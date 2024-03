P1.7-M na halaga ng shabu nakumpiska, 2 suspect naaresto sa Datu Odin Sinsuat

COTABATO CITY - HULI sa ikinasang drug buy-bust operation ng Philippime Drug Enforcement Agency o PDEA-BARMM ang dalawang kalalakihan sa bahagi ng City proper Makir, Barangay Makir, Datu Odin Sinsuat Maguindanao del Norte kaninang hapon.

Kinilala ng mga operatiba ang dalawang nahuli na sina Nunnga Abtila alias longhair at Amir Usman alias Amier na pawang mga taga Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.

Base sa ulat ng PDEA-BARMM nakuha mula sa kanila ang 5 medium size na pakete ng pinaghihinalaang shabu na may bigat na 250 grams at may kabuuang halaga na P1,700,000.

Nabawi rin ang perang ginamit sa operasyon bilang buy-bust money habang nakuha rin ang ilang pang mga non drug evidence tulad ng isang cellphone at isang XRM motorcycle.

Patuloy pang inaalam ng PDEA-BARMM ang background ng mga drug suspek.

Sa ngayon, kulong na ang dalawa at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Deugs Act of 2002.