2 pampasabog, nadiskubre at nadis-armahan ng militar sa MagSur

CAMP SIONGCO, Maguindanao del Norte – Agad na nadis-armahan ng ating mga magigiting na kasundaluhan ang dalawang mga unexploded ordnance (UXO) na magkahiwalay na natagpuan sa lalawigan ng Sultan Kudarat at Maguindanao del Sur.

Ayon kay Lt. Col. Jayson Domingo, pinuno ng 1st Mechanized Battalion, nagpapatrolya ang kanyang mga tauhan sa bahagi ng Barangay Sigayan, Lambayong, Sultan Kudarat, pasado alas-6:00 ng umaga kahapon nang matagpuan ang UXO na isang rocket propelled grenade (RPG).

Samantala, isa pang unexploded rifle grenade ang natagpuan ng mga elemento ng 92nd Infantry Battalion habang sila ay nagsasagawa ng security patrol sa barangay Dapiawan, Datu Saudi Ampatuan, Maguindanao del Sur sa ulat ng 92IB, kahapon.

Kapwa kinordon ang lugar at dinis-armahan ang nasabing mga pampasabog sa tulong ng EOD team ng kasundaluhan.

Agad namang pinuri ni Major General Alex S. Rillera, pinuno ng 6ID at JTF Central ang 1st Mechanized Battalion at 92nd Battalion na kapwa sa ilalim ng pangangasiwa ng JTF Central sa maagap na pagresponde sa mga kahina-hinalang bagay sa paligid.

“Umaapela po ako sa ating mga mamamayan na kapag may mga makikita kayong mga kahina-hinalang bagay sa inyung lugar agad na ipagbigay alam ito sa ating mga security forces. Alam po natin na lubhang mapaminsala at mapanganib buhay at ari-arian ang mga gamit pandigmang ito kapag sumabog”, bahagi ng panawagan ni Maj. Gen. Rillera.