Sultan Kudarat province, isinailalim sa state of calamity dahil sa El Niño

ISULAN, Sultan Kudarat - Gov. Datu Pax Ali Mangudadatu has placed the entire province of Sujltan Kudarat under state of calamity due to El Niño that devastated the province's agriculture sector.

Nilagdaan ni Mangudadatu ipinasang Resolution 136 na pinagtibay ng Sangguniang Panlalawigan na naglalagay sa buong lalawigan under state of calamity upang magamit ang 5 percent calamity fund ng lalawigan.

Hindi naman sinabi sa resolution kung gaano kalawak at magkarno ang pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura at kung ilang mga magsasaka ang apektado.