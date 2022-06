PAL flight patungong Tawi-Tawi, sinimulan na

SIMULA ngayong araw ay mayroon ng direct flight mula Awang airport, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao patungong Sanga-Sanga airport, Bongao, Tawi-Tawi ang Philippine Airlines

Kanina, isinagawa ang inaugural flight na pinangunahan ng Ministry of Trade, Investments and Tourism-BARMM at ni BARMM chief minister Murad Ibrahim.

Sinabi ni MTIT minister ABUAMRI TADDIK na ang byahe patungong Tawi Tawi ay tuwing Lunes at Huwebes

Kaya inaanyayahan nito ang lahat na samantalahin ang magandang pagkakataon ito at bisitahin ang TawiTawi na kilalang lugar na may pinakamagagandang beach at iba pang tanawin.

Photos: Ferdhcabrera/Kutangbato News