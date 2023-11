NDBC BIDA BALITA (Nov. 21, 2023)

HEADLINES

1 COTABATO CITY ex-kagawad at alalay na taga Koronadal, huli sa pagbebenta ng armas

2 PULIS na aksidenteng nakapatay ng pamangkin sa Kidapawan, kinasuhan na, sabi ng PNP

3 BAGONG halal na barangay kagawad sa Kidapawan, may natatanggap daw na pagbabanta sa buhay

4 TATLONG taga Midsayap at Maguindanao Norte, naaresto sa Quezon City dahil sa syndicated estafa; ang nagreklamo nabiktima ng P10 million pesos

5 LINDOL noong November 17, sumira ng mahigit 600 mga bahay sa rehiyon, ayon sa OCD 12

6 BILANG ng namatay dahil sa lindol, nasa 9 katao na, kabu-uang halaga ng pinsala, inaalam pa ng NDRRMC

7 HIGIT sa P12 million na halaga ng shabu, marijuana sisirain ng PDEA 12

8 PEOPLES’ Dialysis Center, nakatakdang buksan sa Tacurong City

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL…

NAHULI NG MGA TAUHAN NG PNP-CIDG-BARMM ang isang dating barangay Kagawad ng Cotabato City at dalawang kasamahan sa ikinasang entrapment operation kahapon.

Kinilala ni CIDG-BARMM Regional Chief Police Lt. Col. Ariel Huesca ang mga nahuli na sina dating Barangay Rosary Heights kagawad Tokan Salik; Alrajem Sansaluna, 23 taong gulang na taga Barrio Dos, Koronadal City at Alinor Silongan na taga Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte.

Nahuli ang tatlo matapos magbenta ng baril sa isang undercover agent CIDG-BARMM alas dos kahapon ng hapon.

Nakuha sa mga ito ang isang long firearm, dalawang cal. 45 pistol, mga bala, marked money, cellphones, Toyota Fortuner at personal na gamit.

Mahigpit na pinabulaanan ni Salik ang alegasyon na siya ay gunrunner at ibinunyag sa mga mamahayag na hindi niya kakilala ang dalawang nadakip.

Ang tatlo ay nakapiit ngayon sa CIDG Custodial Facility at sasampahan ng kasong paglabag sa RA 10591 o illegal possession of firearms and explosives.

-0-

Local..

Lindol noong November 17, sumira sa higit 600 mga bahay sa rehiyon ayon sa OCD 12

Sinira ng malakas na lindol noong Byernes ang 641 na mga bahay sa region 12.

Ayon kay Office the Civil Defense o OCD 12 Information Officer Joriemie Balmediano, 95 sa mga ito ay partially damage at 546 naman ang totally damage.

Dagdag pa ni Balmediano, apektado din ng lindol ang higit sa 12,000 mga indibidlwal kalakip na dito ang mga nag-hyperventilate, nawalan ng malay at mga bakwit sa bayan ng Glan.

Dagdag pa nito, sa walong mga binawian ng buhay apat ang naitala sa Glan, isa sa Malapatan sa Sarangani at tatlo sa General Santos City.

Pito din ang sugatan dahil sa lindol.

Gayunpaman ayon kay Balmediano nagpapatuloy pa ang damage assessment ng OCD 12 sa kasiraan na dulot ng lindol.

Ito ay upang malaman kung ano pang tulong ang maaring ibigay sa mga biktima maliban pa sa natanggap na ayuda mula sa lokal na pamahalaan at DSWD.

-0-

SAMANTALA, ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, isa pa ang naiulat na nasawi dahil sa naganap na lindol.

Bagaman at patuloy pa itong biniberipika ng NDRRMC, sinabing ang nasawi ay taga Davao Occidental.

-0-

Local…

Higit sa P12 million na halaga ng shabu susunugin ng PDEA 12

Pangungunahan ng PDEA 12 ang pagsunog sa higit 12.4 million na halaga ng shabu sa General Santos City bukas Nobyembre 22.

Kabilang din sa kanilang mga sisirain ang may P2.5 million na halaga ng marijuana.

Ang mga ito ayon kay PDEA 12 Information officer Kath Abad ay nakumpiska sa anti-illegal drug operation ng PDEA at PNP at may court order na para sirain.

Dagdag pa ni Abad kabilang din sa mga susunugin ang ang higit sa P122,000 na halaga ng mga expired regulated medicine na iti-nurn over ng mga botika at ospital.

