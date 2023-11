NDBC BIDA BALITA (Nov. 8, 2023)

HEADLINES

1 BAGONG HALAL na Barangay Kagawad sa Antipas, North Cotabato, patay sa pamamaril, ikalawang kagawad na napatay sa lalawigan mula Nov. 1

2 Militar, may panawagan sa naglalabang MILF groups sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte

3 SUSPECTED flying voters na naaresto noong eleksyon sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, kinasuhan na ayon sa PNP.

4 PAMAMALIMOS ng mga Badjao sa mga kalye, hinahanapan ng Koronadal LGU

5 BULILIT GAS STATION mula South Cotabato government, malaking tulong sa mga tricycle drivers at operators.

6 LANDSLIDES dahil sa malakas na ulan, naitala sa Koronadal, 35 pamilya inilikas

7 P300,000 na halaga ng illegal drugs, nakumpiska sa 19-taong gulang na drug suspect sa Kidapawan

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

LOCAL..

NEWLY elected Barangay Kagawad sa Antipas, North Cotabato, patay sa pamamaril kahapon.

Pauwi na sana ang bagong halal na Barangay Kagawad nang pagbabarilin ng di pa tukoy na suspect sa Barangay Magsaysay, Pikit North Cotabato alas 8:20 ng umaga kahapon.

Si Edmar Perero Barangay Kagawad ng Barangay Dolores, Antipas North Cotabato.

Sinundan at binaril ng suspect habang minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle galing sa Barangay Poblacion at pauwi na.

Nagtamo ng sugat sa ibat-ibang parte ng katawan ang biktima dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Naisugod pa ito sa ospital pero hindi na umabot pa ng buhay.

Tumakas naman agad ang mga suspect at ngayo'y pinaghahanap na ng mga pulis.

Sinisikap pa ng Radyo BIDA na makuha ang panig ng PNP at resulta ng kanilang inisyal na imbestigasyon.

-0-

Local…

Si Perero ang ikalawang bagong halal na barangay kagawad sa North Cotabato na binaril at napatay sa loob lang ng pitong araw.

Noong Nov. 1, binaril ng kanyang pinsan si Kagawad Suharto Antilino ng Barangay Poblacion 3, Midsayap, North Cotabato.

Bago siya nabaril, kausap pa ni Antilino ang kanyang di kinilalang pinsan at meron silang pinagtalunan.

Ilang sandali pa siya ay tumakbo pero hinabol ng suspect at pinaputukan, ayon kay Midsayap municipal police chief Lt. Colonel John Miridel Calinga.

-0-

Local…

Pinawi ni Pikit town Chief of Police Major Arvin John Cambang ang takot nanaman ng mga residente ng bayan matapos ang naiulat na sunod-sunod na kaso ng pamamaril sa bayan pagkatapos ng eleksyon.

Anya, pagkatapos ng eleksyon at undas hindi naman nabago ang pagbabantay sa seguridad ng mga pulis at iba pang enforcement unit.

Nakikipag-ugnayan na rin ang mga pulis sa mga bagong halal na Barangay Officials sa pagpapatupad ng gun ban o magpapa-igting ng kampanya kontra loose firearms.

-0-

Local..

Nasa state of decomposition na ang bangkay ng isang lalaki na natagpuan malapit sa bangin sa Barangay Katipunan, Arakan North Cotabato.

Hanggang sa ngayon wala pang pagkakakilanlan ang indibidwal na nakasuot ng shorts at walang pang-itaas na damit.

Sa pagsisiyasat din sa mga nakatira sa lugar, walang nakakakilala sa naturang biktima.

Patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga pulis sa iba pang police stations sa maaring pagkakakilanlan ng biktima.

Nanawagan din ang mga pulis sa mga nawalan ng kaanak simula pa nakaraang araw na makipag-ugnayan lang sa PNP Arakan.

Nagsasagawa pa ng mas malalim na imbestigasyon ng PNP sa insidente.

-0-

Local..

Malamig na rehas na ang hinihimas ng binatang taga Datu Paglas, Maguindanao Del Sur matapos makuhanan ng malaking halaga ng illegal drugs sa Barangay Balindog, Kidapawan City kahapon.

Sa report ng PNP, nakilala ang suspect na si Padsek Maton Kamong na may 306,000 na halaga ng droga sakay ng motorsiklo.

Sa tulong ng ibat-ibang ahensya ng pamahalaan matagumpay na nahuli ang value individual sa drug entrapment operation.

Ayon kay Deputy Chief of Police Captain Godofredo Tupas, inihatid lang ng suspect at sadyang sa lungsod ibebenta ang droga.

Nakumpiska sa kanya ang ilang maliliit at malalaking sachet ng illegal na droga na tumitimbang ng 45 grams na maituturing rin na big-time drug dealer.

