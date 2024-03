NDBC BIDA BALITA (March 4, 2024)

HEADLINES

PERSONAL GRUDGE ang nakikitang initial na dahilan ng pagpatay kay Cotabato City disaster risk reduction and management operations officer Jose Raymund Marquez noong Biernes ng gabi.

Ito ang sinabi ni Cotabato City police director Colonel Querubin Manalang.

Si Marquez, kilala sa palayaw na Choco, ay binarily at napatay pasado alas 9 ng gabi noong sabado.

Sakay ng kanyang motor ang 42 taong gulang na biktima pauwi sa kanyang tahanan nang barilin ng mga suspect sa tapat ng gasoline station sa kanto ng Sinsuat Avenue at Gen. Luna Street.

Isinugod siya ng mga barangay officials ng Rosary Heights 4 sa ospital pero idineklara siyang dead on arrival.

Tatlong empty shell ng caliber .45 pistol ang natagpuan sa crime scene.

Kasabay ng pagkundina, agad na ipinag-utos ni City Mayor Bruce Matabalao sa PNP na kilalanin arestuhin at papanagutin ang mga may kagagawan nito.

Kinilala din niya ang mga nai-ambag ni Choco sa pagligtas ng buhay sa panahon ng may kalamidad.

ABOT SA 50 scholars ng BARMM education ministry ang nagtapos ng technical-vocational courses sa pamamagitan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA-BARMM.

25 sa mga nagtapos ay kabilang sa hanay ng Persons with Disabilities na may sapat nang kaalaman sa Bread and Pastry Production habang ang iba ay nakatanggap ng driving certificates.

Sila ay mga graduates at recipients ng "Tulong ng Tekbok sa Pag-angat ng Bangsamoro" scholarship program.

Sinabi ni scholarship program focal person Khominie Abas na ito ay sa ilalim ng BARMM education mantra na 'No Bangsamoro should be Left Behind' at kabilang sa mga prioridad ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim.

NAGPANUKALA NI MEMBER OF PARLIAMENT at deputy speaker Lanang Ali Jr na baguhin ang pangalan ng bayan ng Sultan Mastura sa Maguindanao del Norte.

Ang panukala ay nakapaloob sa BTA Parliament Bill No. 284.

Hindi naman sinabi sa news release ng BTA ang dahilan bakit kailangang palitan ang pangalan ng bayan at gawing municipality of Subpangen.

Ang Sultan Mastura, na itinatag sa pamamagitan ng paghati ng bayan ng Sultan Kudarat.

Ahon sa Phil. Statistics Authority, ang Sultan Mastura ay merong higit 25,300 residents.

SECURITY SA BARMM, tiniyak sa pulong ng public order and safety ministry ng BARMM at law enforcement agencies.

PINANGUNAHAN ng Ministry of Public Order and Safety o MPOS ng BARMM gov’t ang isinagawang Coordinative Meeting with Law Enforcement Agencies ng Maguindanao del Sur sa bayan ng Shariff Aguak.

Layunin ng pagpupulong na mapalakas pa ang pakikipagtulungan ng mga nasa security sector upang tukuyin at bigyang solusyon ang iba’t-ibang gulo o karahasan sa mga bayan ng Maguindanao del Sur.

Sinabi ni MPOS Minister Hussein Muñoz na mahalagang mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang mga umiiral na hidwaan nang sa gayon ay makakamit ang matagumpay na kapayaan para sa susunod na henerasyon.

Ang pagpupulong ay dinaluhan ng mga kinatawan at opisyal mula sa Maguindanao del Sur Provincial Police Office, 601st Infantry Brigade, 6th Infantry Division, 1st Brigade Combat Team, Municipal Local Government Unit ng Datu Saudi Ampatuan, at ang MILF-Coordinating Committee on Cessation of Hostilities o CCCH.

Nangako ang mga ito na kaisa sila sa pagsusulong ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa BARMM.

Ang coordination meeting ay bahagi ng programa ng MPOS na layuning patatagin ang coordination mechanisms sa pagitan ng MPOS at mga law enforcement agencies para isulong ang kapayapaan sa rehiyon.

DATING DRUG DEPENDENTS, nagtapos sa rehabilitation program ng PDEA-BARMM.

PAGKATAPOS ng anim na buwang rehabilitation program ng PDEA-BARMM ay nagtapos na ang limang mga dating drug dependents sa Barira, Maguindanao del Norte.

Sinaksihan mismo ni PDEA-BARMM director Gil Cesario Castro ang kanilang pagtatapos sa Balay Silangan, ang pasilidad kung saan sila sumailalim sa ibat-ibang intervention para tuluyang iwaksi ng mga ito ang illegal drugs.

Tumanggap din sila ng certificate bilang patunay na nagtapos sila sa nasabing programa.

Nagpasalamat naman si director Castro sa suporta ng mga stakeholders sa programa na naglalayong malinis sa illegal na droga ang rehiyon. Pinakalayunin nito ay bigyang pagkakataon muli ang mga dating drug dependents na makapagbagong-buhay.

