NDBC BIDA BALITA (April 2, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. CONFIRMED CASES ng COVID-19 sa region 12, umabot na sa pito; dalawa sa mga bagong kaso nito, naitala sa Cotabato city.

2. Pito katao, kabilang na ang suspek na kaanak din ng mga biktima, patay sa massacre sa Tupi, South Cotabato

3. Dalawang mga bahay, nasunog sa Mlang, North Cotabato kahapon

4. Pamahahagi ng pera at relief goods, inalis na sa mga pulitiko ni Pangulong Duterte at ibinigay sa DSWD ang pamamahala.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

LUMUBO PA ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Sa huling tala ng Department of Health o DOH hanggang alas kwatro ng hapon kahapon, pumalo na sa 2,311 ang tinamaan ang nakakahawang sakit sa bansa.

227 ang naitalang panibagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa magdamag.

Sinabi ng DOH na isang pasyente naman ang nakarekober sa virus dahilan para umabot ang total recoveries sa bansa sa 50.

Samantala, walong pasyente naman ang nasawi kaya’t umabot na ngayon ang death toll ng COVID-19 sa 96 dito sa Pilipinas.

Sa region 12, mayroon ng pitong confirmed cases ng COVID 19 matapos na makapagtala ng apat na mga bagong kaso ng virus ang DOH 12 as of 5pm kahapon.

Ang 4th reported confirmed COVID-19 case ay si Patient 2,173 na isang 52-year old male mula South Cotabato.

Ang panglima o Patient 2,235 ay 56 year-old male at ang pang-anim o Patient 2,236 ay 46-year old male na pawang mga taga-Cotabato city.

Habang ang pang pito naman o Patient 2,240 ay 21-year old male na mula sa Sultan Kudarat province.

Dalawa sa mga ito ay naka-home quarantine habang ang dalawa naman ay nasa Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato city.

Sa BARMM, mayroon pa ring anim na confirmed cases. Mahigit pitong libo ang Persons Under Monitoring at mahigit 200 naman ang Persons Under Investigation. Tatlo katao na rin ang sinasabing nasawi sa naturang sakit batay sa pinakahuling record ng Ministry of Health

-0-

IPINAGBABAWAL NA ang pagbibyahe ng anumang pampublikong sasakyan o public utility vehicles sa Cotabato city simula ngayong araw, April 2, bilang pagtalima sa Memorandum ng Department of the Interior and Local Government o DILG.

Sinabi ni City Public Safety Officer Rolen Balquin na hindi na maaaring mamasada ang mga jeep, multicab, tricycle, van, bus, habal-habal, payong-payong at iba pang pampublikong sasakyan.

Ito aniya ay bahagi ng precautionary measures na ipinatutupad ng pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon kay Balquin, maaari namang bumiyahe ang mga pribadong sasakyan basta’t may hawak na Quarantine Pass ang mga driver at pasahero nito.

Sa mga motorsiklo, maaaring umano magka-angkas ang mag-asawa, frontliners, Government Health Workers, AFP, PNP, mga magkamag-anak na nakatira sa iisang bahay, mga emergency patient, iyong mga bibili ng mga gamot para sa malubhang sakit at mga kawani ng gobyerno na kabilang sa tagapagpatupad ng enhanced community quarantine.

Samantala, mahigpit pa ring ipinatutupad ang physical distancing kaya’t mahigit na minomonitor ng mga otoridad ang mga bukas na pamilihan at business establishments para matiyak na naipapatupad ito.

Ayon sa DILG, ipinatutupad ngayon sa bansa ang 24-hour quarantine kaya’t papayagan lamang lumabas ang mga may hawak ng quarantine pass para bumili ng mga pangagailangan ng kanilang pamilya.

-0-

BUMUO ng Local Price Coordinating Council ang Datu Odin Sinsuat LGU sa pamumuno ni DOS Mayor Cheryl Ann Lou Sinsuat para bantayan ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bayan.

Sinabi ni DOS administrator Datu Israel Sinsuat na sa ngayon ay may sapat naman umanong supply ng bigas, gulay, isda, karne at prutas ang bayan.

Samantala, puspusan pa rin ang pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine sa bayan sa pakikipagtulungan sa AFP, PNP, Rural Health Unit, at barangay officials.

