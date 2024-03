NDBC BIDA BALITA (March 9, 2024)

NEWSCAST

1 ISA SA MGA SUSPECT sa Ed Dizon murder sa Kidapawan, pinawalang sala ng korte sa Davao.

2 DRUG PEDDLER mula Datu Odin Sinsuat, huli sa Gen. Santos City, higit P1 million na shabu nakumpiska ng PNP

3 TATLONG battalion ng militar itatalaga ng 6ID sa darating na Plebisito sa SGA

4 Lalaki huli dahil sa pagdadala ng dalawang armas sa Kabacan, North Cotabato

5 BARMM labor ministry, nagkipag-partner sa local media upang palakasin ang kampanya kontra child labor

6 SA ISANG BARANGAY NG KORONADAL, may aswang daw; hindi totoo yan, sabi ni Kapitan

7 COTABATO City Mayor Matabalao, nag-alok ng P500,000 reward money sa makapagtuturo sa bumaril sa CDDRMO operations officer na si Choco Marquez

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

PINAWALANG SALA ng Davao Regional Trial Court ang isa sa mga suspect sa pagpatay kay Kidapawan broadcaster Ed Dizon nong 2019.

Ang kasong murder laban kay Jun Jacolbe na isa ring radioman ay nag-ugat sa pagpatay kay Dizon noong July 2019. Matapos maisampa ang kaso, agad na sumuko si Jacolbe sa Kidapawan PNP upang patunayan na inosente siya.

Ayon sa RTC, nabigo ang prosecution na magpakita ng matibay na ebidensya para idiin si Jacolbe.

Ayon sa kampo nito na nirepresenta ni Atty. Teng Andiano, hindi consistent o hindi nagkakatugma ang affidavit ng isa sa mga saksi at sa pahayag nito sa pagdinig sa kaso.

Halos maiyak si Jacolba nang humarap sa mga mamamayag sa Kidapawan kasama ang kanyang legal counsel. Isinalaysay niya ang hirap sa halos limang taon na siya ay inakusahan ng kasalanan na di niya naman ginawa.

Ang primary suspect at sinasabing utak sa pagpatay kay Dizon na si Bong Encarnacion ay patuloy na nagtatago.

-0-

INANUNSYO ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalo na magbibigay ang city government ng kalahating milyong piso sa sinumang makapagtuturo sa pumatay kay Jose Raymond “Choco” Marquez.

Ginawa ni Matabalao ang alok kasabay ng necrological service ng City LGU para kay Marquez sa city hall bago ang kanyang libing kahapon.

Sinabi ng alkalde na maaring lumapit sa PNP ang sinumang may alam para ituro ang suspek kasabay ng pagtiyak na ligtas ang informant at mananatiling confidential ang kanyang pagkakilanlan.

Kasabay ng paglibing kay Choco kahapon ay sinabi ng alkalde na hindi maibabaon sa limot ang hustisya para sa kanya at tiniyak niya rin sa pamilya nito na may mananagot sa krimen.

Si Marquez ay binaril noong March 1 ng gabi habang sakay ng motor sa kanto ng Sinsuat Avenue at Gen. Luna Street.

Naulila niya ang kanyang maybahay at dalawang mga anak.

-0-

MASAKIT SA BALAT at mas malala ang init ng panahon ngayon na nararamdaman ng ilang mga taga North Cotabato kung ikukumpara sa mga nagdaang panahon.

Yan ang pahayag ng ilang mga taga North Cotabato matapos umabot na ng 41 degrees Celsius ang heat index batay sa ulat ng Pag-ASA..

Maraming mga negosyante ang apektado na rin ang paninda dahil ang iba ay umiiwas ng lumabas.

Marami rin ang takot dahil sa posibleng ma-heat stroke.

May ilang negosyo rin ang nabuhay ang negosyo katulad ng may-ari ng buko juice, shale at iba pa.

-0-

LIDER NG MGA KATUTUBO SA malayong lugar ng Matalam, North Cotabato, nagtanaw ng malaking utang na loob sa Oblate missionaries na nagpabago sa kanilang buhay.

