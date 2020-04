Mayor Guiani-Sayadi: "Tuloy o hindi ang ECQ, depende sa DOH"

STATEMENT OF COTABATO CITY MAYOR CYNTHIA GUIANI-SAYADI after extension of ECQ in Luzon:

Sa aking mga kapwa Cotabatenio,

Ngayong umaga ay nagpalabas na ng pahayag si Presidente Rodrigo Duterte hinggil sa pagpapalawig ng Enhanced Community Quarantine sa buong bansa.

Nakita po natin na hindi po napabilang sa mga HIGH RISK AREAS ang Cotabato City. Ibig sabihin, may posibilidad na wala ng extension ang ipinapatupad natin na ECQ. Pero sa ngayon, hindi pa po natin matiyak kung anu ba talaga ang magiging kahihinatnan ng ating Quarantine sa napipintong pagtatapos nito sa darating na April 30, 2020.

Ang desisyon ng pagtatapos o pagpapatuloy nito ay nakasalalay sa magiging rekomendasyon ng Department of Health. Magdedepende ito sa kakayanan ng lungsod pagdating sa pagbibigay ng standard medical services upang tuluyan na masugpo ang COVID-19.

Para sa impormasyon ng lahat, lumabas na po ang resulta ng test na ginawa sa isa nating PROBABLE case na ngayon ay admitted sa hospital. NEGATIBO po siya sa COVID-19. Pero hindi po nito ibig sabihin na ligtas na tayo mula sa virus. Kailangan pa din nating mag-ingat lalo't wala pang gamot o vaccine kontra COVID-19 at posible pa din na magpositibong muli ang mga recovered patients natin, katulad ng nangyari sa ibang lugar.

Kaya pakiusap ko po sa lahat, iwasan po muna natin ang pagpapakalat ng PREMATURE INFORMATION upang hindi ito magdulot ng maling akala sa ating mga kababayan. Hintayin natin ang mga official announcements ng mga concerned agencies upang masigurong tama at sapat ang impormasyon na ating ibabahagi.

Nandyan po ang ating mga official social network pages katulad ng City Government of Cotabato, CM ATTY CYN IN ACTION, VM GRAHAM NAZER DUMAMA, at It's More Fun in Cotabato City na maaari ninyong mapagkunan ng tamang impormasyon. Makakatulong din po kung magbabasa tayo sa mga national official websites o manood ng balita sa telebisyon.

Kasama po ninyo ako sa kahilingan na malagay na tayo sa General Community Quarantine, lalo na ngayon na ginugunita natin ang buwan mg Ramadan. Pero sa ngayon ay hindi ko pa ito kayang masiguro.

Sana po ay maging mahinahon at mapagpasensya tayong lahat. Huwag pong basta basta na lang maniwala sa mga fake news na ipinapakalat hinggil sa Cotabato City ECQ.

Malalagpasan din natin ang pagsubok na ito.