Ayon kay Sinsuat, ipinapatupad pa rin ang curfew alas siete ng gabi hanggang alas singko ng umaga.

Naglagay na rin umano sila ng disinfectant spray at handwashing facilities sa checkpoints at sa mga major entry at exit points ng DOS.

Sa ngayon, ayon kay Sinsuat, nasa limang libong pamilya na ang tumanggap ng relief assistance mula sa DOS-LGU maliban pa sa ibinigay na tulong nina Maguindanao Vice Governor Datu Lester Sinsuat at 1st District Congressman Datu Roonie Sinsuat.

-0-

ARESTADO ang itinuturing na Top 10 most wanted drug personality sa Libungan, North Cotabato.

Nakilala ang nadakip na suspek na si Leonilo Castillon Lara, alyas Loloy, 41 years old at residente ng Barangay Poblacion, Libungan.

Sa report ng Libungan PNP, nahuli si Lara sa ikinasang buy bust operation ng pinagsamang pwersa ng Libungan PNP at Regional Drug Enforcement Unit 12 pasado alas otso ng umaga kahapon sa National Highway corner Tandang Sora Street, Lucilla Village ng nabanggit na barangay.

Napagbentahan umano ni Lara ng iligal na droga ang isang police asset dahilan para maaresto siya ng mga otoridad.

Nakuha mula sa suspek ang isang libong pisong buy-bust money, apat na sachets ng pinaniniwalaang shabu at isang Bajaj Motorcycle.

-0-

SUMUKO sa mga sundalo ang 29 na mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF-Karialan Faction sa Rajah Buayan, Maguindanao.

Sa tulong ng Rajah Buayan LGU ay sumuko ang mga dating rebelde sa tropa ng Army’s 33rd Infantry Battalion sa ilalim ng 601st Brigade.

Isinuko rin ng mga ito ang kanilang mga armas na kinabibilangan ng isang M14 rifle; isang Ultimax rifle; dalawang 50 caliber Sniper rifles; dalawang rocket-propelled grenades; isang M79 Grenade Launcher; apat na sniper rifles; isang caliber 50 barrel, isang grenade launcher; 40mm M79; dalawang caliber 30 M1 Garand rifles, isang 5.56mm, Ultimax 100 Mark III, isang 9mm pistol, submachine gun Ingram, isang sniper rifle, caliber 50 barret, isang Grenade Launcher 40mm M203 Tube, isang 9mm Submachine Gun Uzi; isang bala ng RPG ilang Subversive documents, ISIS Flag at BIFF Flag.

Ang mga sumukong BIFF ay mga tauhan umano ni Kumander Imam Karialan na sangkot sa pambobomba sa iba’t ibang lugar sa Central Mindanao at may direkta umanong ugnayan sa Islamic State of Iraq and Syria o ISIS.

Ang mga sumukong indibidwal ay sumasailalim na sa custodial debriefing at ang kanilang mga armas ay nasa pangangalaga ng Army’s 33IB.

-0-

Enhanced community quarantine, ipinatutupad na sa bayan ng Makilala, North Cotabato simula kahapon

Ipinagbabawal ng makapasok sa bayan ng Makilala, North Cotabato ang mga residente at hindi residente ng bayan dahil sa COVID-19. Sinabi ni COVID-19 interagency spokesperson Lito Canedo, simula kahapon ng umaga ipinattupad na ang enhanced community quarantine sa bayan.

Ang inilabas na Executive Order ng Makilala LGU ay nakabase pa rin sa nilagdaan ni North Cotabato Governor Nancy Catamco na EO para sa buong probisnya.

Kaugnay nito, magdadagdag ng checkpoint sa mga border ng bayan ng LGU at hindi na papasukin ang mga hindi residente maging residente ng bayan, maliban kung ito ay agricultural products at emergency. Dati kasi ay maari pang makapasok ang mga mamamayan ng North Cotabato dahil sinusundo lamang sila sa mga border checkpoints.

Isa din ang bayan na madalas dinadaanan papasok ng probinsya kung kaya’t mas naghigpit pa ang LGU.

Dagdag pa niya, aasahan naman na ngayong linggo maipasa na ang 40Million na pondo sa sangguniang bayan para sa mga residenteng apektado ng COVID-19.

