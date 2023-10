Paaralan, malapit sa bahay ng barangay kapitan sa Pikit, pinasabugan

COTABATO CITY - Ginulantang ng pagsabog ang mga residente malapit sa likurang bahagi ng Kolambog Elementary School sa Pikit, North Cotabato kahapon.

Walang nasugatan sa insidente pero nagdulot ito ng takot sa mga mamamayan.

Nangyari ito malapit sa bahay ni Barangay Kapitan Sarah Lumenda at sa naturang paaralan.

Walang nadamay na mga mag-aaral dahil madaling araw nangyari.

Sabi ng Barangay Official, mapayapa at matiwasay naman ang kanilang lugar kung saan nabigla na lamang sila sa nangyari at narinig na pagsabog.

Sa ngayon, nag iimbestiga pa ang mga pulis kung sino ang responsable at kung ano ang motibo sa pagpapasabog.