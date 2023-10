NDBC BIDA BALITA (Oct. 5, 2023)

HEADLINES

1 CARAVAN para kondenahin ang coal mining operation sa Lake Sebu, gagawin ngayong araw, ayon sa Marbel Diocese

2 TULONG ng publiko sa paghuli sa mga kandidato na maagang nangangampanya, hiniling ng Comelec sa Koronadal

3 BANGSAMORO Local Governance Code, ipinaliwanag at ipinagtanggol ni MP Jajurie

4 DALAWANG mga taga Davao, bangkay na nang matagpuan sa Maguindanao

5 LALAKI, napagkamalang unggoy, patay nang mabaril ng kaibigan sa Carmen, North Cotabato

6 ANOMALYA sa recruitment ng mga guro sa BARMM, ibinunyag ng isang mayor; aplikante hinihingan daw ng malaking halaga

7 KUMAKANDIDATO sa pagka-barangay kagawad sa Tulunan, North Cotabato, naaresto matapos makunan ng droga at baril

8 INA ng isa sa mga sumukong "gang" member sa Tulunan, North Cotabato naglabas ng saloobin

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

-0-

LOCAL…

ANG ilang mga teacher applicant sa Bangsamoro Region ay hinihingan daw ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ng hanggang P300,000 kapalit ng isang teaching position, ayon sa isang mayor ng Lanao del Sur.

Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Mayor Raida Bansil-Maglangit ng Kapatagan, Lanao del Sur na may ilang aplikante ang hiningan ng hanggang P300,000 kapalit teaching position sa lalawigan.

Wala naman siyang pinangalangan kung sino ang nanghingi na taga MBHTE BARMM pero ayon kay Maglangit, kawawa naman ang mga teacher-applicant.

Tinanong niya si Minster Mohaqher Iqbal kung alam ba niya na may mga dirty players sa loob ng kanyang ministry.

Ayon kay mayor, ang alam niya ay nasa moral governance na ang BARMM pero bakit may nangyayaring ganito.

Pahayag pa ni Maglangit, ang mga guro ay nangungutang para lang may pambayad at makakuha ng item sa MBHTE.

Sinabi pa niya na naawa siya sa mga teacher applicant na magagalit at matatalino pero walang pera para sa “teachers item for sale.”

Sa oathtaking ng mag bagong guro sa Lanao Sur at Sulu noong lunes sa Cotabato State University, sinabi ni Iqbal na bumuo siya ng special investigating body para imbestigasyon ang alegasyon na may ibinibentang teachers’ item sa MBHTE.

-0-

local

ANG DALAWANG mga bangkay ay natagpuan sa Barangay Mapayag, Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao del Sur pasado alas 6:00 ng umaga kahapon.

Kinilala ni Datu Anggal Midtimbang town police chief Major Jun Olis ang dalawa na sina Eugene Michael Tenazas Jr., nasa hustong gulang at Rodford Uy, 45-anyos pawang mga taga Davao City.

Sinabi ni Olis na posibleng matagal nang pinatay ang dalawa at may palatandaan na inilibing pa, hinukay lang saka itinapon sa nasabing lugar.

May palatandaan din na sinakal dahil may tali ang kanilang mga leeg bagama’t walang sugat o pasa sa katawan.

Palaisipan pa rin sa PNP ang motibo ng nasabing krimen.

-0-

Local…

PAGPASA NG Bangamoro Local Governance Code, ipinagtanggol at ipinaliwanag ni Member of Parliament Atty. Raissa Jajurie.

NILINAW ni Jajurie na ang mga kasapi ng Bangsamoro Transition Authority ay kapangyarihang gumawa ng batas, kabilang ang local governance code.

Sa panayam ng Aksyon Alerto program kahapon, sinabi ni Jajurie na nakasaad ito sa Bangsamoro Organic Law o BOL at Saligang Batas ng Pilipinas.

Idinagdag niya na ang BARMM ay isang Autonomous region na may kapangyarihang magpasa ng batas na kailangan sa pamamahala sa local at regional governments.

Ginawa ni Jajurie ang pahayag sa tanong kung ano ang implikasyon nito na hindi Kongreso ang nagsulong ng Anti-Political Dynasty Provision na nakapaloob sa Bangsamoro Local Governance Code.

Isinulong ito ayon kay MP Jajurie dahil para ito sa kapakanan ng mga mamamayan ng Bangsamoro Region.

Mensahe ni Jajurie sa taga BARMM, sana patuloy na suportahan ang Bangsamoro Transition Authority dahil isinusulong nila ang mga importanteng batas na humahaligi sa Bangsamoro Government.

