NDBC BIDA BALITA (Nov. 14, 2023)

1 Pulis naka-assign sa Magpet, nagpaputok ng baril sa Kidapawan, pamangkin, patay nang tamaan

2 PNP-BARMM may paalala sa mga pulis sa rehiyon na lumalabag sa batas trapiko

3 HEARING ng 12 mga akusado sa pagpatay sa tatlo katao sa Cotabato City, ipinagpaliban matapos makagulo sa labas ng korte

4 LOCAL products ng mga MSMEs sa rehiyon mabibili sa Trade expo ng DTI 12 sa Gensan

5 DAY CARE workers sa South Cotabato, di dapat tanggalin ng mga bagong halal na kapitan, ayon kay Gov. Tamayo.

6 BPAT team leader sa Pikit, sugatan sa isa pang kaso ng pamamaril.

Hearing ng 12 mga akusado sa pagpatay sa tatlo katao sa Cotabato City kaugnay ng barangay elections, nauwi sa pambu-bogbog; PNP may panawagan sa mga galit na taga-suporta

HINDI na natuloy ang dapat sana’y arraignment at pre-trial sa kaso nina Juhalidin Ladesla Abdul alyas "Boyong” na gagawin sa Hall of Justice, Cotabato City kahapon ng umaga.

Hindi paman kasi nakababa ng patrol car si Boyong at iba pang mga akusado ay kinuyog na ito ng mga supporters ng kabilang kampo at saka binugbog.

Yan naman ang paalala at panawagan ni Cotabato City PNP Director Col. Querubin Manalang Jr. sa mga sangkot sa nangyaring kaguluhan.

Sa dami ng mga sumugod sa mga akusado ay hindi na ito naawat ng mga pulis.

Ayon kay Manalang, sasampahan naman ng kaso ang mga nambugbog matapos matukoy ng mga akusado.

Nabatid na sinampahan ng kasong multiple murder with double frustrated murder ang 12 mga akusado dahil sa nangyaring pamamaril noong gabi ng Oct.22 na ikinasawi ng tatlong mga aspiring Brgy Kagawad at ikinasugat naman ng dalawang supporters.

Samantala, kinundina naman ni Ronda Midtimbang, misis ng isa sa mga akusado na si Juhalidin "Boyong" Abdul ang pagsalakay sa kanila ng mga kaanak ng pamilya Ayunan.

Sa isang panayam sa media, sinabi ni Ronda na kitang-kita sa mga video na kumalat sa social media kung ano ang ginawa ng mga taga suporta ng pamilyang Ayunan, ang kaanak ng tatlong nasawi sa Barangay RH 12 bago ang eleksyon.

Sa pagsasabing inosente sila sa alegasyon na sila ang pumatay sa tatlong kaanak ng mga ayunan, sinabi ni Ronda na kakasuhan nila ang mga nag-kuyog kay Boyong at mga kasamahang akusado.

Samantala, sa panayam sa media, pinabulaanan ni Barangay Chairman Bimbo Ayunan na pakana nila ang pagbogbog sa mga suspect.

Aniya, siya at si Chariman Edris Ayunan pa ang pumigil sa kanilang mga kaanak na masyadong mataas ang emotion nang makita ang mga suspect.

INANUNSYO kahapon ni Maguindanao del Norte Gov. Abdulraof Macacua na natanggap na ng mga regular at permanent employee ng provincial government ang kanilang na=delay na August at September salaries and wages.

Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Macacua ang mga kawani na maayos na naghintay sa sahod na na delay dahil sa isyu ng provincial treasurer.

Ang pamimigay ng sahod ay ginawa kahapon.

NAAYOS NG 33rd Infantry Battalion at ng Local Government ng Radja Buayan sa Maguindanao del Sur ang isang rido na matagal nang nakaapekto sa kaunlaran ng kanilang lugar.

Pinangunahan ni battalion commander Lt. Colonel Udgie Villan at ni Mayor Maruja Mastura ang rido settlement sa pagitan ng pamilyang ni MILF 105th base commander Datu Ila Utto at 106th commander Ebrahim Dagandal, pawang mga kasapi ng MILF.

Ang kanilang away ay nagresulta sa pagkasawi ng kanilang mga kaanak.

Umaasa ang Army at si Mayor Mastura na tuluyan nang gumanda ang relasyon ng magkabilang panig para umunlad ang kanilang lugar.

CTG Official at pitong mga kasama sumuko sa PNP sa Surallah, South Cotabato

Nabigyan na ng PNP ng paunang livelihood assistance ang mga Communist Terrorist Group o CTG Members na sumuko sa headquarters ng South Cotabato 2nd Provincial Mobile Force Company Heaquarters sa Barangay Centrala, Surallah.

Kinilala naman ni 2nd SCPMF Commander Lt. Col. Rey Egos ang CTG Official na sumuko na si alyas Yona, 27 anyos, taga Barangay Caloocan, Koronadal.

Siya ayon kay Egos ay Secretary/Political Officer ng Sub-Regional Committee Daguma, Far South Mindanao Region ng CTG.

Kasama nito na sumuko ang mga tagasunod na sina alyas “Dexter”, “Aya”, “Egeng”, “Bentong”, “Zalde”, “Moroy” at “Marlon”.

Ayon pa sa nasabing police official sumuko ang mga ito bunsod ng sunod sunod na operasyon ng PNP sa kanilang kuta, hirap ng buhay at patuloy na pagtatago sa mga otoridad.

Pagpapanatili sa mga day workers hiniling ni Governor Tamayo sa mga bagong barangay officials sa South Cotabato

Huwag tanggalin ang mga day care workers.

Ito ang hiling ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa mga bagong Kapitan ng barangay sa lalawigan.

Ipinunto ni Tamayo na hindi madali ang sakripisyo ng mga day care workers na tumatanggap ng minimal na honorarium.

Ayon kay Tamayo hindi dapat maging dahilan ng pagkakatanggal ng mga day care workers ang politika.

Sinabi din nito ni Tamayo na isusulong nito na madagagan ang pondo para sa increase ng honorarium ng mga day care workers sa lalawigan sa susunod na taon.

Ang South Cotabato ay may higit sa 500 mga day care workers

Samantala nanumpa na rin ang higit 200 mga bagong barangay officials sa Koronadal kahapon.

PRO 12 may bagong 200 mga personnel, sila ay nakatakdang italaga sa ibat iba panig ng rehiyon.

Nanumpa na ang 200 daang mga bagong pulis sa rehiyhon sa PRO 12 Regional Headquarters sa General Santos City kahapon.

Ang mga ito ay napili mula sa higit 3,000 mga aplikante.

Nanguna sa oathtaking ng mga ito si PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg.

Ayon kay Macaraeg, kaakibat ng pagiging pulis ang hirap at malaking responsibidad na kailangan nilang pahalagahan.

Kaya hamon ng nasabing police official sa bago nilang recruits, maging responsableng alagad ng batas at magbigay ng maayos at patas na serbisyo sa mga mamamayan.

Kabilang sa mga bagong personnel ng PRO 12 ang 138 na mga patrolman at 62 na mga patrolwoman.

Sinimulan na rin ng mga ito ang anim na buwang Public Safety Basic Recruitment Course o PSBRC sa Regional Training Center 12.

Estudyante at kasama patay sa pamamaril sa Koronadal

Patay ang dalawa katao matapos mabiktima ng pamamaril sa Koronadal.

Kinilala ang mga biktima na sina Jalalbeladin Casir, estudyante at nakatira sa Barangay General Paulino Santos at Abdulzaid Pangua, taga Barangay Morales Koronadal pawang 18 anyos.

Ang biktimang si PaNgua ay dead on the spot habang si Casir naman ay dead on arrival sa ospital sanhi ng tinamong multiple gunshot wounds.

Ayon kay Koronadal Chief of Police Lt. Col. Amor Mio Somine ang mga biktima ay binaril habang nakatambay sa harap ng isang mosque sa Imperial St.Barangay General Paulino Santos noong Linggo ng gabi.

Inaalam pa ng PNP kung sino ang mga tumakas na riding-tandem suspect at ano ang motibo ng mga ito sa krimen.

Makikilahok ang 64 na mga exhibitors sa Treasures of Region 12 Trade Expo sa Gensan sa November 16 hanggang 21, 2023.

Ang mga ito a pawang mga Micro Small and Medium Enterprises na natulungan ng DTI 12.

Ito ay ayon kay DTI 12 Regional Trade and Promotions Officer Jovelyn Juanico.

Ayon kay Juanico layon ng trade expo na maisulong ang mga local products ng mga MSMEs sa rehiyon.

Kabilang sa mga ito ayon kay Juanico ang mga kape, banana chips at iba pa na maliban sa mas pinabuti ng kalidad ay may bago ring mga packaging.

Tiniyak din ni Juanico na ang mga exhibitors sa trade expo ay nabigyan na o pinoproseso na ang certification sa Food and Drugs Administration o FDA.

Voice clip…Si DTI 12 Regional Trade and Promotions Officer Jovelyn Juanico.

Dead on arrival sa ospital dahil sa tama ng bala sa leeg ang 13-anyos na batang babae sa indiscriminate firing ng tiyuhing pulis na lasing sa Sitio Mateo, Barangay Birada Kidapawan City.

Nangyari ito alas 7:00 ng gabi nitong linggo habang nag-iinuman ang magpamilya.

Sa imbestigasyon ni Kidapawan City PNP Chief Police Lt. Col Dominador Palgan Jr., nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang suspect na si Police Corporal Roy Maanggue na nakadestino sa Magpet PNP at kaanak lang rin na babae dahilan kung bakit kinuha nito ang kanyang service firearm at pinaputok.

Sa tatlong putok ng baril, isa ang tumama sa leeg ni Hazel Maangue dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Nabatid na magkapitbahay lang ang nasabing magkamag-anak sa Barangay Birada.

Sa follow up operation, nahuli ang suspect at ikinustudiya na sa Kidapawan City PNP.

Nagdadalamhati ang buong pamilya sa maagang pagkamatay ni hazel alyas yuki.

Hepe ng Magpet PNP, sinabing off duty ang pulis na nakabaril sa mismong pamangkin sa Kidapawan City

“Maaasahan sa trabaho bilang pulis”

Ito ang sinabi ni Magpet town chief of Police Major Rolando Dillera kung saan nakadestino si Police Corporal Roy Maanggue, pulis na aksidenteng nakabaril sa kanyang mismong pamangkin na babae.

Nang mangyari, naka off duty ang nasabing pulis na kabilang sa intel operatives ng Magpet Municipal Police Station.

Makikipag-ugnayan anya si Major Dillera sa tanggapan ng Kidapawan City PNP para sa mas malaliman rin imbestigasyon.

Ganun paman, sinabi niyang hindi tinoloterate ng police official ang kasalanan ng kasapi at dapat itong kaharapin.

Hindi pa batid ngayon kung ano ang maaring kaso na isasampa ng provincial headquarters at sa tanong kung maari pang makabalik sa serbisyo ang naturang pulis, maaring dalawa ang kakaharaping kaso, ang criminal at administrative case.

Nabatid rin na ang issued firearm na ginamit sa pamamaril ay 9mm pistol at naisurender na rin gabi ng mismong pangyayari.

Sinkhole posibleng meron din sa katabing mga daan sa Makilala, North Cotabato na posibleng daluyan ng tubig – sabi ng experto

May posibilidad na mangyari rin ang pagguho ng lupa sa katabing daan kung saan naiulat ang sinkhole sa Barangay Batasan, Makilala North Cotabato.

Yan ang sinabi ni Engineer Elric Evangelsita, isang geologist ng City Environment and Natural Resources.

Ito ay dahil saturated na ang moisture content dahil sa patuloy na pag-agos ng tubig.

