NDBC BIDA BALITA (April 28, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. REGION 12, wala pang naitatalang mga bagong kaso ng COVID-19; bilang naman ng gumagaling sa sakit sa bansa, patuloy na dumarami!

2. COVID-19 antibody test, malawakang ipatutupad sa Sarangani province.

3. North Cotabato Governor, personal na sinuri ang mga COVID-19 Isolation Facility sa lalawigan

4. DepEd, umapela ng ayuda para sa mga private school teacher.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA

BAGAMAN AT PATULOY na tumataas ang bilang ng mga nagpopositibo sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas ay marami rin namang naitatalang gumagaling sa naturang sakit.

Sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang kahapon ng hapon, 70 ang naitalang mga bagong gumaling sa COVID-19 pandemic sa bansa.

Kaya naman nasa 932 na ang total recoveries ng naturang nakakahawang sakit sa bansa.

Sampu namang mga pasyente ang pumanaw kaya’t ang COVID-19 related deaths sa Pilipinas ay umabot na sa 511.

Ayon pa sa DOH, 198 ang napaulat na mga bagong tinamaan ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na 24 oras.

Kay sa kabuuan ay meron ng seven thousand, 777 confirmed COVID-19 cases sa bansa.

Sa region 12, 16 pa rin ang confirmed COVID 19 cases sa buong rehiyon kung saan 13 sa mga ito ang gumaling na at isa lamang ang nasawi.

Nakapagtala naman ng tatlong PROBABLE CASES ang rehiyon na pawang mga taga-South Cotabato. Ang mga ito ay nasawi na subalit hinihintay pa ang resulta ng confirmatory tests ng mga ito.

Sa ngayon, meroon ng 341 suspect cases ang region 12.

Samantala, sa Bangsamoro region naman, umaabot na sa

247 ang suspect cases mula sa iba’t ibang mga lalawigan.

Sampu pa rin ang confirmed COVID-19 cases sa BARMM kung saan tatlo sa mga ito ay nasawi habang lima naman ang gumaling na.

Napag-alamang nadagadagan pa ang bilang ng mga nagpositibo sa COVID-19 sa BARMM.

Ayon kay BARMM Health Minister Safrullah Dipatuan, dalawang mga COVID-19 patient ang kasalukuyang naka confine sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City.

Ayon kay Dipatuan, sa ngayon ay patuloy na minomonitor ang kondisyon ng naturang mga pasyente na pawing mga taga -Marawi City.

-0-

LUBOS naman ang pasasalamat ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani sa UNICEF.

Ito ay matapos na magbigay ng 50 units ng handwashing facility ang naturang international NGO para ilagay sa mga checkpoint ng barangay at border control points.

Giit ni mayor Guiani, na batay sa abiso ng Department of Health, ang paghuhugas ng kamay ang pinakamabisang paraan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon sa alkalde, ngayong magkakaroon na ng handwashing facility ang lungsod, lahat ng mga dadaan sa checkpoint ay kailangang maghugas ng kamay, kukunan ng temperature at ma-disinfect.

-0-

TUMANGGAP na ng tulong ang 15 mga barangay mula sa lokal na pamahalaan ng Kapatagan, Lanao del Sur

Sinabi ni Kapatagan mayor Raida Maglangit na apat na beses na silang namigay ng ayuda sa kanilang mga mahihirap na kababayan.

Aniya, umaabot sa mahigfit limang libong pamilya sa kanilang bayan ang nabigyan ng food packs.

Bukod sa bigas at canned goods, namigay din ang Kapatagan LGU ng mga gulay at tuyo.

Ayon pa sa alkalde, natanggap na rin ng Kapatagan LGU ang tulong mula sa Lanao del Sur Provincial Government at ang tulong mula sa Bangsamoro government para sa kanilang mga kababayan ngayong Ramadan.

Sa ngayon, ayon kay Maglangit, wala namang naitatalang kaso ng COVID -19 sa kanilang lugar kaya umaasa siyang magtuloy-tuloy ito para tuluyang maideklarang COVID-Free ang bayan.

-0-

Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang suspek sa Sitio Bilal, Brgy. Simuay Crossing, Sultan Kudarat, Maguindanao pasado alas kwatro ng hapon kahapon.