-0-

Local…

Kasapi ng Moro National Liberation Front, binaril at napatay sa pinakahulign kaso ng pamamaril sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

HINDI NA UMABOT NG BUHAY sa pagamutan ang isang lalaki matapos pagbabarilin alas tres ng hapon kahapon sa bahagi ng Sitio Pendaliday, Barangay Poblacion Dalican, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao Del Norte.

Kinilala ni Datu Odin Sinsuat PNP Chief Major Regie Albelle ang biktima na si Raul Lubaton, nasa hustong gulang at residente ng Barangay Bagoegued ng nasabing bayan.

Sa imbestigasyon ng Datu Odin Sinsuat PNP, minamaneho ng biktima ang kaniyang motorcycle Yamaha 125 pauwi ng Barangay Bagoegued nang biglang pagbabarilin ng hindi pa tukoy na suspek gamit ang cal. 45 pistol.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PNP upang matukoy ang motibo ng krimen.

Sa nakalipas na siyam na buwan, hindi bababa sa 12 kaso ng pamamaril ang naitala sa Datu Odin Sinsuat.

-0-

Local…

Dalawa katao na may higit sa P1 million na iligal na droga inaresto ng PNP sa Gensan

Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang dalawa katao na nakumpiskahan ng mga pulis ng higit sa P1 million na halaga ng iligal na droga sa General Santos City.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Jimili Macaraeg ang mga suspek sa mga alyas na Rocky at Ekang.

Sila ay inaresto ng city drug enforcement unit ng Gensan PNP sa Barangay Dadiangas West matapos magbenta ng iligal na droga sa pulis na nagkunwaring buyer.

Nakuha ng mga pulis kay alyas Rocky ang 35 mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng higit sa P1.7 million, bust bust money at non-drug items.

Habang si alyas Ekay naman ay nakumpiskahan ng dalawang mga sachet ng umanoy shabu na nagkakahalaga ng P2,700.

Ang nasabing mga suspek ay ikinustodya ng Gensan PNP.

Ayon pa kay Macaraeg dahil sa pagkakaaresto sa dalawang mga big time pusher maraming mga mamamayan ang maaring miligtas sa pagkakalulong sa iligal na droga.

-0-

Local…

Tulong ng publiko para sa paghuli sa mga kandidato sa Barangay at SK election na maagang nangangampanya, hiniling ng Comelec sa Koronadal

Ireport sa Comelec ang mga kandidato sa Barangay at SK election na maagang nangangampanya.

Ito ang panawagan sa publiko ni Koronadal Election Officer Atty. Maleiha Usman-Loong.

Ipinunto ni Loong na lahat na mga material na humihikayat na pagboto o hindi pagboto sa isang kandidato ay bawal sa ngayon.

Bawal din ayon kay Loong ang mga post sa social media na maaring maka-impluwensya sa pagboto ng publiko.

Dagdag pa nito ang mga reklamo sa premature campaigning ay tinututukan ng Task Force Anti-epal ng comelec kaya agad na natutugan.

Kaya paalala ni Loong sa mga kanidato kumalma muna ngayon ay ipunin ang lakas para sa campaign period sa Oktubre 19 hanggang 28.

-0-

Local…

Caravan para kondenahin ang coal mining sa Ned Lake Sebu gagawin ngayong araw ayon sa Marbel Diocese

Pangunahan ng Social Action Center o SAC ng Marbel Diocese ang Caravan patungong Barangay Ned, Lake Sebu ngayong araw.

Ayon kay SAC Director Father Jerome Millan layon nito na kondenahin ang coal mining operation dahil sa kasiraang maidudulot umano nito sa kalikasan.

Ang “"SALAKYAG" – o "SAkay, magLAKad at maglalaYAG,"ay inaasahang lalahukan ng mga clustered catholic dioceses, Non-government organization, Civil Society Organizations, at iba pang mga organisasyon at indibidwal na may malasakit sa mga likas yaman.

Ayon kay Father Jerome ang mga participant sa caravan ay magtipon muna ngayong umaga sa Dadiangas Parish sa Gensan.

Dadaan ang mga ito sa mga coastal towns ng Maasim, Kiamba, at Maitum sa Sarangani bago tumungo sa Ned at titigil naman sa Koronadal.

Dagdag pa ni Father Jerome ang caravan ngayong araw ay kasunod naman ng Mindanao-wide Environment Summit sa Gensan kahapon.

Ito ay aniya ay bilang kabahagi ng culmination sa season of creation ng diocese.

-0-

Local..

