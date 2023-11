NDBC BIDA BALITA (Nov. 6, 2023)

HEADLINE

1 DALAWANG nagtitinda ng honeybee syrup mula Pigcawayan, na missing; bangkay na nang matagpuan sa Lanao Norte

2 DALAWANG magsasaka, pinakahuling biktima ng pagpatay dahil sa pamamaril sa Pikit, North Cotabato

3 25-anyos na dalaga, patay nang tamaan ng kidlat sa Libungan, Cotabato

4 Comelec South Cotabato, minamadali ang pamimigay ng honorarium sa mga guro na nagsilbi noong eleksyon

5 Mayor Ogena hiniling sa mga nanalong kapitan na suportahan ang Koronadal Barangay Empowerment Program

5 PRE-ELECTION preparations, covenant signing, nakatulong para maging mapayapa ang eleksyon sa BARMM, ayon sa PNP

6 PAGPATAY sa radio broadcaster sa Misamis Occidental, kinundina ni P. Marcos, malalimang imbestigasyon, ipinag-utos

SA LIBUNGAN, North Cotabato, wala nang buhay nang idating sa ospital ang isang 25 toang gulang na dalaga matapos na ito ay tamaan ng kidlat sa Barangay Kapayawi.

Kinilala ang biktima na si Jessebel Namol na nakatira sa naturang barangay.

Sa report na nakarating sa Radyo Bida, kumukuha ng tubig ang biktima habang nasa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan sa kanilang barangay.

Biglang kumulog ng malakas na sinundan ng kidlat na tumama kay Jessebel.

Dali-dali siyang dinala sa ospital pero siya ay idineklarang dead on arrival.

-0-

Local…

Grade 11 student, patay sa aksidente sa Barangay Dulangan, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

KINILALA ang biktima na si Alvin Dumato, 18 anyos, residente ng Barangay Margues, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte at nag-aaral sa Datu Arnel Datukon National High School sa Taviran, Datu Odin Sinsuat.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay Datu Odin Sinsuat PNP traffic investigator Master Sgt Suweren Magkong, sinabi nito na binabaybay ng biktima ang national highway sakay ng motorsiklo alas 3 ng hapon nang bigla nitong makasalpukan ang kasalalubong na Toyota Wigo.

Dinala sa pagamutan ang biktima pero kalaunan ay pumanaw din. Paalala ng PNP sa mga motorista, mag=ingat lagi sa pamamaneho.

-0-

Local…

Farm to market road project sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, nagbigay ng bagong pag-asa sa mga mamamayan.

ANG 2-kilometer concrete road na may kasamang solar street lights ay proyekto ng Ministry of Public Works sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o MPW-BARMM na pinamumunuan ni Minister Eduard Guerra.

Matatagpuan ito sa Barangay Libungan, Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte.

Ito ay nag-uugnay sa Barangay Katidtuan at Barangay Gambar, Mother Kabuntalan at iba pang mga lugar ng probinsya.

Isa sa mga nakinabang ay si Aziza Kadato ng Kabuntalan na labis ang pasasalamat sa proyekto. Aniya noon ay di aabot ng 2 libong pero nang matapos ang kalsada ay lumaki ang kita ng kanyang sari-sari store.

Ang FMR ay bahagi ng mga poverty alleviation program ng BARMM government at upang mapaganda ang mga daanan at kalsada upang umunlad ang pamumuhay ng mga mamamayan.

Ilang lang ito sa mga programang isinusulong ni BARMM Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim.

-0-

Honey syrup vendor na taga Pigcawayan, North Cotabato, na higit dalawang linggong na-missing, natagpuang patay sa Lanao del Norte.

NASA STATE OF DECOMPOSITION na nang matagpuan at mahukay ang dalawang bangkay ng mga lalaki sa Nunungan, Lanao del Norte, Sabado ng gabi.

Kinilala ang dalawang mga biktima na sina Rolando “Ondoy” Nobleza at Rojie Badayos, pawang nasa hustong gulang at magkapitbahay sa Poblacion 2, Pigcawayan, North Cotabato.

Ayon sa ulat ng PNP, una nang na-ireport na missing ang dalawa hanggang sa nakatanggap sila ng tip na may dalawang inilibing sa malayo at bulubunduking sitio ng Nunungan sa Lanao del Norte.

Taga punerarya na ang nagkuhay sa dalawang mga biktima dahil hindi makapasok ang PNP sa lugar dahil na rin sa presensya ng lawless elements.

Posibleng ilang araw nang inilibing ang mga ito.

Nagbebenta lamang ng “honey syrup” ang dalawa nang pagbabarilin at saka inilibing.

Inaalam pa ng Nunungan PNP ang motibo ng krimen.

