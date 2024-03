NDBC BIDA BALITA (March 8, 2024)

HEADLINES

1 DALAWANG bahay sa Sto Nino, South Cotabato, nasunog ngayong fire prevention month, alagang aso, nadamay

2 NFA 12, bumibili pa rin ng palay kahit na suspendido ang 16 nilang mga kawani

3 COTABATO CITY LGU, mamimigay ng service recognition incentives at Ramadan incentives sa mga kawani nito

4 MGA TAGA WAO, Lanao del Sur, tutol sa panukalang hatiin ang bayan, indignation rally pinangunahan ni Mayor Balicao

5 TOP 1 sa Criminology exam na taga Lambayong, nagsabing alay niya sa yumaong tatay ang tagumpay

6 HEAT index sa Kidapawan, halos 41 degrees, ayon sa Pag-ASA.

-0-

TUTOL ANG LOCAL government ng Wao sa Lanao del Sur sa panukalang hatiin ang kanilang bayan sa dalawa.

Kahapon, ipinakita ng mga mamamayan ang kanilang pagtutol sa pamamagitan ng indignation rally laban sa proposed BARMM parliament bill No. 271 na magtatayo ng bayan ng Saripada na ang mga barangay ay kukunin sa Wao.

Ayon kay Wao Mayor Elvino Balicao, ayaw ng lahat ng mga barangay officials, private sector at maging ng mga religious groups sa panukala ni Member of Parliament Ali Montaha Babao.

Wao ang pinakamaunlad na bayan sa buong Lanao del Sur.

Ayon kay Baticao wala man lang nangyaring konsultasyon at nabigla sila nang malaman na panukala pala para dito. Tinawag niya itong illegal.

-0-

Taga Lambayong, Sultan Kudarat Top 1 sa Criminology Licensure Examination

Binati at pinuri ng Notre Dame of Tacurong College o NDTC ang alumunus nilang si Mark Angelo Marquez.

Ito ay matapos makakuha ng 91.3 percent rating at nag- Top 1 sa Criminology Licensure Examination noong Pebrero.

Ayon pa sa NDTC ang tagumpay na ito ni Marquez ay karangalan sa kanila at kanilang komunidad.

Sinabi naman ni Lambayong Mayor Ferdinand Andy Agduma na ang tagumpay ni Marquez ay tagumpay din ng kanilang bayan.

Nagpaabot din ng pagbati kay Marquez ang lokal na pamahalaan ng Tacurong na pinamumunuan ni Mayor Joseph George Lechonsito.

Ayon pa sa Tacurong LGU bagama’t tubong Lambayong si Marquez naging tahanan na rin nito ang Barangay EJC Montilla sa nasabing lungsod.

Hangad din ng LGU na magsilbing ehemplo sa mga kabataan ng Tacurong ang tagumpay ni Marquez.

Ayon naman kay Marquez malaki ang naging impluwensya sa kanya ng ama na dati ring pulis para kumuha ng Criminology Course.

Sinabi rin nito na sa ngayon ay naghihintay pa siya ng mas magandang oportunidad habang pinagiisipan ang pagpasok sa PNP, BJMP o BFP.

-0-

SAMANTALA, sa kaugnay na ulat, sinabi ni Mark Angelo Hidalgo Marquez, na alay niya sa kanyang namayapang tatay ang tagumpay sa katatapos na criminology licensure examination.

Aniya, tatay niya ang naghikayat sa kanya na kumuha ng kursong criminology at maging pulis.

Sa panayam ng DXMS, sinabi ni Marquez na hangad niya lang ang pumasa sa board exam at hindi inakala na mag-number 1 siya sa resulta.

Ang kanyang ama ay si retired Police Senior Master Sgt. Rodolfo Rapadas Marquez, pero nasawi noong 2022 at ang kanyang nanay na si Jovilyn ay isang midwife.

Ayon sa PRC, 15,684 examinees ang pumasa mula 32,495 na kumuha ng pagsusulit, o katumbas ng 48.27 passing rate.

-0-

IPINAMAHAGI ng Ministry of Health at ng ilang miembro ng Bangsamoro Transition Authority ang pitong mga ambulansya, isang patient transport vehicle at mga gamot sa mga ospital na nasa island provinces ng BARMM.Ito ay may kabu-uang halaga na P24 million pesos.

