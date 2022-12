PAL opens Cebu-Cotabato-Cebu flight route

COTABATO CITY - Simula ngayong araw ay magkakaroon na ng ruta ang Philippine Airlines mula Cotabato City patungong Cebu City at vice-versa.

Ayon kay Philippine Airlines Cotabato Branch Manager Delfin Tubera Jr, magkakaroon ng dalawang flight bawat linggo o tuwing lunes at huwebes.

Dati, ang mga air traveler mula Cotabato at Bangsamoro Region papuntang Cebu ay kailangan pang magtungo ng Davao o Gen. Santos City.

Ikinagagalak naman ng Philippine Airlines ang unang lipad nito lalo na sa mga biyahero na tutungo sa mga katabing lugar ng Cebu lalo’t papalapit na ang holiday season.

Lilipad ang Philippine Airline umaga mula sa Mactan-Cebu International Airport patungo sa Awang Airport, Cotabato City.

Ang Flight Schedule tuwing lunes at huebes ay: Cebu to Cotabato 5:20 ng umaga at Cotabato patungong Cebu ay alas 11 ng umaga.