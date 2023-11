NDBC BIDA BALITA (Nov. 1, 2023)

HEADLINES

DRAWING OF LOTS, ginawa sa Cotabato City matapos magtabla ang dalawang kandidato sa pagka-kapitan ng Barangay Rosary Heights 3.

Naghiyawan at nagiyakan ang mga kaanak at taga suporta ni candidate Omar Pasawilan matapos na siya ang ideklarang nanalo sa pamamagitan ng drawing of lots bilang chairman ng Barangay Rosary Heights 3.

Sa nangyaring eleksyon kasi nitong lunes, parehong nakakuha ng 997 votes si inncumbent Chairman Sukarno Utto at challenger na si Pasawilan.

Kahapon, sa harap ni City Mayor Bruce Matabalao at City Election Officer Atty. Norpaisa Paglala Manduyog, nagkasundo na mag-draw lots ang dalawa at lumabas na panalo si Pasawilan.

Pinalibutan naman ng City PNP at Marines ang compound ng paaralan para maiwasang magkagulo at malugod namang tinanggap ni Utto ang resulta.

Hindi na rin siya nagbigay ng pahayag at agad na umalis sa paaralan matapos makipagkamay kay Pasawilan.

BUKOD SA MGA PAARALANG sinunog sa Barira at Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, may isa pang paaralan ang sinunog din sa Maguindanao del sur.

DALAWANG mga polling precincts ang sadyang sinunog sa Brgy Lower Siling, Buluan, Maguindanao del Sur, pasado alas 3:00 ng hapon nitong Lunes, o pagkatapos ng voting hours.

Ayon kay Buluan Bureau of Fire Marshall SFO2 Musahid Guiam, tinatayang nasa dalwang milyon ang halaga ng pinsala.

Pagkatapos ng botohan noong lunes, ay inilipat ang mga ballot boxes sa municipal hall ng bayan.

Ayon sa ulat, may mga natanggap kasing impormasyon ang PNP at Comelec hinggil sa gagawing panggugulo kaya agad nilang nilisan ang lugar.

Tuloy pa ang imbestigasyon ng BFP.

Samantala, inaalam pa ng Buluan PNP kung ito ba ay maituturing na ay election related.

Ito ang ikatlong polling center sa Maguindanao provinces na may sinunog na mga silid aralan ngayong eleksyon.

Apat ang sugatan, kabilang ang isang sundalo sa naganap na pamamaril alas 5 ng hapon noong election day sa Barnagay Simuay Junction Elementary School sa Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte.

Kinilala ang mga biktima na si Ibrahim Aman Mayon, 59, Muslimin Kapenda, 20, Ibrahim Kamad, 42 at isang AFP personnel na kasapi ng 6th Mechanized, Philippine Army.

Ang mga biktima ay patuloy na nagpapagaling matapos tamaan ng shrapnel mula sa pinasabog na 40mm grenade.

Base sa imbestigasyon ng Sultan Kudarat PNP sa pangunguna ni Major Regie Albellera, may bigla na lamang namaril sa labas ng paaralan dahilan kung bakit nasugatan ang mga biktima.

Patuloy nilang inaalam kung sino ang suspek upang masampahan ng kaso, ayon sa PNP.

Maging si Maguindanao del Norte PNP Director Colonel Sultan Salman Sapal ay pinangunahan ang clearing operation para lamang maayos na makadaloy ang mga tao at sasakyan.

PINASALAMATAN ni BARMM Police regional director Brig. Gen. Allan Nobleza ang lahat ng mga kasapi ng AFP at PNP na tumulong sa pangangasiwa ng isang maayos na Barangay at SK elections.

Inamin ni Nobleza na may mga insidente ng karasahan subalit mas mababa ito kumpara sa bilang ng mga karahasan na naitala sa mga nakalipas na halalan.

Sa pangkalahatan ay masasabi na maayos ang botohan sa buong rehiyon.

Sa Cotabato City, nagpasalamat din si city police director Colonel Querubin Manalang Jr sa serbisyong ibinigay ng mga police, pati ng police augmentation forces, sa Marines at Army. Dahil sa tulong tulong nila ay maayos ang halalan sa lungsod, ayon sa kanya.

Nagapsalamat din ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education (MBHTE-BARMMM) sa lahat ng mga guro sa rehiyon na nagsilbi bilang electoral board sa katatapos lang na halalan.

