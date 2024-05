NDBC BIDA BALITA (May 8, 2024)

HEADLINES

1 MINDANAO PEACE process, posibleng maaapektuhan kung sakaling matalo ang MILF sa 2025 elections, ayon sa isang political analyst

2 TATLONG pulis na sangkot sa pagpatay sa isang police captain sa Maguindanao Norte, ini-imbestigahan na at kinasuhan

3 COTABATO CITY, host uli ng BARMM Regional Athletic Association Meet 2024

4 DICT 12 pinagingat sa hacking at cyberattacks ang publiko

5 PAMIMIGAY NG BAYAD pinsala sa mga biktima ng Marawi Siege, matatapos bago ang 2028

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

MAHIGIT 9,000 na mga delegado na lalahok sa BARMMAA Meet o Palarong BARMAA 2024 na gagawin ulit sa Cotabato City ang inaasahang darating na bukas sa lungsod.

Sinabi ni Cotabato City Sachools Division Superintendent Conception Balawag, 17 mga paaralan sa lungsod ang magiging billeting quarters ng mga atleta, coaches, technical at school officials.

Sa May 11, araw sabado gagawin ang opening salvo ng palaro. Ang parada ay magsisimula sa City Plaza patungong oval ng Cotabato State University.

Dagdag pa ni Balawag, nakahanda na ang mga billeting quarters sa tulong ng Ministry of Basic Higher and Technical Education at City LGU.

Modular o online classes naman ang ipapatupad sa Cotabato City mula sa umpisa hanggang sa matapos ang palarong BARMAA.

-0-

NAGPULONG ang mga lider ng mga partidong kasapi sa BARMM Grand Coalition o BGC kasama si House Speaker Martin Romualdez.

Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Basilan Rep. Mujiv Hataman na nais ng kanilang partido na ipakilala sa pinuno ng kongreso ang mga prinsipyo at adhikain na naging dahilan upang itatag ang koalisyon.

Unang ginawa ang pagpupulong sa tanggapan ni Hataman na dinaluhan ng mga lider ng BGC na binubuo ng mga partidong Serbisyong Inklusibo Alyansang Progresibo (SIAP) Party, Salaam Party, Al-Ittihad-UKB Party at ng Bangsamoro Peoples Party o BPP bago pumunta sa office ni Speaker Romualdez.

Ayon kay Hataman, suportado nila ang mga adbokasiyang isinusulong ng BGC, isa na rito ang pagsasadiwa ng kaisipan na ang BARMM ay para sa lahat, hindi lamang para sa iilan.

Isa sa sa mga napag-usapan kasama ay ang pagtiyak ng isang maayos, malaya at mapayapang halalan sa darating na 2025 BARMM elections.

Samantala, isinagawa sa Lanao del Sur ang kauna-unahang general assembly UBJP sa lalawigan na pinangunahan ni BARMM chief Minister at UBJP president Ahod Balawag Ebrahim.

-0-

Higit 30k na magsasaka sa BARMM, apektado ng El Niño

ITO ANG SINABI ni Cabinet Secretary at Bangsamoro Government Spokesperson Moh'd Asnin Pendatun sa press briefing o Usapang Bangsamoro sa Cotabato City.

Sa nasabing bilang, SGA-BARMM ang may maraming magsasaka na apektado kung saan abot ito sa 12,947, sinusundan ng Maguindanao del Norte may higit 6,293 at Maguindanao del Sur na may 5,983.

Bukod sa mga ayudang ibinibigay ng BARMM Government, magkakaroon ng cash for work program para sa mga magsasakak.

Sa Aqua-Fisheries, pinakaapektado naman ang Island provinces ng BARMM. Hindi naihayag ni Pendatun kung magkano ang kabu-uang halaga ng pinsala dulot ng tagtuyot.

-0-

Target ng Marawi Compensation Board (MCB) na matapos ang pamamahagi ng mga claim para sa mga biktima ng 2017 Marawi Siege sa 2028.

Ayon kay MCB Chairperson Maisara Dandamun Latiph, nasa 14,000 biktima ang humabol sa paghain noong Mayo 6, para sa kanilang claims habang 118 naman ang nakatanggap ng kani-kanilang mga kompensasyon na nagkakahalaga ng hindi bababa sa P148 milyon.

Aniya, ang mga biktima na nawalan ng tirahan sa panahon ng Marawi Siege ay maaaring mag-claim ng kabayaran na P18,000 per meter square para sa mga nasirang istraktura.

Hindi naman bababa sa P350,000 ang ipagkakaloob sa mga pamilya ng mga indibidwal na namatay.

-0-

DICT 12 pinagingat sa hacking at cyber attacks ang publiko

Protektahan ang mga sarili laban sa mga hacking at cyber attacks.

Ito ang payo sa publiko ni DICT 12 Cyber Security Bureau Planing Officer Hyacinth Bayron.Aminado si Bayron na madalas target ng mga hacker at scammer ang mga unsecured na online account.

Kaya payo nito sa publiko para hindi mabiktima ng mga namimintaha online sundin ang good cyber hygiene.

Ito ayon pa kay Bayron ay sa pamamagitan ng regular na pag-update ng software.

Mahalaga rin ayon Bayron ang magkaroon ng good back up bilang paghahanda sa posibleng data breach.

-0-

Pangamba ng mga apektado ng El Niño sa Tacurong na hindi pa nabigyan ng ayuda, pinawi ni Mayor Lechonsito

Patuloy pa rin sa paglista sa mga apektado ng kalamidad ang lokal na pamahalaan ng Tacurong.