-0-

Local…

PEACE and unity summit para sa halalan at peace covenant signing, naging instrumento para maging mapayapa ang BSKE sa BARMM, ayon sa PNP.

NAGING EPEKTIBO para sa PNP-BARMM ang mga isinagawang Pre-election related activities para maitaas ang kumpyansa ng mga mamamayan ng rehiyon na lumabas at bumoto noong nakaraang eleksyon.

Isa sa naging malaking aktibidad ng PNP-BARMM ay ang regionwide Stakeholders’ Summit for Unity and Peace na naging dahilan para mabuwag ang mga Potential Private Armed Groups at ang pagsuko ng maraming mga loose firearms.

Sa kabila ng mga nangyaring election-related incidents, nakatulong din para pataasin ang kumpyansa ng mga botante ay ang deployment ng mahigit 2,000 personnel bilang electoral board.

Masaya din ang PNP dahil walang barangay sa rehiyon ang naideklara ng COMELEC na nagka failure of election.

Nauna rito, pinasalamatan ng Comelec ang lahat ng mga stakeholder, lalo na ang mga guro, pulis at sundalo at force multipliers sa matagumpay na halalan bagaman at merong ilang karahasan na naitala.

-0-

Local…

Long weekend is over para sa mga mag-aaral at empleyado na mula sa bakasyon, pagkatapos ng eleksyon at todos Los Santos.

Kaya naman, siksikan na ang mga pasahero sa Kidapawan City overland Terminal simula pa nitong sabado hanggang kahapon.

Kaya naman, kabilang na rin ito sa mga lugar na mahigpit na tinututukan ng mga pulis at iba pang force multipliers.

Ito ay upang masigurong ligtas ang lahat ng pasahero katulad ng pagdeploy ng K9 dogs, karagdagang police personnel at iba pang security forces.

Wala namang naiulat na kakulangan ng bus at pampasaherong van.

-0-

Local…

Dalawang mga magsasaka, sabay na pinapatay sa panibagong shooting incident sa Pikit, North Cotabato

Hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang dalawang magsasaka na sinundan at pinagbabaril sa Barangay Nuangan, Pikit, North Cotabato alas 9:30 ng umaga nitong sabado.

Sinabi ni Pikit PNP Chief Police Major Arvin John Cambang, nakilala ang mga biktima na sina Montaser Talib at Ela Lumangka Pandapatan na kapwa mga magsasaka at taga Tinutulan, Pikit, North Cotabato.

Batay sa imbestigasyon ng PNP, naglalakad lang noon ang dalawa para bumili ng pagkain pero sinundan sila ng mga suspect at pinagbabaril.

Tinamaan sa ibat-ibang parte ng kanilang katawan ang mga biktima na naging dahilan ng kanilang agarang pagkamatay.

Sa pagpalalim sa imbestigasyon ng PNP, personal grudge ang tinutukoy na motibo sa krimen.

-0-

Local…

Binigyan ng tatlong linggo ang mga bagong Barangay elected officials bilang transition period.

Sa panayam kay DILG Provincial Director Ali Abdullah, nilinaw rin anya ng COMELEC na matapos ang proklamasyon at oath taking ceremony maari ng agad makapa-upo sa posisyon.

Bukod dito, dapat rin na makapagsumite ng kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ang Barangay Kapitan at Kagawad.

Para sa Sangguniang Kabataan members naman, kailangang sumailalim sa mandatory training.

Sa tatlong 3-week transition period, dapat ayusin ng previous administration ang lahat ng bayarin, katulad ng power at water bill maging sweldo ng Barangay officials.

Pagsumite ng Barangay inventory report at iba pang financial reports sa bagong upong opisyales.

-0-

Local…

Galing pa sa ibat-ibang lugar ng Mindanao ang mga dumaraming badjao na siyang ikinaalarma ng City Social Welfare and Development Office.

Sa usaping livelihood naman, nagrereklamo na rin kasi ang ilang negosyante dahil hindi naman sila nagbabayad ng renta o taxes.

Hindi naman sila pinagbawalan basta’t hindi lang manatili sa ilang lugar na inalmahan ng mga negosyante.

Ayon kay Assistant CSWD Officer Aimee Espinosa, umabot na rin anya sa 200-300 badjao na nakakalat sa ilang lugar sa lungsod, dati na rin anyang hinatid ang mga ito pero bumabalik pa rin.

Nabatid rin na sa bayan sila ng Makilala natutulog lalo na kung mahigpit ang ginagawang saturation drive katuwang ang ibat-ibang ahensya ng pamahalaan.

