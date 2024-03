NDBC BIDA BALITA (March 11, 2024)

NEWSCAST

1 FASTING MONTH bukas pa opisyal na magsisimula makaraang di makita ang crescent moon kagabi

2 GRADUATING student ng NDU, patay sa pamamaril

3 DALAWANG KASAPI ng BIFF patay sa encounter kontra military sa Maguindanao Sur

4 P13.6 million na halaga ng shabu, nakumpiska sa Sulu drug pusher naaresto, tauhan nakatakas, sundalo nasugatan sa buy bust

5 DRAG RACER, balik na daw uli sa Kidapawan, pero mga kasama dito ay hindi taga lungsod.

6 WASTE Waste to energy project, ipapatayo sa Surallah, ayon sa provincial environment officer ng South Cotabato

7 BARANGAY SA MAGUINDANAO Norte, sinalakay ulit ng mga armadong kalalakihan, mga residente lumikas uli

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

HINDI NAKITA ang crescent moon kagabi kayat bukas pa, Martes, March 12, ang pormal na pagsisimula ng Ramadan o fasting month ng Bangsamoro.

Ayon ito sa deklarasyon ni Darul Ifta Grand Mufti Sheik Abdulrauf Guialani kagabi.

Hindi kasi namataan ang buwan sa ibat-ibang moonsighting sites sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Davao, Zamboanga, Cebu, Metro Manila at Baguio.

Ayon kay Guialani, ang puwasa ay inaasahang magtatapos sa April 11.

Hinikayat niya ang lahat ng mananampalayang Moro na sundin ang turo ng Islam, hindi lang sa panahon ng Ramadan kundi sa lahat ng panahon.

-0-

PINANGUNAHAN ng Ministry of Trade, Investment and Tourism o MTIT-BARMM ang pagbubukas kahapon ng Ramadan Trade Fair sa loob ng Bangsamoro Government Center.

Tampok at display dito ang ibat-ibang mga pagkain, handmade products at iba pa na gawa mula sa rehiyon.

Bukod sa pagpapakilala sa mga produkto ng rehiyon, layunin din nitong ipakita ang pagkakaisa ng bawat Bangsamoro na isa sa mga mensahe ng selebrasyon ng buwan ng Ramadan.

SAMANTALA, hinikayat naman ng Cotabato City Government ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod na magsagawa muna ng asynchronous (ay-SIHN-kro-nuhs) na klase at trabaho sa mga opisina simula ngayong araw hanggang bukas bilang pagsisimula sa buwan ng ramadan.

Babalik sa March 13, Miyerkules, ang regular on-site classes at trabaho.

Ang mga empleyado naman ng regional government ay may modified working schedule simula bukas.

Sa ipinalabas na memorandum ay magsisimula ang trabaho mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 3:30 ng hapon para bigyang pagkakataon ang mga Muslim officials at employees para magdasal.

-0-

Marami na ang nasampulan na mga lumabag sa pagbabawal ng paninigarilyo sa mga pampublikong Lugar sa Kidapawan City.

Sila ay pinagmulta ng Kidapawan City Anti-Vice Regulation and Enforcement Unit o KIDCARE unit.

Basehan nito ang consolidated report ng KIDCARE para sa taong 2023, kung saan 916 sa mga lumabag ay mga taga Kidapawan City at 504 naman ang mula sa ibang lugar.

P1,500 para sa first offense, P3,000 sa second offense at P5,000 para naman sa third offense ang mga penalidad sa ilalim ng naturang ordinansa ang binayaran ng mga offenders nito.

Bukod pa sa mabigat na penalidad na babayaran, makakasira din ito sa kalusugan ng mismong naninigarilyo o di kaya ng mga nakapalibot sa kanya sa pamamagitan ng second hand smoking.

Dapat rin anya itong iwasan lalo na ngayong fire prevention month na kadalasan dahilan din ng sunog.

-0-

ISANG pulis sa kada 500 katao. Ito dapat o saktong ratio sa bawat police station.

Sa Kidapawan City, 1 policeman is to 1,200 residents ng lungsod ang umiiral na ratio.

Kung kaya't malinaw na may kakulangan talaga sa personable ang Kidapawan City Police Station.

Hamon rin ito para sa kay Police Lt. Col Dominador Palgan Jr, ang chief of Police ng Kidapawan City PNP.

Lalo na sa pagpapatupad ng peace and security sa anumang kriminalidad na posibleng maitala.

