog ng Explosive and Ordnance Disposal Company.

Ang naturang pampabog kasi ay natagpuan ng mga sundalo nang nagpatupad ng operasyon.

Nagpatupad sila kaagad ng safety measures, kinordon ang area at nagpatupad ng clearing operation upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan sa lugar.

Agad namang rumesponde ang 33rd Explosive and Ordnance Disposal Team, at matagumpay na disarmahan at inalis ang nabangit sa lugar upang maalis ang pangamba ng mga residente at agarang maibalik sa normal na sitwasyon sa lugar.

-0-

Local…

Nakapagbigay ng trabaho sa higit 5,300 na mga mamamayan ang tourism sector ng South Cotabato sa unang anim na buwan ng 2023.

Karamihan sa mga ito ay nakapagtrabaho sa mga resort, accommodation establishments, Food and Dining, Health and Wellness, Attractions, Transportation, Agri-Tourism Farm, Travel and Tour, at iba pa.

Ito ay ayon kay Arts, Culture, Tourism, and Museum o ACTM Unit Statistician Richie Matubding.

-0-

Local…

Nakatuon ang Nutrition Month Celebration ngayng Hulyo sa pagbibigay sa publiko ng access sa abot kaya pero masustansiyang mga pagkain.

Ito ang ipinahayag ni National Nutrition Council o NNC 12 Regional Nutrition Program Coordinator Retsebeth Laquihon.

Sinabi ito ni Laquihon nang pangunahan ang paglunsand ng nutrition month sa Koronadal kahapon.

Dagdag pa ni Laquihon pinalalakas din ng NNC 12 ngayon ang kanilang information Education Campaign para sa malusong na pangangatawan.

Ipinunto pa nito na kailangan sa healthy diet ang masustansya, ligtas, at abot kayang mga pagkain.

-0-

Local…

Makikinabang sa Project Angel Tree ng DOLE 12 ang 50 mga child laborers at kanilang mga magulang o guardian sa Sultan Kudarat Province.

Kasunod ito ng paglunsad ng ahensya sa nasabing programa sa bayan ng Isulan.

Ang programa ay pinaglaanan naman ng P1 million pesos ng Provincial Council for the Protection of Children.

Layon nito na mabigyan ng kabuhayan ang mga benepisyaryo tulad ng welding, karenderia, kakanin production, furniture making at maraming iba pa.

Ang mga child laborer na na-profile ay nabigyan din ng mga gamit sa eskwela at groceries.

-0-

Local…

Sinimulan ng Regional Project Coordinating Office o RPCO XII ng Philippine Rural Development Project o PRDP ang kicked off ng construction ng rubber facility sa North Cotabato sa pamamagitan ng Pre-Construction Conference.

Layon nito na matukoy ang mga inaasahan at concern ng RPCO XII, contractor, at benepisyaryo bago simulan ang pagpapatayo ng multi-million rubber facility.

Nabatid na lead proponent ng nasabing subproject na nasa ilalim ng enterprise development component ng PRDP North Cotabato Rubber Development Cooperative o NOCORDECO sa bayan ng M’lang.

Sa isingawang conference nangako naman ang contractor na tatapusin nito ang konstruksyon ng nasabing proyekto sa loob 220 days ng naayon sa standard quality ng World Bank.

-0-

Local…

HINILING NG LIMANG provincial governors ng BARMM kay Defense Sec. Gilbert Teodoro at DILG Sec. Benhur Abalos na tumulong upang mapabilis ang MILF decommissioning.

Sa isang pahayag, sinabi ng limang mga governors, na dapat nang tutukan ni Sec. Teodoro at Sec. Abalos ang decommissioning process bilang bahagi ng pagsulong ng kapayapaan sa rehiyon lalo’t papalapit na ang October 2023 at May 2025 elections.

Ang lima ay sina Lanao Sur Gov. Mamintal Adiong, Maguindanao Sur Gov. Bai Mariam Mangudadatu, Sulu Gov. Sakur Tan, Basilan Gov. Hadjiman Hataman-Salliman at TAwi-Tawi Gov. Yshmael Sali.

Iginiit nila na suportado nila ang Mindanao peace process.

Pero, sinabi nila na may malaking hamon sa decommissioning tulad ng kawalan ng reliable baseline data na nagpahina sa kredibilidad ng proseso at tiwala ng magkabilang panig.

-0-

Local…

HINDI kailangang magpadala sa panawagan ng limang governors sa BARMM na tapusin ang decommissioning sa mga MILF combatants bago ang eleksyon sa Oktubre.

Ito ang sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Ad Hoc Joint Action Group o AHJAG Chair Anwar Alamada.

Binigyang-diin nito na hindi makakaapekto sa darating na halalan ang decommissioning sa mga dati MILF combatants na bahagi ng normalization process sa peace agreement.

Katunayan ay katuwang ng pamahalaan ang MILF sa pagpapanatili ng kapayapaan lalo na sa panahon ng halalan sa pamamagitan ng localized election arrangements.

Una nang nanawagan ang limang nga governors ng BARMM na ipagpaliban ang SK at Barangay elections hanggat hindi nakukumpleto ang decommissioning process.