Kampanya kontra fixers pinalalakas ng LTO 12

May ginagawa ang LTO 12 para masawata ang mga fixer na namamantala sa kanilang mga kliyente.

Tiniyak ito ni LTO 12 Regional Director Melharrieh Tomawis.

Ipinunto pa ni Tomawis na hindi makabubuti sa kanilang ahensya ang pakikipagtransakyon sa mga fixer para sa driver’s license at rehistro ng mga sasakyan.

Nanawagan din si Tomawis sa publiko na huwag tangkilikin ang mga fixer na iligal ang serbisyo at maaring magresulta sa penalties at legal na kahihinatnan.

Dagdag pa nito nakikipagugnayan ang LTO 12 kay Anti-Red Tape Authority o ARTA-Eastern Mindanao Regional Office Chief Rhuelo Aradanas.

Ayon kay Tomawis napagusapan nila kung ano ang mga gagawin para masawata ang mga fixer sa mga tanggapan ng LTO sa SOCCKSARGEN.

Kalakip sa mga ito ayon kay Tomawis ang pag-publish ng mga anti-fixer informnation education campaign materials, at pagsagawa ng random checks para matukoy at mahuli ang mga fixer.

Umapela din si Tomawis sa publiko na ireport ang mga fixer at kaduda-dudang aktibidad sa mga regional, district at extension offices ng LTO.

-0-

Local…

Pagkalat ng illegal drugs sa rehiyon mababa raw ayon sa PDEA 12

Ibinebenta ang iligal na droga sa rehiyon sa pamamagitan ng face-to-face scheme o kaliwaan at social media platforms.

Kinumpirma ito ni PDEA 12 Regional Director Aileen Lovitos.

Gayunpaman ayon kay Lovitos, maituturing pa rin na small-scale at madalas street-level ang illegal drug trafficking sa SOCCKSARGEN.

Dagdag pa nito, kadalasan dini-diliver ang mga iligal na droga sa rehiyon ng personal gamit ang mga pribadong sasakyan o parcel.

Mayroon din ayon kay Lovitos na gumagamit ng mga drug den, at mumurahing mga hotel at inn.

Hiling naman ni Lovitos sa mga local government units, national government agencies at iba pang stakeholder na magtulungan.

Layon nito ayon kay Lovitos na mapanatili ang low prevalence ng illegal drugs sa rehiyon.

-0-

Local…

Lalaki na napagkamalang unggoy patay sa pamamaril ng kaibigan sa Carmen, North Cotabato

Binawian na ng buhay ang napagkamalang unggoy at nabaril ng kanyang kaibigan na kasamang nangangaso sa Carmen, North Cotabato.

Siya ay nakilalang si William Rendoan Jr., 29 na taong gulang, na residente ng nasabing lugar.

Sa report, nangangaso ang dalawa sa bundok at dahil masukal, napagkamalan umano ng nakabaril ang kaniyang kaibigan na naging dahilan ng pagkakabaril nito.

Samantala, nilinaw naman ni Police Major John Minidel Calinga na hindi sa bayan ng Libungan nangyari ang pamamaril dahil dito lang ito dinala ang kanyang bangkay na galing pa sa bundok.

Nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng mga pulis sa naturang insidente.

-0-

Local

Labing-tatlo na mga matataas na armas isinuko sa balik baril program sa Datu Montawal Maguindanao Del Sur

Nadagdagan pa ngayon ang mga baril na isinuko sa 90th Infantry Battalion sa pamamagitan ng Balik-Baril Program na bahagi ng programang pang-kapayapaan ng Lokal na Pamahalaang Bayan ng Datu Montawal, Maguindanao Del Sur.

Ito ay kinabibilangan ng limang RPG Rifle na isang High Explosive Round Ammunition; 12 Gauge Shotgun (Homemade); isang homemade Cal .22 Rifle (Homemade); dalawang M79 Rifle na may dalawang 40mm High Explosive Rounds Ammunition; dalawang Cal .50 Barret (Homemade); at isang 60MM Mortar (Homemade).

Ang isinagawang "Balik-Baril Program" ay isa sa mga inisyatibo ng pamahalaan upang maalis ang mga ilegal na armas o ang mga “loose firearms” sa komunidad sa layuning mapigilan ang anumang mga banta ng karahasan na maaaring maidulot ng mga nasabing armas sa kamay ng mga hindi otorisadong mamamayan sa pamayanan.

Ito rin ay isinagawa sa hangaring mapanatili ang kapayapaan sa pamayanan at maipakita ang suporta ng lokal na pamahalaan para sa isang payapa, ligtas at maayos na Barangay and SK Election 2023 sa nasabing bayan.

