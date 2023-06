NDBC BIDA BALITA (jUNE 30, 2023)

HEADLINES

1 MAG-ASAWA PATAY SA PAMAMARIL sa Shariff Aguak, Maguindanao del Sru habang sakay ng payong-payong kagabi.

2 MGA SUSPECT SA pag-ambush sa police patrol car sa Shariff Aguak, kinasuhan na ng PNP

3 Lasing na may kutsilyo, nag-amok Kidapawan, pinigilan ng pulis pero nanlaban kayat nabaril sa paa at sa katawan

4 Senior citizen na umanoy ginilitan natagpuang patay sa bahay nito sa South Cotabato, baka may foul play sabi ng PNP

4 TULONG NG DSWD sa mga may sakit, pwede hanggang P150,000 pero dahil maraming pasyente, ito ay hinahati-hati

5 Datu Odin Sinsuat Sangguniang Bayan members, ayaw na hatiin ang kanilang bayan; nag-chorus sila pa sila para iparating ang mensahe.

SA DETALYE….

Local..

PATAY ANG MAG-ASAWA nang sila ay ambusin ng di pa nakilalang mga suspect habang sakay ng payong-payong pauwi sa kanilang tahanan sa Barangay Labu=Labu Mother, Shariff Aguak, Maguindanao Sur pasado alas 6 kagabi.

Sinabi ni Shariff Aguak municipal police chief Maj. Haron Macabanding na ang mga biktima ay sina Nokoy Abdul, 54 taong gulang at asawa nitong si Siaya Abdul, 49, pawang mga taga Brgy. Mother Labu-Labu.

Patay on the spot ang mag-asawa.

Anim na empty shell ng di pa tukoy na uri ng baril ang natagpuan ng PNP sa crime scene.

Tuloy pa ang imbestigasyon at pangangalap ng impomasyon ng mga police na makatulong sa pagresolba ng kaso.

-0-

Local…

SINAMPAHAN NA NG KASONG MURDER AT MULTIPLE FRUSTRATED MURDER ang nasa 15 kataong mga suspect sa Shariff Aguak patrol car ambush na ikinasawi ng dalawa at ikinasugat ng apat na iba pa.

ITO ang kinumpirma sa DXMS Radyo Bida ni Bangsamoro Autonomous Region Regional Director Brig. Gen. Allan Nobleza.

Kasong murder at frustrated murder ang isinampa sa 15 mga suspect kasama ang mga john does o mga taong hindi direktang sangkot sa krimen pero may papel na ginampanan.

Hindi muna pinangalanan ni Nobleza ang mga suspek pero sila ay nabibilang sa armadong grupo na nag-ooperate sa Maguindanao Sur.

June 27 naisampa ang kaso sa Maguindanao del Sur Provincial Prosecutors Office.

Pauwi na sa kanilang headquarters ang mga kasapi ng Provincial Mobile Force Company sakay ng police patrol car matapos magsagawa checkpoint operation sa Shariff Aguak nang sila ay ambusin.

-0-

Local…

MAGPUPULONG BUKAS ang Peace Implementing Panels ng pamahalaan at MILF upang talakayin ang mga isyung may kinalaman sa transition tulad ng decommissioning.

Ang pulong ay gagawin sa Davao City at kabilang din sa tatalakayin ay ang police operation sa Datu Paglas, Maguindanao del Sur na ikinasawi ng pitong kasapi ng MILF.

Giit ng pamahalaan na ang mga napatay ay kasapi ng BIFF habang giit ng MILF na ang mga ito ay kanilang mga legitimate members.

Sinabi ni Presidential Peace Adviser Carlito Galvez na tampok sa pulong ang mga hakbang na may kinalaman sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao.

-0-

Local…

ABOT sa 1,500 katao ang nakabiyaya sa Medical Mission at food distribution na isinagawa ng Special Geographic Area Development Authority o SGADA sa 12 barangay na sakop ng SGA BARMM.

Ginanap ang aktibidad sa Barangay Binasing sa bayan ng Pigcawayan, North Cotabato.

Sinabi ni Ministry of the Interior and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo na ginagawa nila ito upang ibaba ang serbisyo ng bangsamoro government sa mamamayan.

Ang SGADA sa Barangay ay programa ng BARMM habang wala pang sariling munisipyo ang mga residente na sakop ng 63 barangays.

Kasabay nito ang ginawang convergence ng mga ahensya ng BARMM na nagbigay ng kani-kanilang serbisyo sa mga mamamayan.

-0-

Local..

IMBES NA HATIIN ay dapat ituon ang atensyon at mga programa para maging ganap na isang siyudad ang ng Datu Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte.

Isa ito sa mga nakapaloob sa ipinasang resolusyon sa special session ng Sangguniang bayan ng Datu Odin kahapon para tutulan ang paghahati sa tatlo sa naturang bayan.