Kinilala ang biktima na si Allan Baranaga Datang, 45 anyos na residente rin ng nabanggit na barangay.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, nakaupo lamang si Datang sa harap ng isang sari-sari store sa lugar nang biglang lapitan ng hindi pa nakikilalang suspek at pinagbabaril ng maraming beses na kanyang agarang ikinamatay.

Samantala, sugatan sa pamamaril ang chairman ng Brgy. Paridi, Marawi City.

Kinilala ang sugatang biktima na si MOJAHID ROMUROS MUSTAPHA,, 38 years old, habang kinilala naman ang naarestong suspek na si MOHAMMAD ASRAF ALI MAPANDI alyas ABET na taga Kalanganan East, Pantar, Lanao del Norte.

Sa report ng Marawi PNP, galit na lumapit si Mapandi kay chairman Mustapha at binaril ang biktima gamit ang cal. 45 pistol.

Tinamaaan si Mustapha sa tiyan at agad namang dinala sa ospital.

Nadakip naman ang suspek sa isinagawang hot pursuit operation ng mga otoridad.

-0-

Patay ang tatlong mga hinihinalang miyembro ng Abu Sayyaf Group o ASG habang sugatan naman ang pitong mga miembro ng Moro National Liberation Front o MNLF fighters sa naganap na engkwentro sa Indanan, Sulu.

Ayon kay joint task force Sulu commander Major Gen. Corleto Vinluan, bago ang insidente ay nakatanggap ng impormasyon ang militar na may mga nagtatagong ASG member malapit sa base camp ng MNLF sa lugar.

Nang makumpirma, ay agad umanong nagpadala ng tropa si MNLF Founding Chairperson Nur Misuari sa lugar kaya nangyari ang bakbakan.

-0-

Ilang mga taga North Cotabato, ikinuwento ang hirap matapos maabutan ng Enhanced Community Quarantine sa Davao City

Maraming mga taga North Cotabato ngayon ang nastranded sa Davao City kung saan sila nag-aaral at nagtatrabaho matapos na ipatupad ang Enhanced Community Quarantine o ECQ dahil sa COVID-19.

Ayon kay Danilo Forro na taga Matalam Cotabato at isang guro sa Davao City, matagal na anya siyang namalagi sa lungsod at hindi makauwi bunsod ng kailangan pang sumailalim sa 14day quarantine sa border checkpoint ng Old Bulatukan Makilala bago makapasok.

Bukod sa kanya, nastranded din si Alyas Duday na taga President Roxas na nagtatrabaho din sa Davao City. Ngayon “No work no pay” anya sila at hindi din nabibigyan ng tulong mula sa kanilang Barangay dahil nangungupahan lamang sila.

Ganundin ang nais ni Alyas Edmark na taga Kidapawan City, isang construction worker at ilang buwan ng hindi nagtatrabaho dahilan para hindi na makapagpadala ng pera sa kanyang pamilya na naiwan sa lungsod.

Nabatid na nagpalabas din kasi ng pahayag ang Davao City Government na tutulungan nila ang mga hindi resident ng lungsod na makauwi. Pero sa mga taga North Cotabato, kailangan pa rin nilang sumailalim sa 14day quarantine sa border checkpoint kahit paman na isasailalim na General Community Quarantine ang buong lalawigan sa May 01, 2020.

-0-

Teaching and non-teaching personnel ng DepEd Kidapawan Division, namamahagi na rin ng tulong para sa mga pamilya na lubos naapektuhan ng krisis

Tumutulong na rin ngayon ang mga teaching and non-teaching personnel ng Department of Education Kidapawan City Division sa mga labis na nangangailan na mga mamamayan. Ito ay inisyatiba ni Kidapawan Schools Division Superintendent Omar Obas sa ilalim ng kanilang programang “Alay sa Kapatid, Pantawid sa COVID”.

Sinabi ni Obas, kanya-kanya ang sistema ng pamamahagi maaring mag adopt ng isa hanggang sa tatlong pamilya ang isang Deped Staff na kanyang bibigyan ng tulong na maaring kanilang kapamilya, kaibigan, kapit-bahay o kakilala. Dagdag pa niya na sa kahit kunting pamamaraan nakakatulong sila sa mga pamilyang gutom ang sikmura dahil sa COVID-19 pandemic.

