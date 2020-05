NDBC BIDA BALIDA (May 1, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Mga lugar sa South-Central Mindanao, isasailalim sa General Community Quarantine ngayong araw; LGUs, nagtakda ng mga panibagong guidelines!

2. Tangkang pang-aagaw ng NPA sa dalang pera ng DSWD para sa SAC cash assistance distribution, napigilan ng mga sundalo sa Tulunan, North Cotabato.

3. DTI –South Cotabato, tiniyak ang sapat na supply ng pangunahing mga pangangailangan sa lalawigan sa kabila ng krisis sa COVID-19

4. MGA GUMALING sa COVID-19 sa Pilipinas, mahigit isang libo na!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

DALAWAMPU pang mga pasyente ang gumaling sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas sa nakalipas na 24 oras.

Kaya naman, ayon sa Department of Health o DOH, ang total recoveries ng nakakahawang sakit sa bansa ay umakyat na sa one thousand and 43.

Samantala, patuloy pa rin ang paglobo ng mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa datos ng DOH hanggang kahapon ng hapon, nasa eight thousand, 488 na ang tinamaan ng naturang nakakahawang sakit.

Sampu naman ang mga panibagong pasyenteng pumanaw kaya umaabot na sa 568 ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas.

Sa buong region 12 naman, meroon pa ring 16 na confirmed COVID-19 cases base sa datos ng DOH 12 hanggang kahapon ng hapon. 14 sa bilang na ito ay gumaling na habang isa naman ang nasawi.

Sa ngayon, nasa 371 na ang suspect cases sa buong rehiyon at 23 sa mga ito ang nasawi na ngunit hinihintay pa rin ang resulta ng kanilang COVID-19 tests.

Tatlo naman ang probable cases ng COVID-19 at lahat ng mga ito ay pumanaw na.

Sa BARMM, nasa 247 ang suspect cases ng COVID-19 base sa pinakahuling record ng Ministry of Health.

Nasa sampu ang confirmed COVID-19 cases sa rehiyon; lima sa mga ito ang gumaling na habang tatlo naman ang nasawi.

-0-

Inilabas na kahapon ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani ang Executive Order No. 342 na nagtatakda ng panibagong guidelines ngayong nasa ilalim na ng General Community Quarantine ang lungsod.

Ayon kay Mayor Guiani, ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Duterte batay naman sa rekomendasyon ng Corona Virus Task force.

Kabilang ang Cotabato city sa mga COVID-19 Low Risk at Moderate Risk area na mananatili sa General Community Quarantine hanggang May 15.

Samantala, nilinaw naman ng alkalde na kahit nasa General Community Quarantine na ang lungsod ay limitado pa rin ng galaw ng mga mamamayan.

Prioridad aniya na makakapasok sa syudad ang basic necessities, mga papasok sa trabaho na may kaugnayan pa rin sa serbisyong Pangkalusugan, Seguridad, Imprastruktura at Pagkain.

Dadaan pa rin sila sa checkpoints at sasailalim sa thermo scan bilang bahagi ng precautionary measures ng lokal na pamahalaan laban sa COVID-19.

Ayon pa kay mayor Guiani, bawal pa ring pumasok sa lungsod ang mga senior citizen; mga kabataang edad 20 taong gulang pababa, mga buntis at yung may mga karamdaman.

Ngunit papayagan umano ang mga mamamayang bibili ng gamot at mayroong mga medical emergency.

Sinabi pa ng alkalde na magbubukas na rin ang ilang establisimento at serbisyo sa lungsod gaya ng mga hardware, clinics, hotels, funeral services, laundry shops, malls, barbershop, salons at marami iba pa.

Gayunman, kailangang masiguro ng mga naturang negosyo ang pagsunod sa physical distancing at paggamit ng face mask ng kanilang mga manggagawa at customer.

Ngunit ipinagbabawal pa rin sa ilalim ng General Community Quarantine ang mass gatherings, pagbubukas ng mga gym, sports facilities, internet shops, entertainment areas, public swimming pools at iba pa.