Sa ngayon, nasa ikalawang pagbasa na sa BTA Parliament ang panukala ni Deputy Speaker Atty. Lanang Ali na hatiin sa tatlo ang bayan ng Datu Odin.

Nakasaad din sa resoluyson ng Sanggunian na ang paghahati sa resouces at atensyon ng mga local leaders ay magdudulot lang ng pagkabalam sa pagtugon sa usaping kahirapan at kaunlaran, peace and order at infrastructure development.

Nauna na ring nagpahayag ng pagtutol ang ilang mga barangay officials ng Datu Odin na mapapabilang sa bagong bubuuing bayan.

Ang naipasang resolusyon ng Sanggunian ay ipapaabot naman ng Sanggunian sa BTA.

-0-

Local…

HIGIT 100 katao ang naaresto ng PNP sa ikinasa nilang sabayang pagpapatupad ng batas sa buong rehiyon ng BARMM.

Sa isang linggong law enforcement operation ng PNP sa BARMM, abot sa 109 mga law violators ang naaresto sa rehiyon.

Sa weekly report ng PNP-BARMM, sinasabing kabilang sa mga nadakip ay ang mga wanted persons, drug personalities, nagdadala ng mga hindi lisensyadong baril, smugglers, illegal loggers at paglabag sa checkpoint operation.

Sinabi ni BARMM police regional director Brig. Gen. Allan Nobleza na 91 sa mga nadakip ay drug pushers at nakunan ng mahigit P700,000 na halaga ng shabu.

Dalawang mga wanted person naman ang kanilang naaresto habang tatlo ang nadakip dahil sa pagdadala ng mga loose firearms.

Sa checkpoint operation naman, dalawa ang nadakip dahil sa iba't ibang violation.

Pinuri ni Bri. Gen. Nobleza ang mga police sa tapat na pagtupad ng kanilang tungkulin.

-0-

Local..

ISANG barangay na lang sa Pikit, North Cotabato ang hindi pa nagagawan ng two-storey Barangay Hall ng Bangsamoro Government.

Ibig sabihin nito, 62 mula sa 63 barangays sa Special Geographic Areas o SGA-BARMM ang mayroon ng bagong Barangay hall na gawa ng MILG-BARMM.

Sinabi ito ni BARMM interior minister Atty. Naguib Sinarimbo kasabay ng ginawang inagurasyon ng two-storey Barangay Hall sa Barangay Matilac, Pigcawayan cluster ng SGA.

Nagkakahalaga ito ng P3.5 million.

Problema sa lupang pagtitirikan ng Barangay hall ang dahilan bakit hindi natuloy ang proyekto sa isang barangay sa Pikit.

Sinabi naman ni Atty. Sinarimbo na ang pagpapatayo ng mga Barangay hindi lamang sa SGA kundi pati na sa boung rehiyon ay bahagi ng estratehiya ng BARMM gov't na mas mapahusay pa ang paghahatid serbisyo sa kumunidad.

-0-

Local..

Lasing na nag-aàmok gamit ang kutsilyo, sugatan matapos mabaril ng rumespondeng pulis; self defense lang daw sabi ng PNP

Naospital ang 27-anyos na lalaki matapos na mabaril ng PNP dahil nag amok sa National Highway Miyerkules ng gabi sa Poblacion, Kidapawan City.

Sinabi sa DXND Radyo BIDA ni police investigator at intel officer Police Captain Tupas na ang suspect ay nakilalang si Butch Cabanes Jordan ng Davao City.

Nang makatanggap ng report, agad na nakapagresponde ang PNP at nadatnan na nagwawala ang suspect na may dalang kutsilyo. Sa impormasyon, may mag-asawa pang biktima ng panunutok ng kutsilyo at umano'y panghihingi ng pera na ginawa ang suspect.

Sinubukan siyang awatin si Police Staff Sergeant Gonzales pero nagmatigas pa rin ito hanggang sa nabaril sa kanyang binti.

Hindi pa rin siya nagpa-awat. Katunayan, sinubukan pa niyang saksakin ang police officer kayat nabaril siya sa dibdib. Giit ng police, self-defense ang ginawa ni Gonzales.

Nagpapagaling na sa ospital ngayon ang lalaki at siya ay sasampahan pa rin ng reklamo.

-0-

Local..

Sabik na ang mga mamamayan ng Kidapawan sa bigasan sa Barangay o ang pagbebenta ng murang bigas sa lungsod NA GINAGAWA SA MGA BARANGAY.

Para kasi sa kanila malaking tulong ito dahil sa TUMATAAS NA NAMAN ang presyo NG BIGAS, LALO NA NG local rice na siyang nagpa-ARAY sa maraming consumers.