Ang life-saving facilities ay ibinigay sa Parang District Hospital, Sulu Provincial Hospital, Maimbung District Hospital, IPHO Basilan, Luuk District Hospital, Lamitan District Hospital, Maluso Rural Health Unit, Sumisip District Hospital, Bongao RHU, Panamao District Hospital at Jolo Rural Health Unit

Nagbigay din ng health package na kinabibilangan ng mga gamot at cash assistance na P280,000 para Licensure examination cash assistance sa mga mag-aaral.

Ang pondo sa pagbili ng mga kagamitan ay mula sa Transitional Development Impact Fund nina Members of Parliament Laisa Alamia, Jose I. lorena, Abdulkarim T. Misuari, Nurreedha Misuari, Hamid U. Malik, Don Mustapha A Loong, at dating MP Sahie S. Udjah.

-0-

ISINAILALIM NG MILG BARMM ang mga Sangguniang Kabataan chairpersons at secretary sa isang capacity training hinggil sa paggawa ng barangay youth development plan, investment plan at SK budgeting processes.

Nagtapos na kahapon ang unang batch ng mga SK officials mula sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato City at Marawi City

Sa Davao City ginawa ang workshop na nagtapos noong March 6.

Susunod naman ang mga SK officials mula sa island provinces sa training workshop na gagawin sa Zamboanga City.

-0-

Driver na may higit P197,000 na shabu inaresto ng PNP sa Lebak, Sultan Kudarat

Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang isang driver na nakumpiskahan ng iligal na droga ng PNP sa Lebak, Sultan Kudarat.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg ang suspek na si alyas Jet, 38 anyos nakatira sa Barangay Poblacion sa nasabing bayan.

Siya ay nakorner nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga pulis sa karatig barangay ng Tibpuan.

Ayon kay Macaraeg narecover ng PNP sa suspek ang apat na mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit P197,000.

Nakumpiska rin sa kanya ng mga pulis ang P500 marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation.

Dagdag pa ni Macaraeg ang pagkakahuli kay alias Jet ay resulta ng pinalakas na kampanya laban sa iligal na droga ng PNP sa region 12.

-0-

NFA 12 bumibili pa rin ng palay kahit na suspendido ang 16 nilang mga kawani

Tuloy pa rin sa procurement ng palay ng mga magsasaka ang National Food Authority o NFA sa region 12.

Tiniyak ito ni NFA 12 Acting Information Officer Ma. Elena Tubeña.

Sa katunayan ayon pa kay Tubeña may mga magsasaka pa rin na nagde-deliver sa kanila ng mga kanilang mga produktong palay.

Ayon kay Tubeña hindi naman kasi lahat ng kanilang warehouse supervisor ay sinuspinde ng Office of the Ombudsman.

Sinabi ito ni Tubeña matapos kumpirmahin na sinuspinde rin ng Ombudsman ang 16 na mga kawani ng NFA 12.

Kalakip sa mga ito ayon kay Tubeña ang kanilang branch manager at warehouse supervisors.

Ito ay habang iniimbistigahan ang pagkakasangkot umano ng mga ito sa paluging bentahan ng NFA rice sa ilang mga trader.

-0-

Higit sa P600,000 iniwang danyos ng sunog sa dalawang mga bahay sa Sto. Niño, South Cotabato

Naabo ang higit sa P600,000 na halaga ng mga ari-arian nang masunog ang dalawang mga bahay sa Poblacion, Sto. NiñO, South Cotabato kahapon ng umaga.

Ayon kay Sto. Niño Fire Marshall SF04 Garnet Balili ang mga nasunog na bahay ay magkakatabi lang sa compound na pagaari ng pamilya Calara.

Sinabi ni Balili dahil bahagi ng mga nasunog na bahay ay gawa sa light materials agad ding kumalat ang apoy na nagmula sa kwarto ng isa sa mga bahay.

Nakapagpalala pa sa apoy ayon kay Balili matinding init at malakas na hangin.

Dagdag pa ni Balili dahil sa pagbayanihan ng mga mamamayan sa lugar napigilan ang pagkalat ng apoy sa isa pang bahay.