Ito ay bilang kabahagi din ng Drug Abuse Prevention and Control Week Celebration ng ahensya.

Sinabi ni Abad na kasabay din sa mga sisirain ang mga illegal na droga mula sa region 11 at 13.

-0-

Local…

Sanitary land fill ipatatayo sa tatlo pang mga bayan sa South Cotabato

Inaasahang makapagpatayo na rin ng sariling sanitary landfill o SLF ang tatlo pang mga bayan sa South Cotabato.

Ito ay base na rin sa isinumite nilang 10 year solid waste management plan.

Nag-signify ang mga bayan ng Tampakan, Tantangan at Norala, na magtatayo ng SLF sa mga susunod na taon.

Kinumpirma ito ni Jovy de Jesus ng Provincial Environment and Management Office o PDRRMO.

Dagdag pa ni De jesus nakatakda magsagawa ng ground breaking ceremony sa ipapatayo nilang SLF ang Tampakan ngayong taon.

Sa ngayon tatlo pa lang sa labinisang mga LGU sa South Cotabato ang may sariling SLF.

Ang mga ito ay ang Surallah, Polomolok at Koronadal.

Ang SLF sa surallah ay cluster kung saan nagtatapon ng mga basura ang mga bayan ng Tantangam, Banga, Surallah, Tboli at Lake Sebu.

Aminado din si de Jesus na kasabay diin ng pagdami ng populasyon at pagunlad ang pagdami din ng mga basurang itinatapon sa lalawigan.

-0-

Local…

Dialysis Center nakatakdang buksan sa Tacurong City

Bubuksan na ang Peoples Dialysis Center sa Tacurong City sa Disyembre 1.

Ipinahayag ito ni Tacurong Mayor Joseph George Lechonsito.

Ayon pa kay Lechonsito ngayon pa lang ay marami nang mga dialysis patient ang nag-enroll para makinabang sa nasabing pasilidad.

Ipinunto pa nito na makatutulong ang People’s Dialysis Center ng Tacurong para maibsan ang dami ng mga pasyente sa Dialysis Center ng Sultan Kudarat Province.

Ito ay libre para sa mga PhilHealth members.

Maliban sa P7 million pesos na inilaan ng LGU para sa unang bugso ng konstruksyon ng dialysis center nagbigay din ng pondo para matapos ang konstruksyon ng nasabing pasilidad sina Senators Francis Tolentino at Bong Go.

-0-

Local..

Applications para sa kanilang scholarship programs binuksan na ng OWWA 12

Tumatanggap na ng applications sa kanilang mga scholarhip programs ang OWWA 12.

Ayon sa OWWA 12 na pinamumunuan ni OIC Regional Director Christelyn Caseres, pwedeng mag-apply sa kanilang Education for Development and Scholarship Program o EDSP ang mga qualified dependents o beneficiary ng mga active OWWA members na magkokolehiyo.

Ang mga EDSP beneficiary ay maaring makatanggap ng hanggang P60,000 na financial assistance kada school year.

Habang ang Congressional Migrant Workers Scholarship Program o CMWSP ay maaring aplyan ng mga deserving migrant workers o kanilang pinakamalapit na kaanak na nais mag-enroll sa science at technology courses na natukoy ng DOST.

Ang mga CMWSP scholars ay makikinabang naman sa P60,000 na halaga ng scholarship bawat school year.

Payo naman ng OWWA 12 sa mga interesadong aplikante mag-apply online sa pamamagitan ng scholarship.owwa.gov.ph.

Ang deadline ng pagsumite ng application ay sa January 15,2024.

-0-

Local..

PINARANGALAN NG 6th Infantry Division ang ilang mga sundalo dahil sa kanilang kagalingan kasabay ng ika-36 taong anibersaryo ng Kampilan Division.

Pinanungahan ni 6th ID commander Maj. Gen. Alex Rillera ang programa sa Camp Siongco sa pamamagitan ng pagbibigay parangal sa mga sumusunod:

1Lt Edgardo B Jayona bilang Best Officer of the Year award;

Stagg Sgt. Mark Anthony Arabis - Best Enlisted Personnel of the Year 2023;

Registered Nurse Jasmin Badana - Civilian Human Resource of the Year 2023 at

CAFGU Samsamin Kabagani - Best CAFGU Active Auxiliary of the Year 2023.

Pinarangalan din ang iba pang opisyal at tauhan, mga battalion at Army units sa ilalim ng kampilan division.