Ang luntian rice kasi ay NABIBILI SA HALAGANG P20 per kilo na siyang pinakamababa sa buong pilipinas.

NATIGIL ANG PAGBEBENTA NITO DAHIL SA KAKULANGAN NG SUPPLY.

Sa pagbabalik nito SIMULA BUKAS, MAGKAKAROON NG RICE STORES SA ILANG PILING BARANGAY NA MALAKING TULONG DAHIL MAKAKATIPI ANG MGA CONSUMER SA PRESYO AT SA PAMASAHE.

-0-

Local…

MGA MAGNANAKAW na taga Digos at nasa Kidapawan City, mahigpit na tinututukan ng PNP; mga local contacts nila sa lungsod, sinsubaybayan din

MAHIGPIT NA BINABANTAYAN NGAYON NG KIDAPAWAN CITY PNP ANG POSIBLENG MGA LOCAL CONTACTS NG MAGNANAKAW NA TAGA DIGOS NA NAARESTO SA LUNGSOD.

KASABAY NITO, HINILING NI Kidapawan DEPUTY POLICE CHIEF Captain Razel Enriquez SA PUBLIKO KASUNOD NG PAGKAKAHULI NG SUSPECT NA TAGA DIGOS.

DAYO SA LUNGSOD ANG SUSPECT NA HINDI PINANGALANAN SA REPORT. MARAMI NA RIN ITONG NABIKTIMA AT SIYA AY POSITIBONG KINILALA NG ILAN SA KANYANG NAPAGSAMANTALAHAN.

AYON KAY ENRIQUEZ, Malaking tulong din sa mga pulis ang community policing o mamamayan sa komunidad na tumutulong sa pag-aresto sa mga suspect.

Pero sa pangkalahatan, responsibilidad pa rin ng bawat isa na bantayan ang kanilang ari-arian, AYON KAY ENRIQUEZ.

-0-

Local…

Pamilya ng batang may Biliary Cirrhosis, taos pusong pasasalamat sa nag-abot ng tulong para sa liver transplant

NAGPASALAMAT ANG PAMILYA NI JIAN sa lahat ng mga nag-ambag at nagpaabot ng tulong para sa kanyang anak na may sakit na Biliary Cirrhosis simula ng siya ay ipinanganak.

Sampung taon na siya at patuloy na lumalaban sa buhay.

Sa setyembre ngayong taon, tuloy na tuloy na ang liver transplant sa bansang India, ang mismong donor ay ang kanyang ina.

Para sa kanyang ina na si Maricel Dano, mission ito ng Panginoon sa kanilang pamilya na alagaan at gagawin ang lahat para sa may sakit na anak.

Anya, sa Panginoon siya humuhugot ng lakas sa pang araw-araw na buhay at ipinakitang paglaban ng kanyang anak.

Samantala, sa operasyon sa mga susunod na buwan nangangailangan ng malaking halaga ng pera ang pamilya at sila ay nananawagan pa ng dagdag na tulong.

-0-

Local..

Pinaniniwalaang na-overdose daw sa kai-inum ng energy drink ang isang 16 na taong gulang na out of school youth kaya ito nasawi.

Hinihinalang bumagsak ang kidney ng binatilyo na taga Purok 2, Marangay Kamada, Magpet.

Arman Pangilayan Jr. na dating estudyante ng Magpet National High School sa grade 10 ay huminto sa pag-aaral upang magtrabaho.

Araw araw ay umiinom siya ng popular na energy drink na di pinangalanan sa report.

Ayon sa mga kaanak ni Arman na nakapanayam ng DXND Radyo BIDA, umiinom ito ng energy drink bago matulog dahil pagod sa pagtatrabaho at naglalaro pa ng basketball palaging puyat dahil sa paglalaro ng mobile legend.

Kamakalaa, ito ay nakaranas ng panghihina ng katawan kayat dinala sa provincial hospital sa Amas pero inilipat sa Cotabato Regional and Medical Center para isailalim sa dialysis. Di niya nakayanan at bumigay ang kanyang katawan.

May sakit din sa puso si Arman.

Naniniwala ang pamilya na ang sobrang pag-inum ng energy drink ang isa sa dahilan ng kanyang kidney ailments.

Ayon sa ilang eksperto, ang energy drink ay naglalaman ng mga sangkap na mapanganib sa kalusugan kapag sobra ang nainum.

-0-

Local…

Senior citizen na umanoy ginilitan natagpuang patay sa bahay nito sa Banga, South Cootabato

Patay na nang matuklasan sa loob mismo ng kubo nito ang isang senior citizen sa Banga, South Cotabato.

Kinilala ni Banga Chief of Police Lt. Col. Johnny Rick Medel ang biktima na si Nelson Victoria, 61 anyos, magsasaka at nakatira sa Barangay Lamba, Banga.