Dagdag pa rito, pinapayagan na ang public transportation tulad ng PUJ at tricycle ngunit limitado ang mga pasahero at magbabyahe lamang sa loob ng syudad.

Samantala, kailangan pa ring gamitin ng mga mamamayan ng syudad ang kanilang Quarantine Pass at Working Pass.

Gayunman, sa mga holder ng Quarantine Pass, maaari na silang lumabas para mamili ng mga kinakailangang pagkain at mga gamot anumang oras.

Pwede na ring sabay na lumabas ang mga primary at secondary holders ng Quarantine Pass.

-0-

NAKATAKDANG ITAYO sa Banisilan, North Cotabato ang isang 30-million district hospital.

Sinabi ni Banisilan mayor Jesus Alisasis na ang pondo ay nagmula sa North Cotabato Provincial Government at may counterpart din ang Banisilan LGU.

Ayon kay Alisasis, malaking tulong sa mga resident eng bayan ang naturang ospital dahil nahihirapan ang mga mamamayan ng bayang magpagamot tuwing sila ay nagkakasakit.

Isinusugod pa umano sa mga ospital sa Cotabato city, Kabacan at Kidapawan city ang kanilang mga pasyente para ipagamot.

Samantala, ipinagmalaki naman ni mayor Alisasis na sa ngayon ay nanatiling walang naitatalang kaso ng Covid 19 sa kanilang bayan.

-0-

Arestado ang isang babae sa ikinasang buy bust operation ng Police Station 3 at 4th Company Regional Mobile Force Battalion 14 pasado alas dose ng tanghali kahapon sa DapDap area, Barangay Rosary Heights 2, Cotabato city.

Kinilala ni Police Station 3 commander, Police Major Theng Bacal ang nadakip na suspek na si Helen Cornelio, 48 anyos, walang trabaho at residente rin ng nabanggit na barangay.

Nakuha mula sa suspek ang isang sachet ng punaghihinalaang shabu at nabawi rin mula sa kanya ang 500 pesos na marked money.

Kalaboso na ngayon ang suspek at nakatakda ng sampahan ng kaukulang kaso.

-0-

Sabay-sabay na nagtungo sa Police Station 2 ang pitong magkakapit-bahay para isumbong ang diumano’y pambabato ng tatlong mga suspek sa kani-kanilang mga bahay sa Malagapas area, barangay Rosary Heights 10, Cotabato City.

Kinilala lamang sa report ang ang mga inireklamong suspek na sina FAISAL at ang mag-amang TOTO at MUHAMAD na pawang mga residente rin ng nabanggit na barangay.

Base sa inisyal na ulat, hindi na matiis ng mga biktima ang duimano’y sunod-sunod at matagal ng ginagawang pamamato ng mga suspek sa kanilang mga bahay.

Maliban sa nasirang bubong at mga gamit ng mga biktima ay nagdudulot na umano ng takot ang ginagawang panghaharas ng mga suspek.

Posible naman umanong may personal na di pagkakaunawaan ang mga biktima at mga suspek na naging dahilan ng pangyayari.

-0-

Mlang LGU, nagbigay ng karagdagang slots para sa kwalipikadong SAP beneficiaries mula sa nasabing bayan

Magbibigay ng dagdag na slots ang lokal na pamahalaan ng Mlang para sa mga hindi nakasali sa pamamahagi ng social amelioration cash assistance. Sinabi ni Mlang Vice Mayor Joselito Pinol, ito ay kabilang sa 16, 349 na target SAP beneficiaries mula sa bayan.

Aabot sa 3, 253 na slots mula sa ibat-ibang Barangay ng bayan na napabilang na poorest among the poor ang nasa listahan na ngayon. Napag-alamang abot pa sa 22Million pesos ang hindi pa naipamahagi ng Mlang LGU. Ayon kay Mlang Municipal Treasurer Gail Ontal, naging maayos naman sa pangkalatan ang kanilang pamamahagi ng cash aid.