-0-

LOCAL…

MILITAR may panawagan sa dalawang naglalabang MILF groups sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Norte(drema)

WALA pang katiyakan na hindi muling sisiklab ang gulo sa pagitan ng dalawang MILF group sa Brgy. Bugawas, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Ayon kay 601st Brigade Civil Military Operations Officer Major Saber Balogan, grupo nina Teli Abas at Baba Abas ang nagbakbakan sa lugar.

Sa ngayon ay nasa barangay hall pa rin nanunuluyan ang ilang mga naipit na pamilya dahil hindi pa rin ligtas bumalik sa lugar.

Nananawagan naman si Major Balogan sa naglalabang grupo na huwag magpagamit sa mga magkatunggaling kandidato.

Bago paman nagsimula ang gulo sa pagitan ng dalawang grupo, ay una nang pinagkasundo ang mga ito bago ang eleksyon, pero muling naulit matapos ang pamamaril at pagpatay sa dalawang mga supporters ng isang grupo noong araw ng halalan.

-0-

Local..

ISANG grupo ng mga rebeldeng komunista, kabilang ang isang platoon leader, ang sumuko sa militar sa Sultan Kudarat.

Sinabi ng militar na isang platoon leader at dalawa pang mga NPA ang nagbigay din ng kanilang mga baril na M-16 rifle at M14 rifle.

Sinabi ng Joint Task Force Central sa pamumuno ni 6th Infantry Division commander Maj. Gen. Alex Rillera na ang pagsuko ay resulta ng pinagsamang pagsisikap ng 37IB, Kalamansig Municipal Police Station, Palimbang Municipal Police Station, at ng 12th Regional Mobile Force Company.

-0-

Local..

PEACE and Order situation ng Cotabato City, tinalakay sa pagdinig ng Bangsamoro Transition Authority committee on public order and safety.

ANG PAGLALAGAY ng mga CCTV Cameras sa kalsada, entry at exit points maging suporta ng business establishment sa peace and order ang ilan lang sa mga tinalakay sa ginawang pagdinig ng Committee on Public order and Safety ng BTA.

Ginawa ito kasunod ng nangyaring karahasan at pagpatay na naitala sa lungsod. Dumalo sa pagdinig ang ilang barangay officials sa lungsod, MILG at ilang LGU representatives.

Layunin din ng pagdinig ay para mapapalakas ang surveillance at monitoring at ang para maagapan ang anumang banta sa seguridad. Tinalakay din ang nabalam na pag-ooperate ng bagong tatag na command center.

Nauna nang sinabi ni City Mayor Bruce Matabalao na bumaba ang naitalang KRIMEN sa lungsod ngayong taon kumpara noong nakaraang taon.

Magpapatuloy ang pagdinig sa mga susunod na linggo para makabuo ng mga stratehiya na makakatulong sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan sa lungsod.

-0-

Local…

Inilakas kagabi ang 35 mga pamilya na apektado ng landslide sa Sitio Ladol Barangay Assumption sa Koronadal.

Ayon kay CDRRM Officer Cyrus Urbano ang mga bakwit ay nanatili ngayon sa gym nga karatig barangay ng Sta. Cruz.

Dagdag pa ni Urbano isolated din ang nasbing barangay dahil sa landslide na humambalang sa daan paakyat doon.

Nagpapatuloy pa ang clearing operation ng LGU sa landslide na sanhi ng malakas na buhos ng ulan.

Samantala dahil sa walang patid na ulan simula kagabi nagsuspinde naman ng klase sa lahat ng antas ang mga lokal na pamahalaan ng Norala, Banga, Surallah at Tboli.

-0-

Local...

BARMM, sa pamamagitan ng Ministry of Social Services and Development o MSSD, namigay ng ayuda sa mga dating kasapi ng BIFF na sumuko na sa pamahalaan sa Libungan, North Cotabato.

Ang pagsuko ng BIFF ay ginawa sa headquarters ng 92nd Infantry Battalion sa Barangay Nicaan.

Sinabi ni 6th ID commander Maj. Gen. Alex Rillera na ang mga sumukong BIFF ay kinilala sa mga alias na Benzar, Lombie, Tenix, Boy, Abu Sumaya, Datu Nor, Nolds, Norhad, Pasyotan, Nasrudin, at Tamen.

Kabilang sa kanilang isinuko ay apat na sniper rifles, mga bala at pampasabog.

Sila ay nakatakdang tumanggap ng ayuda sa ilalim ng BARMM Tulong ng Gobyernong Nagmamalasakit o TUGON.

-0-

Local

ISANG graduate ng Mindanao State University Maguindanao, isang graduate mula MSU Marawi at isang taga University of Southern Mindanao o USM Kabacan ang kabilang sa Top 10 sa mga pumasa sa October 2023 Fishery Technology Licensure Examination o FTLE.

Kabilang dito sina Mikee Marie Yema Badian ng MSU Marawi na nakakuha ng 84.75 rating at nasa Top 8 spot; Bai Rehana M. Lauban ng MSU Maguindanao at Francis Conrad Deloria ng USM Kabacan, na parehong nakakuha ng 84.50 rating at nasa Top 9.