-0-

Local…

Dalawang mga carnapper inaresto sa PNP Checkpoint sa Malungon, Sarangani Province

Kulong ang dalawa katao na hinaranag sa checkpoint ng Regional Mobile Force Batalion o RMFB 12 sa Barangay Malungon Gamay, Malungon, Sarangani Province.

Kinilala ng PNP ang mga suspek sa mga alyas na Alfredo, 40 anyos, construction worker, taga Barangay Labangal, General Santos City at Christopher, 33 anyos ng Barangay Klinan sa karatig bayan ng Polomolok, South Cotabato.

Inaresto ng mga pulis ang mga suspek dahil sa walang dokumento ang mga chop-chop na pyesa ng motor na karga ng sinakyan nilang kotse.

Narekober din mga ito sa suspek nga si alyas Alfredo ang isang sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P34,000.

Ang mga inaresto ay kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Anti-Carnapping Act.

-0-

Local..

Comelec South Cotabato minamadali ang pamimigay ng honorarium ng mga guro na nagsilbi sa BSKE 2023

Tatapusin ng Comelec South Cotabato ang pamimigay ng honorarium sa mga guro na nagsilbi sa katatapos lang na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 ngayong araw ng Lunes o bukas.

Ito ay ayon kay Provincial Election Supervisor Atty. Jay Gerada.

Dagdag pa nito, nakaapekto rin sa pamimigay ng Comelec ng honarium ang Holiday noong November 1 at 2.

Ang lalawigan ay may higit sa 1,800 na mga voting precincts na pinagsilbihan bilang Barangay electoral board ng 5,535 na mga guro

-0-

Local…

Koronadal Mayor Ogena hinikayat ang mga bagong kapitan na suportahan ang Barangay, Purok, Sitio Empowerment Program ng lungsod

Inaasahan ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena ang suporta ng mga bagong halal na Barangay officials sa Barangay, Purok, Sitio Empowerment Program o ng lungsod.

Ayon pa sa alkalde ang resulta ng evaluation sa programa ay magiging batayan ng performance ng mga opisyal ng barangay.

sinabi ito ni Ogena matapos kumpirmahin na 15 sa mga nanalong kapitan sa lungsod sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE 2023 ay mga bago at 12 naman ang incumbent.

Paliwanag ni Ogena, layon ng nasabing programa na matiyak na hindi mapapabayaan lalo na ang mga rural barangays sa kabila ng pagtutok ng LGU sa mga barangay na nasa sentro ng lungsod.

Kabilang sa mga batayan sa awardees ang Barangay Clean, Green, and Beautification Initiatives, Community Mobilization/Participation , Lighting of Streets in Public Places and Flood Control Core Area,Financial Management , Health and Nutrition Program at Disaster Risk Reduction Management.

-0-

Local…

Grupo ng mga coconut farmers sa President Roxas, Cotabato nabigyan ng tatlong mga truck ng DA 12

Nai-turn over na ng DA 12 ang tatlong mga truck sa Paglaum Consolidated Multi-Purpose Cooperative o PCMPC sa Barangay New Cebu, President Roxas, Cotabato.

Naging posible ito sa pagtutulungan ng Philippine Rural Development Program o PRDP ng DA at Cotabato Provincial government.

Ang nasabing mga truck na nagkakahalaga ng P17.9 million ay pinondohan ng World Bank at DA.

Gagamitin ito ng libre ng mga magsasaka sa paghahakot ng kanilang mga produktong niyog.

Tugon din ang mga hauling trucks sa mataas na rejection rate at transportation cost, pagkaantala ng delivery at kakulangan ng capitalization.

Sinabi naman ni PCMPC General Manager Shiela Bautista na ang mga natanggap na truck ay bunga ng kanilang pagtyataga sa mahabang proseso.

-0-

Local…

UMAABOT SA 61 mga local terrorist ang na-neutralized ng military sa Western Mindanao Command mula Sept. 5 hanggang Nov. 5.

Sa mga panahong ito ay hepe ng Westmincom si Maj. Gen. Steve Crespillo.

Sa bilang na ito, 26 ang mga kasapi ng Abu Sayyaf Group, 15 ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters at 20 ang kasapi ng Dawlah Islamiyah terrorists.

58 sa 61 ang na-neutralized ay sumuko habang ang tatlo ay napatay sa pakikipagsagupa sa tropa ng pamahalaan.

Iniulat ng Westmincom na nasa 56 din ng mga armas ang na=recover ng pamahalaan, 15 dito ay mula BIFF at 17 sa Dawlah Islamiyah.

Si Crespillo ay pinalitan ni dating AFP Inspector General Lt. Gen. William Gonzales.

Siya ay na-promote bilang lieutenant general at pumalit sa pwesto ni Gonzales bilang AFP inspector general.