-0-

LOCAL…

Kampanya kontra boga na paputok sa Mlang, North Cotabato, mas palalakasin ng Municipal Health Office

Iwasan ang anumang paputok ngayong holiday season upang maging ligtas ang lahat.

Sa Mlang North Cotabato, sinabi ni Municipal Health Officer Dr. Jun Sotea, nauuso ngayon sa bayan ang paggamit ng boga o improvised firecracker lalo na ng mga bata.

Ngayong holiday season, kung siya lang din anya ang tatanungin, mas mabuting ipatupad ang pagbabawal ng anumang uri ng paputok upang makamit ang zero firecracker related incidents.

Kung hindi man anya tuluyang ipagbawal, dapat mayroong regulasyon.

-0-

Local…

PNP tiniyak na mapanagot ang suspect sa pagpapasabog sa Pikit, North Cotabato; motibo hindi pa tiyak NORTH Walang natanggap na banta sa buhay ang mga mamamayan malapit sa kung saan sumabog ang Granada sa Barangay Poblacion, Pikit North Cotabato nitong weekend.

Ayon kay Pikit PNP Chief Police Major Arvin John Cambang, patuloy pa ang mas malalim na imbestigasyon lalo na sa technical description ng uri ng pampasabog.

Sa ulat, wala namang naitalang danyos at nasugatan sa insidente pero nagdulot ito ng kabahala sa mga mamamayan.

Tiniyak naman ng mga pulis sa bayan na mapapanagot ang sino mang responsable sa pagpapasabog at maimbestigahan ang motibo nito

-0-

Local…

Tikom ang bibig ni Deputy Provincial Superintendent Internal Affairs Services Police Lt. Marlon Buado hinggil sa proseso ng paglipat kay Police Corporal Roy Maanggue na nakabaril sa kanyang sarilinh pamangkin sa Kidapawan City.

Batid nilang nasa kustudiya na ngayon ng Cotabato Police Provincial Office pero restricted at walang special treatment para sa kanilang kabaro.

Ang pagpapalipat mula sa custodial facility ay ipinaubaya na nito sa Local PNP.

Sa kanilang panig naman, naisampa na ang kasong discharge of firearms in relation to homicide at inaantay nalang ang kanyang counter affidavit.

Samantala, hindi na rin siya nagbigay pa ng komento hinggil sa kanyang criminal case gayung hindi pa nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima.

-0-

Local..

MAY BAGO AT MODERNONG municipal hall building na ang bayan ng Butig sa Lanao del Sur, isa sa mga mahihirap na bayan ng lalawigan at pinagmulan ng Maute terrorist Group.

Pinangunahan nina BARMM Interior Minister Naguib Sinarimbo, Maguindanao Norte Gov. Abdulraof Macacua bilang mga kinatawan ni BARMM Chief Minsiter Ahod Ebnrahim ang turnover ceremonies.

Sila ay tinanggap nina Lanao del Sur Gov. Mamintal Adiong at Butig Mayor Dimnatang Pansar.

Ang P25-million town hall ay simbolo ng BARMM government sa bayan.

Ayon kay Sinarimbo, ito ay b ahagi ng pagsisikap ng BARMM regional government na maisulong ang moral governance sa pamamagitan ng pagdala ng serbisyo ng pamahalaan kahit sa pinakamalayong lugar.

Ang lumang town hall ay inukupa at sinira ng Maute terror group noong 2014.

-0-

Local...

Anim na rehiyon, tatlumpung State Universities and Colleges, dalawamput siyam na Contested Events at mahigit sa tatlong libouat dalawang daang delegado ang kalahok para sa Mindanao Association of State Tertiary Schools Inc o Masts Culture and Arts Festival 2023.

Ito ay pormal na magbubukas ngayong araw sa University of Southern Mindanao- Kabacan, Cotabato Campus.

Inaasahang magtatagisan ng galing ang mga mag aaral sa visual, literary, performing arts at ang pinakahihintay ng karamihan na Mr. & Ms. Masts 2023.

Samantala, wala namang pasok ngayon sa Unibersidad dahil bukod sa gagamiting billeting quarters ang mga silid aralan, ideneklara ring Mental heath break sa mga mag-aaral ngayong linggo.

Sa pamayam kay USM President Francisco Gil Garcia, sinabi nitong 100% ng hands na ang lahat para sa limang araw na aktibidad at siniguro din nito ang kaligtasan para sa mga delegado.

Matatandaang huling ginanap ang MASTS sa nasabing Unibersidad taong 2011.