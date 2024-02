Suspect sa pagpatay kay dating Cotabato City security chief ret. Colonel Balquin, naaresto

ITO ang kinumpirma ni CIDG BARMM Chief Lt.Col Ariel Huesca matapos maaresto ang suspek pasado alas 6:00 ngayong gabi sa Purok Lugay-Lugay, Barangay Bagua 1, Cotabato City.

Nahuli ang suspek na kinilalang si Orlan Ayunan alyas Orlan Lindungan Ayunan ,31-anyos na taga Kalanganan Mother Barangay ng lungsod, matapos ang isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya.

Ang suspek ay isa umanong BPAT member

Pinangunahan ng CIDG BARMM ang operasyon katuwang ang 1st Marine Brigade, Police Station 4, Cotabato City Police Station at iba pang law enforcement units.

Nakuha rin sa kanya ang isang baril, magazine at mga bala.

Maliban kay Ayunan, kabilang sa mga akusado ay sina Misuari Mando alyas Warry, Salem Edu at Berting Abdullah, na lahat nahaharap sa kasong murder at frustrated murder.

Si Balquin na noo’y Cotabato City Public Safety Officer ay dadalo sana sa isang ribbon cutting ceremony noong March 19, 2022 sa Mother Barangay Rosary Heights, Cotabato City nang barilin ng mga suspek.

Sugatan din sa pamamaril ang kanyang driver na si PCMS Ariel Gutang.