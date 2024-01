Negosyanteng may-ari ng sikat na Davao Crocodile farm, nasawi sa isang highway accident sa Bansalan

Kinilala ng Bansalan PNP ang nasawi na si Philip Sonny Dizon, 62 taong gulang at may-ari ng Davao Crocodile Park at Dizon Farms.

Sa imbestigasyon ng Bansalan PNP, minamaneho ni Dizon ang kanyang Can-Am ATV high-end motorbike patunong Barangay Banaga sa Bansalan mula Davao City nang mawalan ito ng kontrol sa dalang motorsiklo alas 11 ng umaga.

Napadako sa opposing lane ng kalsada si Dizon at nabigla sa kasalubong na cargo truck. Bigla itong nagpreno at nawalan ng control at bumaligtad sa kalsada.

Nabagok ang ulo ni Dizon sa semente na dahilan ng kanyang kamatayan bagaman at siya ay naka helmer.

Isinugoid siya sa Davao del Sur Provincial Hospital sa Digos City pero idineklara itong dead on arrival.

Si Dizon ay pangulo din ng American Chamber of Commerce of the Philippines Mindanao region.