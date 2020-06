Cotabato City: Last confirmed patient leaves isolation

Cotabato City is winning the fight against Covid-19! But battle continues, says Cotabato City officials.

1. 15 Recoveries out of 15 Confirmed Cases

2. Zero Covid-related deaths

3. No Severe/Critical Cases/No new Confirmed Case since June 16

4. Last patient is a 32-year-odl woman who travelled to Manila

Below is Cotabato City Mayor Cynthia Guiani's statement posted on her FB page tonight.

COTABATO CITY - Ngayong araw lang, nakalabas na ng ating Ligtas COVID Center ang panghuling kaso na ating naitala sa Cotabato City. Ibig sabihin, lahat ng 15 na kaso COVID-19 sa lungsod ay lubusan nang naka-recover.

Maliban pa diyan, mula ng magkaroon ng kaso dito sa atin ay wala ding binawian ng buhay at halos lahat ng ating mga pasyente ay asymptomatic.

Mga Cotabateño, ako po ay nagagalak na ibalita sa inyong lahat ang tagumpay nating ito. Napagtagumpayan natin ang isang laban na noong una ay halos hindi natin alam kung paano salubungin. Dumating pa sa puntong halos araw araw ay may naidadagdag tayo sa listahan ng mga nagpositibo sa virus.

Alinsunod sa mga panuntunan ng national government, tayo ay nagpatupad ng mga batas at regulasyon na noong una ay hirap na hirap tayong tanggapin. Pero ngayon, nakita natin ang magandang naidulot ng mga ito. Sa buong bansa, lagi natin naririnig na patuloy pa rin na tumataas ang bilang ng mga taong apektado ng COVID-19.

Kahit dito mismo sa Region XII, ngayon pa lamang dumadami ang kasong kanilang naitatala. Pero dito sa Cotabato City, naaagapan natin ang pagdami nito dahil na rin sa aktibo at maagang pag-aksyon ng ating mga health workers at iba pang mga frontliners.

Napakasarap pakinggan ang balitang sa ngayon ay ZERO CASES na ang Cotabato City. Dahil dito, nais kong pasalamatan ang ating mga health workers, lalong lalo na sa City Health Office personnel dahil sa kanilang pagpupursige. Hindi alintana ang pagod at ang hirap, makapagbigay lamang ng serbisyo sa ating kapwa.

Sana po ay patuloy tayong makinig at sumunod sa ipinapatupad nating batas dito sa lungsod, hindi lamang pagdating sa pagresolba sa problema ng COVID-19, kung hindi pati na rin sa paghanap ng solusyon sa lahat ng problema ng Cotabato City.

Mahirap lang po sa umpisa, pero kung ating sasanayin ang ating sarili ay saka natin maiisip na ang lahat ng batas na ito ay para din sa ating kapakanan.

Mga Cotabateño, hindi pa dito nagtatapos ang ating laban. Pero sana ay maisaisip natin ang tagumpay na ito. Sana ay gawin na nating bahagi ng ating pang-araw araw na buhay ang pagsusuot ng face mask, ang social distancing, ang madalas na paghugas ng mga kamay, at ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating paligid.

Harapin natin ng sabay sabay at ng may malusog at malakas na katawan ang NEW NORMAL. Manatili tayong nagkakaisa kontra COVID-19.