Sa kabila ng pag-atras ng ilang guro nitong halalan sa BARMM, naidaos pa rin ng maayos ang eleksyons sa rehiyon, ayon sa MBHTE.

Kontrobersyala pa rin at iniimbestigahan pa ng COMELEC- Makilala North Cotabato ang isyu ng vote buying activity sa Barangay Kisante, Makilala, North Cotabato.

Sa impormasyong nakarating sa Radyo BIDA planong magsagawa ng protesta ang mga katunggali nito sa pwesto dahil sa umano'y pamimigay nito ng pera sa mga botante bisperas ng halalan nitong October 30.

Siya ay Barangay Chairman Elect na nakuhanan mismo ng video habang inaabot ang pera.

Pero ang kanyang sinabi, matagal na ang video na yun at hindi niya binibili ang boto ng mga nasasakupan dahil nagpapasweldo lamang siya sa kanyang mga tauhan.

Siya ay kagawad noon na may hawak ng committee on Infrastructure, tumakbo at nanalo sa pagkakapitan ng Barangay.

Matatandaang kumalat sa social media Ang video kung saan kitang-kita sa Chairman Elect na umani ng ibat-ibang komento ng netizen.

Iniimbestigahan na ito ngayon ng COMELEC Makilala.

May bago ng Punong Barangay ang Poblacion Kidapawan City sa katauhan ni Melvin Jake Lamata.

Siya ang nakakuha ng maraming boto mula sa limang mga kandidato sa nasabing Barangay na may 4, 991 votes.

Pangalawa ang dating Kapitan na si Arnold Sumbiling na mayroong 4, 013 votes.

Sunod ni Ceentina Taynan na may 2, 854 na boto, Rosalio Bombeo na mayroong 1,176 votes at 47 total votes naman para kay Manuel Adajar.

Ang iba pang mga nanalong opisyal ay nakapost na sa social media ng DXND RADYO BIDA.

Samantala, sa iba pang mga Barangay may ilan na nanalo ang incumbent Barangay officials may ilan rin na bago na.

Ang hiling lang ng mga mamamayan sa mga nanalong kandidato na nawa'y tunay na pagmamahal at serbisyo publiko para sa lahat ng mga nasasakupan.

Mental Health Council bubuuin sa South Cotabato

Magtatatag ang integrated provincial health office o IPHO South Cotabato ng Provincial Mental Health Council.

Layon nito na tugunan ang tumataas na suicide incidents sa lalawigan.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba’t ibang sektor sa pagbalangkas ng komprehensibong istratehiya para mapigilan ang suicide.

Ayon kasi kay Tristan Navos ng IPHO, ang suicide ay itinuturing na ikalawang sanhi ng pagkasawi ng mga nasa 15 hanggang 29 anyos.

Payo naman ni Navos sa mga may mental health distress o kakilala na may suicidal tendencies makipagugnayan lang sa IPHO para mapayuhan at magabayan.

Tatanggap na ng application para sa Police Executive Service Eligibility o PESE Written Examination ang National Police Commission o Napolcom region 12 sa November 7 hanggang 17,2023.

Ito ay ayon kay Napolcom 12 Regional Director Rodel Calo.

Ayon kay Calo sa Mindanao area gagawin naman ang PESE exam sa University of Mindanao, Matina Campus sa Davao City sa December 9.

Dagdag pa ni Calo ang online registration naman para sa PNP Entrance and Promotional Exam ay gagawin sa nasabi ding mga petsa.

Habang ang online processing ng application ay sa November 7 hanggang November 2023 ngayong taon.

Ayon kay Calo ang application form ay maari ding kunin sa Napolcom 12 office sa Koronadal o sa iba pa nilang regional offices.

Mahinang kita at kulang na suplay idinadaing ng mga flower vendor sa Koronadal ngayong Undas

Umaangkat pa ng kanilang mga paninda sa ibang mga lugar ang mga flower vendor sa Koronadal City.

Ayon sa mga ito, hindi na kasi sila kayang suplayan ng mga flower farm sa lungsod.

Habang idinadaing naman ng iba ang matumal na benta.

Gayunpaman umaasa pa rin ang ang mga Koronadal vendor na makababawi sila sa kanilang mga panindang bulaklak ngayong Undas.