Anila, kung hindi dahil sa tulong ng Oblate missionaries ay mananatili silang mahirap na komunidad na parang malayo sa kabihasnan.

Sila ay mga katutubong Arumanen Manobo sa Sitio Pangipasan, Barangay Lampayan, isang liblib na komunidad ng Matalam, North Cotabato.

Simula kasi ng pumasok at nakapagtayo ng paaralan ang OMI sa nasabing komunidad ay nabigyan na ng maayos na pamumuhay at edukasyon ang tribu.

Kahapon, isinagawa ng Junior Oblate seminarians mula Notre Dame University at mga pari ang isang outreach program sa Barangay Lampayan.

Labis ang pasasalamat ni IP mandatory representative Apolonio Manapas sa OMI missionaries sa pagbibigay sa kanila ng halaga at maisaayos ang kanilang buhay.

Daan-daang mga pamilya naman ang nakinabang sa ipinaabot na tulong ng organisasyon.

-0-

Naaresto ng PNP ang isang lalaki na taga Sitio Guisawaan, Nangaan, Kabacan, North Cotabato na ngayon ay sakop na ng Special Geographic Area ng BARMM dahil sa pagdadala ng hindi lisensyadong armas.

Nagsasagawa ng simultaneous checkpoint ang tropa ng Kabacan PNP sa Barangay Buluan nang mapadaan ang di kinilalang suspect.

Nabigo siya na magpakita ng mga legal na dokumento sa nakuhang baril sa kanya.

Sa ngayon ay nasa Kabacan police detention facility ang suspect at inihahanda ang kasong laban sa kanya.

-0-

ISINAILALIM NG BARMM Ministry of Labor sa Orientation on Elimination of Child Labor ang ilang kasapi ng Cotabato City media.

Ang orientation ay inorganisa ng MOLE-BARMM Bureau of Employment Promotion and Welfare kasama ang International Labor Organization, Integrated Resource Development for Tri-People at Japan government.

Layunin nito na mabigyan ng sapat na kaalaman ang mga mamamahayag hinggil sa pagsusulong ng karapatan ng mga kabataan at tumulong sa kampanya kontra child labor, ayon kay Employment and Welfare Director Sara Jane Sinsuat.

Malaking hamon aniya ang child labor para sa kabataan kayat mahalagang mabawasan ito kundi man matigil sa BARMM.

-0-

Partisipasyon ng mga kababaihan sa pulitika at lipunan, binigyang halaga ng ilang mga babaeng Member of Parliament

KASABAY ito ng International at National Women's Day kahapon kung saan ang United Bangsamoro Justice Party o UBJP ay humarap sa media upang pag-usapan ang mga kontribusyon ng mga kababaihan sa lipunan.

Ang mga babaeng miembro ng Parliamento at UBJP ay humarap sa media upang ipahayag ang kanilang naging papel sa pamahalaan at sa Lipunan.

Ayon kay MP Baileng Mantawil, marami nang napatunayan ang mga kababaihan sa BARMM region sa pamamagitan ng pamumuno ng maayos at pagiging bahagi ng anumang tagumpay ng rehiyon.

Aniya, sa pamamagitan ng UBJP, maaaring maipakita ng mga kababaihan ang kaya nilang gawin pagdating sa usaping pang-pulitika.

Inihalimbawa naman ni MP Elijah Dumama-Alba na dahil sa kaniyang pagsisikap, nabigyan siya ng pagkakataon na magsilbi bilang Minister ng MILG-BARMM kahit na siya ay babae.

Samantala, ayon kay MP Mary Ann Arnado, mahalaga ang partisipasyon ng mga babae bilang paghahanda para sa mga susunod pang election tulad ng Parliamentary Election sa 2025.

Bilang babae, mahalaga aniya ang pagtutulungan ng bawat isa tungo sa maayos at mapayapang BARMM region.