-0-

Bilang ng mga PUM sa Kidapawan City bumaba sa halos 20 na lamang

Mula sa higit 400 mga person under monitoring o PUM sa Kidapawan City, nasa 19 na lamang ang sumasailalim ngayon sa quarantine period.

Ito’y matapos na nakompleto na ng 430 mga PUM ang kanilang 14 days quarantine kung saan 298 ang nagmula sa Luzon habang 132 ay may history travel sa abroad.

Sa 19 na naka-quarantine ngayon sa lungsod, 4 dito ay mula Luzon habang 15 ay mula abroad. Samantala, sa mga persons under investigation o PUI naman ay 14 ang nasa isolation facility, dalawa ang naka home quarantine at 18 dito ay tapos na sa kanilang quarantine period.

Ang nasabing data ay mula sa City Health Office o CHO sa Kidapawan City.

-0-

North Cotabato Provincial Government, bumuo ng task force on information campaign and education hinggil sa COVID-19

Upang malabanan ang pagkalat ng “fake news” hinggil sa usaping Coronavirus Disease o COVID-19, bumuo ng task force on epidemiology surveillance unit o information campaign and education ang pamahalaang panlalawigan ng North Cotabato.

Ayon kay COVID interagency task force spokesperson BM Philbert Malaluan, magkakaroon na ng central source of information hinggil sa COVID na siyang ipapaabot naman sa bawat Barangay ng probinsya. Mayroon ding isang point person sa isang particular na barangay na siyang padadalhan ng impormasyon na maaring sa pamamagitan ng text brigade o sa facebook messenger.

At siya naman ang naatasang magbibigay ng nasabing impormasyon para sa kanilang ka-Barangay o mga nasasakupan. Gayundin ang pagpapalakas ng Barangay LGU’s na magkaroon din ng ricorida campaign para sa dagdag na kaalaman at impormasyon hinggil sa COVID-19 ng mga mamamayan. Dahil dito, maiiwasan na ang fake news ana kadalasang dahilan ng pagpanic ng mga mamamayan.

-0-

Dalawang mga bahay, nasunog sa Mlang, North Cotabato kahapon

Mabilis na tinupok ng apoy ang bahay sa nangyaring sunog sa Zamora Street, Purok 12 Barangay Poblacion Mlang North Cotabato kahapon ng hapon.

Sa ulat, ang bahay na unang nasunog ay pagmamay-ari ni Donald “Bebot” Malones at kumakalat pa sa isang bahay na pagmamay-ari ni Romero Cordero at nadamay pa ang kanyang repair shop.

Ayon sa BFP- mabilis na kumalat ang apoy dahil sa gawa din sa light materials ang dalawang bahay at maging ang lahat ng mga bagay sa loob ng mga bahay. Inaalam na rin ngayon kung ano ang dahilan ng apoy na nagresulta sa malaking sunog.

Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan dahil sa nasabing sunog. Patuloy ang pagsasagawa ng imbestigasyon ng BFP- Mlang kung ano ang sanhi ng apoy na tumupok ng dalawang mga bahay. NDBC BIDA BALITA

-0-

Nagkaroon ng dayalogo sa pagitan nina Cotabato Governor Nancy Catamco at President Roxas Mayor Jonathan Mahimpit patungkol sa pagtalaga ng President Roxas Community Hospital bilang COVID19 isolation facility ng probinsya ngayong umaga.

Ito ang laman ng inilabas na Executive Order 37 ng pamahalaang probinsya kahapon na nagdulot ng pangamba sa mga residente ng Barangay New Cebu. Pinangunahan umano ng ilang barangay opisyal, isang silent rally ang nailunsad kahapon ng umaga upang magpahayag ng kanilang pagtutol.

Kahapon, nagpaliwanag si Mayor Mahimpit na hindi sila nakapaghanda sa nangyaring desisyon at ang pangamba ng mamamayan ay di nila nagawang pigilan. Aminado ang Mayor na agarang silang nagpulong kasama ang mga opisyales ng bayan upang iakyat ang pagtatanung sa Gobernador.

Nilinaw ni Cotabato Governor Nancy Catamco na ang desisyon ay rekomendayon ng mga doktor at ng IPHO dala na rin ng kinakaharap na sitwasyon ng probinsya.

Nilinaw rin nga Gobernador na bukas sya sa dayalogo at pag intindi sa sitwasyon ng Barangay. Ipinakita nang Municipal Health Officer ang sitwasyon ng mga kabahayan sa lugar at eto ay pinakinggan at naintindihan ng Gobernador.

Hiniling ngayon ng Gobernadora sa IPHO at Cotabato COVID 19 Task Force sa pangunguna ni Board Member Philbert Malaluan na sikaping mapabilis mapatapos ang bagong gusali ng IPHO upang mairekomenda eto sa DOH bilang isolation facility.

Naglahad naman ng kahandaan ang alkalde ng President Roxas na makipagtulungan sa Gobernadora sakaling kinakailangan gamitin bilang pasilidad ang hospital na nasa kanyang bayan basta siguraduhin lang na protektado ang mga mamamayan sa lugar.

Nangako si Mayor Mahimpit na sya ang magpaliwanag sa mga sumama sa rally at hikayatin ang mga ito na umuwi na sa kanilang bahay. Sinabi ng Gobernadoar na pagsikapan ng kanyang administrasyon na maipatupad ang kautusan ng Pangulong Duterte sa pagsugpo ng paglaganap ng COVID19 sa pamamaraang tanggap naman ng mga mamamayan.

-0-

Provincial Health Office ng South Cotabato may panawagan sa mga kasabay na pasahero at iba pang mga mamayan na nagkaroon ng close contact sa isa katao sa lalawigan na nagpositibo sa COVID-19.

Makipagugnayan sa kanilang mga Barangay Health Emergency Response Team o BHERTs para mamonitor. Ito panawagan ni South Cotabato Provincial Health Office, Health Education and Promotions Officer Hannah Ebeo sa mga mamamayang maaring nakasalamuha ng isang COVID-19 patient sa lalawigan.

Ayon kay Ebeo nagsasagawa na ngayon ng contact tracing ang provincial health office sa 21 katao na nakasabay sa bus mula Koronadal patungong bayan ng Surallah ng nasabing pasyente.

Kinumpirma din ni Ebeo na ang pasyente na dumating sa Cagayan de Oro City noong March 15 ay sumakay ng 2Go Ship mula Metro Manila. Noong March 16 sumakay naman ito ng bus ng Rural Transit mula Cagayan de Oro patungong Koronadal.

Mula Koronadal, sumakay naman ito sa isang local transport bus patungong Surallah, kung saan ito sinundo ng tricycle ng kapatid para makauwi sa bayan ng T’boli. Nanawagan naman si Ebeo sa mga pasahero ng local transport bus na sinakyang ng COVID-19 patient na huwag mabahala dahil makikipagugnayan sa kanila ang mga health workers ng lalawigan.

Nilinaw ni Ebeo na ang pasyente na naka-quarantine ngayon ay dalawampung taon nang nanirahan sa Tondo, Manila kung saan posibleng nahawa ito ng COVID-19. Umuwi lamang ito sa T’boli dahil sa lockdown sa Luzon at iniindang pneumonia.

Nilinaw ni Ebeo na alam ng pasyente na may mga sintomas ito ng COVID-19 kaya nakasuot ito ng facemask habang bumiyahe at hindi rin nagkaroon ng close contact sa kanyang pamilya. Ayon kay Ebeo sa ngayon ay hindi na nakitaan ng mga sintomas ng COVID-19 ang nasabing pasyente.

Ang mga myembro ng pamilya nito na bagama’t wala ring sintomas ng COVID-19 ay iniligay pa rin sa strict quarantine. Nanawagan naman si Ebeo sa publiko na huwag i-discriminate at iwasan din ang paglalagay sa social media ng mga detalye ng mga person under monitoring o PUM at person under investigation o PUI.

-0-

Drug suspect patay sa shootout sa General Santos City

Kinilala ni PNP 12 Spkesperson, Police Lt. Col. Lino Capellan ang drug nga suspek nga napatay umano sa shootout sa General Santos City nga si Cliff Ian Bermoy alias “Ian”.

Ayon kay Capellan sa halip na sumuko ng maayos sa mga otoridad lumaban pa umano sa kanila si Bermoy. Ito ay habang nagsasagawa ng drug buy-bust operation ang mga police personnel laban sa kanya sa barangay Fatima sa lungsod.