Ang limang nagtapos ay bibigyan naman ng LGU ng livelihood assistance bilang panimula sa kanilang pagbabalik muli sa kani-kanilang komunidad.

Tiniyak ni Barira Mayor Abdulraof Tomawis na suportado nila ang mga programa ng PDEA para makamit ang drug free community.

SAMANTALA, upang matiyak na merong drug free environment ang mga health workers ng Lanao del Sur provincial health office, isinagawa ang workplace orientation for health providers.

Pinapurihan naman ni PDEA BARMM regional Director Gil Cesario Castro si IPHO head Dr. Alinader Minalang dahil sa programang ito.

Sinabi ni Castro na IPHO-Lanao ang unang government office sa Lanao Sur na nagsagawa ng drug free orientation training para sa mga kawani nito upang ligtas sila sa masamang epekto ng illegal drugs.

Drug peddler, huli sa law enforcement operation ng PNP sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte.

SA KABILA ng pinalakas na kampanya laban sa illegal drugs halatang hindi nag-aalinalangan ang mga drug pusher sa kanilang agawin.

Sa Barangay Semba, Datu Odin Sinsuat, Maguidnanao del Norte, isang lalaki ang naaresto sa drug buybust at nakunan ng P340,000 na halaga ng shabu.

Kinilala ang naaresto na si Alyas Musib, 59 anyos na residente ng nasabing barangay.

Ayon sa BARMM Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa pangunguna ni Lt. Colonel Richard Palay, nakuha sa suspect ang 50 gramo ng shabu.

Bukod sa shabu, nakuha rin sa suspek ang isang Colt 45 pistol na may magazine at mga bala.

Kulong na ang drug suspek at kakasuhan ng paglabag sa RA9165 o Comrehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA10591 o Comprehensive Law On Firearms And Ammunition.

Negosyante na may higit P500,000 na shabu inaresto ng mga otoridad sa Polomolok, South Cotabato

Kulong ang isang negosyante na inaresto sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ni Polomolok Chief of Police Lt.Col. Johnny Rick Medel ang suspek na si alyas Joseph, 30 anyos, nakatira sa Dadiangas East sa General Santos City.

Siya ay nakorner sa buy-bust operation ng joint team ng Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division, Philippine Drug Enforcement Agency 12 at Polomolok PNP sa barangay Cannary.

Nakumpiska ng mga otoridad sa suspek ang walong mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P544,000.

Ang high value individual na negosyante ay nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Measles outbreak pinangangambahan ng city health office ng Koronadal ngayong taginit

Nagsasagawa ngayon ng immunization kontra measles o tigdas ang city health office sa mga natitira pang unvaccinated na mga bata sa Koronadal.

Ayon kay City Health Officer Dr. Vincent Ende layon nito na mapigilan ang outbreak ng tigdas sa lungsod na ngayon aniya ay nasa threshold level na.

Paliwanag ni Ende limang mga kaso na kasi ng measles ang naitala sa Koronadal.

Iba aniya sa mga tinamaan ng nasabing sakit ay mula sa karatig lalawigan na nagbaksyon lang sa lungsod.

Ayon pa kay Ende ang measles ay mabilis na kumalat tuwing taginit.

Ipinunto pa nito na dahil viral madaling makahawa ang tigdas lalo na sa mga bata.

Payo pa nito sa publiko kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng tigdas tulad ng lagnat, ubo, at rashes agad na pagpakonsulta sa pinakamalapit na health facility.

Fun Run for a Cause tampok sa womens Month Celebration sa South Cotabato

Hinihikayat ng provincial population office ng South Cotabato ang mga mamamayan ng lalawigan na makiisa sa kanilang I Juana Fun Run.

Gaganapin ito sa Marso 23, 2024 bilang highlight ng Women’s Month Celebration sa lalawigan ngayong Marso.

Ayon kay Population Program Officer 2 Jo-anne Palacio bukas ang 5-kilometer at 10-kilometer category ng fun run sa lahat na nais tumulong sa mga kababahihan.

Sinabi ni Palacio na ang pondo kasi na malikikom mula dito ay gagamitin ng bubuing Local Council of Women na tutulong sa mga kababaihang may mental health problems.

Ang registration free para sa 5-kilometer category ay P500, P600 para sa 10-kilometer at P50 para sa mga estudyante.

Ayon kay Palacio ang mga interesadong makilahok sa fun run ay maaring magpa-register sa harap ng South Cotabato sports complex o hanapin ang link ng online registration sa Facebook page ng provincial population office.

Prayer room para sa Muslim community binuksan sa public terminal ng Koronadal

Maryoon nang prayer room para sa mga mananampalataya ng Islam ang Koronadal Integrated Public Transport Terminal.

Ito ay tugon na rin ng lokal na pamahalaan sa hiling ng Mindanao Express Transport Group.

Nanguna sa pagbukas nito si Koronadal Mayor Eliordo Ogena.