Mahalaga ang pakikipagtulungan ng bawat Isa sa pagpapanating matiwasay ng buong lungsod.

Dahil dito, hiling ng SP members sa Kidapawan ang karagdahang policemen sa regional o maging sa national office.

-0-

Minomonitor na ng mga pulis kung sino ang nasa likod ng illegal drag racing activity sa Kidapawan City.

Nakunan ito ng video pero hindi makita ang mukha dahil sa mabilis na pagpapatakbo at ala superman moves hindi nakilala ang mga indibidwal.

Aminado rin kasi si Deputy Chief of Police Captain Godofredo Tupas na PNP lang rin ang kanilang binabantayan at mas hightech na ang kanilang ginagamit upang malaman kung may otoridad na nakabantay, katulad ng handheld radio at paggamit ng social media.

Ginagawa rin anya nila ito, madaling araw kung saan umiiral na ang curfew hours.

Napag-alaman dayo lang sa lugar o kalapit na bayan pero hindi sinabi ng police ang iba pang detalye upang hindi makompromiso ang ginagawang imbestigasyon ng PNP nang mapanagot ang mga ito.

May persons of interest na kasing tinututukan ang PNP at panawagan na lumitaw ang mga saksi para sa pagsasampa ng kaso.

-0-

Maayos at matiwasay ang peace and order situation makalipas ang ilang buwan sa pagpasok ng 2024 sa Pikit, North Cotabato.

Yan ang ipinahayag ni Police Captain Rommel Guhiling ng Pikit MPS.

Ginawa ang pahayag matapos nagpahayag nanaman ng pangamba ang mga mamamayan sa muling naitalang pagsabog nakaraang linggo sa Barangay Poblacion na ang motibo, posibleng pananakot lang.

Wala namang anumang banta na natanggap ang PNP bago ang insidente, pero di pa rin anya dapat mag kumpiyansa ang force multipliers sa posible pang gawin ng grupo sa Lugar.

Matatandaang ilang rido settlement na rin ang natulugan ng PNP, militar at LGU dahil sa ibat-ibang krimen nangyayari noong nakaraang taon.

-0-

DALAWANG KASAPI ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang nasawi sa pakikipagsagupa nila sa tropa ng pamahalaan sa Barangay Kitango, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur nitong weekend.

Sinabi ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Alex Rillera na mga kasapi ng First Brigade Combat Team ang nakasagupa ng may tinatayang 20 BIFF na nagbabalak maghasik ng kaguluhan.

Ayon kay combat team brigade commander Brig. Gen. Jose Vladimir Caraga, nakarecover sila mula sa nasawing BIFF ng isang M16 rifle, isang homemade cal. 50 Barret sniper rifle at dalawang improvised explosive devices.

Nakatanggap ng report ang Army na nagtitipon ang BIFF Kagi Karialan faction sa Barangay Kitango kayat nagtungo doon ang mga sundalo pero sila ay agad pinaputukan.

Tumakas naman agad ang ibang BIFF at iniwan ang kanilang nasawing kasamahan.

-0-

Dalawang wanted person na may kasong murder, naaresto sa Matanog, Maguindanao del Norte

Ang hindi na pinangalangang mga wanted persons ay nadakip sa sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng RTC 12th Judicial Region, Branch 14 noon pang February 21, 2017.

Nahaharap sila sa kasong murder at walang inerekomendang piyansa.

Dahil sa matagumpay na operasyon, pinuri ni Maguindanao del Norte Police Provincial Director Colonel Sultan Salman Sapal ang mga nakaarestong mga pulis.

-0-

Head Teacher na drug den operator, naaresto ng PDEA sa Cotabato City kasama ang dalawang iba pa

Ang aarestuhin sana sab isa ng warrant of arrest ay si John Lloyd Compania dahil sa kasong pagtutulak ng shabu.

Pero, naaresto din ang operator ng drug den sa

Purok Kadtatabanga, BARMM Compound, Rosary Heights 7, Cotabato City na si Wajid Ibrahim Galib, 63 taong gulang, isang head teacher at si Ismael Abdulgani, 25 taong gulang.

Silang tatlo ay nahuli sa aktong humihithit ng shabu at nakunan ng 5 gramo na nagkakahalaga ng P34,000.

-0-

INAPROBAHAN NG mga botante ng Marawi ang pagbubuo ng tatlong bagong barangay.

