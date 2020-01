MP Candao: "Bangsamoro senior citizens dapat bigyang pansin, tulungan"

COTABATO CITY - Nagpasa ng propose resolution si Bangsamoro Transition Authority (BTA) Member of Parliament Bai Maleiha B. Candao para sa mga mahihirap na senior citizens sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Ito ay ang pagbibigay ng ngipin sa RA 9994 para maging aktibo ang BARMM government sa pagpapatupad ng mga privileges na dapat pakinabangan ng mga Bangsamoro indigent senior citizens.

Ibig ni Bangsamoro Transition Authority Parliament (BTAP) Member Bai Maleiha B. Candao na matiyak na napapakinabangan ng mga maralitang Bangsamoro Senior Citizens ang mga prebelehiyo ng Presidential Decree 9994.

Sa isang pahayag, sinabi ni MP Candao na ang mga senior citizen sa Bangsamoro ay dapat bigyang pansin at tulungan dahil maraming benepisyo na nasa batas pero di nila nararanasan o natatanggap.

Sa kanyang ipinasang resolution sa BTA Parliament na nakasalang sa office ng Majority Floor leader, hiniling nito sa tanggapan ng Chief Minister at Local Government Units na gumawa ng nararapat na sistema at mekanismo para masigurong naibibigay ang tulong at protection para kay Babo at Bapa o kay Apo Mama at Apo Babay.

Ibig ni Candao na mapalakas ang pagpatupad ng mga Provision ng Republic Act No. 9994 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.

Ang co-authors ng nasabing Resolution ay sina Hon. MP Dr. Susana Salvador Anayatin, Hon. MP Mohammad S. Yacob, Hon. MP Jamel D. Macaraya, Hon. MP Basit "Jannati Mimbantas" Abbas, Hon. MP Sahie Udjah at Hon. MP Musa K. Diamla.

Sa kanyang Resolution binigyang diin ni Candao nakasaad sa Article II section 9 ng Philippine Constitution na tungkulin ng pamahalaan na tiyakin na mapangalaan, magkaroon ng desenteng pamumuhay at dignidad ang kanyang mga mamamayan.

Nabatid ni Candao na marami sa mga Senior Citizens ang hindi napapakinabangan ang mga benepisyo ng nasabing batas dahil may mga lokal na pamahalaan sa rehiyon na walang tanggapan ng Office of the Senior Citizen Affairs, maraming matatanda ang hindi alam ang kanilang mga prebelehiyo, wala ding mga establisyemento gaya ng Farmarcia, hospital, restaurant, groceries, transport sector na nagbibigay ng discount sa mga matatanda.

Umaasa si Candao na ito ay mabigyan ng pansin at makatulong sa maraming naghihirap na maralitang senior citizens na Bangsamoro.