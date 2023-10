NDBC BIDA BALITA (Oct. 10, 2023)

HEADLINES

1 MANHUNT operation sa 2 mga suspects sa pagpatay sa guro sa Ampatuan, nagpapatuloy; PNP humingi ng tulong sa publiko

2 PAGBABALIK NG reformed drug personalities sa dating bisyo, malaking hamon para sa South Cotabato Balay Silangan

3 KARAMIHAN sa mga sangkot sa nakawan sa Koronadal, mga minors, ayon sa PNP

4 KAHIT panalo, isang kandidato kung may nilabag na election law, maaring di ma-proclaim, ayon sa COMELEC

5 ARMY, PNP at Comelec, nagpulong sa 6th Infantry Division para sa mapayapang halalan sa BARMM

6 NORTH Cotabato, walang red code barangays sa darating na halalan, ayon sa PNP

7 CARGO truck na may kargang bigas, bumaliktad sa Isulan, pito ang nasugatan

TULOY ANG PAGTUGIS NG MGA TAUHAN ng Ampatuan PNP at ng Army sa dalawa pang mga suspect na responsable sa pagbaril at pagpatay sa isang guro sa Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao Sur nitong weekend.

Isa sa mga pumatay kay teacher Charles Fuentes, 29 na taong gulang at guro ng Kauran Elementary School, ay nadakip pero ang dalawang kasamahan ay nakatakas.

Sinabi ni Ampatuan town police chief Capt. Guiseppe Tamayo na pinara at inagawan ng mga suspect ng motor si Fuentes.

Matapos kunin ang Suzuki Rider nito ay pinaputukan pa ang guro sa ulo at katawan. Siya ay nasawi on the spot.

Sa follow up operation ng PNP at Army, nahuli sa military checkpoint sa Barangay Kapinpilan ang isa sa mga suspect habang dala ang motor ng guro. Di muna siya kinilala habang tuloy ang pagtugis sa mga kasamahan.

SAMANTALA, nanawagan ng hustisya ang mga kasamahang guro ni Fuentes sa Kauran Elementary School.

Sa isang pahayag, sinabi ng mga guro na nagluluksa sila sa sinapit ng kanilang kasamahang guro na anila ay napakabuting tao at dedicated teacher.

Nagpaabot din sila ng mensahe para sa yumaong guro na mananatili ang kanyang ala-ala at mabuting nagawa sa paaralan at sa mga mag-aaral.

Hanggang sa sinusulat ang balitang ito ngayong umaga ay wala pang pahayag ang Maguindanao Sur schools division o ang Ministry of Basic, Higher and Technical Education MBHTE-BARMM hinggil sa insidente.

INIULAT NG PNP na 70 porsiento ng 357 "areas of grave concern" sa buong bansa sa Oct. 30 Barangay and SK elections ay nasa Bangsamoro Region.

Sinabi ni PNP spokesperson Col. Jean Fajardo na may 249 na barangay sa BARMM ang nasa red category o election hot spot.

Noong Sept. 20, iniulat ng Comelec na ang BARMM ay meron lang 147 hot spot. Ito ay tumaas at naging 249 barangays na hanggang kahapon.

Sinabi ni Fajardo na tuloy ang daily assessment at evaluation ng PNP hanggang sa dumating ang araw ng halalan.

NAGPULONG KAHAPON ANG MGA opisyal ng Army, PNP at Comelec upang tiyakin na maayos ang gagawing eleksyon sa Bangsamoro region.

Dumalo sa pulong na ginanap sa 6th Infantry Division headquarters si Comelec Commissioner Atty. Aimee Ferolino.

Nagkasundo ang Comelec, AFP, PNP at iba pang security sector na magtulungan upang gawing maayos ang halalan sa October 30 sa area of operation ng Kampilan division at PRO-BARMM.

Dumalo din sa pulong sina Western Mindanao Command chief Lt. General Steve Crespillo, 6th ID commander Major General Alex Rillera, BARMM police director Brig. Gen. Allan Nobleza at iba pang military and police officials.

Ayon kay Crespillo, ang seguridad at kapakanan ng mamamayan ang pangunahing tututukan ng security forces para matiyak ang ligtas at maayos na pagsasagawa ng barangay at SK elections sa loob ng BARMM.

Tinututukan na ngayon ng mga pulis ang mga lugar sa North Cotabato na kabilang sa areas of immediate concern o orange category.