Batay ito sa resulta ng plebesito na ginawa noong sabado, ayon sa Comelec.

May 2,265 ang registered voters at 2,123 sa kanila ang bumuto o 93 percent ang turnout.

Ang mga distinct at independent barangays matapos ang plebisito ay ang Barangay Sultan Corobong, Barangay Sultan Panogognan at Barangay Angoyao.

-0-

KINILALA ni Police Station 2 Commander Maj. Amil Andungan ang biktima na si Micheal Jan Mangulamas, 21-anyos, taga ng Barangay Rosary Heights 4 at graduating student na sana ng Notre Dame University sa Cotabato City.

Naganap ang pamamaril alas 7 kahapon ng umaga sa De Mazenod Avenue, Rosary Heights 5, Cotabato City.

Ayon sa ulat, pauwi ang biktima at naglalakad sa gilid ng kalsada mula simbahan nang pagbabarilin ng di nakilalang suspect.

Si Mangulamas ay isang iskolar ng NDU at kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Business Administration.

Tinamaan ito sa iba’t-ibang bahagi ng kanyang katawan.

Narekober ng PNP sa crime scene ang anim na basyo ng caliber 45 pistol.

Patuloy pa ngayon ang pursuit operation ng PNP laban sa mga suspek at inaalam pa ang motibo ng krimen.

-0-

ABOT SA P13.6 million na halaga ng shabu ang nakumpiska sa isang bigtime drug pusher sa ikinasang buy bust operation ng PDEA-BARMM, PNP at military sa Indanan, Sulu.

Sinabi ni PDEA-BARMM Director Gil Cesario Castro sa isang report na ginawa ang drug buy bust operation sa Barangay Tagbak, Indanan na nagresulta sa pagkasugat ng isang sundalo.

Naaresto si Sakura Astung na nakunan ng dalawang malalaking sachet ng shabu na ang timbang ay abot sa 2,000 grams.

Pero, ang kanyang tauhan ay nakahalata na may mga tropa ng gobyerno as paligid kayat agad siyang nagpaputok na ikinasugat ng isang sundalo. Tuluyan din siyang nakatakas.

-0-

HIGIT 100 armadong kalalakihan, naghasik ng takot sa isang barangay ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

ITO AY ANG Barangay Ambolodto.

Ayon kay Barangay Chairwoman Bai Shamin Limbona ang mga umatake ay armado ngmatatas na kalibre ng armas at magpaputok ng kanilang mga armas sa ibat ibang direksyon.

Aniya, madaling araw nang maganap ang pananalakay na hindi nila alam kung ano ang dahilan.

Dahil sa takot, ang mahigit 350 katao ay luimikas sa mas ligtas na lugar. Nakauwi na sila pero ang kanilang mga gamit ay nasa mga malita, bag at sasakyan o tricycle para madaling lumikas kapag may putukan ulit.

Wala namang nasaktan dahil napigilan ito ng militar.

Tulad sa nangyari sa Barangay Ambolodto, ang mga armadong kalalakihan na pinaniniwalaang private army group ay dumating sa lugar nila nang gabi at nagpapaputok kung saan saan ang direksyon.

Dahil sa takot, mga sibilyan lumikas din.

Ayon kay Chairman Ambolodto, wala silang makitang dahilan pero kumalat ang bali-balita sa barangay na ang dahilan ay ang pagtutol daw niya sa proyektong itinatayo sa barangay.

Naniniwala si Chairman Ambolodto na posibleng politically motivated ang pag-atake sa kanyang barangay.

-0-

Rabies vaccination sa mga aso at pusa tampok sa pag-obserba ng Rabies Awareness Month sa South Cotabato ngayong Marso

Ilulunsad ng provincial veterinary office ng South Cotabato ang pag-obserba sa Rabies Awareness Month sa pamamagitan ng motorcade sa Koronadal bukas Marso 12.

Sabay din itong gagawin sa iba’t ibang mga lugar sa lalawigan.

Layon nito na maipalaganap sa publiko ang kahalagahan ng vaccination sa mga alagang hayop para malabanan ang nakamamatay na rabies.

Tampok din dito ang film viewing, product display, rabies vaccination sa mga aso at pusa, orientation sa proper dog handling, basic dog training at pet responsible ownership.

Kasama ng PVET sa pagsagawa nito ang mga pribadong kompanya.

