PRO-BAR implements liquor ban

CAMP SK PENDATUN, Maguindanao del Norte - Ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) ay mahigpit na ipatutupad ang liquor ban sa buong rehiyong Bangsamoro para sa gaganaping Barangay at Sangguniang Kabataan Elections ngayong Oct. 30.

Alinsunod sa Commision on Elections (COMELEC) Resolution No. 10924, ang liquor ban ay epektibo na simula October 29, 2023 hanggang October 30, 2023.

Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbebenta ng alak, pagbili at pag-inom ng anumang klase ng inumin na nakakalasing sa pampublikong lugar at ang sinumang lalabag ay huhulihin at parurusahan nang naayon sa batas.

Inaasahan ang kooperasyon ng mamamayan para mapanatili ang kaligtasan at seguridad para sa gaganaping BSKE 2023.