Mayroon namang higit sa sampung mga benepisyrayo ang nagsauli ng pera dahil sa ibat-ibang mga dahilan. Binigyan naman ng pagkilala ni Mlang Mayor Russel Abonado ang kanilang katapatan na kahit sa hirap ng buhay ay iniisip pa rin na mas may lubos pa na nangangailangan nito.

Samantala, binigyang linaw din nito na ang Municipal Social Welfare Officer at DSWD region ang nagsasagawa ng validation kung kwalipikado o hindi ang isang mamamayan. May mga tinanggal din sila sa listahan na mga benepisyaryo na hindi kwalipikado sa programa tulad ng miyembro ng Pantawid Pamilya Program o 4ps.

-0-

Mga frontliner sa Kidapawan City, makakatanggap ng dagdag na benepisyo mula sa City Government

Aasahang makakatanggap ng dagdag na benepisyo ang mga nasa frontline sa paglaban sa COVID-19 sa Kidapawan City.

Ito ang ibinunyag ni City Councilor Aljo Cris Dizon na siyang may akda ng sabing resolosusyon sa Sangguniang Panlungsod. Naglaan ang LGU ng mahigit sa 10Million pesos mula sa general fund na magbibigay ng 200 pesos bawat araw sa mga frontliner ng lungsod sa loob ng tatlong buwan.

Ang pondo ay inaprubahan ng Sanggunian sa kanilang isinagawang special na sesyon. Ito yaong mga medical frontline worker na nagbabantay sa border checkpoint, hospital staff, doctor at nurse na naka-assign sa isolation facility.

Maliban pa rito, magbibigay din ng 25 percent na dagdag na benepisyo base sa kanilang buwanang sahod.

-0-

Daan-daang mga residente sa Matalam, Cotabato, lumikas dahil sa takot na maipit sa gulo sa pagitan ng dalawang Moro Fronts

Abot na sa mahigit apat na raan na mga residente mula sa Barangay Kidama at Marbel Matalam Cotabato ang lumikas dahil sa takot na maipit sa gulo ng dalawang naglalabang moro fronts kahapon sa Barangay Marbel.

Ito ay sa pagitan nina Kumander Norodin Ambel ng Moro National Liberation Front at ni Kumander Naga ng Moro Islamic Liberation Front. Nag-ugat ang nasabing engkwentro matapos na masawi sa pananambang si Barangay Kilada kagawad Norodan Solaiman Ambel habang patuloy namang nagpapagamot ngayon si Chairman Rowena De Leon.

Sa Barangay Marbel ay mahgit dalawang daang pamilya ang agad na nagsilikas mula sa mga Sitio ng Tagumpay 1, 2 at Sitio Crislim na ngayon ay nasa Covered Court at Marbel Elemntray School. Sa panayan ng Radyo Bida sa isa sa mga bakwit ay takot ang namamayan sa kanila matapos tumakbo palayo sa lugar. Ang isang ginang ay tanging ang apat na buwang sanggol lang ang kanyang nadala. Takot din silang bumalik sa lugar para kunin sana ang kanilang gamit panluto.

Pagkain at tubig ang kanilang kailangan sa ngayon at ang malinis na palikuran.

Sa kalapit na Barangay ng Kidama naman ay mahigit dalawang daan din ang nagsilikas at kahapon din ay agad silang inabutan ng tulong kagaya ng bigas at Canned goods ni Councilor Ralph Ryan Rafael.

Sa ngayon ay hindi pa alam ng mga bakwit kung kailan sila makaka balik sa kanilang mga iniwang tahanan dahil sa wala ring kasiguraduhan kung ligtas na ang kanilang mga lugar.

