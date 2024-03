NDBC BIDA BALITA (March 22, 2024)

HEADLINES

1 COTABATO Cathedral parish priest, nanawagan sa mga katoliko na huwag gawing rest and recreation o bakasyon ang Semana Santa

2 MEASLES outbreak naitala sa BARMM, health ministry nakatakdang magsagawa ng regionwide vaccination kontra measles.

3 LTO 12, ipinagpaliban muna ang pag-deputize sa ilang law enforcers at LGU kasunod ng report na may anomalya sa operasyon

4 KORONADAL City Traffic, nakahanda na sa inaasahang pagdagsa ng mga uuwing motorista sa Holy Week

5 Higit 2,000 na mga atleta, umarangkada sa unang araw ng Kidapawan City meet 2024; anim agad naitalang nasaktan

6 UMANOY pagtapon ng upos ng sigarilyo, dahilan ng grass fire sa Magpet, North Cotabato

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

DAHIL sa patuloy na pagdami ng kaso ng measles o tigdas sa rehiyon ng Bangsamoro na itinuturing ng isang oubreak, magsasagawa ang Ministry of Health ng regionwide vaccination kontra tigdas.

Magsisimula ang sabayang bakuna sa April 1 hanggang 21 ng taong kasalukuyan.

Sinabi ni Deputy Minister MOH-BARMM Dr. Zul Qarneyn Abas, target nilang mabakuhan ang mga kabataang may edad anim na buwan hanggang sampung taong gulang.

Samantala, sinabi rin nila na makikipagtulungan sila sa ilang mga religious sectors upang mahikayat ang mga magulang na pabakunahan ang kanilang mga anak.

Ilang nanay kasi ang ayaw sa vaccination dahil sa paniniwalang itoy labag sa relihiyon at ibat ibang maling paniniwala.

Sinabi ni Bangsamoro Darul Iftah Sheikh Mohammad Pangca, gumawa sila ng fatwa o batas hinggil sa pagbabakuna kung kaya't kinonsidera itong halal.

Mula Enero hanggang ngayon, nasa 592 cases na ng mesles ang naitala ng MOH.

Hiling ng MOH-BARMM ang mabuti at maayos na kooperasyon ng mga mamamayan sa kampanya kontra meales.

-0-

BINISITA kahapon ni Sen. Jinggoy Estrada ang mga lamay ng nasawing apat na sundalo sa Maguindanao Sur ambush.

Namigay din siya ng tig-P100,000 na financial assistance sa kaanak ng mga nasawing sundalo.

Personal na dinalaw ng Senador ang burol ng tatlo sa apat na sundalo kung saan niya iniabot ang tulong kasabay ng pakikiramay sa pamilya.

Saludo si Sen. Estrada sa mga sundalong nagbuwis ng buhay at hinikayat ang mamamayan na magkaisa para labanan ang terorismo.

Hiling din niya na sana ngayong buwan ng Ramadan ay hindi na maulit pa insidente at isapuso ang totong mensahe ng pagkakaisa at pagsuporta sa kapayapaan.

-0-

APAT kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF Karialan Faction habang isa naman mula sa Bungos Faction ang sumuko sa militar sa Radjah Buayan, Maguindanao del Sur.

Iprenesenta ang mga ito sa Battalion Headquarters ng 33rd Infantry Battalion sa Radjah Buayan kahapon umaga.

Pinangunahan naman ni 601st Brigade Commander BGen. Oriel Pangcog ang ceremonial turn-over kasama ang Radjah Buayan PNP at mga local government officials mula Radjah Buayan at Shariff Aguak kung saan nagmula ang mga sumuko.

Sabay rin nilang isinuko ang kanilang mga high-powered firearms.

Nakatanggap naman ang inisyal na tulong ang mga ito mula sa lokal na pamahalaan.

Magugunitang nitong unang linggo ng Marso ay siyam ding mga BIFF members ang sumuko sa 33rd IB.

Kasunod ito ng pagkaaresto sa kanilang sub-leader at pagkasawi ng kanyang anak.

BIFF ang nasa likod ng mga pag-atake sa mga army detachment at military camp.

-0-

BINISITA NI BARMM police regional director Brig. Gen. Allan Nobleza ang police station compound sa Shariff Saydona Mustapha na hinagisan ng granada noong linggo ng gabi, March 17.

Kasama ni Nobleza sa ocular visit si Maguidanao del Sur police provincial director Colonel Roel Sermese.

Kasabay nito ay pinaalalahanan ni Nobleza ang buong pwersa ng Maguindanao del Sur PNP na maging alerto at mapagbantay sa lahat ng oras.

Inatasan din niya ang mga police commanders na palakasin ang kanilang intelligence gathering upang mapigilan ang ganitong mga pangyayari

-0-

INANUNSYO NG Rural Transit Mindanao Bus company ang kanilang biyahe mula Zamboanga City patungong Cotabato City and vice versa simula ngayong araw.

Ang biyahe ng bus ay dadaan sa Zamboanga Sibugay hanggang Pagdian City at tutuloy ng Malabang, Lanao del Sur hanggang Cotabato City.