Si Deloria ay nagtapos ng Bachelor of Science in Fishery bilang magna cum laude nang magtapos sa USM noong June 2023.

-0-

Local...

Pamamalimos ng mga Badjao sa mga kalye sinosulosyunan ng Koronadal LGU Aminado si Koronadal Mayor Eliordo Ogena na mahirap resolbahin ang pagdami ng mga mamamayang Badjao na namamalimos sa lungsod tuwing “Ber” Months.

Sa katunayan ayon sa alkalde makailang beses na ring hinatid ng city environment and natural resources office o CENRO ang mga ito pabalik sa General santos City.

Gayunpaman ayon kay Ogena bumabalik din ang mga ito sa Koronadal tuwing papalapit ang holiday season.

Ipinunto pa ni Ogena na maituturing na social problem at kumplikado ang pamamalimos ng mga Badjao sa mga kalye kaya hindi rin basta lang maaring paalisin ang mga ito.

Sinabi ng alkalde na para ito maresolba kailangan ang pagtutulungan ng Koronadal at Gensan LGU. Tiniyak din ni Ogena na tutugunan ng LGU ang nasabing problema.

-0-

Local..

Tricycle operators and drivers association nabigyan ng Bulilit Gasoline machine ng South Cotabato LGU Nakinabang sa Bulilit Gasoline machine ng provincial government ang 11 Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa South Cotabato.

Ayon kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. layon nito na maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo sa mga nasa transport sector.

Naniniwala din si Tamayo na sa pamamagitan nito ay masasawata rin ang pabebenta ng tingi-tinging mga gasolina na mariin aniyang ipinagbabawal.

Dagdag pa ng gobernador target din ng lalawigan na makapagbigay ng bulilit gasoline machine sa mga liblib na mga lugar kung saan marami ang nagbebenta ng mga gasolinang tingi-tingi

-0-

Local...

Tatlong drug suspects na may higit P1.4 million na shabu inaresto ng PNP at PDEA sa Gensan Kulong ang tatlo drug suspects na naaresto sa entrapment operation ng mga otoridad sa Barangay Bula, General Santos City.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang mga suspek sa mga alyas na Norhan, Garot at Dodong, pawang mga nakatira sa Kiamba, Saranggani Province.

Nakumpiska ng joint team ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDEU 12, Gensan PNP, PRO 12 at PDEA 12 sa mga suspek ang 210 grams ng umano’y shabu.

Ang mga ito ayon kay Macaraeg ay nagkakahalaga ng higit sa P1.4 million. Ang mga suspek na kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ay ikinustodya ng Gensan PNP Police Station 6.

-0-

Local..

Driver ng motor na naka-facebook live patay sa pamamaril sa Polomolok, South Cotabato

Narinig pa ang putok ng baril at naka-live video ang pagkakatumba sa daan ng isang motorista na binaril habang naka-facebook live sa national highway barangay Crossing Palkan, Polomolok, South Cotabato.

Kinilala ang biktima na si Louie Manansala, 43 anyos, self-employed, taga Poblacion, Tupi.

Ayon kay Polomolok Chief of Police Lt. Col. Johnny Rick Medel, ang biktimang si Manansala ay pinagbabaril hanggang sa bawian ng buhay.

Narekober ng mga pulis sa crime scene ang apat na mga basyo ng 45 pistol, P11,000 na pera, cellphone at motor ng biktima.

Ayon kay Medel personal grudge ang sinusundang motibo sa imbestigasyon ng PNP sa krimen.

Sinabi ni Medel na ito ang unang insidente ng pamamaril sa bayan ng Polomolok ngayong Nobyembre.

-0-

Mga magsasaka sa Tacurong mabibigyan ng tig P3.00 na insentibo sa kada kilo ng bigas na ibebenta sa NFA Makatanggap ng tig P3.00 na insentibo per kilogram sa sa palay na ibibenta sa NFA ang mga magsasaka sa Tacurong City.

Ito ay bilang pagpapatupad na rin sa Palay Marketing Assistance for Legislators and Local Government Unit o PALLGU Program.

Ang Tacurong LGU ay naglaan ng P2 million para sa nasabing programa. Kasunod ito ng paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng NFA at Tacurong LGU na pinamumunuan ni Mayor Joseph George Lechonsito.

Prayoridad ng PALLGU Program ang mga farm workers o maintainers at mga nagmamayari ng palayan na hindi lalagpas sa dalawang ektarya.

Mapapakinabangan ng mga magsasaka sa Tacurong na nagbebenta ng Palay sa NFA ang insentibo ngayong Nobyembre hanggang sa Disyembre 2023. Pero umaasa ang Tacurong LGU na mapondohan nila ang nasabing programa hanggang sa susunod na taon.