Tumulong din sa pag-apula ng sunog ang BFP sa karatig bayan ng Surallah.

Ayon pa kay Balili walang tao sa mga nasunog na bahay kaya kumalat na ang apoy nang mapansin ng mga kapitbahay ng pamilya Calara.

Inaalam pa ang BFP ang sanhi ng sunog

Ito ang unang fire incident sa Sto. Nino sa unang quarter ng 2024

-0-

Organic Agriculture Livelihood at water system project ng DA mapapakinabangan ng mga magsasaka sa Surallah, South Cotoabato

Lumagda ng kasunduan sina Mayor Pedro Matinong Jr. at DA 12 Regional Executive Director John Pascual para sa pagpapatupad ng Organic Agriculture Livelihood Project sa nasabing bayan.

Ang nasabing programa ay nasa ilalim ng National Organic Program ng DA.

Layon ng proyekto na matulungan sa pagpapalago at marketing ng kanilang mga produkto ang mga organic farmer sa Surallah.

Kasabay nito, lumagda rin ng Memorandum of Agreement ang kinatawan ng Lambukon Amligan Tboli Farmers Association na si Larry Sawo, Mayor Matinong at DA 12.

Ang nasabing Farmers Association kasi ay magiging benepisyaryo ng higit sa P170,000 na Pump and Irrigators System Open Source project sa nasabing bayan.

-0-

UMAASA si Maguindanao del Norte Governor Abdulraof Macacua na hindi na hindi na muling magkakatensyon ang sinumang naglalaban grupo sa bayan ng Datu Odin Sinsuat.

Ito ay matapos na nakipagpulong si Macacua Mayor Datu Lester Sinsuat at 6th Infantry Division Commander Major General Alex Rillera upang maaksyunan ang nasabing tensyon.

Nagkasagupa kasi ang dalawang grupo sa bahagi ng Barangay Sibuto at Barangay Ambolodto na nagresulta sa paglikas ng maraming mga sibilyan.

Sinabi ni Macacua na umabot sa kaniyang tanggapan na may tatapusin lamang na proyekto si Mayor Sinsuat sa Barangay Sibuto ngunit nagkaroon aniya ng tensyon.

Ayon kay Macacua, ang mga sundalo na mismo ang magbabantay sa lugar upang matiyak na maayos na sitwasyon.

Hiling ng gobernador na sana ay matapos na ang kaguluhan lalo pa at palapit na ang Ramadhan o fasting month.

-0-

UPANG TIYAK NA may magasto para sa buong buwan ng Ramadan, ang city government ay magbibigay ng service recognition incentives na nagkakahalaga ng hanggang P20,000.

Bukod diyan, tatanggap din ang mga regular, casual at job order employees ng P3,000 hanggang P5,000 na ramadan incentives.

Sinabi ito ni City Mayor Bruce Matabalo. Aniya ang hinihintay niya na lamang ay ang pag-apruba ng Sanggunian Panglungsod sa hiniling na pondo para sa SRI at Ramadan Incentives.

Ang SRI ayon kay Matabalo ay bilang pasasalamat dahil sa magandang performance ng LGU sa tulong ng mga emleyado nito.

Inihalimbawa ng alkalde ang tax collection na ngayon ay sumobra na sa target collection ng higit P105 million.

Ayon kay Matabalao, nakasalang na din sa Sanggunian ang pagbibigay ng P1 million na Barangay Development Assistance sa lahat ng 37 barangay ng lungsod.

Ang mga empleyado naman ng BARMM Governmant ay naunang naipasa sa BTA Parliament ang resolusyon na humihiling kay Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na bigyan ng hanggang 10,000 na inflation at ramadan incentives ang lahat ng mga empleyado ng regional government.

-0-

Isa sa mga suspek sa nangyaring shootout sa Barangay Rosary Heights 6, Cotabato City na ikinasawi ng isang police escort, sumuko sa PNP

KASAMA ang kanyang abogado na si Atty. Nhassie John Gonzaga, personal na sumuko sa Cotabato City PNP si Datu Abdulhakeem Usman Sinsuat o kilala bilang “Datu Kem,” 29-anyos na taga Poblacion 2, Cotabato City.

