NDBC BIDA BALITA (Sept. 27, 2023)

1 PNP-BARMM magtatalaga ng isang libong pulis na magsisilbi bilang electoral board members sa Lanao del Sur matapos umatras ang ilang guro

2 NTC 12, hindi pa natanggap ang memo hinggil sa kautusang mandatory live selfies sa sim registration

3 PAGTALAGA ni P. Marcos ng gobernador sa Maguindanao del Norte, maaring bawiin, ayon kay Cong. Hataman, Malakanyang wala pang sagot.

4 SANGGOL, natagpuang patay sa isang kanal sa Koronadal, bata napagkamalang manika

5 ISA patay, 28 na-ospital sa nangyaring measles outbreak sa Marawi at Lanao del Sur, MOH-BARMM, gumawa ng hakbang upang matigil ang pagdami ng pasyente.

6 SUNOG, naganap sa residential area ng Cotabato City

7 DALAWA patay sa magkahiwalay na shooting incident sa Pikit

8 GURO, patay matapos sumalpok sa puno ang minamanehong kotse sa South Cotabato

WALONG bahay ang naabo sa nangyaring sunog sa San Juan Street,Barangay Poblacion 4 Cotabato City 3:16 ng hapon kahapon.

Walang nasaktan sa insidente pero walong pamilya ang naapektuhan.

Ayon sa BFP Cotabato, nagsimula ang sunog sa bahay ni Mabel Ching.

Nagtulong-tulong ang apat na fire trucks at dalawang ambulansiya.

Halos isang oras din bago naapula abg sunog.

Nasa P300,000 naman ang naitalang danyos ng sunog.

Ito ang ikalawang sunog na naganap sa Cotabato City sa nakalipas na dalawang buwan at pang-apat sa buong Bangsamoro Autonomous Region.

Isa patay, 28 na-ospital sa nangyaring measles outbreak sa Marawi at Lanao del Sur.

Dahil diyan, agad na isinagawa ng MOH-BARMM, IPHO-Lanao Sur at ng Amai Pakpak Medical Center ang mga hakbang upang matigil ang infection.

Ang mga nasa ospital ay hindi nakatanggap ng bakuna laban sa tigdas noong gawin ang nation-wide anti-measles vaccination.

Labing dalawa sa pasyente ay taga Lanao Del Sur, habang 16 ang taga Marawi City. Isa ang nasawi.

Nanguna sa surveillance at monitoring si MOH-BARMM Health Education and Promotion Officer Saida Diocolano-Ali.

Ginawa din ang focused group discussion upang mapalawak ang kaalaman ng mga health frontliner sa kampanya kontra measles.

INAASAHANG PASISIMULAN na ang pagtatayo ng state-of-the-art Sangguniang Panglungsod Building sa Cotabato City.

SA news conference, sinabi ni City Mayor Bruce Matabalao na itatayo ang SP building sa likod People’s Palace o city hall na ngayon ay inuukupa ng ilang mga residente. Sila ay ililipat sa ibang lugar.

Nauna rito, nagsalita si Councilor Abdulkarim Usman at sinabing ang mga city councilors ay parang “cedula collector” dahil meron nga silang mesa pero wala silang opisina.

Ayon kay Matabalao, magtatayo din ang LGU ng BFP building, Bagnsamoro Human Rights Commission building at iba pa sa likod ng Peoples Palace.

Ang 3 storey SP building ay may elevator.

APPOINT ni Maguindanao Norte acting Gov. Abduraof Macacua, maaring bawiin ni P. Marcos, ayon kay Cong. Hataman.

SINABI NI Basilan Congressman Mujiv Hataman ang bagay na ito habang ginagawa ang deliberasyon sa usapin ng 204 national budget.

Ayon kay Hataman, maaring gawin ito ng pangulo habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court.

Sinabi din ni Hataman na dahil sa isyu ng gobernador sa Maguindanao del Norte ay nabalam o delayed ang sahod ng ma kawani ng lalawigan.

Inamin din ni Hataman na naintindihan niya ang desisyon ng pangulo na italaga si Macacua upang hindi magkaroon ng vacuum sa provincial government.

Kasabay ng pagsabing pwedeng bawiin ni P. Marcos ang appointment ni Macacua ay pwede rin niyang ipa-upo si Bai Ainee Sinsuat habang hinihintay ang desisyon ng Supreme Court.

Sinabi rin ni Hataman na nakasaad sa RA 11550 na naghati sa Maguindanao na ang nakaupong vice governor ay magiging actin governor ng bagong lalawigan.

Nilinaw naman ni Representative Erwin Tulfo na hindi sila pwedeng makialam dahil desisyon na ito ng si supreme court.

HUMILING NG isang libong police personnel ang COMELEC Lanao del Sur sa PNP-BARMM na tatayo bilang Special Board of Election Inspector matapos umanong umatras ang ilang mga guro na magsisilbi ngayong October elections sa lalawigan.

Ito ang sinabi ni PNP-BARMM Director Brig. General Allan Nobleza.