Ang wala nang buhay na biktima ay unang nakita ng pamangkin nitong si Rey Duyag na sumilip sa bintana ng kanyang kubo.

Ayon kay Medel sa ngayon ay nagsasagawa pa ng malalimang imbestighasyon ang PNP sa sinapit ng nagiisang senior citizen na natuklasan nilang ginilitan.

-0-

Local

Assistance to Individuals in Crisis Situation ng DSWD napakinabangan ng higit sa 50,000 indibidwal sa region 12 ngayong 2023

Nakapagbigay na ng higit sa P280 million pesos na ayuda sa mga mamamayan ng rehiyon ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD 12 mula Enero hanggang noong Mayo.

Ayon kay DSWD 12 Crisis Intervention Section Head Nanig Sanoy, ito ay nakapakinangan ng higit sa 50,000 nga mga mamamayan sa rehiyon.

Paliwanag ni Sanoy layon ng AICS na makapagbigay kaagad ng ayuda sa mga mamamayan na nasa emergency crisis situation.

Pero nilinaw ni Sanoy na hindi lahat ng mahihirap ay kwalipikado na mabigyan ng medical,food, financial, o funeral assistance ng AICS.

Paliwang nito ang mga nais kasing makinabang sa programa ay sumasailalim muna sa assessment ng kanilang mga social workers.

Kinumpirma din ni Sanoy na pinakarami ngayon sa mga nanghihingi ng ayuda sa AICS ay mga dialysis patients.

-0-

Local…

South Cotabato handa na sa T’nalak Festival at Foundation Anniversay nito sa Hulyo

Inaanyayahan muli ng provincial government ng South Cotabato ang mga mamamayan na makisaya sa T’nalak Festival at Foundation Anniversary ng lalawigan sa Hulyo.

Ayon kay Provincial Information Officer at Festival Director Rudy Jimenea, ilang araw na lang ang natitira bago matungyahan ng publiko ang ipinagmamalaking kultura ng mga taga South Cotabato.

Dagdag pa ni Jimenea malaking karangalan ang T’nalak Festival dahil ipinapakita rin nito ang mga pagsubok na pinagdaanan bago nakilala ang lalawigan bilang isa sa mga first class provinces sa bansa.

Ipinunto ni Jimenea na ang selebrasyon ay bilang pasasalamat na rin sa puong maykapal dahil sa patuloy na pagpapala sa lalawigan sa kabila ng mga pagsubok sa ekonomiya, panahon at maging seguridad.

Magaganap ang opening program ng selebrasyon sa Hulyo 14 na dadaluhan naman ni Senator Francis Tolentino.

-0-

Local…

Mga magaaral sa Tupi, South Cotabato tinuruan ng environment department kung paano alagaan ang Mt, Matutum Protected Landscape

Nanguna sa environmental tri-mission sa Barangay Acomonan, Tupi South Cotabato ang provincial environment office o PENRO sa pamamagitan ng Protected Area Management Office-Mt.Matutum Protected Landscape o PAMO-MPPL.

Katuwang din ng mga ito ang envinronment office ng Tupi.

Saklaw ng environmental tri-mission ang pamimigay ng information education campaign o IEC materials, Communication, Education and Public Awareness Campaign o CEPA, at tree planting activity.

Ito ay ayon sa DENR 12 na pinamumunuan ni Regional Director Felix Alicer.

Layon ng programa na masiguro ang tuloy tuloy na pangangalaga sa Mt. Matutum Protected Area na saklaw ang Barangay Acmonan.

Ayon sa DENR 12,nakilahok sa CEPA ang higit sa 80 mga estudyante ng Acmonan Integrated School-Kafok Extension.

Itinuro sa mga ito ng mga PENRO officials ang mga bawal sa MPPL pati na ang kaakibat na multa at mga dapat gawin para mapangalagaan ang nasabing protected area.

Ang mga CEPA participant ay nagtanim din ng higit sa 30 seedling ng Nabol tree sa Sitio Kafok.

-0-

Local…

Mobilization ng mga LGU para sa pagpapatupad ng kanilang mga programa pinalalakas ng DA 12

Nakipagpulong si DA 12 OIC Regional Executive Director John Pascual sa mga Provincial at municipal agriculturist ng rehiyon.

Layon ng pagpupulong sa Koronadal na mas mapakilos pa ang local government unit o LGUs sa pagpapatupad ng mga programa ng DA.

Pinagusapan din ng mga ito ang mga hamon na kinakaharap ng industriya ng bigas sa bansa ngayon.

Tampok din sa pagpupulong ang pagbibigay ng update sa Rice Program, Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBA at pamimigay ng ferlitizer sa mga benepisyaryong magsasaka.

Isinagawa din ang open forum para mapagusapan ang mga isyu at concern ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura.