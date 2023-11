NDBC BIDA BALITA (Nov. 2, 2023)

HEADLINES

1 PAGDEKLARA ng nanalong SK Kagawad sa Koronadal, idinaan sa toss coin, nanalo masaya daw pero malungkot din

2 Asawa ng kumandidatong Kapitan na nasawi bago ang eleksyon sa Carmen, North Cotabato, uupo bilang bagong punong barangay

3 NANALONG barangay kagawad sa Midsayap, North Cotabato, patay sa pamamaril; suspect kanyang pinsan

4 SUSPECT sa pagpatay sa 2 katao sa, Maguindanao Norte noong lunes, naaresto; siya ay kandidato para kapitan

5 MAGSERBIYO NG TOTOO, payo ni Cotabato Archbishop Lampon sa mga nanalo

6 24 na dating mga rebelde, nagtapos sa integration program ng South Cotabato LGU

7 Libreng serbisyo, hatid ng City Government sa mga bibisita sa mga sementeryo ng Kidapawan

8 Grass fire naitala sa sementeryo sa Pres. Roxas, North Cotabato

PATAY na ang nanalong barangay kagawad ng Poblacion 3, Midsayap, North Cotabato.

Ito ay matapos na siyay barilin ng mismong pinsan pasado alas 9 kahapon ng umaga sa kanilang barangay, ayon kay Midsayap police station chief Lt. Colonel John Miridel Calinga.

Kinilala niya ang biktima na si Suharto “Doc” Antilino, 35 taong gulang at nanalong barangay kagawad sa eleksyon noong lunes.

Sinabi ni Calinga sa DXMS na nag-usap si Antilino at ang di pa kinikilalang pinsan nito sa gilid ng kalsada.

Ayon sa mga saksi, sa wikang Maguindanaon, sinabihan daw ng suspect si Antilino na “huwag kang ganyan pinsan.”

Tumakbo si Antilino subalit hinabol siya at binaril sa likod ng kanyang ulo.

Naka-recover ang PNP ng empty shell ng cal. 45 pistol.

SAMANTALA, SA PANAYAM NGAYONG UMAGA, sinabi ni Colonel Calinga na ito ay dahil sa personal grudge at walang kinalaman sa katatapos na eleksyon.

Meron nang person of interest ang PNP.

Ayon kay Calinga, sa tulong ng mga kaanak ay nakilala ang suspect na tila may matagal nang alitin ang mag-pinsan.

Bago ang pamamaril, nag-usap muna ang biktima at ang suspect.

Ito ay nag-ugat noong si Antilino ay nakatira pa sa Barangay Kapinpilan.

Ang biktima ay limipat na ng tirahan sa Barangay Poblacion 3, Midsayap.

SASAMPAHAN NG KASO ng PNP sa Datu Odin Sinsuat ang natalong kandidato sa pagkabarangay Kapitan dahil sa pagpatay umano sa dalawang botante at campaigner ng katunggaling kandidato sa Barangay Bugawas.

Kinilala ni Datu Odin town police chief Lt. Col. Esmael Madin ang isa sa mga suspect na si Abdulatip Abas na naaresto din makalipas ang ilang oras matapos ang krimen noong lunes.

Tatlo sa kanyang mga kasamahan ay nakalalaya pa at ito ay sina Romar Abas, Keds Lidasan at Michael Abas.

Lumabas sa imbestigasyon na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawang biktima na sina Juhaimen Ube at Mistah Alon at ang grupo ni Abas. Ito ay nauwi sa pamamaril.

Apat pa nilang kasamahan ang sugatan.

Sa imbestigasyon, lumabas na matapos ang pamamaril at habang hinihintay ang PNP scene of the crime operatives, lumapit ang isa sa mga sugatan na si Jerick Alon sa mga pulis at itinuro si Abas “alias Teli” na siyang bumaril sa kanila.

Si Abas na nasa paligid ng highway sa Bugawas at tila naki-usyoso ay agad na inaresto.

Cotabato archbishop Angelito Lampon, OMI, DD, nanawagan sa mga nanalo noong nakalipas na eleksyon na gawin ang tama at huwag ang corruption.

"GAWIN ANG mabuti at naayon sa kagustuhan ng Panginoon at ni Allah."

Ito ang panawagan ni Cotabato Archbishop Angelito Lampon, OMI, DD sa lahat ng mga nanalong kandidato sa katatapos lang na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.

Sinabi ni Archbishop Lampon, hindi tinitingnan ng Panginoon kung ano ang posisyon kung hindi ang mga nagawang kaaya-aya at kabutihan ng isang tao sa kanyang komunidad.

Dagdag niya na dapat gamitin ng mga nanalong kandidato ang posisyon para maglingkod sa taumbayan at hindi para mangurakot sa kaban ng bayan.

Sa kabuuan, nanawagan si Archbishop Lampon sa lahat ng mga nahalal na maging mabuting ehemplo sa bawat isa gaya ng turo ng Panginoon.

SA DATU ODIN SINSUAT, umaabot sa 27 mga flying voters ang nakatakdang kasuhan ng Comelec matapos madiskubre ng PNP noong Barangay at SK elections.

Sila ay nakapiit at nakatakdang kasuhan ng Comelec.

Sinabi ni Datu Odin Sinsuat police chief Lt. Col. Esmael Madin na nagtangka ang mga ito na bumuto sa ibat ibang polling centers sa buong bayan gamit ang pekeng ID.

SA kanilang voter’s ID, tama ang kanilang larawan subalit iba iba ang pangalan.

Inihahanda na ang Comelec Maguindanao Norte ang pagsasampa ng kaso laban sa mga suspected flying voters.

Pagdeklara ng nanalong SK Kagawad sa Koronadal na may nakatabla idinaan sa toss coin

Nagmistulang beauty pageant ang announcement ng nakakuha sa panghuling slot sa pagka- SK Kagawad sa barangay Caloocan sa Koronadal.

Ang pagroklama kasi sa nanalong kandidato ay idinaan ng Barangay Board of Canvassers o BOC sa toss coin.

Ito ay matapos makakuha ng parehong 272 votes ang magkakapartidong sina Kristille Mae Endaya, 21 anyos at Ivan James Centeñales, 22 anyos.

Matapos ang makapigil hingingang paghihintay habang magkahawak kamay, inunsyo BOC ang panalo ni Centeñales.

Sinabi naman ni Centeñales na pinatunayan ng kanyang tagumpay na marami pa ring mga botante ang may paninidigan at hindi nadadala ng anumang material na bagay.

Ayon kay Centeñales, sandata nito sa pagtakbo at pagsisilbi ang kanyang mga karanasan, talino at paninidigan.

Maliban sa pagiging consistent honor student sa elementarya at high school si Centeñales ay nagtapos bilang Magna cum laude sa kursong Bachelor of Elementary Education.

Hinakakit ng mga guro sa Comelec Koronadal na nagsilbi sa BSKE inilabas nila sa social media

Naghimutok sa social media ang mga guro sa Koronadal na nagsilbing Barangay Board of Canvassers o BOC at Electoral Members sa katatapos lang na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023.

Ito ay matapos umanong pakitaan ng hindi magandang asal ng ilang mga kawani city Comelec Office habang nagsusumite ng mga election paraphernalia.

Sa kanyang facebook post, sinabi ng isang guro na sinigawan umano sila at sinabihan ng kawani ng Comelec na “Deserve niyo hindi mahatagan sang homorarium” at “Mga teachers pa naman kamu.”

Mayroon humiling sa Comelec na payuhan ang ilan nilang mga empleyado na respetuhin at maging professional sa pagharap sa mga guro dahil kung may mali man hindi pa rin tama na sila ay maliitin.

Hinanakit naman ng ilan, hindi pinahalagahan ng Comelec ang kanilang pagod at puyat matiyak lang ang maayos at matiwasay na eleksyon.

Habang may nagsabi naman na dahil sa tindi ng pagod at puyat hindi na nila pinatulan ang Comelec employee .

Ipinunto naman ng isang guro na sana pinaigting pa ng Comelec ang kanilang orientation kung papaano pamahalaan ang mga election materials.

Sinisikap pa ng Radyo Bida na makuha ang panig ni city Election Officer Atty. Maleiha Usman-Loong

Dalawa katao sugatan sa karambola ng tatlong mga sasakyan habang ginugunita ang Undas sa Koronadal

Ligtas na ang dalawa katao na sugatan nang araruhin ng nakasunod sa kanilang Toyota Revo ang sinakyang motor at tricycle sa national highway, Barangay Paraiso, Koronadal.

Naganap ang vehicular crash sa kasagsagan ng pagtungo ng mga mamamayan sa mga sementeryo kahapon ng umaga.

Ayon kay Johnny Jawod, 49 anyos ng Mlang, North Cotabato, nawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho.

Ito ay matapos pumutok ang harapang gulong ng kanyang sasakyan.

Ligtas naman si Jawod pati na ang kasamang misis at dalawang mga maliliit anak.

Ayon naman kay Chief Master Sergeant Leo Dimaculangan, ng city PNP traffic section ang angkas ng motor at driver ng tricycle ay maswerteng nagtamo lang ng minor injuries sa lower extremities.

Pinaalalahanan din nito ang mga motorista na ibayuhin pa ang pagiingat para makaiwas sa sakuna.

Water System ng DOLE 12 mapapakinabangan ng mga IP at dating rebelde sa Lake Sebu, South Cotabato

Magtutulungan sa pagpapatayo ng water system ang mga IP at dating mga rebelde sa liblib na Sitio ng Slong sa Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Ang mga ito ay benepisyaryo ng Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantage Workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment o DOLE 12.

Katuwang ng DOLE sa pagpapatupad ng proyekto ang Deped na nag-organisa nito.

Habang ang mga material naman na gagamitin ay sagot na ng DOST 12.

Nakatoka naman na mag-install ng pitong kilometrong water pipes mula sa water source na tinawag na “Elwob” ang 76 na mga IPs at former rebels.

Makatatanggap naman ang mga ito ng tig P3,900 na arawang sahod sa loob ng sampung araw pagtatrabaho.

24 na dating mga rebelde nagtapos sa integration program ng South Cotabato LGU

Napagtagumpayan ng 24 na dating mga rebelde ang 55 na araw na integration program ng pamahalaang panglalawigan ng South Cotabato.

Saklaw ng program ang pagsailalim sa dating mga rebelde sa sampung araw na deradecalization.

Pinagaaralan din ng mga ito sa loob ng 45 araw sa Half Way House sa Barangay Tinongcop, Tantangan ang mga programa ng gobyerno.

Ito ay ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Sonia Bautista.

Dagdag pa ni Bautista ang mga nagtapos sa reintegration program ay nabigyan din ng tig P20,000 na pinansyal na tulong ng DSWD 12.

Nakatanggap din ang mga ito ng dagdag na tig P20,000 at P64,000 na puhunan mula sa provincial government.

Nabigyan din ang mga ito ng mga alaging hayop ng provincial agriculture office.

BUKOD sa pulis, bumbero at ibang peacekeepers, kasama rin ang mga AFP personnel sa pagtiyak na mapayapa at ligtas ang Undas.

Sa naging mensahe ni Joint Task Force Central at Army's 6th Infantry Division Commander MGEN. Alex Rillera, sinabi nito na ang All Saints' Day at All Souls' Day ay mahalaga upang magkaisang magdasal na magiging mapayapa ang bawat lugar.

Dagdag pa niya, nawa'y mapagtagumpayan ang anumang pagsubok sa pamamagitan ng taimtim na pagdarasal.

Nagpapasalamat din siya sa Kampilan Troopers dahil sa tila walang pagod na pagbabantay seguridad sa kanilang mga nasasakupan.

Kaugnay nito, mahigpit na paalala ng Army's 6ID na mag-ingat sa mga masasamang loob kagaya ng mandurukot na maaaring samantalahin ang pagtitipon ng mga tao.

Ang undas ay mahalaga para sa mga Kristiyano dahil sa araw na ito ay inilalaan ang pagbisita sa mga puntod.

Nasa paniniwala din na ang mga kaluluwang nasa purgatoryo ay nangangailangan ng dasal para makaakyat sa langit.

Nagsumite ng certificate of substitution tanghali nitong October 30 ang asawa ng nag-iisang tumakbo sa pagka-kapitan na nasawi gabi bago ang halalan sa Barangay Lilongan, Carmen, North Cotabato.

Dahil dito, siya ang hahalili sa pwesto ng kanyang namayapang mister bilang Kapitan ng Barangay at walang magiging special election.

Sinabi ni Provincial Election Supervisor Atty. Myla Luna Bayao, kung hindi nakapaghain ng subsitutuion sa araw mismo ng election, magiging valid ang boto ng deceased candidate pero pagkatapos ng proklasmasyon law of succession ang mai-apply base sa local government code.

COMELEC-Kidapawan City, may paglilinaw hinggil namaling ranking ng mga nanalong kandidato sa isang Barangay sa Kidapawan City

Aminadong nagkamali sa pagtally ng score o tabulation ang miyembro ng Electoral Board sa dalawang kagawad sa Barangay Indangan, Kidapawan City.

Sinabi ni City Election officer Atty. Kirby Abdullah, ang mga kagawad na tinukoy ay sina Constancio Panes at Prudencio Panes.

Ang nangyari kasi anya ang boto ni Constancio ay nalagay kay Prudencio and vice versa sa election returns.

Nang inayos na ang boto, natanggal na mga nanalong kandidato si Constancio.

Samantala, hinangaan naman ng mga mamamayan si Constancio dahil sa ipinakitang matapat at buong pusong tinanggap ang resulta.

Siya na rin kasi mismo ang nagbigay alam sa resulta sa COMELEC.

Dalawang mga theology student sa pagkapastor sa Mlang, North Cotabato, sugatan sa pamamaril sa Buluan, Maguindanao gabi nitong eleksyon

Ospital ang bagsak ng dalawang estudyante matapos na pagbabarilin ng di pa tukoy na suspect alas 10 ng gabi nitong lunes, araw mismo ng halalan sa Buluan, Maguindanao.

Ayon kay Buluan PNP Chief Lt. Col Cemacio Cimafranco, ang mga biktima na sina Shan Rosete na taga Noralah at Raymond Tejada ng Sultan Kudarat ay pauwi na sana nang sinundan at binaril.

Anim na bala ang pina-ulan ng mga suspect na tumama sap aa at likod pero nasa stable na rin ang kondisyon ng dalawa.

Sa imbestigasyon, wala namang naka-away ang dalawang biktima at wala ring anumang record sa pulisya.

Sabi ni Col Cimafranco, posibleng mistaken identity lang pero pinapalaliman na ngayon ang imbestigasyon.

Sinundan at binaril ng di pa tukoy na mga suspect ang lalaking nakamotor sa Barangay Ladtingan, Pikit, North Cotabato.

Nakilala ang biktima sa panibagong shooting incident na si Ebrahim Abdullah, driver at taga Manaulanan, Pikit na SGA BARMM.

Batay sa imbestigasyon ng PNP, dalawang mga suspect ang responsable sa naturang pamamaril.

Pauwi na sana ang biktima habang minamaneho ang kanyang motorsiklo pero pagdating sa lugar, dito na siya binaril ng maraming beses dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Mabilis ding tumakas ang mga suspect patungo sa Barangay Manaulanan.

Sa ngayon, nagpapatupad pa ng hot pursuit operation ang otoridad sa posibleng pagkakahuli ng mga suspect.

Sinisikap pa ng Radyo BIDA na makuha ang pahayag ng mga pulis sa maaring motibo ng mga suspect sa pagpatay sa biktima.

NAGLULUKSA ANG MGA lider ng Mindanao sa pagpanaw ni dating Mindanao Develoipment Authority chaireperson Luwalhati Antonino dahil sa sakit noong lunes, ilang araw matapos niyang ipagdiwang ang kanyang 81st birthday.

Si Antonino ang kauna-unahang babaeng pinuno ng MinDA at nagsilbi mula 2010 hanggang 2016.

Noong siya pa ang MinDA chairperson, pinangunahan niya ang mga lider ng Mindanao upang iparating ang boses ng rehiyon sa national government at naresolba ang power crisis noong 2012.

Siya rin ang nanguna sa Mindanao Nurturing Our Waters o MindaNOW, isang reforestation program sa Mindanao bilang tugon sa nakalbong kabundukan at paulit ulit na pagbaha.

Bago siya namuno sa MinDA, si Antonio ay nagsilbi bilang kongresista ng South Cotabato mula 1992 hanggang 2001.

Siya ang maybahay ni dating Gen. Santos City Mayor Adelbert Antonino at ina ni dating South Cotabato Rep. Darlene Antonino Custodio..

Si Antonino, kilala sa tawag na “Mam Lu,” ay isinilang sa Upi, Maguindanao na nagtapos ng kursong engineering sa University of Sto Tomas at business administration sa New York University.