Mahigit 300 katao sa Lake Sebu lumikas dahil sa mga pagbaha at landslide

KORONADAL CITY-Abot na sa mahigit tatlong daang mga indibidwal ang nanatili ngayong sa mga evacuation sa bayan ng Lake Sebu, South Cotabato as of 3 AM kanina.

Ang mga ito ay apektado ng pananalasa ng mga pagbaha at landslide sa mga barangay ng Takunel, Poblacion at dalawa pang mga Sitio.

Ito ay ayon kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Rolly Aquino.

Ayon kay Aquino apektado din ng kalamidad ang barangay Maculan at iba pang lugar sa nasabing bayan.

Dagdag pa ni Aquino dalawa katao rin ang inanod ng rumagasang tubig nang piliting tumawid sa nag-overflow na tulay sa isang ilog sa Barangay Ned.

Isa sa mga biktima ayon kay Aquino ang nakaligtas habang ang kasama nito ay nakitang wala nang buhay may 800 meters mula sa bahagi ng ilog kung saan sila tinangay tubig kaninang umaga.

Sinabi ni Aquino na may sapat na stock ng relief packs ang PDRRMO para ipamigay bilang paunang tulong sa mga lumikas na mamamayan.

Ipinahayag din nito na magbibigay din ng ayuda ang PDRRMO sa mga mamamayan na nasiraan ng mga bahay dulot ng mga pagbaha at landslide.

Ayon kay Aquino may naitala ring mga pagbaha at landslide sa Barangay Laconon sa bayan ng Tboli na nirespondehan na ng team mula sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC.

Nanawagan din si Aquino sa mga mamamayan na nakatira sa mga flood at landslide prone areas na maging mapagmatyag at lumikas kung kinakailangan.

Ayon kay Aquino aasahan pa rin kasi ang malakas na mga pagulan sa lalawigan.