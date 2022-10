121 senior citizens, nakabiyaya ng libreng eye check-up ni MP Kadil

KASABAY ng pagdiriwang ng "Bangsamoro Elderly Filipino Week” kahapon, nagsagawa ng ng medical outreach program ang Office of the Member of the Parliament Dr Kadil Jojo Sinolinding, Jr. ng Bangsamoro Transition Authority.

Abot sa 121 na mga senior citizens mula sa ibat-ibang barangay sa Sultan Kudarat ang nakabiyaya sa libreng eye screening na isinagawa ng mga kawani ng Deseret Ambulatory Referral Center at mga empleyado sa tanggapan ni MP Sinolinding.

Nabatid na sa ginawang libreng eye screening, 23 na mga senior citizens ang nangangailangan ng eye surgery o operasyon.

Tumanggap din ang ilan sa mga pasyente ng mga salamin sa mata na kaloob ng humanitarian outreach mission ni MP Sinolinding.