Sa ngayon, umabot na sa higit 1.8Million pesos na cash at good donations ang kabuuang naibigay ng mga guro sa kanilang napiling pamilya na bibigyan ng tulong. Ito ay mula na rin sa kanilang sariling bulsa mula sa Performance based bonus o PBB at iba pang mga benefit na kanilang ibinahagi din sa iba.

-0-

Lalaki, arestado matapos na magwala at magpaputok ng armas sa Makilala, North Cotabato

Inaresto ng mga pulis ang isang 26 anyos na drayber makaraang magpaputok ng baril alas 11:00 ng gabi nitong linggo sa Barangay Conception, Makilala North Cotabato sa gitna ng krisis dulot ng COVID-19.

Sa ulat ng Makilala PNP, nakilala ang nahuli na si Jhonny Encabo Dela Cerna, 26 years old, isang driver at nakatira sa nasabing lugar. Nagwala umano ang suspek saka pinaputok ang kanyang caliber 45 pistol na hindi kalayuan sa kanilang tahanan dahilan para magpanic ang kanilang kapit-bahay.

Sa follow up operation ng PNP, naaresto ang lalaki at boluntrayong sumama sa mga pulis para sa dagdag na imbestigasyon. Kulong na ngayon ang suspek at nakatakdang sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 An Act Providing For a Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions.

-0-

DOLE- North Cotabato, handang tumulong sa mga miyembro ng LGBTQ at beauty parlor owners na naapektuhan ng COVID-19 crisis sa lalawigan

Ipinag-utos na ni North Cotabato Governor Nancy Catamco sa Department of Labor and Employment o DOLE na tulungan ang mga beauty parlor owner at mga miyembro ng LGBT na naapektuhan din ng krisis na nasa informal sector at mapadali ang tulong na maaring maibigay sa kanila.

Nakiusap ang gobernadora na isali ang mga beautician o parlor workers na mapabilang sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers o TUPAD Program ng DOLE.

Pero ipinahayag ni DOLE North Cotabato Provincial Manager Marjorie Latoja, limitado lamang ang slots para mga benepisyrayo ng programa pero nangako ang gobernadora na kanyang ipapaabot kay Secretary of Labor and Employment Silvestre Bello III upang makahingi ng dagdag na pondo para mabigyan ng agarang tulong ang mga may-ari ng parlor at miyembro ng LGBT sa lalawigan.

Matatandaang mahigit sa dalawang buwan na ring sarado ang kanilang mga parlor matapos ipasara ang lahat ng non-essential business establishment at upang maipatupad ang physical distancing dahil sa COVID-19. Hindi na din sila makakapag-home service dahil pagmumultahin ng lokal na pamahalaan kung sino man ang mamonitor na hindi sumusunod sa kautusan.

Nagbigay na rin ng direktiba si Governor Catamco sa Provincial Employment Service office hinggil sa maaring maipagkaloob na tulong sa kanila at mapabilis ang pagpapalabas ng livelihood program na maaring mapakinabangan mula sa ahensya. Nabatid na 167 beauty parlors owners and workers sa North Cotabato, 150 LGBT sa Kidapawan City at dagdag 40 LGBT mula sa bayan ng Makilala.

-0-

Ilan mga senior citizen na benipisyaryo ng Social Amelioration Program sa isang bayan sa North Cotabato, nag-sauli ng kanilang cash aid

Nang dahil sa konsensiya ay boluntaryong isina-uli ng limang mga senior citizen ang kanilang natanggap na 5-thousand pesos mula sa Social Amelioration Program ng DSWD sa Brgy Bialong, Mlang, North Cotabato.

Ayon kay Brgy Bialong Kapitan Arcenio Valencia, kahapon ipinamigay ang naturang cash aid sa mahigit kalahating libong benipisyaryo sa nasabing barangay.