Ang presyo ng mga flower arrangement ngayon sa lungsod ay pumapalo ng mula P150 hanggang P800 depende sa laki at dami ng mga inilagay na mga bulaklak.

Kapansin pansin naman malinis na rin ang public at catholic cemetery sa lungsod na sinimulan nang dayuhin ng mga mamamayan kahapon.

Ganito rin ang sitwasyon ngayon sa mga private cemetery sa lungsod.

Walang pagbabago sa presyo ng bulaklak na ibenebenta sa Kidapawan City ngayong All saint's Day.

Sinabi ni Juvy na may ari ng flowershop sa lungsod, simula pa nakaraang araw hanggang sa mismong undas, stable ang presyo ng mga bulaklak katulad ng Malaysian mums na in season.

Ito ay galing pa mismo sa Kapatagan Del Sur, sa ngayon medyo matumal pa ang benta dahil bago lang natapos ang eleksyon at dahil sa mga pag ulan sa probinsya.

Aasahan na ngayong araw hanggang sa mga susunod na araw dadagsa ang mga mamimili upang ialay sa kanilang mahal sa buhay.

May mabibili namang arranged flowers sa halagang 50 hanggang 200 pesos.

Ang mga Rosas ay bahagyang tumaas ang presyo ng abot sa 25 percent dahil tumaas rin ang presyo nito sa supplier.

Samantala sa mga kandila, napansin rin ng tindera na stable ang presyo pero bahagyang kumunti ang laman.

Seguridad ng publiko sa Undas sa kabila ng pagod sa katatapos lang na BSKE tiniyak ng PNP South Cotabato

Paiigtingin din ng PNP ang pagbabantay sa mga public terminal sa South Cotabato maliban pa sa mga sementeryo ngayong Undas.

Ayon kay PNP Provincial Director Col. Cydric Earl Tamayo, inaasahan kasi nila ang pagdagsa ng mga mamamayang uuuwi para mabisita ang mga yumaong mahal sa buhay.

Dagdag pa ni Tamayo, dadalasan din ng PNP ang pagpapatrolya sa mga subidivision para maiwasan ang ransack incidents sa mga bahay.

Tiniyak ni Tamayo na sa kabila ng pagod dahil sa katatapos lang na barangay and Sangguniang Kabataang Elections prayoridad pa rin ng PNP ang seguridad ng publiko ngayong Undas.

Naka alerto pa rin ang mga pulis sa North Cotabato bagama't tapos na ang halalan dahil abala parin dahil sa undas.

Babantayan ang lahat ng places of convergence katulad ng terminal, palengke at maging mga simbahan.

Nakipag-ugnayan na ang mga pulis sa iba pang law enforcement agencies upang matiyak ang seguridad ng mga pupunta sa mga sementeryo, tulad ng Traffic Management Unit upang panatilihing maayos ang daloy ng trapiko at iba pa.

Mariing ipinagbabawal din ng mga pulis ang pagdadala sa loob ng sementeryo ng mga deadly weapons, alak, malakas na sound system, pagsusugal , armas at pagtitinda ng walang pahintulot.

Ipinanawagan ng mga otoridad ang kooperasyon ng lahat para sa mapayapang paggunita ng undas.

Tatlong LGUs sa region 12 makikinabang sa mga proyekto ng PRDP ng DA

Aprubado na ng Regional Project Advisory Board o RPAB ng Philippine Rural Development Program o PRDP ng DA ang proposed infrastructure subprojects ng tatlong mga local government units sa region 12.

Ang mga ito ay ang 10-kilometer concreting ng Malangag-Malire- farm to market road ng Antipas, P55.8 million na concreting ng 3.34 kilometers FMR sa Sibawan Kidawapan sa Cotabato Province at anim na potable water system projects sa Isulan, Sultan Kudarat.

Sa ngayon ayon sa DA 12 ang gagawin na lang ng tatlong mga LGU ay magsumite ng No Objection Letter.

Kabilang sa RPAB na pinamumunuan bilang Chairman ni DA 12 OIC Regional Executive Director John Pascual ang DAR, DTI, DILG, DENR, DPWH at NCIP.

Kasama din nila ang director ng Mindanao Development Authority at Chairman ng Regional Agriculture and Fishery Council (RAFC).

Trabaho ng mga ito na i-review ang approved plans, feasibility studies, engineering designs