Kaya ayon kay Mayor Joseph George Lechonsito, hindi dapat mabahala ang mga mamamayan ng lungsod na hindi pa nabigyan ng ayuda.

Sinabi ito ni Lechonsito, matapos simulan ng LGU ang pamimigay ng Family Food Packs sa mga epektado ng El Niño sa mga barangay ng Rajah Muda, New Passi, at Baras.

Payo ng alkalde sa mga hindi pa nakatanggap ng tulong magpalista sa kanilang mga barangay Chairman.

Dagdag pa ni Lechonsito, maghahanap din ng pondo ang LGU para mabigyan ng cash assistance ang mga apektado ng tagtuyo’t sa kanilang lugar.

Katuwang ng Tacurong LGU sa pamimigay ng higit 8,000 Food packs sa mga benepisyaryo ang DSWD 12.

-0-

Housing project ng LGU at NHA napakinabangan ng higit sa 200 illegal settlers sa Koronadal

Nai-turn over na ng lokal na pamahalaan at National Housing Authority o NHA ang 170 na mga housing units sa mga benepisyaryo nito sa Koronadal kahapon.

Ang Cityville Phase I, Housing Project sa barangay New Pangasinan ay laan para sa mga illegal settlers sa tabi ng B’lok Creek.

Nanguna sa pag-turn over sa proyekto sina NHA 12 Regional Manager Zenaida Cabiles at City Mayor Eliordo Ogena kasama ang iba pang mga lokal na opisyal.

Pinasalamatan naman ni Ogena ang NHA sa tulong nito para maisakatuparan ang nasabing proyekto.

Ayon naman kay Jimmy Momo, pahahalagahan nila ang tahanang ipinagkaloob sa kanila ng pamahalaan.

Ang nasabing housing project ay pinaglaanan ng NHA ng P50 million, P25 million naman sa nasabing pondo ay babayaran ng mga benepisyaryo sa loob ng 30 taon.

-0-

Mangingisda na may 27 sachet ng shabu inaresto ng PNP sa Gensan

Kulong ang isang mangingisda na nakumpiskahan ng PNP ng iligal na droga sa General Santos City kahapon.

Kinilala ni Gensan City Police Director Col. Nicomedes Olaivar Jr. ang suspek na si alyas Ada,49 anyos.

Siya ay nakorner sa drug bust-bust operation ng PNP sa lugar mismo nito na Barangay Sinawal.

Nakumpiska ng PNP sa street level individual na drug suspect ang 27 mga sachet ng suspected shabu.

Nabawi rin sa kanya ng mga pulis ang P1,000 marked money na ginamit sa kanilang drug buy-bust operation.

Ang suspek na si alyas Ada ay kakasuhan ng PNP ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.

Pinuri naman ni Olaivar ang operating unit sa matagumpay na pag-aresto sa suspek.

Tiniyak din ng nasabing police official ang pagpapatuloy ng maigting na kampanya kontra iligal na droga ng PNP sa Gensan.

=-=

DA 12 Field Operations Division Chief pinarangalan sa katatapos lang na 6th Nation Builders and Mosliv Awards

Ginawaran ng Public Service of the Year, Excellence in Peace and Nation Building award sa prestiyosong 6th Nation Builders Mosliv Awards ng Sustainability Standards Inc. si DA 12 Field Operations Division Chief Zaldy Boloron.

Ang awarding ceremony ay isinagawa kamakailan lang sa Maynila.

Kasama ni Boloron sa mga pinarangalan ang mga legislators, local chief executives, government employees at private entities na ang natatanging galing sa kanilang mga larangan ay nagkaroon ng malaking impact sa mga komunidad.

Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Boloron mga farming communities, concerned government agency, LGUs at private sector na naging partner ng kanilang convergence team sa pagpapatupad ng mga programang pang-agrikultura lalo na sa mga liblib na lugar.

Nagpasalamat din si Boloron sa mga kasamahan nito sa DA 12 na malaki ang naitulong para mas mailapit pa sa publiko ang serbisyo ng gobyerno.

-0-

Peace process sa BARMM, posibleng maaapektuhan kung sakaling matalo ang MILF sa 2025 elections ayon sa isang political analyst

ITO ang sinabi ni Political Analyst Atty. Makabangkit Lanto sa Aksyon Alerto Program ng DXMS Radyo Bida.

Ayon kay Atty. Lanto, gusto ng UBJP ng pagbabago mula sa mga pulitiko habang ang mga traditional politicians naman ay gustong manatili sa posisyon, palakasin ang pwersa at ipagpatuloy ang nasimulan.

Mahalaga ayon kay Lanto na may back-up plans ang gobyerno dahil posibleng may mga elemento na makakapekto sa 2025 parliamentary at midterm elections.

Kabilang na rito ang presensya ng mga armadong grupo at mga naglilipanang loose firearms na hindi masolusyunan ng gobyerno.

Binanggit din niya na mahalagang pag-usapan kung anong dapat gawin kung sakaling matalo ang MILF sa election.

Inihalimbawa nito ang pamamahagi ng compensation sa Marawi City na dahil sa pa-iba iba ng mga namumuno, bumabagal ang proseso.

Samantala, ang mga political parties sa rehiyon ngayon ay malalakas at may kaniya kaniyang ipinaglalaban kung kaya't nababahala rin si Atty. Lanto na posibleng magiging mainit ang 2025 elections.

-0-