Nagsagawa aniya ng accounting ang Lanao del Sur COMELEC sa mga guro na magsisilbi sa eleksyon pero umatras ang ilan dahil sa conflict of interest, may kaanak na kandidato at isyui ng peace and order.

Kaya, sinabi ni Nobleza na patuloy ngayon ang training ng mga tauhan ng PNP para mapunan ang kinakailangang miebmeo ng electoral board.

Inirekomenda rin Nobleza sa COMELEC na isailalim sa COMELEC control ang lahat ng 248 mga Barangay na napabilang sa red category o with grave security concern ngayong eleksyon.

Pinabalik na rin lahat ng mga pulis na on-schooling maging ang mga police na naka-detail bilang escorts ng ilang opisyal.

Nauna nang humiling si Nobleza sa PNP Headquarters ng higit 700 mga augmentation forces na itatalaga sa Lanao del Sur, Maguindanao del Sur at SGA barangays.

NASA 20 na ang nakapagwithdraw ng kanilang Certificate of Candidacy base sa datus ng COMELEC sa ibat-ibang bayan at nag-iisang lungsod.

Ayon kay Election Supervisor Atty. Myla Luna Bayao, matapos ang isinagawang counseling mayroong na ring nakumbinsing magsumite ng statement of withdrawal.

Sila yaong mga SK officials na may kamag-anak sa second degree na elected officials.

Ang ilan, sa filing palang ng COC napayuhan na pero may mga nakalusot dahil sa dami ng mga nakapaghain.

Pinag-iingat na sila sa lebel palang ng COMELEC upang hindi humantong sa pagsama ng reklamo.

Dapat rin anyang personal dahil bawal ang representative sa pagsumite ng statement of withdrawal kung saan naghain rin ng COC bago ang eleksyon day.

Oras na matanggap na ng National Telecommunication Company 12 ang memorandum na nag-uutos na dapat mahigpit na ipatupad ang mandatoryong live selfies bago mairehistro ang sim cards, dapat tumalima agad ang Telcos.

Yan ang ipinabatid sa Radyo BIDA ni NTC 12 Regional Director Engineer Froilan Jamias, kasunod kasi ito ng kumpirmasyon ng aplikasyon ng pagpaparehistro ng sim card gamit ang mukha ng unggoy.

Sabi niya, nag-isyu ng isang memorandum order ang central office na nagoobliga sa mga telco na isama ang live selfies bilang requirement sa SIM registration.

Base sa memo, hindi na papayagan pa ang stock photos bilang requirement sa pagpapatala ng SIM card.

Ang mga mobile user na hindi tutugma ang mga impormasyon sa identification document ay mahaharap sa posibleng immediate hearing o pansamantalang deactivation ng kanilang account.

“PNP is on top of situation”.

Yan ang pahayag ni Pikit PNP Chief Police Major Arvin John Cambang upang mapawi ang pangamba ng mga mamamayan matapos ang sunod-sunod na kaso ng pamamaril sa bayan at iba pang krimen.

Anya, kung may nakalusot man na mga suspect pagkatapos nito ay muling sinusuri ng mga pulis ang security measure lalo na sa papalapit na eleksyon.

Hindi rin anya magiging posible na makamit ang tunay na kapayapaan kung wala ang tulong ng mamamayan sa komunidad.

Simpleng impormasyon pero may malaking epekto sa usaping peace and order situation sa bayan.

Nasa limang mga magkamag-anak ang pinagsalitan ng masamang elemento sa Barangay Inas, Mlang North Cotabato.

Yan ang ipinabatid ng mga residente sa personal na pagbisita ng News Team sa mga umano’y sinaniban.

Nagsimula anya ito nang putolin ang puno ng balite malapit sa Mlang National High School kung saan posibleng nakatira ang mga ito.

Ayon kay Nanay Cristy, ina ng dalawang indibidwal na sinapian, binanggit anya nito ang dahilan nang tanungin kung bakit sila umanib sa katawan ng magkapamilya.

VC – CRISTY

Kapre at mga duwende ang naglalaro sa naturang lugar.

Ito ay base sa pahayag ng manggagamot na si Alyas Maricel.

Nagbanta rin daw ang mga ito na papasok pa sa mas maraming indibidwal dahil nawalan sila ng bahay matapos maputol ang kahoy.

Nakapagtala ng pang-apat na kaso ng pamamaril sa Pikit, North Cotabato sa loob lng ng dalawang araw.

Nadagdagan pa kasi ito kahapon ng dalawa pa kung saan dalawa rin ang nasawi.

Unang nangyari sa Barangay Calawag na ang biktima ay nakilalang si Amirudin Gulam Elod, 30 anyos ng Barangay Macabual.

Testigo sa pamamaril ang mismong anak na grade 8 ng biktima matapos niyang ihatid sa paaralan pasado alas 6:00 ng umaga.

Mabuti na lamang at nakababa na ang anak nang barilin siya sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan.

Ala 1:00 naman ng hapon, binaril din ang security guard habang nagbibisiklita kasama ang kanyang asawa sa Barangay Poblacion, Pikit.

Nakilala ang biktima na si Hector Cabunducan, 44.

Pauwi na sana ang mag-asawa nang barilin ng mga suspect sa likod at iba pang parte ng katawan.

Nagpapatuloy pa ngayon ang imbestigasyon ng PNP sa mga insidente ng shooting incident sa bayan.

Patay ang isang guro sa self-accident sa Surallah, South Cotabato.

Kinilala ng Surallah PNP na pinamumunuan ni Lt. Col. Condrado Jovero Jr. ang biktima na si Kirk John Bien, 23, anyos, taga Poblacion, Polomolok, South Cotabato.

Siya ay nagtuturo sa Moloy High School Inc.sa barangay Moloy, Surallah

Lumabas sa imbestigasyon ng mga pulis na nabangga ng kotse ni Bien, ang isang puno sa tabing daan.

Ito ay nang mawalan ng kontrol sa pagmamaneho nang mag-overtake sa sinundang sasakyan sa Barangay Dajay, Surallah.

Dahil sa lakas ng pagkakabangga sa puno parang latang nayupi ang kotse ng biktima.

Ang biktimang guro ay idineklarang dead on arrival sa SOCCKSARGEN General Hospital sa Surallah, sanhi ng matinding mga sugat.

Hanapin ang mga buntis na nasa kabuwanan na sa kanilang lugar.

Ito ang iniutos ni Topland, Koronadal Barangay Chairman Angelica Bermil sa kanilang mga health workers.

Sinabi ito ni Bermil matapos matagpuan sa kanal sa kanilang lugar ang patay na sanggol.

Unang nakakita sa sanggol ang isang ina na maghahatid sana sa anak nito sa eskwelahan mag aalasyete ng umaga kahapon.

Ayon pa kay Bermil ang babaeng sanggol ay nanatili ng 7 hanggang siyam na buwan sa sinapupunan ng ina bago iniluwal.

Ang sanggol ay posibleng kasisilang pa lang dahil hindi pa natanggal ang pusod nito.

Sinabi din ni Bermil na ang sanggol ay maaring mula sa ibang lugar at iniwan lang sa kanilang barangay.

Inaasikaso na ng city social welfare and development office ang pagpapalibong sa natagpuang sangglol.

Government offices sa South Cotabato wala ring pasok ngayong araw bilang pagaalala sa kapanganakan ni Prophet Muhammad

Sinsupendi na rin ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. ang pasok sa mga government offices sa lalawigan ngayong araw, Setyembre 27.

Ayon kay Governor Tamayo, layon nito na mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan ng lalawigan bilang regional seat ng region 12, na maipagdiwang din ang kapanganakan ni Prophet Muhammad.

Ito kasi ayon sa gobernador ay a kinikilala ring holiday ng Muslim Community.

Nilinaw naman ni Tamayo na mananatili pa ring bukas ang mga opisina ng gobyerno na nagbibigay ng basic at health services, security at rumeresponde sa panahon ng kalamidad.

Home for the elderly binuksan na sa Koronadal

May pasilidad na para sa mga inabandona at mahihirap na nakatatanda ang Koronadal.

Ito ay ang Anawim Fundation Inc. Home for the Elderly na nabigyan na ng license to operate ng DSWD 12.

Ang license to operate ay tinanggap mismo ni retired Koronadal City Social Welfare and Development Officer Mary Jane Martha Gabucan mula kay DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.

Kaya ang nasabing pasilidad na matatagpuan sa Barangay Saravia sa lungsod ay handa nang tumanggap ng kwalipikadong mga residente.

Ang Anawim Koronadal Foundation Inc., ay affiliate ng Anawim Lay Missions Foundation na nagbibigay ng tahanan at pagaaruga sa mga indigent na mga matatanda.

Ayon kay Ali Namla ng DSWD 12 Standard Section nabigyan ng ahensya ng license to operate ang nasabing pasilidad matapos makapag comply sa mga administrative, technical at financial requirements.

Research studies ng kanilang mga researchers na magbibigay ng dagdag na kita sa mga magsasaka isinailalim sa assessment ng DA 12Abot sa 29 na agri-related studies ang ipinakita ng mga researchers ng DA 12 sa Research for Development o R4D 32nd Pre-Agency in-House Review sa General Santos City.

Ang mga presenter ay mula sa mga reaserch and development stations ng DA sa Amas, Kidapawan City; Tupi, South Cotabato at Regional Crop Protection Center.

Layon ng nasabing aktibidad na ma-assess at mabigyan ng rekomendasyon ng mga evaluator at eksperto sa larangan ng agrikultura ang mga isinusulong na proyekto at kung papaano pa mapabuti ang mga ito.

Ayon naman kay DA 12 Research Assistant Justine Rhyan Barranca, marami pa silang ginagawang mga proyekto para matulungan ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang kita.

Hangad din nitong makagawa pa ng maraming mga proyekto ang mga reasearcher ng ahensya para makatulong sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa.