Peace for Bangsamoro is worth dying for, cop chief says

Yan ang sinabi ni Maguindanao del Norte Police Provincial Director Col Sultan Salman Sapal sa kaniyang pakikipagpulong sa 221 na mga barangay kapitan mula sa probinsya.

Ginanap ito sa Old Capitol, Barangay Simuay, bayan ng Sultan Kudarat kung nasaan ang opisina ng provincial police.

Layon ng pagpupulong na mapag-usapan ang mga tungkulin ng bawat punong barangay sa pagpapanatli ng kaayusan at kapayapaan sa kanilang nasasakupan.

Sinabi ni Colonel Sapal na sa tulong ng mga barangay kapitan, hindi imposible na magagawa ng maayos ng mga pulis ang kanilang mga tungkulin na mapabuti ang probinsya ng Maguindanao del Norte.

Bawat kapitan ay nagsalita at nagrepresenta ng mga datos at updates kaugnay sa mga shooting incidents at iba pang kaganapan sa kanilang mga barangay.