-0-

Tangkang pang-aagaw ng NPA sa dalang pera ng DSWD para Social Amelioration, napigilan ng militar sa isang barangay sa Tulunan, North Cotabato

Napigilan ng tropa ng pamahalaan ang tangkang pang-aagaw ng mga rebeldeng grupo sa bitbit na cash ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa distribusiyon sana ng Social Amelioration Program, sa Barangay Tuburan, Tulunan, North Cotabato alas 5:30 ng umaga kahapon.

Sa ulat ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat, naka posisyon na aniya ang grupo ni Eusebio Cranzo alyas Brex, squad leader ng Guerilla Unit na pinamumunuan ni Dave Verana alyas commander Borjack ng Guerilla Front 72 sa isang tagong lugar sa nabanggit na barangay at nag-aabang nalang sa dadaang patrol car ng pulisya.

Nagkataon naman na nagsasagawa ng foot patrol ang mga sundalo kaya napigilan ang planong ambush ng mga rebeldeng grupo. Tumagal naman ng halos 30-minuto ang palitan ng putok sa magkabilang panig. Wala namang casualty sa panig ng pamahalaan habang hindi pa tukoy sa grupo ng mga rebelde.

Narekober naman ng mga sundalo sa encounter site ang dalawang empty shell ng M203 grenade, 20 piraso ng AK47 live ammunition, limang fired cartridges ng AK47, 18 fired cartridges at tatlong live.

-0-

Modified general community quarantine na ipatutupad na ngayong araw sa South Cotabato ipinaliwanag ng gobernador ng lalawigan

Nilinaw ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamyo JR. na aprubado ng mga kasapi ng inter agency task force on COVID0-19 sa region 12 ang mga panuntunan sa Modified General Community Quarantine sa lalawigan. Sa katunayan ayon kay Tamayo magiging basehan din ng iba pang local government sa rehiyon ang ginawa na ito ng South Cotabato provincial government.

Sa ilalim ng Modified General Community Quarantine mariing ipatutupad ang mga sumusnod: Madatory physical distancing, pagsusuot ng face masks, proper sanitation at temperature checks sa mga matataong lugar at regular na pagsagawa ng monitoring sa kalusugan ng mga kawani sa private at government sector.

Bawal namang lumubas ang mga nasa 20 years old and below , mga senior citizens at may mga karamdaman na maaring lumalala. Maging ang mass gathering ayon sa gobernador ay hindi pa rin pinahihintulutan sa ngayon.

Hiling naman ni Tamayo sa mga mamamayan lalabas lamang ng bahay kung may essential travel. Dinagdag din ng gobernador na inaasahan din ang pagpapatupad ng mga local government ng mula alas nuebe ng gabi hanggang alas singko ng madaling araw curfew.

Ayon kay Tamayo, ang mga mangagawa at mga kasapi ng iba pang sektor tulad ng mga magsasaka at farm laborers ay bibigyan din ng work quarantine pass ng kanilang mga LGU.

Iginiit din nito na mananatili pa ring sarado sa mga karatig lugar ang mga border ng South Cotabato.

Ayon kay Tamayo sa ngayon ay maari ang mag-full reopening ang mga nasa Agriculture, Livestock at fishery sector, Manufacturing at Processing plants, Retail Establishments tulad ng mga supermarkets, grocery stores at merkado publiko, Hospital, mga nasa Food Preparation, Water Refilling Stations, Logistics Cargo providers, Internet/IT and Telecommunications, Power, Energey, at Waste Disposal services; Water Collection, Treatment and Supply at iba pang essential services.

Ipinahayag ni Tamayo na papayagan lamang na mag-partial reopening ang mga restaurants at kahalintulad na mga establisemento para lamang sa take out at delivery services, Banko, motorcycle repair at maintenance; rental at leasing activities, at laundry services.

Sinabi ni Tamayo na papayagan na rin ang mga Higher Educational Institutions sa South Cotabato na magpapatuloy na klase pero ito ay dapat nakabase pa rin sa mga panuntunan ng Commission on Higher Education.