First trip ng bus paalis ng Zamobanga ay umalis alas 9 kagabi at inaasahang darating ng Cotabato City alas 8:30 ngayong umaga o tinatayang 11 oras na travel time. Ang last trip ay alas 11 ng gabi.

Ayon sa Rural Transit bus, ang pamasahe kada pasahero ay P1,100.

Ang first trip mula Cotabato City ay alas 7:30 ng umaga at ang last trip naman ay alas 9 ng umaga. Magsisimula bukas, March 23, sabado, ang biyahe paalis ng Cotabato City.

-0-

NAUWI sa barilan ang pagsisilbi sana ng warrant of arrest sa Barangay Semba, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte matapos manlaban ang mga suspect.

Ang resulta: Isa patay at isa sugatan.

Naganap ito kahapon ng tanghali, ayon kay Datu Odin Sinsuat Police Chief Lt. Colonel Sahibon Mamantal. Target ng operasyon si Samsudin Usman alyas Sammy o Krega na may kasong murder.

Sugatan ang mga kasama nito na sina Ali Mama, 57 anyos na taga Barangay Semba at Razul Adzal, 32 anyos, taga Mother Tamontaka, Cotabato City na ngayon ay nasa ospital.

Matapos ang ilang minutong putukan, tumambad sa mga otoridad ang drug den na sinasabing pinagtataguan ng mga suspek.

Pinaniniwalaan na ang wanted person ay siya ring may-ari ng drug den at ang mga naaresto ay mga parokyano.

Nakuha sa mga suspect ang isang Ingram pistol, cal 38 revolver, mga bala at shabi paraphernalia.

Patuloy ngayong tinutugis ang nakatakas na suspek at isa pang kasama nito na may kaso ring pagpatay.

-0-

NANAWAGAN si Immaculate Conception Cathedral Rector Fr. Benjamin Torreto sa mga katoliko na imbes magbakasyon o magliwaliw ay mas mabuting ituon ang atensyon sa mga aktibidad ng simbahan ngayong semana santa.

Ginawa ni Fr. Torreto ang panawagan dahil tila nagiging kaugalian na ng ilang mga katoliko na magbakasyon sa panahon ng semana santa.

Nakakalimutan na nilang dumalo sa mga aktibidad sa simbahan na mahalaga bilang mananampalatayang katoliko.

Dagdag ni Torreto, ang selebrasyon ay paalala kung paano iniligtas ng Panginoon ang tao sa pagkakasala.

Ang semana santa, ayon kay Torreto, ay ang highest form of liturgy ng mga katoliko kaya dapat lang na makiisa ang lahat bilang tanda ng pagmamahal sa Diyos na nagpakasakit at muling nabuhay.

Si Archbishop Anglelito Lampon, OMI, DD ang mangunguna sa 5am Palm Sunday Mass na hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa.

-0-

Patuloy ang imbestigasyon ng Isulan PNP sa panibago na namang insidente ng pamamaril sa bayan.

Kinilala ng Isulan Municipal Police Station na pinamumunuan ni chief of police Lieutenant Colonel Josemarie Simangan ang biktima na si Allen John Parondo, labing anim na taong gulang, estudyante at taga Barangay Impao, Isulan, Sultan Kudarat.

Sa imbestigasyon ng Isulan PNP, natutulog umano ang biktima sa tricycle kasama ang ilan pang kaibigan ng bigla na lamang dumating ang dalawang suspek at pinagbabaril sa ulo ang biktima gamit ang hindi pa matukoy na kalibre ng armas.

Matapos ang krimen agad tumakas ang mga ito sakay ng Mio motorcycle papuntang Ezperanza.

Isinugod pa sa ospital si Parondo ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician.

Ngayong linggo, ito na ang pangalawang kaso ng pamamaril sa Isulan.

Matatandaang sugatan din ang dalawang magkaibigan noong March 20 matapos pagbabarilin ng riding tandem suspect.

-0-

Personal na tinanggap ni Sarangani Governor Rogelio Pacquiao at Sarangani Provincial Hospital Chief Dr. Aileen Brion ang mahigit 20 million pesos na halaga ng hospital equipment na gagamitin sa Intensive Care Unit at Operating Room procedures mula sa Department of Health region 12.

Pinangunahan ng representative ni DOH 12 Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan na si Engr. Rey Santella ang pagturn-over ng 92 units ng medical equipment.

Tiniyak naman ni Governor Pacquiao na sa pamamagitan nito maibibigay ng Provincial Hospital ang dekalidad na serbiyo at mabilis na serbisyong medical sa mga mamamayan ng probinsya.

Ayon naman kay Dr. Brion malaking tulong sa kanilang operasyon ang mga state-of-the-art equipment.

Ang Sarangani Provincial Hospital sa Alabel ay kasalukyang level 2 hospital.

-0-

Nakatutok ngayon ang City Traffic and Management Office ng Koronadal sa magiging takbo ng trapiko sa darating na Semana Santa sa susunod na linggo.