-0-

Cotabato City Mayor Matabalao, nag-alok ng kalahating milyon sa makapagtuturo sa bumaril sa operations head ng CDDRMO na si Choco

INANUNSYO ni Mayor Bruce Matabalo kasabay ng necrological service ng City LGU para kay Jose Raymond "Choco" Marquez na magbibigay siya ng reward money na P500,000 sa makapagtuturo sa suspek na bumaril kay Choco.

Sinabi ng alkalde na maaring lumapit sa PNP ang sinumang may alam para ituro ang suspek kasabay ng pagsisigurong ligtas ang informant sa kanyang mga impormasyong ibabahagi.

Kasabay ng paglibing kay Choco kahapon ay sinabi ng alkalde na hindi maibabaon sa limot ang hustisya para sa kanya at sinuguro niya rin sa pamilya nito na may mananagot sa krimen

-0-

Tatlong battalion ng militar itatalaga ng 6ID sa darating na Plebisito sa SGA

PARA MASIGURONG maidaos ng maayos ang plebisito sa Special Geographic Area ng BARMM ay may inihandang tatlong battalion ng militar ang 6ID para tumulong sa siguridad

Ito ang sinabi ni 6th ID Commander Major General Alex Rillera.

Ayon kay Rillera, isa ito sa ibinahagi niya sa ginanap na pagpupulong kasama si COMELEC Chair Garcia.

Ang mga itatalagang militar ay mula sa 6th Infantry Battalion, 34th IB at 90th IB.

Dagdag ni Rillera na kung kukulangin ang itatalagang military personnel ay may standby troops aniya ang 6th ID na handang tumugon sa anumang mgaangyayari sa kasagsagan ng plebisito.

Kampante naman si Rillera na maidaraos ng maitiwasay ang plebisito dahil ngayon palang ay handa na ang kanyang hanay katuwang ang PNP para sa gagawing siguridad.

Bukod sa Plebisito, nakahanda na rin ang militar ngayong Semana Santa at buwan ng Ramadan.

-0-

Pangamba ng mga mamamayan sa umanoy aswang sa kanilang barangay pinawi ng isang Barangay Chairman sa Koronadal

Nabulabog ang mga mamamayan sa Barangay Topland sa Koronadal dahil sa umano’y aswang na nakita sa lugar.

Ang hindi nito mawari na nilalang na puti umano ang mga mata at itim ang mga balahibo na nakasilip sa bintana ng kanilang bahay ay ipina-blotter pa ng nakita umano nito sa barangay.

Ito ay ayon kay Topland Barangay Chairman Terrence Ehimplar.

Aminado naman si Ehimplar na hindi nito na nakita ang at mahirap paniwalaan ang sinasabing aswang.

Gayunpaman ayon kay Ehimplar para mapanatag ang mga mamamayan sa kanilang lugar, pinaigting ng Barangay Peacekeeping Action Team o BPATS ang kanilang pag-rotonda.

Binigyan diin din nito na pinakambisang sandata pa rin sa sinasabi nilang aswang ang mahigpit na pananampalataya.

-0-

Higit sa P10 million na learning aids ng provincial government napakinabangan ng mga magaaral sa sa Sarangani province

Namigay ng higit sa P10 million pesos na halaga ng learning aids sa mga eskwelahan nito ang provincial government ng Sarangani.

Ito ay sa pamamagitan ng Ronda Probinsya Edukasyon program ng lalawigan.

Kabilang sa mga learning aids na natanggap ng 130 na mga eskwelahan ang 166 units ng 55-inch TV sets.

Nabigyan naman ang lalawigan ng ng tig isang 45-inch TV ang Kindergarten Volunteer Teachers sa 20 mga eskwelahan.

Ito ay maliban pa sa 93 laptops bilang suporta sa Learning Effectively through Enhanced and Evidence-Based Pedagogies o LEEP Program ng DepEd.

Nanguna sa pamimigay ng mga ito si Sarangani Governor Rogelio Pacquio.

Ayon kay Pacquio, naniniwala siya na susi sa pagkakaroon ng mataas na antas ng pamumuhay ang de kalidad na edukasyon.

Tiniyak din nito ang patuloy na suporta sa LEEP program ng DepEd.