Ang nasabing drug suspek ay dead on arrival sa Dr. George P. Royeca Hospital sa syudad. Sanhi ito ng mga tama ng bala ng baril sa ibat ibang parte ng kanyang katawan.

Nakuna ng mga pulis sa nasawing drug suspek ang one thousand pesos marked money, 38 revolver na may tatlong mga bala, dalawang basyo ng nasabing armas,, tatlong basyo ng 9 MM at walong sachet ng suspected shabu.

Ayon kay Capellan si Bermoy ay kalakip sa Inter-Agency Drug Information Database ng mga otoridad.

-0-

Lockdown sa mga purok hindi raw maaring ipatupad ng mga purok officials ayon sa provincial director ng PNP South Cotabato

Walang otoridad ang mga purok officials na magpatupad ng lockdown sa kanilang mga purok ngayong may outbreak ng coronavirus disease o COVID-19.

Ito ang nilinaw ni South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jemuel Siason. Bukod dito ayon kay Siason hindi rin pinahihintulutan ang mga barangay na maglagay ng mga checkpoint sa mga provincial road.

Ayon kay Siason pwedeng maglagay ng checkpoint ang mga barangay sa mga inner road o barangay road. Pero ito ayon sa nasabing police official ay dapat nasa supervision pa rin ng PNP.

Ito ang tugon ni Siason sa reklamo ng maraming mga mamamayan na pag-lockdown ng maraming mga purok sa South Cotabato ngayong umiiral pa rin ang calibrated total lockdown sa lalawigan.

Ayon kay Siason ang paglalagay ng checkpoints sa mga strategic areas ng barangay ay dapat naka-coordinate din sa PNP. Sinabi ni Siason na para maresolba ang problema inutusan na nito ang mga Chief of Police sa lalawigan na makipagpulong sa mga punong barangay.

-0-

Sapat na suplay ng bigas sa South Cotabato tiniyak ng manager ng National Food Authority sa lalawigan

May sapat na NFA rice ang South Cotabato para ibenta at pantulong ng mga local government units sa mga mamamayan sa kanilang lugar na apektado ng enchanced community quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19.

Ito ang tiniyak ni South Cotabato NFA Provincial Manager Nelson Sanada.

Aminado si Sanada na tumaas ang demand ng NFA rice dahil marami nang mga LGU ang bumibili nito dahil sa sitwasyon ngayon.

Tiniyak ni Sanada na maganda ang kalidad ng bigas na ibinebenta nila sa mga LGU. Pinayuhan din ni Sanada ang mga trucker ng bigas na kumukuha ng food lane pass sa kanilang tangapan.

Ito ay upang hindi na maharang sa mga checkpoints Ipinahayag din ni Sanada na bumibili pa rin ng palay ng mga magsasaka sa South Cotabato ang NFA sa kabila ng umiiral na lockdown.

Ayon kay Sanada maibebenta ng mga magsasaka sa NFA ang kanilang palay sa halagang 19 persos per kilogram.

Kaya hiling nito sa mga magsasaka sa South Cotabato ibenta ang kanilang palay sa mga buying stations ng NFA sa mga bayan ng Banga, Norala, Surallah, Sto. Nino at Tantangan. Bukas ang mga ito maging sa mga araw ng lingo.

Dinagdag din nito na na plano din ng lokal na pamahalaan na dagadagan ng dalawang piso ang buying price ng palay ng mga magsasaka sa lungsod ng Koronadal.

Sinabi ni Sanada na dahil sa lockdown hirap makapasok at mamili ng palay ng mga magsasaka sa South Cotbato ang mga trader mula karatig lalawigan. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Sanada ay tumaas din ang buying price ng nasabing produkto sa lalawigan.

Kinumpirma din nito na dahil sa COVID-19 pandemic tumaas din ng mula two pesos hanggang three pesos per kilogram ang presyo ng bigas sa South Cotabato.

-0-

Confinement facility para sa mga person under monitoring bubuksan na sa South Cotabato

Bubuksan na anumang araw mula ngayon ang isang pasilidad para lamang sa mga person under investigation o PUI sa South Cotabato.