Sinabi ni Cotabato Police Provincial Office Public Information Officer Captain April Rose Soria, batay sa statistical data mayroong dalawangput pitong Barangay sa North Cotabato ang kabilang sa orange category o areas of immideiate concern habang animnaput isang Barangay na sakop na ng Special Geographic Area o SGA, sa Pikit, Carmen, Kabacan at Aleosan.

Tig isa naman sa yellow category o areas of concern.

Sa ngayon, hindi pa maaring maibunyag ng PNP ang mga Barangay na habang patuloy pa silang nakikipag-ugnayan sa COMELEC.

COMELEC-North Cotabato, maghihigpit sa pagbabantay laban sa premature campaign na mga kandidato

May mga pagbabago ang Commission on Election sa pagbabantay sa mga kandidato sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election lalo na ang sangkot sa premature campaigning.

Kung dati mynesterial lang ang COMELEC sa mga maaring lalabag sa election code at mahaba ang proseso sa pagsampa ng kaso.

Ngayon mas pinasimple, sinabi ni Election Supervisor Atty. Myla Luna Bayao, verified o unverified reports ng paglabag ay maaring isumbong sa kanilang tanggapan at ang COMELEC na ang magsasagawa ng imbestigasyon.

Kahit sinuman ay magreport sa mga kandidato na maagang nangangampanya at iba pang paglabag sa election code.

Sa buong Pilinas, halos isang daan na ang nasampulan ng pagsamapa ng disqualification cases ng COMELEC.

Bagaman wala pa dito ang North Cotabato, pinayuhan na sumunod sa sinasabi ng batas, kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin bago ang election day sa October 30.

BALITA EXPRESS (LOCAL)

SA MALABANG, LANAO DEL SUR, pinangasiwaan ng PNP ang peace covenant signing ng lahat ng mga kandidato sa darating na halalan. Ang Malabang ay kabilang sa idineklarang election hot spot ng PNP BARMM.

Peace Covenant Signing and Unity Walk para sa mapayapang eleksyon, pinangunahan din ng PNP sa bayan ng Mangudadatu, Maguindanao del Sur. Mga kandidato nangakong di manggugulo.

Sa Tacurong City, kasabay ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2023, ipinakita ng mga lolo at lola na kaya pa nilang kumanta, sumayaw at makipagyugyugan. Sa socio-cultural competitions, marami ang lumahok sa solo and duet singing contest, folk dance, at ballroom dancing.

SA COTABATO CITY, inanunsyo ng CITY TREASURY OFFICE na nalampasan nito ang TAX COLLECTION TARGET mula Enero hanggang Setyembre 2023. Mula sa target na P10 million, ang treasurer’s office ay nakakolekta na ng P14.9 million.

SA KIDAPAWAN, city government nagbigay ng isang brand new fire truck sa city Bureau of Fire Protection bilang suporta at pagpapalakas sa firefighting capability ng BFP.

PNP may person of interest na sa lalaking pinalakol sa Kidapawan City; motorsiklo ng biktima na dala ng suspect narekober

Kamag-anak lang ng biktima ang tinuturing person of interest sa pagpatay sa lalaking pinalakol sa Barangay Poblacion, Kidapawan City madaling araw nitong biyernes.

Batay sa pahayag ni Lendon Lastique, kapatid ng nasawing si Junel, maaring pagnanakaw ang motibo sa pagpatay dahil bukod sa bagong motorsiklo, nawala rin ang cash, baril at cellphone ng biktima.

May mga makakapagpatunay dahil may nakakita sa kanyang pagtakas sa crime scene kung saan sinakyan pa ang ninakaw na motorsiklo ng biktima.

Samantala, sa operasyon ng HPG iniwan ng suspect ang motor at tumakas dahil walang ipambayad sa kanyang violation.

Hindi pa rin kasi alam ng operatiba na may kinasasangkutan itong krimen.

Samantala, sinabi rin ni PNP Chief Investigator Captain Godofredo Tupas na mas pinalalaliman pa nila ngayon ang imbestigasyon at hot pursuit operation laban sa suspect.

Hindi na rin nagbigay pa ng pahayag kaugnay sa maaring kinasasangkutan kaso ng suspect upang hindi makompromiso ang imbestigasyon.

Mag live-in maswerteng nakaligtas sa pamamaril sa Norala, South Cotabato

Nagpapagaling pa sa ospital ang mag-live in partner na biktima ng pamamaril sa Norala, South Cotabato.

Kinilala ng Norala PNP na pinamumunuan ni Pol. Major Rafael Banggay Jr. ang mga biktima sa mga alyas na Jean at Rico, pawang mga 36 anyos.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na ang mga biktima ay binaril ng riding tandem supects na nakasunod sa kanila sa Barangay Poblacion.