Ayon pa kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Byron dela Cruz, sinisikap ng kanilang tanggapan maitala ang lahat na mga alagang aso at pusa sa lalawigan.

Ito ay para mas mapagplanuhan pa ng maayos ang pagsawata ng rabies.

Abot na sa higit 4,000 mga aso ang nabakunahan ng PVET sa South Cotabato sa nakalipas na tatlong buwan.

Tema ng Rabies Awareness Month ngayong 2024, ang “"Rabies Free na Pusa't Aso, Kaligtasan ng Pamilyang Pilipino",

-0-

Waste to energy project ipapatayo sa Surallah, ayon sa provincial environment officer ng South Cotabato.

Handa na ang Technical Working Group o TWG na iprinsinta sa mga local chief executive ng South Cotabato at bayan ng Surallah ang resulta ng kanilang feasibility study.

Kaugnay ito sa planong pagpapatayo ng waste to energy project sa Surallah.

Ayon kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Seigfred Flaviano, ang proyekto ay ipapatayo ito sa cluster sanitary landfill sa nasabing bayan.

Dagdag pa ni Flaviano isang taong ding pinagaralan ng TWG ang nasabing proyekto.

Kasunod ito ng pag-alok ng partnership ng isang private company sa provincial government at Surallah LGU.

Ayon kay Flaviano malaking tulong ang waste energy project dahil iko-convert nito sa eherhiya ang mga basura sa SLF facility.

-0-

Wagi sa katatapos lang na 5th Karate Pilipinas Championship sa Tagaytay City ang mga mga atleta ng Tacurong.

Ayon sa Tacurong LGU na pinamumunuan ni Mayor Joseph George Lechonsito ang mga atleta ng lungsod na ginabayan ng coach nilang si John Robert Butil ay namukod tangi sa Kumite.

Ito ay isang uri ng martial arts sparring na sinusubukan ang defensive at offensive technique ng mga competitor in a standing competition.

Ang bronze medal para sa 55 kilograms female category sa nasabing kumpetisyon ay nasungkit ng 23 anyos na si Crizel Ann Butil.

Naibulsa din ni Kenneth James Econg ng Tacuroong City National High School ang Bronze medal sa Junior 75 kilograms Kumite Boys category.

Ayon sa Tacurong LGU ang 5th Karate PIlipinas Championship ay nilahukan ng higit sa 60 mga team na binubuo ng higit sa 1,000 nga participant.

-0-

Pinangunahan ng DENR Community Environment and Natural Resources Office ng Tacurong ang isang organizational meeting para sa binubuong Municipal Multi-Sectoral and Environmental Council o Multi-Sectoral Forest Protection Committee o MFPC sa Columbio, Sultan Kudarat.

Ayon kay CENR Officer Forester Iskak Dipatuan, kailangan ang pagtutulungan para matiyak na hindi makompromiso sa pagulad ang mga likas yaman.

Dagdag pa ni Dipatuan mahalaga rin ang patutulungan ng iba’t ibang sektor para malabanan ang unti-unting pagkasira ng kapaligran.

Dumalo sa pagpupulong sa Columbio Municipal Hall sina Municipal Vice-Mayor Bai Naila Mamalinta, legislative members, kinatawan mula sa Tourism and Municipal Environment office , PNP, AFP,BFP at Barangay Local Government Units.

Ayon pa kay Mamalinta, pinatunayan ng pagpupulong ang kahalagahan ng pagtutulungan para mapangalagaan kanilang mga likas yaman at maresolba ang land conflict.

-0-

Agri-industrial project para sa pagpapalago sa swine industry, binuksan ng DA sa Polomolok, South Cotabato

Nanguna sa pagpapasinaya sa 30 Sow-level Multiplier Farm and Techno-Demo Area sa Polomolok, South Cotabato si DA Undersecretary for Livestock Deogracias Victor Savellano.

Ayon sa DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director John Pascual ang nasabing agri-indstrial project ay kumpleto sa mga pasilidad.

Ang mga ito ay breeder stocks, starting feeds supplies, drugs and biologics, swine artificial insemination capabilities, machinery at equipment at bagong gusali.

Ang nasabing proyekto na nagkakahalaga ng higit sa P10 million ay nasa ilalim ng Integrated Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program ng DA.

Dumalo din sa pagpapasinaya nito si Pascual kasama sina OIC-Center Director Shirley Beldia at dating ATI 12 Center Director Abdul Daya-an.