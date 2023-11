Panabo City barangay kapitan, patay sa pamamaril

PATAY ang bagong halal na barangay chairperson ng Barangay Datu Abdul Dadia, Panabo City matapos na siya ay ambusin ngayong hapon.

Nakilala ang biktima na si Paul Albert Saquian o mas kilalang si alias na "EPONG" na binaril sa loob ng kaniyang sasakyan.

Sa report ni Alvin Orsua sa DXMS Radyo Bida mula Panabo City, nabatid na minamaneho ni Saquian ang kanyang kulay silver gray na kotse nang paputukan ng dalawang mga suspect na nakamotorsiklo.

Sa ulo tinamaan ang biktima at siya ay nasawi on the spot.

Bumangga sa isang waiting shed ang kotse ng biktima matapos mabaril.

Nag post pa si Saquian sa kanyang Facebook na nananawagan sa lahat ng mga kumandidato, nanalo man o natalo, na kailangang ibalik ang dating relasyon ng mga mamamayan para sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng kanilang barangay.