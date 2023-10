NDBC BIDA BALITA (Oct. 27, 2023)

HEADLINES

1 MGA suspect sa pagpatay sa 2 kandidato sa Cotabato City, kinasuhan na sa prosecutor’s office

2 PRO 12, may panawagan sa mga gun owners na isuko muna ang kanilang mga armas bilang tugon sa election gun ban

3 MAHIGIT 270 na mga candidate soldiers ng 6ID, nagtapos na sa training; isasabak agad sila ngayong election

4 Mga guro sa mula Kidapawan schools division, all set na para sa kanilang election duties sa lunes.

5 Comelec South Cotabato, nagbabala sa publiko laban sa vote buying

6 Poll watchers, dapat merong appointment ng Partido o kandidato at dapat notarized ng abogado, ayon sa Comelec

7 Cotabato mayor, nanawagan sa lahat ng registered voter na lumabas at bumuto sa lunes

-0-

LOCAL..

Pormal nang sinampahan ng kasong two counts of murder at three counts of frustrated murder sa City Prosecutors Office ang 12 katao na sangkot sa nangyaring pamamaril sa Barangay RH-12.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Police Station 1 Commander Capt. Jemu Ramolete na kabilang sa kinasuhan sina Juhalidin Ladesla Abdul, alyas "Boyong" at Police Master Sgt. Pauti Dianal Mamalapat at sampung iba pa.

Sila ay inaresto matapos na mapatay ang dalawang kandidato sa pagkabarangay kagawad noong lunes ng gabi.

Nagtungo ang pamilya Ayunan-Pasawiran sa city prosecutors office sa SK Pendatun Avenue upang saksihan ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga suspects.

-0-

Local…

BILANG PAGPAPATUPAD ng Comelec election laws, tinanggal ng mga kasapi ng Cotabato City Comelec office at PNP ang mga campaign posters na illegal na nakalagay sa ibat ibang lugar.

Ang Oplan Baklas ng Comelec ay tatagal hanggang sa sabado, last day ng campaign.

Pinangunahan ni Cotabato City Election Officer Atty. Norpaisa Paglala-Manduyog ang Oplan Baklas sa mga campaign propaganda na inilagay sa kahit saang lugar lang.

May itinakdang common poster areas ang Comelec at ang mga nagkalat na posters sa ibang lugar ay tinanggal.

-0-

Local…

Tiniyak ni Maguindanao del Sur School's Division Superintendent Bai Meriam Kawit na handang-handa na ang mga guro para sa eleksyon sa lunes.

Sa panayam kay Superintendent Kawit ng Aksyon-Alerto Program sa DXMS Radyo Bida, sinabi nito na bilang bahagi ng commitment ng ahensiya sa malaya, malinis, ligtas, at patas na eleksyon, pormal na nilang itinalaga ang mga teaching at non-teaching personnel na naninilbihan bilang poll workers.

Bago lang ay lumagda ang Comelec at Ministryof Education upang tiyakin na ligtas ang mga guro na magsisilbi sa halalan.

Bagamat handa na ang mga guro, sinabi ni Kawit na marami pa ring pagsubok na kinakaharap ang mga ito na dapat aniyang matutukan.

Samantala hinikayat nito ang mga gusto na huwag matakot at ireport sa military kung may mga hindi kanais nais na kaganapan.

-0-

Local..

"MAGING TAPAT sa trabaho at panatilihin ang pagiging propesyunal."

Ito ang hamon ni 6th ID Commander Major General Alex Rillera sa 273 mga nagtapos sa anim na buwang training sa Division Training School ng 6ID sa Barangay Semba, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Sila ay ganap ng kasapi ng Kmapilan division.

Sa kanyang mensahe, hinamon ni Rillera ang mga bagong sundalo na gamitin ang kanilang natutunan sa training sa totoong battlefield.

Mahigpit din ang kaniyang paalala sa mga ito na iwasang gumamit ng ilegal na droga at masangkot sa anumang ilegal na gawain na maarign maging dahilan upang silay matanggal sa serbisyong kanilang pinaghirapan.

Bukod dito, pinayuhan rin niya ang mga bagong sundalo na gamitin ng maayos ang kanilang mga sahod.

Sa kanilang pagbalik sa kanilang mga mother unit, isasabak agad sila ngayong barangay at SK elections, ayon kay Rillera.

Ito ay upang makatulong sila ma matiyak ang maayos at mapayapang eleksyon.