Hiling naman ni Ogena sa muslim community sa lungsod gamitin sa tama at kabutihan ang prayer room.

Umaasa din ang alkalde na ang prayer room sa public terminal ay lalo pang susulong sa pagkakaisa at multiculturalism sa Koronadal.

Nangako si DA Secretary Franciso Tiu Laurel Jr. ng mabilis na recovery ng hog industry mula sa epekto ng African Swine Fever o ASF.

Tiniyak ni Laurel na may nakalatag nang mga programa ang DA para mapigilan ang pagkalat ng ASF at ma-revive muli ang hog industry sa bansa.

Sinabi pa nito na tutukan ng ahensya ang pagpapalakas ng biosecurity measures, quarantine protocols at sanitation sa mga hog farms.

Ito ay upang mapigilan ang ASF outbreaks.

Dagdag pa ng nasabing Agriculture Chief pinaiigting din ng DA ang kanilang surveillance at monitoring para sa agarang detection at pagtugon sa mga kaso ng ASF.

Ipinunto pa nito na mahalaga ang early detection sa pagsawata ng ASF.

Matatandaan na sa South Cotabato sinabi ni OIC Provicial Veterinarian Dr. Byron dela Cruz na target nilang maideklarang ASF-Free ang lalawigan bago magtapos ang 2024.

Sa ngayon kasi ayon kay Dela Cruz nasa pink zone na ang lahat na mga lugar na apektado noong ng ASF.

Senator Imee Marcos namahagi ng ayuda sa mga mamamayan ng Koronadal nitong weekend

Pinangunahan ni Senator Imee Marcos ang pay-out ng higit sa 3 million pesos na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa lungsod ng Koronadal noong sabado, Marso 2, 2024.

Abot naman sa 1,000 benepisyaryo ang nakinabang sa cash assistance.

Ilan sa mga ito ay PWD, Solo Parents, Senior Citizens at mga estudyante sa lungsod.

Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng tig 3,000 pesos mula sa ahensya ng DSWD.

Matapos nito, nagtungo naman si Sen. Marcos sa bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat at Polomolok sa South Cotabato.

Hand grenade, nadiskubre ng magsasaka sa Carmen, North Cotabato

Nadisarmahan kaagad ng militar ang natagpuang Granada o MK2 fragmentation grenade sa Barangay General Luna, Carmen, North Cotabato.

Batay sa impormasyon, nakita ito ng isang magsasaka habang naglilinis sa damuhan na malapit sa kalsada at ipinaalam naman sa Barangay.

Sa pagresponde ng militar, agad silang nagpatupad ng safety measures at clearing operations para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa lugar.

Muli ring hinikayat ang mga mamamayan sa lugar na ipagpatuloy ang pagbibigay ng napapanahong impormasyon sa mga sundalo hindi lamang sa presensya ng granada sa lugar kundi pati na rin ang mga kinaroroonan ng mga gumagawa nito upang patuloy na masupil ang mga may planong maghasik ng kaguluhan sa lugar.

Wanted person dahil sa kasong carnapping at homicide, patay matapos umanong manlaban sa operating troops sa Matalam, North Cotabato

Naging madugo ang pagsisilbi ng warrant of arrest ng PNP laban sa wanted person sa Barangay Kidama, Matalam, North Cotabato.

Ang suspect na si Norodin Sandigan Mangadta, 42 anyos ay most wanted person municipal level na may kasong carnapping with homicide na walang inirekomendang bail bond.

Sa naturang operasyon, pumalag ang suspect sa pagka aresto at bumunot pa ng armas dahilan para nagpaputok rin ang tropa ng pamahalaan.

Sugatan ang suspect na isinugod agad sa pinakamalapit na ospital pero patay na nang dumating.

Pero nakuha sa kanya ang sachet ng illegal drugs.

Bata patay nang madaganan ng bakal na gate sa Mlang, North Cotabato

PATAY ang SIYAM na taong gulang na batang babae makaraang madaganan ito ng natumba nilang gate sa isang barangay sa bayan ng Mlang, Cotabato.

Nangyari ang insidente pasado alas 8 ng gabi nitong sabado habang naghahanda ang mag anak para sana pumunta sa lamay sa bayan ng Kabacan.

Nasa labas na ng bahay ang bata nang makarinig ng kalabog ang ina nito.

Nabuwal pala ang konkretong gate at diretso itong tumama sa bata.

Sapul sa ulo ang bata ang konkretong bakal na agad nawalan ng malay.

Isinugod pa ito sa pagamutan sa Barangay Poblacion ng bayan ngunit ideneklara itong dead-on-arrival ng mga attending physician.

Ngunit sinabi ng ina ng bata na maging sila din ay nabigla at hindi makapaniwala na ang konkreto nilang gate ang siyang tatapos sa buhay ng kanyang anak.

Nagluluksa ngayon ang pamilya habang inihahanda na ang burol ng bata sa mismo nilang tahanan kung saan nangyari ang insedente.