Bilang eksperto, ang kanyang rekomendasyon dapat mabigyan na ng aksyon sa madaling panahon at gawin ang monitoring sa katabing mga kalsada na maaring daluyan rin ng tubig na may posibilidad rin ng pagcollapse.

Sa mga daan anya, dapat mauuna ang drainage ng tubig o kanal bago ang kalsada.

Nakaligtas man sa pamamaril, naaksidente naman sa motorsiklo ang BPAT team leader dahilan ng kanyang sugat sa katawan sa Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato kahapon ng umaga.

Sa panayam kay Pikit town Chief of Police Major Arvin John Cambang, ang biktimang si Lanao Mama ay galing sa paghatid sa kanyang anak sa paaralan nang sundan siya ng di pa tukoy na mga suspect.

Ayon sa police official, bago ang pangyayari una na nitong ipihayag na nakatanggap ng banta sa kanyang buhay.

Sa imbestigasyon, hinabol ng mga suspect ang biktima dahilan kung bakit natumba siya sa motorsiklo pero Mabuti na lamang at hindi tinamaan ng bala.

Hiniling rin ng PNP Chief ang kooperasyon ng mga nakasaksi sa insidente na maaring makakapaglutas at mabigyang solusyon ang tangkang pagkitil sa buhay ng biktima.

Sa ngayon, mas pinapalaliman pa ng PNP ang imbestigasyon at pagresolba sa pinakabagong kaso ng shooting incident sa bayan.

PNP sa Maguindanao Sur, pinarangalan ng Comelec dahil sa matagumpay na BSKE 2023.

TUMANGGAP ng certificate of recognition ang lahat ng Municipal Police Stations sa Maguindanao del Sur kabilang na ang Ampatuan MPS, Datu Montawal, Datu Anggal Midtimbang, Datu Abdullah Sangki, Datu Hoffer, Datu Piang, Datu Salibo, Datu Unsay, Gen. Pendatun, Guindulungan, 2nd Provincial mobile force company at iba pa.

Ito ay dahil na rin sa naging matagumpay at mapayapang resulta ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections noong October 30.

Mismong sina Maguindanao del Sur Police Provincial Director Colonel Roel Sermese at Provincial Election Supervisor Atty. Allan Kadon ang nagpaabot ng parangal sa mga hepe ng munipal police stations.

Isinabay ito sa Traditional Monday Flag Raising Ceremony na ginawa kahapon sa Provincial Headquarters sa Camp Datu Akilan Ampatuan, Shariff Aguak.

Dinaluhan ito ng mga non-uniformed personnel ng PHQ kasama ang 41SAC at 4SAB ng PNP-SAF at Highway Patrol Group.

Nagpapasalamat naman ang mga hepe ng mga AWARDEEDS at tiniyak ang kanilang dedikasyon at tapat na serbisyo sa kanilang mga tungkulin upang mas maging payapa at matiwasay ang buong lalawigan.

PNP official sa BARMM, nagpaalala at nagbabala sa kapuwa police na lumalabag sa batas trapidko.

GINAWA NI PRO-BAR Chief of Regional Staff Col. Jemuel Siaon ang paalala matapos masita ang ilang mga pulis na nagmamay-ari ng motorsiklo at sasakyan pero walang mga lisensya.

Sinabi ni Siason na bilang tagapagpatupad ng batas ay dapat lang din aniyang sundin ng mga pulis ang batas lalo na sa trapiko.

Mismong si PRO-BAR director Brig. General Allan Nobleza kasi aniya ang sumita minsan sa ilang mga pulis na nagmamaneho na walang mga lesensya.

May mga pagkakataon din aniyang nakikipagtalo at galit pa ang ilang pulis sa mga kawani ng Highway Patrol Group o HPG nang masita sa checkpoint operation.

Paalala ni Siason na bilang mga pulis, kung may pagkakamali man ay dapat itama ng maayos at huwag ng ipagpilitan pa ang mali.