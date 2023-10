NDBC BIDA BALITA (Oct. 2, 2023)

HEADLINES

1 COMMERCIAL flights ng PAL at Cebu Pacific, balik-operation na sa Cotabato Airport

2 DOLE 12, naglunsad ng massive information campaign kaugnay ng bagong minimum wage order sa Soccsksargen region

3 SA SOUTH COTABATO provincial jail, may mga gwardya na sangkot daw sa pagpuslit ng shabu, ayon sa warden

4 Siyam na gun ban violators, huli ng South Cotabato PNP, sila ay agad na kinasuhan

5 Milisyang bayan member na sumusuporta sa NPA, nagbalik-loob sa pamahalaan sa Koronadal

6 BARMM, may housing project na itatayo sa Carmen, North Cotabato; recipient ng pabahay, mga mahihirap

7 FOREMAN na bago lang nagpasweldo sa mga trabahante, inambush, napatay at ninakawan sa Maguindanao Sur

8 Unang gold medal ng bansa sa Asian Games, napanalunan ni EJ Obiena sa pole vault event

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

BALIK NA ULI ang commercial operation ng dalawang malalaking airline companies sa Cotabato Airport simula kahapon.

Sa paglapag ng Manila-Cotabato flight ng PAL sa Awang airport, nagpalakpakan ang mga pasahero.

MATAPOS ang partial completion ng runway repair works na nakaapekto noon sa take-off at landing ng mga eroplano sa loob ng tatlong buwan, muli nang binuksan kahapon ang Cotabato Airport paras sa commercial flights.

Dumating sa paliparan na kilala din bilang Awang Airport ang Manila-Cotabato flight Philippine Air Lines at Cebu Pacific kasabay ng launching program na pinangunahan ng Ministry of Transporation and Communications o MOTC-BARMM.

Maaari na ring gamitin ang Passenger Terminal Building o PTB para sa mga pasahero ng domestic flights kahit pa nagpapatuloy ang pagsasaayos nito.

Sa isinagawang programa kahapon, sinabi ni MOTC Minister Paisalin Tago na malaking tulong ito lalo na sa mga pasaherong naghirap pa bumiyahe patungong Davao, General Santos, at Cagayan De Oro.

Pinasalamatan din nito ang mga miembro ng Bangsamoro Transition Authority, Local Government Leaders, Stakeholders, Aviation Security Forces, BAA at CABB, at ang mga pasahero sa pre-departure area.

Ang unang lumapag kahapon ay ang Cebu Pacific flight mula Manila als 9 ng umaga.

Ang pagbabalik ng commercial flights, ayon kay Bangsamoro Business Council chairman Atty. Rolond Hallid Torres, ay makabubuti, hindi lang sa mga regular na pasahero kundi sa turismo at regional business activities ng BARMM.

Aniya, sana tuloy tuloy na ito dahil kailangan ng mga negosyante ang connectivity.

-0-

LOCAL…

ISINAGAWA ng BARMM ANG GROUNDBREAKING program para sa housing project nito sa Special Geographic Area o mga bayan ng North Cotabato na ngayon ay bahagi na ng autonomous government.

Itatayo ang pabahay sa pamamagitan ng KAPYANAN o Kapayapaan sa Pamayanan program. Una ay ang 100 housing units sa Barangay Kibayao at ang 50 bahay ay sa Barangay Manarapan, parehong sa bayan ng Carmen, North Cotabato.

Ang KAPYANAN ay isa sa mga flagship programs ng Office of the BARMM chief minister na nagbibigay ng core shelters sa mga mahihirap na mamayan ng rehiyon, mga internally displaced persons at yaong mga nawalan ng mahal sa buhay habang nakikipaglaban sa kanilang Karapatan.

SA implementasyon ng programa, ang KAPYANAN ay nakiki-koordinasyon sa mga local officials at local government units bago simulan ang housing project.

-0-

Local…

PINAPURIHAN NI PRO-12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang ibat ibang police units na nagtulungan para maaresto ang father-daughter tandem na mga wanted persons na may kasong syndicated estafa.

Ang mag-ama na kinilalang sina Ernesto Famoso at anak na si Airen ay kabilang sa top 8 at top 10 wanted persons ng lalawigan.

Sila ay naaresto sa Tacurong City batay sa warrant of arrest.

Sinabi ni Macaraeg na magpapatuloy ang police sa pagpapatupad ng batas upang matiyak na maparusahan ang mga nagsasamantala at nanloloko ng kapuwa.

-0-

Local..

NAARESTO ng pinagsanib na pwersa ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group at provincial police office ng Maguindanao del Norte ang isang wanted person na nasa listahan bilang No. 5 most wanted person sa BARMM.

Kinilala ni PRO-BARMM Regional Director Brig. Gen. Allan Nobleza ang naaresto na si Salim Radzak alias Abdul Salam, 20 taong gulang at taga Barangay Lower Capiton, bayan ng Datu Odin Sinsuat.

Sinabi ni Nobleza na si Radzak ay may warrant of arrest na ipinalabas ng 12th Judicial Region, RTC, Branch 27 dahil sa kasong frustrated murder.

Si Radzak ay most wanted person ng Maugindanao del Norte at ng Datu Odin Sinsuat town.

Agad na pinapurihan ni Nobleza ang mga kasapi ng PNP na nagpatupad ng matagumpay at maayos na warrant implementation.

-0-

Local…

Solar power kits ng TESDA napakinabangan ng 49 na pamilyang IP sa Lake Sebu, South Cotabato

Masisilayan na ng 49 na IP famililies sa Barangay Klubi Lake Sebu, South Cotabato ang liwanag tuwing gabi makalipas ang tatlong dekada.

Nabigyan kasi ang mga ito ng solar power kits ng TESDA 12.

Bawat kit ay may battery, bombilya, wires, solar panel at screw.

Ang mga benepsyaryo ng Project Tala o TESDA Alay Liwanag at Asenso ay tinturuan din ng TESDA sa pagkabit ng solar kits.

Ito ay sa pamamagitan ng pagsailalim sa kanila sa Photovoltaic Installation and Maintenance.

Ang solar panel na natanggap ng kanilang IP communities ay ipinagpasalamat naman ni Lake Sebu Mayor Flor Gandam.

Hiniling naman ni TESDA-Surallah Provincial Training Center Administrator Bienvenido Solano Jr, sa mga IP benefeiciary na ingatan ang mga solar panel na ibinigay sa kanila.

Ito ay para tumagal ng hanggang 15 taon.

Ang TESDA 12 ay nakapagbigay na ng higit 4,000 mga solar panels sa mga liblib na barangay ng rehiyon mula noong 2020.

-0-

Local..

Siyam na gun ban violators nahuli ng PNP sa South Cotabato

Nakaaresto na ng siyam na mga violator sa Comelec gun ban ang PNP sa South Cotabato.

Kinumpirma ito ni provincial police office Spokesperson Major Erika Vallejo.

Sa katunayan ayon kay Vallejo ang mga suspek ay kinasuhan na rin ng pulisiya.

Paalala pa nito sa publiko bawal ilabas ang mga armas sa mga tahanan ngayong umiiral pa rin ang comelec gun ban.

Kaugnay ito sa nalalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan sa Oktubre 30.

Voice Clip…Si South Cotabato PNP Spokesperson Major Erika Vallejo.

Dagdag pa ni Vallejo pito katao na rin sa lalawigan ang sumuko ng kanilang mga armas sa PNP para sa safekeeping.

Karamihan sa mga ito ayon kay Vallejo ay expired na ang registration.

-0-

Local..

Mga gwardiya na sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga sa provincial jail nais tanggalin ng South Cotabato Jail Warden

Matatanggal sa serbisyo ang mga jail guard na mapatunayang sangkot sa pagpuslit ng iligal na droga sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC.

Ipinunto ito ni Provincial Jail Warden Juan Lanzaderas.

Sinabi ni Lanzaderas na maaring sinasamantala ng mga supplier ang pagdalo ng mga preso sa court hearings para makapagpuslit ng droga kasabawat din ang mga jail guards.

Pero ayon kay Lanzaderas maaring may nagtatangka ring magpuslit ng illegal drugs sa provincial jail sa last checking tuwing gabi

Tiniyak din nito ang pagsasagawa ng operation grey hound sa loob ng nasabing pasilidad.

-0-

Local..

Milisyang bayan member na sumusuporta sa CTG nagbalik-loob sa pamahalaan sa Koronadal City

Boluntaryong sumuko ang isang Communist Terrorist Group o CTG supporter sa 11th Special Forces Company, 5th Special Forces Battalion sa ilalim ng 1st Mechanized Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines o AFP.

Kinilala ni 11th Special Forces Company, Commanding Officer, Captain Krisjuper Punsalan ang sumukong supporter kay Alyas Jamir, 22-anyos na taga Brgy. Albagan, Tampakan, South Cotabato.

Ayon kay Punsalan si Jamir ang naghahatid ng supply sa bundok mula 2018 at nagtatago ng ilang mga armas ng nabuwag na Guerilla Front 72 ALIP na nag-ooperate sa boundary ng Tampakan, Koronadal, Tupi sa South Cotabato, Davao Del Sur at Columbio, Sultan Kudarat.

Bitbit ni Jamir sa kanyang pagsuko ang isang high powered firearm na 5.56mm M16 rifle.

Dagdag ni Punsalan, sangkot din si Jamir sa nangyaring engkwentro sa gitna ng army at CTG noong December 2019 sa Brgy. Kimlawis, Kiblawan, Davao Del Sur na tinamaan sa kanyang braso.

Nagdesisyon umano ito na magbalik-loob sa gobyerno matapos makita ang mga benepisyo at serbisyo ng pamahalaan.

Nakatakdang isailalim si Jamir sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o E-CLIP at deradicalization at psychosocial assistance.

Magbibigay din ng livelihood assistance ang Koronadal LGU sa pamamagitan ng CSWDO.

-0-

Local..

Application para sa mga young farmers sa SOCCKSARGEN at BARMM na nais mag-intern sa Japan binuksan na ng DA 12

Naghahanap ngayon ng qualified interns para sa Young Filipino Farm Leaders Training Program in Japan o YFFLTP para sa Batch 2024 ang DA 12.

Payo pa ng DA 12 na pinamumunuan ni OIC Regional Executive Director John Pascual sa mga interesadong young farmers, sumanguni sa pinakamalapit na provincial, municipal o city agriculture office para matulungan.

Palala pa ng DA 12 ang application para sa YFFLTP ay bukas lang para sa mga taga Region 12 at BARMM.

Ang deadline naman ng pagsumite ng documentary requirements ay sa Oktubre 18, 2023.

Habang ang written examination ay gaganapin sa Agricultural Training Institute 12 sa San Filipe, Tantangan, South Cotabato.

-0-

Local…

Sumalpok sa nakaparadang truck ang motorsiklo na minamaneho ng 25 anyos na driver kasama ang babaeng backrider sa Barangay Ilomavis, Kidapawan City ala 1:00 ng madaling araw nitong sabado.

Nakilala ang driver ng NMAx na si John Alfred Vistal, griller na taga dead on arrival at taga Saguing Makilala, North Cotabato habang kritikal naman sa ospital ang backrider na si Mariel Cortez Dahan, 25 ng Barangay Birada.

Batay sa imbestigasyon ng PNP traffic division, habang tinatahak ng mga biktima ang daan nang pagsapit sa lugar ay sumalpok ito sa nakaparadang dump truck.

Agad na rumesponde ang 911 personnel sa lugar at isinugod sa ospital pero kalauna'y ideneklarang patay sa ospital ang driver habang nagpapagaling na ang kanyang kasama.

-0-

Local…

Binaril hanggang sa mapatay ng mga suspect ang foreman na nakamotorsiklo sa Barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao Del Sur alas 5 ng hapon nitong sabado.

Nakilala ang biktima na Ronaldo Mediana Uga, na taga Barangay Gubatan, Magpet North Cotabato.

Batay sa imbestigasyon ng mga pulis, hinarangan ng mga suspect ang biktima habang nagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang pagsapit sa lugar tinutukan siya ng baril.

Nanlaban anya ang biktima nang kinuha na ng mga suspect ang kanyang mga gamit katulad ng pera dahilan para siya ay barilin.

Dala ng mga suspect ang personal na gamit ng biktima maliban sa pera, ay cellphone at motorsiklo.

Agad namang tumakas ang mga suspect matapos ang krimen at iniwang tuguan dahil sa tama ng bala ang biktima.

-0-

Local..

Epektibo na sa October 16 ngayong taon ang pagpapatupad ng dagdag umento sa sahod ng mga minimum wage earners sa rehiyon dose.

Aasahan ang dagdag na 22 pesos at mula sa 368.00 ay magiging 390 pesos na bawat araw ang matatanggap, habang sa susunod na taon pa ang dagdag 13 pesos batay sa naaprubahan sa public hearing.

Sinabi ni Labor Employment Officer Reynato Garoldose, ang umento ay nakabase sa 2021 poverty threshold, dumaan ang pandemya at ang pagtaas ng inflate rate.

Samantala, sinasabi rin ng wage order na mayroong employer na exempted o hindi muna magpatupad katulad ng hindi aabot sa sampu ang kanilang mga empleyado.

Katulad na lamang ng retail service establishment at kumpanya na naapektuhan ng kalamidad pero kailangan nilang mag-apply sa tanggapan ng DOLE 75 days upon publication.

-0-