Ayon kay Tamayo magtatagal aang Modified General Community Quarantine sa South Cotabato hanggang sa May 15 maliban na lamang kung may sapat nang dahilan para ito ay bawiin. Sinabi din nito na kailangan ang Modifed General Community Quarantine dahil hindi pa handa ang South Cotabato para sa General Community Quarantine.

-0-

Tulong sa mga mamamayan ng South Cotabato na naabutan ng lockdown sa ibang lugar dahil sa ECQ tiniyak ng provincial tourism office

Nagsasagawa ngayon ng contact tracing para sa mga mamamayan ng South Cotabato na stranded sa ibang lugar dahil sa Enchanced Community Quarantine ang Arts, Culture, Tourism, and Sports o ACTS unit ng lalawigan. Ayon kay Tourism Operations Officer Argie Asaria ang kanilang tanggapan ay nakapag-register na ng mahigit dalawang libong mga indibidwal.

Karamihan sa mga ito ayon kay Asaria ay mga turista, overseas Filipino workers at estudyante na nais nang makauwi sa South Cotabato. Sinabi ni Asaria na halis isang libo sa mga stranded na South Cotabatenos ay naabutan ng lockdown sa Metro Manila.

Ang mga contact details ng mga stranded na mga mamamayan ay inindoroso ng ACTS unit sa kani-kanilang mga local government units. Pinayuhan din ni Asaria ang mga registrants na pakiusapan ang kanilang mga kaanak sa South Cotabato hingan sila ng barangay certification.

Aminado naman si Asaria na sa ngayon ay hindi pa tiyak kung aakuin ng provincial government at mga local government units ang pasahe ng mga stranded na mga mamamayan. Binigyan diin naman ni Integrated Provincial Health Office Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo na obligadong sumailalim sa 14-day quarantine ang mga uuwing stranded na mamamayan.

-0-

PNP South Cotabato nakaalerto laban sa mga mamamayang pumupuslit sa lalawigan sa harap ng banta pa rin sa COVID-19

Pinaigiting ng PNP ang monitoring nito ng mga mamamayang pumupuslit sa South Cotabato. Layon nito na mapigilan ang pagpasok sa lalawigan ng mga mamamayang may COVID-19. Ito ay ayon kay PNP South Cotabato Provincial Information Officer Police Lieutenant Renjun Bagaman.

Ayon kay Bagaman nakatanggap kasi sila ng report na para makapuslit sa lalawigan na hindi na dumaan sa quarantine, may mga mamamayan na nakikisakay sa mga delivery trucks.

Babala naman ni Bagaman sa mga stranded na residente na pupuslit sa lalawigan,aarestuhin at iimbestigahan ang mga ito kapag naharang sa mga border checkpoints. Ayon kay Bagaman, ito kasi ay maliwanag na paglabag sa “Bayanihan to Heal as One Act.”

Kinumpirma naman ni Integrated Provincial Health Office Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo na may mga namonitor silang nakapasok sa lalawigan na nakapuslit sa mga checkpoint. Ito ayon kay Ebeo ay inireport sa kanila ng mga local health workers at mga kasapi ng Barangay Health Emergency Response Team o BHERT.

Ayon kay Ebeo kailangan nilang mahanap ang mga indibidwal na ito dahil baka maaring naggaling ang mga ito sa mga lugar na may local transmission ng COVID-19. Payo naman ni Bagaman sa mga health care workers na ayaw sundin ng mga pasaway na mamamayan, humiling ng tulong sa PNP.

-0-

DTI Provincial Director tiniyak ang sapat na supply ng pangunahing mga pangangailangan sa South Cotabato sa kabila ng krisis sa COVID-19

Sapat pa rin ang supply ng mga basic commodities sa South Cotabato sa kabila ng pagsailalim sa buong lalawigan sa enhanced community quarantine noong mga nakalipas na lingo.

Ito ang tiniyak ni Department of Trade and Industry o DTI South Cotabato OIC Provincial Director Rictoniel Reginio. Ayon kay Reginio tiniyak mismo ng mga distributor sa lalawigan na hindi sila mauubusan ng stock ng mga basic commodities.