Nilinaw ng opisyal na hindi binawi ang naturang halaga ngunit kusa itong isinauli sa barangay dahil sa takot na baka makansela ang kanilang tinatanggap na buwanang pension. Taliwas din ito sa una nang kumalat sa social media na umano’y ibinigay at kinunan lamang ng litrato at kalaunay binawi ang pera sa mga senior citizen.

Sa panayam ng Radyo Bida sa apo ng nagsauli ng pera, nais lamang nitong malinawan at hindi nito intensyon na siraan ang kanilang mga opisyal at tauhan ng DSWD sa kanyang facebook post.

Samantala, pabor naman si Kapitan Valencia na isapubliko ang pangalan ng mga benepsisyaryo upang maiwasan ang pagdududa ng kanyang mga nasasakupan.

-0-

North Cotabato Governor, sinuri ang bawat COVID-19 Isolation Facility sa lalawigan

Kasabay ng pamamahagi ng relief packs sa iba pang sektor na nangangailangan ng tulong dahil parin sa kahirapang dulot ng COVID-19, isa-isa ring binisita ni North Cotabato Governor Nancy Catamco ang mga isolation facilities sa iba’t-ibang mga bayan sa lalawigan.

Ito’y upang masiguro na handa ang nasabing mga pasilidad sa kabila ng pagbaba ng kaso ng mga Persons Under Investigation sa North Cotabato. Pinakahuling binisita ni Catamco ang mga isolation center sa bayan ng Matalam at Tulunan kung saan isa-isa nitong ininspekyon ang nasa loob ng bawat silid.

Nabatid na nitong nagdaang linggo, siniguro rin ng gobernadora ang kahandaan ng mga isolation facilities sa Arakan, Antipas at President Roxas. Katunayan, pinuri nito ang maayos na pasilidad ng mga nabanggit na bayan dahil tama at pasok ito sa standard ng DOH na malaking tulong naman kung sakaling magkaroon ng mga pasyente ang nasabing mga pasilidad.

Samantala, una nang nabatid na magkakaroon naman ng itatayong bagong pagamutan sa bayan ng Banisilan. Kasama ni Catamco sa nasabing paglilibot sina Integrated Provincial Health Office Head Dra. Eva Rabaya at Provincial Board Member Dr. Philbert Malaluan- siyang head ng Incident Command Post on Task Force COVID-19 sa North Cotabato.

-0-

Nutrition Action Officer ng South Cotabato may payo sa mga mamamayan ng lalawigan para sa pagpapanatili ng maayos na kalusugan sa gitna ng krisis sa COVID-19

Maghanda ng masustansyang pagkain ngayong may pandemic sa COVID-19. Ito ang panawagan ni South Cotabato Provincial Nutrition Action Officer Rudy Jimenea sa mga mamamayan ng lalawigan. Binigyan diin ni Jimenea na hindi kailangang maging mahal ang masustansyang pagkain.

Ayon kay Jimenea maari kasing makuha ang mga ito sa mga bakuran. Sinabi nito na para masiguro na masustansiya, maraming pamamamaran ang pagluto ng sardinas. Ayon sa kanya ang sardinas ay maaring haluan ng dahon ng malunggay o gawing squash-sardines omelet.

Ang mga delatang sardinas ay isa sa madalas kalakip sa food packs na ipinamimigay ng mga local government units sa mga mamamayan na apektado ng enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Ito ang ipinahayag ni Jimenea matapos ipagutos ng National Nutrition Council o NNC sa mga local chief executives na isulong ang tamang nutrisyon sa gitna ng krisis.

Ayon sa NNC para sa mas matibay na immune system dapat kumain ng mga pagkaing nasa 10 Kumainments. Hinikayat din ng NNC ang mga local chief executives na ilakip sa kanilang mga food packs ang mga canned items na may iron, vitamin A and Iodine.

-0-

COVID-19 antibody test ipatutupad sa lalawigan ng Sarangani

Naghahanda na para sa gagawin nilang malawakang anti body testing para sa posibleng detection ng COVID-19 ang mga health personnel ng lalawigan ng Sarangani. Layon nito na mapigilan ang posibleng pagkalat ng nasabing virus sa lalawigan.

