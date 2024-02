Pulis na gunrunner at kasapi ng MILF, naaresto, mga baril na ibinibenta, AFP property

COTABATO CITY - HULI ng Criminal Investigation ang Detection Group o CIDG ng BARMM ang isang aktibong miyembro ng Philippine National Police sa ikinasang entrapment operation pasado alas 2:00 ng hapon kanina sa Sousa Street, Rosary Heights 1, Cotabato City.

Kinilala ni CIDG BARMM chief Lt.Col. Ariel Huesca ang nahuli na si alyas “Kagui Darwin” na may ranggong Police Master Sergeant na nakatalaga sa Mother Kabuntalan PNP.

Siya rin ay kasapi ng MILF Task Force Ittihad, na nakabase sa Headquarters Inner Guard Base Command sa Camp Darapanan.

Katuwang ng CIDG BARMM ang Police Regional Office ng Bangsamoro Region, Maguindanao Del Norte Police at Cotabato City Police Office.

Nahuli ang suspek na pulis matapos nitong mapagbentahan ng mga armas at bala ang kapwa nito pulis na isang undercover agent.

Narekober sa kanya ang dalawang caliber 5.56mm na kapwa AFP property, M4 Carbine Caliber 5.56mm, P450,000 boodle money, tatlong M16 magazines at iba pa.

Nakuha rin ang isang unit ng Galil Ace 22N Caliber 5.56mm, Glock Caliber 9mm, walong M16 magazines, tactical vest, dalawang pixelized PNP uniform, daan-daang mga bala, magazines at iba pa.

Kulong na ngayon ang nasabing pulis sa CIDG custodial facility at kakaharapin ang kasong paglabag sa RA 10591 o Unlawful Sale of Firearms and Ammunitions.