Dinagdag din nitong regular na nagsasagawa ng monitoring sa presyo at supply ng mga pangunahing pangangailangan sa South Cotabato ang DTI ngayong may pandemic sa COVID-19.

Sa katunayan ayon kay Reginio wala na silang mga establisemento na napadalhan ng sulat dahil sa overpricing.

Kasunod ito ng pagpapatupad ng ahensya ng price freeze sa mga pangunahing produkto dahil sa COVID-19 crisis. Gayunpaman, umapela pa rin si Reginio sa mga mamimili na isumbong sa kanila ang sinumang lumabag sa mga paalala ng DTI.

-0-

Mga namemeke ng Food Pass para makalusot sa mga quarantine checkpoints pinahuhuli sa PNP ng DA 12

Hulihin ang sinumang gumagamit ng pekeng Food Pass para makalusot sa mga border chekcpoints ng Region 12 ngayong nananatili pa rin ang banta ng COVID-19. Ito ang hiling sa mga pulis ni Department of Agriculture 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Payo ni Mangelen sa mga pulis tiyakin na orihinal ang mga food pass na ipinapakita sa mga chekcpoints at hindi duplicate o Xerox copy. Paliwanag ni Mangelen ang Food pass na ipinamimigay ng DA sa mga nagdadala ng essential goods ay mayroong dry seal ng ahensya at hindi mukhang Xerox copy. Layon din nito na mapangalagaan hindi lamang sa COVID-19 ang mga mamamayan ng rehiyon kung pati na rin sa pinangangambahan pa ring African Swine Fever o ASF.

Ayon kay Mangelen sa ngayon ay abot na sa mahigit 19 thousand na Food Pass ang naipamigay ng DA sa Soccksargen. Pinapakita nito ayon kay Mangelen na aktibo ang food chain at marami ang mga negosyante sa region 12. Sinabi nito na pinakamraming mga Food Pass ay naipamigay ng DA sa mga lugar sa rehiyon na may mga korporasyon at plantasyon na ngangailangan ng delivery ng kanilang mga produkto.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Inanunsiyo ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pakikipagtulungan nila sa ilang mga ahensiya ng gobyerno para sa ikakasang ‘new normal’ alang-alang sa kapakanan at proteksyon ng mga manggagawa.

Sinabi ni Labor Sec. Silvestre Bello III na sa paggunita ng Labor Day ngayong araw, magpapalabas sila ng joint guidelines ng Department of Trade and Industry para sa proteksyon ng mga trabahador sa COVID-19.

Ayon pa kay Bello, may pinaplantsa na silang post-COVID recovery plan para sa paglikha ng panibagong isang milyong trabaho sa mga probinsiya.

Kasama rin aniya sa package ang pagsagot sa tatlong buwang suweldo ng mga manggagawa sa micro and small scale enterprises.

Samantala, nakatakdang ibalik ng DOLE ang kanilang COVID-19 Adjustment Measures Program o CAMP para sa displaced workers sa formal sector.

Nagkaroon kasi ng realignment ang DOLE sa kanilang 2020 budget na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos.

Ang naturang halaga ay gagamitin para sa one-time cash assistance na ibibigay sa karagdagang 300 libong mga manggagawa sa formal sector na apektado ng COVID-19 pandemic.

Ayon sa DOLE, sa ngayon ay nasa 407 thousand, 300 workers na ang nakatanggap ng cash assistance sa ilalim ng CAMP.

Sa iba pang balita, umabot na sa 92 thousand, 822 na mga indibidwal ang nasuri sa COVID-19.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na sa nasabing bilang, 82 thousand, 438 o 89 porsyento ang lumabas na negatibo sa nakakahawang sakit.

Ten thousand, 245 naman o 11 percent aniya ang lumabas na COVID-19 positive.

Ani Vergeire, hindi pa kasama sa bilang ang mga datos mula sa dalawang mga pribadong laboratory nagsagawa rin ng tests.