Kinumpirma ito ni South Cotabato Provincial Health Officer Dr. Rogelio Aturdido Jr. Ayon kay Aturdido, tanging hinihintay na lamang nila para masimulan na ang operasyon ng nasabing pasilidad ang mga personal protective equipment o PPE.

Ang mga ito ay dadalhin mismo ng mga taga Department of Health kasama ng iba pang mga pangangailangan sa South Cotabato. Itinalaga ng lokal na pamahalaan bilang PUI facility ang isang government hospital sa lalawigan kung saan dadalhin ang mga lahat ng mga PUI.

Layon nito ayon kay Aturdido na hindi maapektuhan ang health services ng iba pang mga ospital sa lalawigan. Ang PUI confinement facility ay pamamahalaan ng mga government doctors at volunteer private doctors.

Ayon kay Aturdido, hinati ang mga ito sa apat na grupo na magpapalit ng duty kada labin apat na araw para makapag-self quarantine.

-0-

Pito katao kabilang ang suspek na kaanak ng mga bikitima patay sa massacre sa Tupi, South Cotabato

Tatlo sa mga biktima ay anak mismo ng suspek na si Dot Capion habang ang tatlong iba pa ay pawang mga pamangkin nito. Ito ang sinabi sa Radyo Bida ng kaanak ng suspek at mga biktima na si Michelle Capion.

Naganap ang krimen sa lugar ng mga Capion sa liblib na Sitio ng Senator Benigno Aquino sa Barangay Miasong Tupi, South Cotabato.

Ayon kay Michelle sinundo pa umano ng suspek na si Capion ang apat nitong mga anak sa kanilang lola sa kalapit na Sitio ng Bolmal para umuwi sa kanilang lugar kahapon. Pero pagdating sa may sapa pinagtataga umano ni Capion ang apat na anak.

Tatlo sa mga ito ayon kay Michelle ay agad na binawian ng buhay habang nakatakas naman ang isa pa. Pagdating ng kanilang bahay, sinabi pa umano ni Capion sa ama na may hawak pang lagaraw ang pagpatay nito sa kanyang mga anak.

Dinagdag ni Michelle na dahil sa hindi na mapigilan sa kanyang pagwawala pinagtataga din umano Capion ang tatlo pa nitong mga pamangkin.

Ayon kay Michelle, ang suspek na si Capion ay napatay ng mga rumespondeng CAFGU member nang hingan ng tulong ng kanyang ama.

Sinabi ni Michelle na maaring paghihinganti ang dahilan ng suspek sa krimen dahil labis umanong sumama ang loob nito ng iwan nang kanyang misis habang nakakulong. Ayon kay Michelle ang suspek na si Capion ay inaresto noon ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga.

Mas lumala pa umano ang bisyo nitong ng iwan ng kanyang misis. Ayon naman kay Tupi Mayor Romeo Tamayo, dahil sa layo ng crime scene hirap din sa kanilang imbestigasyon ang mga kasapi ng Tupi PNP.

Ipinahayag ni Tamayo na ang nakaligtas na biktima na sugatan sa insidente ay dinala sa South Cotabato Provincial Hospital sa Koronadal City.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

IPINAUUBAYA NA ni P. Duterte sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahala sa pamamahagi ng tulong pinansyal at relief packs sa mga pamilyang apektado ng umiiral na enhanced community quarantine.

Ayon kay Pangulong Duterte, inalis na niya sa mga pulitiko ang pamamahala sa pamimigay ng tulong dahil sa marami ang nagrereklamo.

Si DSWD Sec. Rolando Bautista na aniya ang mamamahala sa cash distribution.

Inatasan ng pangulo ang lahat ng magkakaroon ng papel sa paghahanda ng pagkain at perang ibibigay sa mga tao, na huwag kaltasan o bawasan ang mga ito.

Sa iba pang balita, nagbabala si Pangulong Duterte sa mga manggugulo habang abala ang bansa sa paglaban sa krisis na dulot ng COVID-19.

Ayon sa pangulo kung may mga manggugulo pa, ay aatasan niya ang pulis at mga sundalo, kasama na ang mga opisyal ng barangay na arestuhin ang mga ito at ikulong hanggang matapos ang quarantine.

Apela naman ng pangulo sa publiko maging mapagpasensya at hintaying dumating sa kanila ang tulong ng gobyerno at huwag gumamit ng dahas.