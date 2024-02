P680K na halaga ng shabu, nakumpiska sa drug buy bust, 2 suspect nahuli sa Cotabato City

COTABATO CITY - MAHIGIT P680,000 na halaga ng pinaghihinalaang shabu ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM sa bahagi ng Notre Dame Avenue, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato City kanina.

Sa panayam ng Radyo Bida kay PDEA-BARMM Agent Datu, kinilala nito ang dalawang drug suspek na sina alias Norya na taga Manday habang ang kasama nitong lalaki na si alias Ricky, security guard at residente ng Lugay-lugay.

Nakumpiska mula sa kanila ang dalawang malalaking pakete ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na 100 grams at nabawi rin ang perang ginamit sa operasyon bilang buy-bust money at ilan pang mga non-drug evidence.

Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng PDEA-BARMM kaugnay sa background ng dalawang drug suspek at upang matukoy ang pinagmulan ng kanilang mga ipinupuslit na iligal na droga sa lungsod.

Sa ngayon, kulong na ang dalawa at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.