-0-

Local…

MATAPOS ang nangyaring kaguluhan sa Rosary Heights 12 nitong Lunes, pinulong ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalao ang City Peace and Order Council o CPOC.

Sento sa pulong ang mga hakbang ng security forces at city government upang matiyak na maayos ang halalan sa sa Oct. 30.

Tiniyak ni Matabalao na hindi siya makikialam sa eleksyon at mananatili siyang neutral.

Nais din niya na magkaroon ng mausi at impartial investigation sa nangyari sa Barangay RH-12 upang mabigyang hustisya ang mgg biktima.

Dumalo sa special CPOC meeting si BARMM Police Regional Director Brigadier General Allan Nobleza at tiniyak na sapat ang tropa ng PNP para sa lungsod.

Aniya may 600 security forces pa ang darating bukod sa naunang 360 additional police personnel.

Sinabi ni Matabalao na posibleng police din ang magsisilbing electoral board sa Barangay RH-12.

Sa mga botante, huwag matakot ayon kay Matabalao dahil handa ang pamahalaan para matiyak na maayos ang eleksyon.

-0-

Local…

PRO 12 may panawagan sa mga gun owners para hindi malabag ang Comelec Gun ban

Tumugon sa panawagan ng PNP ang maraming gun owners lalo ng mga kandidato na ideposit muna sa kanila ang kanilang mga loose firearms.

Gayunpaman ayon kay PRO 12 Regional Director Brig. General Jimili Macaraeg may mga nahuhuli pa ring nagdadala ng iligal na armas sa mga pampulikong lugar ang mga pulis sa rehiyon.

Kaya panawagan muli ng nasabing police official sa publiko para maiwasan na lumabag sa gun ban ibigay ang mga baril sa PNP.

Layon din nito na matiyak ang matiwasay at maayos na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa Lunes.

-0-

Local..

Loaning program ng SSS napakinabangan ng higit sa 9,000 na pensioners sa SOCCKSARGEN

Nakapag-release ng P389 million na loan sa kanilang mga pensioners sa SOCCKSARGEN ang Social Security System o SSS mula Enero hanggang Setyembre ngayong 2023.

Ayon kay SSS South Mindanao II Senior Communications Analyst Noel Nacion ito ay napakinabangan ng higit sa 9,400 kwalipikadong pensioners.

Sinabi ni Nacion na malaking tulong ang Pension Loan Program o PLP sa pang-araw araw na gastusin, problema pinansyal at pagpapatayo ng munting kabuhayan ng mga SSS pensioners.

Nilinaw nito na maaring makinabang PLP ang mga pensioner na nakatanggap ng pension ng hindi bababa sa anim na buwan.

Ang makukuhang loan ay ibabase naman sa buwanang pension at dami ng buwan na nakatanggap ng pension.

Ang pinakamalaking loan na maaring makuha ay P200,000.

Ayon kay Nacion pinakamarami sa mga pensioners na nakibang sa PLP ay nasa General Santos City, sumunod ang Koronadal at Cotabato Province.

Dagdag pa nito ang mga pensioner ay maaring mag-apply ng loan online o sa alinmang sangay ng SSS.

-0-

Local…

Comelec South Cotabato binalaan ang publiko sa vote buying

Kaakibat ng vote buying na isang election offense ang criminal penalty.

Ito ang babala sa publiko ni South Cotabato Election Supervisor Atty. Jay Gerada.

Sinabi ito ni Gerada matapos palakasin ng Comelec ang kanilang kampanya laban sa vote buying sa pamamagitan ng paglunsad ng kanilng kontra bigay Committee.

Layon nito ayon kay Gerada na labis na maibsan kung di man tuluyang masawata ang pamimili ng boto sa darating na Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE.

Dagdag pa nito kasama ng Comelec sa pagmomonitor sa vote buying incidents ang PNP at iba pang concerned na ahensya ng gobyerno.

Layon nito na mabigyan ng patas na pagkakataon ang lahat ng mga kandidato sa BSKE.

-0-

Local…

Appointment na notarize ng abogado kailangan ng mga watcher ng mga kandidato sa BSKE ayon sa Comelec Tboli

Magsumite ng appointment ng mga watcher na may notarized ng isang abogado.

Ito ang paalala sa mga kandidato ni Tboli Election Officer Nemia Española, ilang araw bago ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE.

Ayon pa kay Española ang Appointment Form para sa mga watcher ay maaring kunin sa Comelec office.

Binigyan diin ni Española na hindi makapapasok sa polling precincts ang mga watcher na walang appointment.

Dagdag pa nito, bawat kandidato ay kailangan lang na magkaroon ng isang watcher sa kada presinto.

Sinabi din nito na para mas maging handa sa BSKE magkakaroon ng final briefing para sa higit 500 Electoral Board Members na magsisilbi sa 46 mga polling center ang Comelec-Tboli bukas.

-0-

Local…

Market contract nilagdaan sa pagitan ng mga coffee growers sa region 12 at isang kompanya

Nakatitiyak na ng market sa kanilang mga produkto ang ilang mga magsasaka ng kape sa region 12.

Kasunod ito ng paglagda nila ng market contract sa A to Z Group LCC.

Ang market contract signing sa Koronadal ay sinaksihan mismo ni DA 12 OIC Regional Executive Director John Pascual.

Tiniyak din ni Pascual ang suporta ng ahensya sa coffee industry sa rehiyon.

Kabilang sa mga nakipag-kontrata sa A to Z LCC ang Kublai Kusen ng Maitum, Sarangani, Mario Tacan ng Kinilis at Jimmy Buan ng Kinilis Farmers Cooperative sa Polomolok, South Cotabato; Jennifer Farillon ng Masiag Farmers and Coffee Growers sa Sultan Kudarat, Keytodac Farmers Elmor Seguma, Denz de Ramos, at Rey John Basco.

Ayon sa DA 12 mahalagang development sa coffee industry sa rehiyon ang market contract signing.

Inaasahan kasi na magbibigay ito ng permanenteng kita at maasahang market sa mga produktong kape na magpapataas din sa income ng nasabing mga coffee growers.

-0-

Local…

Handang-handa na ang mga guro maging ang mga paaralan para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election 2023 ngayong lunes.

Sinabi ni Kidapawan City Schools Division Superintendent Natividad Ocon, abot sa higit dalawang daan na mga guro sa lungsod ang magsisilbi at lahat sila ay excited na.

Hindi maaring makapagserve ang mga guro na may kamag-anak na kumakandidato sa anumang posisyon.

-0-

Local…

Hiniling ni DepEd Cotabato Division Superintendent Rommelito Flores sa mga pulis at mga sundalo na siguraduhin ang seguridad ng mga guro na magsisilbing Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa lunes.

Nasa kabuuang 7,305 mula sa higit limang daan na mga guro ang handa ng magsilbi sa halalan.

Batid niyang may ilang lugar na matindi ang eleksyon dahil sa isyu ng seguridad.

Bukod sa pagprotekta sa mga guro ay dapat ring protektakahan ang mga gagamiting paaralan.

-0-

Local…

Dumating na rin sa North Cotabato ang augmentation forces na tutulong sa pagbabantay ng Barangay at Sangguniang Kabataan Election sa October 30, lunes

Nasa higit kumulang 1, 600 na mga police ang idedeploy sa ibat-ibang local police stations

Sinabi ni Public Information Officer Captain April Rose Soria, kahit wala pa Ang mismong araw ng eleksyon ay on stand by na sila para sa police visibility.

Samantala, mayroon na ring higit dalawang daan na trained PNP personnel na magsisilbing Board of Electoral Inspectors kung sakaling may mga guro na mag back out dahil sa isyu ng seguridad.

Sa naturang bilang, kasali na ang para sa Barangay Inug-nug na kung saan lahat ay police na ang magsisibiling BEI.

-0-

Local..

NAGBAKBAKAN ANG MGA ARMADONG grupo ng MILF at isa pang grupo sa POblacion Talitay, Maguindanao del Norte kahapon na ikinasugat ng ilang mga sibilyan.

Sinabi ni Talitay Mayor Sidik Ameril na sangkot sa bakbakan ang mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front na sina Commander Waway at Commander Black Saddam.

Paniniwala ni Ameril na target ang kanyang residential compound.

Pero, nagsimula daw ito ang putukan dahil sa away ng mga teenagers sa lugar.

Hindi masabi ni Mayor Ameril kung ito ay may kaugnayan sa eleksyon o hindi.

Kitang-kita sa FB live ni mayor ang kanyang bahay at ang mga sundalo ng 2nd Mechanized Infantry Battallion.

Ang kanyang tahanan na napa-ikutan ng mataas na concrete fence.