Ipinahayag din ni LTC Rowel GAVILANES na siyang commanding officer ng 90IB na ipagpapatuloy ang Balik-Baril Program sa iba pang mga lugar upang iangat pa lalo ang antas ng seguridad sa mga lugar na nasasakupan ng 90IB

Kaniya ring inihayag ang panawagan sa mga indibidwal na nagdadala ng di-lisensyadong baril o loose firearms at pampasabog na isuko na sa otoridad upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng lahat sa pamayanan.

-0-

Local…

Ina ng isa sa mga sumukong "gang" member sa Tulunan,

Cotabato naglabas ng saloobin; may apila sa mga ina

SASAMAHAN ng isang ina ang kaniyang anak sa kulungan, kung sakaling maharap ito sa kaso dahil sa "gang" na kinakaaniban nito.

Ganyan ang pagmamahal ng ina sa anak na kailanman ay hindi masusuklian.

Umiiyak na nagpahayag ng pagkadismaya si alias Jane sa panayam ng Radyo BIDA sa sinapit ng kaniyang anak.

Nasaktan aniya ito dahil tila nasayang lahat ng kaniyang sakripisyo at mabait naman aniya ang pagkakakilala nito sa kaniyang anak, pero dahil sa impluwensiya ng barkada ay napasama ito sa "gang" na silang responsable sa gaguluhan sa mga lansangan sa lugar.

Isa ang anak ni Jane sa sumuko kay Tulunan Mayor Rueul "Pip" Limbungan at ipinakalbo ang buhok matapos unang mahuli ang mga miyembro ng dalawang grupo ng "gang" o curfew violators sa bayan.

Aminado naman siyang may pagkukulang sila kahit na maayos ang kanilang pagpapalaki sa kanilang anak, hindi naman niya naiwasang sisihin ang kanilang kahirapan sa dinanas ng kaniyang anak na hindi nakapagtapos dahil sa hirap ng buhay.

Hindi kailanman siya mawawalan ng pag-asa na magbago ang kaniyang anak.

May panawagan naman ito sa kaniyang kapwa magulang.

-0-

Local…

DISMAYADO at napahiya si Lampagang Chairman Bernadeth Pamplona, rason para nag-alok ito ng 100-Thousand Pesos sa mga sumukong "gang" member sa kaniyang barnangay sa makakapagturo sa iba pang kasamahan nito.

Inihayag niya sa Radyo BIDA na lagi niyang ibinibida sa mga meeting na matiwasay ang peace and order sa kaniyang nasasakupan.

Nagulat nalang ito na may mga kabataan pala sa kaniyang barangay na miyembro ng "Terador Gang" na responsable sa pananapon ng bato sa mga motorista, pagnanakaw, panggugulo at umano'y panggagahasa.

Personal na inihatid ni Pamplona ang ilang mga kabataan kahapon sa alklade ng bayan upang pagsabihan, kalbohin at i-profile ang mga pagkakakilanlan.

Sa ngayon ay wala pang nakaka-avail ng kaniyang inalok na pera dahil hindi pa umaamin ang mga kasapi nito.

Ilan sa mga kasapi nito ay menor de edad at lahat ay may sunog na sigarilyo na palatandaan sa daliri bilang simbolo ng kanilang samahan.

Kahapon ay sunod-sunod pang nagsipuntahan at sumuko ng mga "gang member" matapos mahuli na ang mga kasamahan nila.

Nabatid na nasa 9 na chapter sa bayan ang mga gang sa bayan na posibleng nagmula pa umano sa bayan ng M'lang.

-0-

Local…

TILA sa kulungan na mangangako ng pagbabago ang isang tumatakbo sa pagka-kagawad sa Barangay Tambak, Tulunan, North Cotabato matapos makunan ng Droga at baril madaling araw kahapon.

Kinilala ang suspek na si Ronnel Anatan, nasa hustong gulang at residente ng nasabing lugar.

Ayon kay Tulunan PNP Town Chief Major Junrel Amotan, sinilbihan nila ng search warrant ang nasabing would be kagawad matapos lumabas ang order mula sa korte.

Nakuha sa posisyon nito ang 6-Thousand Pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu, at 38 Magnum Revolver.

Kusa namang sumuko at sumama ang suspek sa operating team ng PNP at umamin sa kaniyang involvement sa droga.

Si Anatan ay kabilang sa minomonitor na street level individual na sangkot sa droga sa bayan na dati nang sinilbihan ng search warrant pero tumakas ito ilang taon na ang nakakalipas.

Mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Comelec gun ban.