Sa katunayan ayon pa sa nasabing gobernador ang pakikipagtulungan ng provincial government sa DepEd sa pamamagitan ng kanilang Ronda Probinsiya sa edukasyon ay nakatulong para mapabuti pa ang sektor ng edukasyon sa kanilang lalawigan

-0-

BFP Tacurong binalaan ang publiko sa mga nagbebenta ng fire extinguisher na nagpapanggap na kabilang sa kanilang team

Magingat sa mga indibidwal na nagpapanggap na personnel ng Bureau of Fire Protection o BFP para makapambiktima.

Ito ang babala sa publiko ng BFP Tacurong na pinamumunuan ni City Fire Marshall Chief Inspector Mary Erika Pedrosa.

Ayon sa Tacurong BFP may ilang mga nagpapakilalang BFP personnel para makapagbenta ng fire extinguisher.

Babala pa ng BFP sa mga mamamayan ng Tacurong hindi nila otorisado ang mga ito.

Ipinunto pa ng nasabing tanggapan na hindi sila nagbebenta ng fire extinguisher sa pamamagitan ng mga indibidwal na nagpapakilala na bahagi ng kanilang team.

Payo pa ng BFP sa publiko maging mapanuri sa mga nakikipag-transaksyon sa kanila at unang isipin ang kaligtasan.

Hiniling din ng BFP sa mga taga Tacurong na agad na ireport sa Fire station ang ganitong modus para maaksyunan.

-0-

Apat na high value individual inaresto sa buy-bust operation ng PNP sa Koronadal

Walang kawala sa anti illegal drug operation ng mga pulis sa Koronadal ang apat na mga drug suspek kahapon ng madaling araw.

Kinilala ang mga ito ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Lt.Col. Amor Mio Somine sa mga alyas na Samuel, Aljun, Noel at Lovelie pawang mga nakatatira din sa lungsod.

Ang nasabing nga drug suspect ay nakorner sa drug buy-bust operation ng PNP sa Barangay Sto. Niño.

Nakumpiska ng mga pulis sa mga suspect ang apat na mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P40,000.

Narekober din sa mga high value individual ang marked money na ginamit ng mga pulis sa kanilang buy-bust o operation at drug paraphernalia.

Inihahanda na ng Koronadal PNP ang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa arestadong mga drug suspect.

-0-

Drug courier na may higit sa P1 million na shabu inaresto ng PNP sa Gensan

Inaresto ng PNP ang isa katao na naaktuhan na nagbebenta ng iligal na droga sa General Santos City.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang suspek na si alyas Emran, 18 anyos, may asawa at nakatira sa Datu Odin Sinsual Maguindanal del Norte.

Siya ay hinuli ng mga personnel ng Gensan PNP Station 6.

Ito ay matapos magbenta ng isang sachet ng umano’y shabu sa pulis na nagkunwaring buyer.

Nakumpiska rin ng mga pulis sa suspek ang may 155 grams ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P1 million.

Ang suspek ay kinasuhan na ng Gensan PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

-0-

Cassava production sa rehiyon pinalalago ng DA 12

Patuloy ang suporta ng DA 12 sa mga magsasaka ng cassava sa rehiyon.

Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaukulang interbensyon at makinarya na makatutulong para tumaas ang kanilang produksyon.

Ayon sa DA 12 na pinamumunuan ni Regional Executive Director John Pascual, adhikain nila na mapaunlad pa ang industriya ng cassava sa SOCKSARGEN.

Ipinahayag ito ng ahensya ng kanilang pangunahan ang Cassava Harvest Festival ng Pobusilla Agrarian Reform Beneficiaries Multi-Purpose Cooperative sa bayan ng Tampakan, South Cotabato.

Ibinida dito ng mga cassva farmer ang kanilang mga produkto.

Ayon pa sa DA 12 dahil sa pagtatanim ng Cassva lumaki ang kita ng ma myembro ng nasabing kooperatiba.

Nauna na ring nakapagsagawa ng kanilang harvest festival ang mga cassava farmers sa Tulunan, Cotabato na suportado rin ng DA 12.