Ito ay habang nagmo-motor mula sa kanilang lugar sa Barangay Puti.

Si alias Jean ay tinamaan ng bala ng baril sa kamay habang si alias Rico na sugatan sa dibdib ay agad na dinala sa Norala, District Hospital.

Inalam pa ng PNP kung sino ang mga tumakas na suspek at ano ang motibo ng mga ito sa pagbaril sa mga biktima.

Patay ang driver ng isang motor na nasangkot sa vehicular crash sa Koronadal.

Kinilala ni Koronadal PNP Traffic Investigator Police Chief Master Sergeant Leo Dimaculangan ang biktima na si alias Pearl, 38 anyos nakatira sa Barangay Paraiso sa lungsod.

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na sumalpok ang motor ng biktima sa kasalubong na SUV.

Ito ay nang mag-overshoot sa palikong bahagi ng highway sa barangay Paraiso.

Si alias Pearl ay ideklarang dead on arrival sa South Cotabato Provincial sanhi ng malubahang mga sugat.

Ang motor nito at nabanggang SUV ay ikinustodya ng PNP.

Ito ay habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa naganap na vehicular crash.

South Cotabato congressman may hamon sa mga Cooperative Development Authority leader ngayong Cooperative Awareness Month

Paigtingin pa ang pagtulong sa mga kooperatiba.

Ito ang hiling ni South Cotabato Ist District Representative Isidro Lumayag sa mga leader ng Cooperative Development Authority o CDA sa lalawigan.

Ipinunto ni Lumayag na may mahalagang papel ang CDA sa pagpapanatili at pagunlad ng mga kooperatiba.

Nanawagan din si Lumayag sa mga ahensya ng pamahalaan na tuparin ang mandato na pagtulong sa mga kooperatiba tulad ng pagbigay ng mga gabay, pangangailangan at regulatory support.

Sinabi ito ni Lumayag sa katatapos lang na Ist Provincial Cooperative Summit sa South Cotabato.

Dinaluhan ito ng mga myembro, leader, at stakeholders ng higit sa 300 mga kooperatiba sa lalawigan.

Layon nito na mapaigting pa ang pagtutulungan at matugunan ang mga hamon na kinakaharap ng mga cooperative members sa ngayon.

Ito ay ayon naman kay Provincial Cooperative Development Council o PCDC Chairperson Nenita Kinan.

Pagbalik sa masamang bisyo ng mga nasangkot sa illegal drugs, malaking hamon raw sa Balay Silangan Reformatory Center ng South Cotabato

Nakatapos sa rehabilitation program sa Balay Silangan Reformatory Center sa Tupi, ang 492 na dating mga drug dependents sa South Cotabato.

Ayon kay Center Head Rosemin Catubig, 209 sa mga ito ay outpatient at 146 naman ang inhouse patient.

Gayunpaman ayon kay Catubig malaking hamon din sa kanila ang pagbalik muli sa masamang bisyo ng kanilang mga kliyente.

Ayon kay Catubig dalawa sa mga graduate ng balay silangan ay isinumbong na nila sa korte para muling ma-rehabilitate.

Ito ay matapos mamonitor ang pagkakalulong muli sa illegal drugs.

Ipinunto pa ni Catubig na ang tuloy-tuloy na pagbabagong buhay ay nakadepende pa rin sa kanilang mga reformist.

Kampanya kontra mga minor na sangkot sa mga krimen pinalalakas ng PNP sa Koronadal

Ginagawa ng PNP ang lahat para maibaba kungdi man masawata ang bilang ng mga kabataan na nasasangkot sa mga krimen sa Koronadal.

Ito ay ayon kay Chief of Police Lt. Col. Amor Mio Somine.

Sinabi ni Somine na karamihan sa mga nahuhuli nilang sangkot sa crime against properties at crime against persons ay mga minor.

Ayon pa sa nasabing police official bagama’t wala namang kinabibilangang grupo nakababahala pa rin na marami sa kanilang mga nahuhuli ay nasa 15 anyos pababa.

Kadalan ding nagiging biktima ng mga ito ay ang mga naglalakad sa mga kalye ng Koronadal, lalo na tuwing dis oras ng gabi

Aminado naman ang nasabing police official na ito ay malaking hamon sa PNP.

Ang larawan sa ibaba ay pag-alala ng mga guro ng Kauran Elementary School sa Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao del Sur sa pumanaw nilang kasamahan.