Ito ang sinabi sa Radyo Bida ni Cotabato City Police Director Col. Querubin Manalang Jr.

Si Datu Kem ay nahaharap sa kasong murder at paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms, ay nagtungo sa Police Station 2 alas 10 ng umaga kahapon.

Kasama siya ng mga suspect na nagtungo sa bahay ni dating Cong. Roonie Sinsuat na nasangkot sa barilan noong Jan. 3 na ikinasawi ni Sgt. Zahraman Diocolano, escort ni Datu Odin Sinsuat Mayor Lester Sinsuat.

Isa si Datu Kem sa 11 mga suspek na kinasuhan ng PNP kasunod ng nasabing insidente.

Sampu katao noon sa labas ng compound ni former congressman Datu Roonie Sinsuat ang naaresto kasunod ng follow-up operation ng PNP. Si Datu Kem ay nakatakas.

-0-

Matagal na alitan sa pamilya, dahilan ng engkuwentro ng dalawang magkalabang pamilya sa Pikit, North Cotabato

Hindi pa rin nagkasundo ang dalawang magkalabang pamilya na unang nagka-engkuwentro sa boundary ng Tinutulan at Nunguan, Pikit, North Cotabato.

Sinabi ni Police Captain Rommel Guhiling ng Pikit MPS, ang magkalaban ay grupo sa pagitan nina Fernando Matugan ng MNLF at Ali Matar Lumangka ng MILF base command.

Anya, dahilan ng kanilang engkuwentro ay long time family feud/ community conflict o matagal ng rido.

Sinasabing isa ang namatay at nasugatan sa panig ng MNLF pero hindi na ito inabutan pa ng pulis nang dumating sa encounter site.

-0-

Pagsabog sa Pikit, North Cotabato, posibleng pananakot lang - sabi ng PNP

Gumugulong pa ngayon ang imbestigasyon ng PNP hinggil sa naitalang panibagong pampasabog sa Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato.

Ang naturang pagsabog ay narinig malapit sa bahay ni Dingko Kadalum Nawal, 54 anyos.

Ayon sa PNP, wala namang nasugatan o napinsalang ari-arian sa nasabing pagsasabog at sinabing posibleng pananakot lamang ang motibo.

Ayon kay Police Captain Rommel Guhiling, isang hand grenade ang natagpuan sa lugar pero di pa batid kung sino ang may-ari nito.

Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na posibleng pananakot lang ang motibo ng mga suspect sa pag-iwan ng pampasabog.

-0-

Heat index sa Kidapawan City, umabot na ng 41 degrees - sabi ng Pag asa

RAMDAM na ng mga taga Kidapawan City ang napaka-init na panahon sa pagsisimula ng El Niño.

Ito ay dahil sa strong and matured El Niño na nararanasan ng karamihan, sa mga taga Cotabato City, BARMM at malawak na parte ng Soccksargen.

Ayon kay DOST Pag-asa awang airport weather specialist Alvin Bautista, pianalamataas na heat index na naitala sa Kidapawan City batay sa kanilang data ay 41 degrees Celsius.

Ang heat index ay init o alinsangan na nararamdamang ng isang tao sa kanyang katawan.

Wala pa namang malaking epekto o pinsala ang tag-init na ito sa Cotabato Province.

-0-

500 pesos incentives para sa City Meet delegates sa Kidapawan, gagamitin para sa meal and transportation allowance ng mga delegado

Ibibigay sa mga delegado at coaches ang 500 pesos na insentibo mula sa local school board para sa gagawing City Meet 2024 sa Kidapawan.

Sa pahayag ni DepEd Kidapawan Division Superintendent Dr. Miguel Filalan, ang naturang pera ay mamagamit ng mga mag-aaral para sa transportation at meal allowance ng mga delegado.

May augmentation naman anya ang DepEd para mga magpapatuloy sa pangalawa hanggang tatlong araw na sports event.

Layon nito na hindi na makakapagbigay ng allowances ang mga magulang para pang gastos tulad ng para sa pagkain at iba pa.

Tinatayang nasa dalawang libung delegates at coaches mula sa lahat ng distrito ang lalahok sa city Meet bilang paghahanda sa gagawing SRAA meet at palarong Pambansa.