Ayon kay City Traffic and Management Office Chief Joy Placer, inaasahan na nila ang pagbigat ng trapiko sa syudad bago o tuwing Huwebes Santo dahil sa mga naghahabol na makauwi para sa paggunita ng Holy week.

Ngunit manageable naman ang sitwasyon tuwing Biyernes Santo.

Dagdag ni Placer naka-standby din ang kanilang mga personnel sa Public Terminal at roundball area para i-monitor ang daloy ng trapiko sa naturang mga araw.

Sinabi ni Placer na hindi rin magpapahinga ang kanilang tanggapan para kaagad makaresponde sa anumang pagsikip ng trapiko.

-0-

Hindi muna bibigyan ng Land Transportation Office Region 12 ng deputization ang mga law enforcers at LGUs sa pagpapatupad ng RA 4136 o Land Transportation and Traffic Code.

Ito ay ayon kay LTO-12 Chief Admin Division Elmer Obelidhon.

Ayon kay Obelidhon, kabilang sa mga dahilan nito ay, kokonti lamang ang mga nai-remit na Temporary Operator's Permit o TOP sa kanilang tanggapan sa kabila ng mga isinasagawang operasyon ng mga deputized agents.

Kaya naniniwala si Obelidhon na posibleng may anomalya o iregularidad na nangyayari sa naturang mga operasyon.

Sa ngayon ay kasalukuyang nire-review ng LTO Deputization Committee ang mga requirements kasunod ng isyu.

Nabatid na ang mga LGU ng Maasim, Alabel, at General Santos City PNP lamang ang may deputized agents na otorisado ng ahensya.

-0-

Dalawang thresher machines ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture 12 sa ilalim ng Corn Program sa dalawang kooperatiba sa South Cotabato at Cotabato Province.

Ang mga farm machineries na nagkakahalaga ng mahigit 500,000 pesos ay ibinigay sa Mapantao-Pembutadan Farmers Association mula sa bayan ng Alamada, Cotabato at DOLE-Phil Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative o DARBC na nagmula naman sa Polomolok, South Cotabato.

Maliban sa makinarya tinanggap din ng mga ito ang mga binhi at isinailalim ang mga miyembro ng kooperatiba sa maintenance training.

Inaasahang makatutulong ang mga makinarya sa post-harvest activities ng mga magsasaka at mapataas ang produksyon ng Soybean.

-0-

Alas 10:00 na ng umaga kahapon naideklarang fire out ang bush fire sa Magpet, North Cotabato.

Sinabi ni Fire Officer 2 Cecilia Ces Nabor na siyang OIC Fire Marshall, umabot ng 8.5 hectares ang tinupok ng apoy kabilang ang mga tanim na rubber at niyog.

Lahat ng anggulo na maaring dahilan ay tinututukan ng BFP, pero hindi pa makumpirma ang ulat na umano'y dahil sa itinapon na upos ng sigarilyo ang dahilan ng malaking apoy.

Ayon kay Barangay Kapitan Joseph Romero, wala pa silang maituturong suspect kung ano ang posibleng dahilan ng malawak na sunog.

-0-

Bantay hayop, nanawagan sa mga taga North Cotabato na huwag saktan ang mga aso dahil maaring mapanagot sa batas

Maituturing na animal cruelty ang anumang uri ng pananakit ng mga aso.

Ito'y matapos tinaga ang aso na si Mikoy na umano'y nangialam ng manok.

Kaugnay nito, nanawagan ang mga may-ari, mga animal lover at maging mga animal welfare advocate para sa hustisya at tulong sa asong tinaga.

Isa na rito si Bantay Hayop Davao President Rhovie Bollina, na nagpapaalala na may batas na nagpeprotekta sa mga aso.

Panawagan rin sa mga mamamayan ng komunidad na tulungan ang mga local rescuers sa pamamagitan rin ng agarang pagreport kung may alam na nananakit o namimintas ng hayop.

Sa ngayon, nilalapatan na ng lunas ang sugat ni Mikoy sa isang veterinary clinic sa Kidapawan City.

-0-

Kahit tirik ang araw, hindi ito nakapigil sa pagsisimula kahapon ng Kidapawan City meet athletic meet 2024 na may temang"Strengthening Sportsmanship, Preserving Environment & Unifying Diversity.”

Nasa mahigit dalawang libu ang nakiisa sa makasaysayang aktibidad. 1,719 dito ay mga atletang maglalaro at magpapakitang gilas sa kanilang napiling laro, 281 naman ay mga coaches mula sa anim na Distrito ng Kidapawan City Division.

Samantala, bilang bahagi naman ng Canopy‘25 nasa dalawang libung Lanzones at Durian Seedlings ang ipinamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga kalahok na magiging simbolo ng pagprotekta nila sa kalikasan. Sila rin mismo ang pipili ng lugar kung saan ito itatanim.

Tumanggap naman ang mga atleta ng tig- 500 pesos na allowance, may mga air-conditioned passenger van na magagamit nila patungo sa kanilang mga playing venues at libreng water station sa lahat ng playing venues na makakatulong sa mainit na panahon.

Para sa seguridad may mga QR code rin para sa bawat isa na nais makapasok sa mga playing venues.