Ito ay ayon kay Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro. Ipinahayag ni Alejandro na ang anti-body testing ay kanilang alternatibo sa kakulangan ng COVID-19 testing facility sa Sarangani at iba pang bahagi ng Soccksargen.

Aminado si Alejandro na marami pa rin ang kumukwestyon sa accuracy ng body testing. Pero naniniwala siya na makatutulong ito sa pagtukoy kung may COVID-19 ang mga mamamayang pumapasok sa lalawigan. Dinagdag din nito na makatutulong ang early detection para agad na makapagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga health care workers para mapigilan ang pagkalat ng virus.

Sinabi ni Alejandro na nakabili na sila ng nang 400 antibody test na nagkakahalaga ng tig isang libong piso. Prayoridad nila sa rapid antibody testing ayon kay Alejandro ang mga suspected COVID-19 patients na hindi naka-admit sa mga ospital. Matatandaan na noong Marso inaprubahan ng Food and Drug Administration ang paggamit ng limang COVID-19 rapid tests.

Ang mga ito ay gumagamit ng blood samples sa pagsukat ng disease antibodies pero hindi ang viral load. Kaya ang Department of health ay nagpalabas din ng mga panuntunan sa rapid test. Kalakip dito ang pagsagawa ng mas accurate sa detection ng COVID-19 na confirmatory polymerase chain reaction o PCR. Ayon kay kay Alejandro isasailalim nila sa pagsasanay ang mga health workers sa Sarangani na magsasagawa ng rapid testing sa COVID-19.

-0-

Mobile store ng DTI para sa mga apektado ng lockdown umarangkada na sa South Cotabato

Unang nakinabang sa mga murang paninda sa “Bolante sa Baryo” Program ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga mamamayan sa Barangay Koronadal Proper, Polomolok, South Cotabato. Iikot din ang nasabing mobile store sa mga barangay ng Liberty sa Tampakan, Ned sa Lake Sebu, Crossing Rubber sa Tupi, Cabudian sa Banga, San Jose sa Norala at Panay sa Sto. Nino.

Ito ay ayon kay DTI South Cotabato OIC Provincial Director Rictoniel Reginio. Mabibili sa “Bolante sa Baryo” ang mga agricultural products tulad ng bigas at iba pang pangunahing pangangailangan. Ipinahayag ni Reginio na katuwang nila sa pagpapatupad nito ang mga local government units, South Cotabato Consumers Association,mga mall at iba pang malalaking establisemento sa Koronadal City.

Sinabi ni Reginio na dahil sa mga supplier na mismo ang tutungo sa kanilang lugar, tiyak na makabibili ng mas murang mga produkto ang mga mamamayan na pupuntahan ng kanilang “Bolante sa Baryo.” Ipatutupad ng DTI ang nasabing programa hanggang sa Mayo 2.

Layon nito na mapanatili sa kanilang mga tahanan at matulungan na makapamili ng mas murang mga pangangailangan ang mga mamamayan na apetkado ng lockdown.

-0-

Social distancing sa pagpapatuloy ng blood donation program sa South cotabato sa kabila ng lockdown, tiniyak ng Provincial Health Office

Abot lamang sang limapu katao ang maaring mag-donate ng dugo sa mga isinasagawa ngayong blood donation campaign sa lalawigan ng South Cotabato. Layon nito na maiwasan ang mass gathering at mapanatili ang social o physical distancing.

Ito ang ipinahayag ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Health Education and Promotion Officer Hannah Ebeo. Ayon kay Ebeo kung sakali mang sobra sa quota ang darating na mga blood donors, dapat ay magkaroon ng panibagong schedule sa mga ito. Sinabi ito ni Ebeo kasunod ng pagpalabas ng kautusan ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. na pagpayag na pagsagawa ng blood donation. Ito ay sa kabila ng umiiral pa rin ngayong enhanced community quarantine o ECQ.

Ayon kay Tamayo mahalaga kasi na mapanatili ang supply ng dugo sa lalawigan na mas kailangan ngayong may pandemic sa COVID-19.

-0-

Koronadal LGU pinaaimbestigahan ang mga nagpapakalat ng fake news na nagdudulot ng pangamba sa publiko ngayon may pandemic sa COVID-19

Nakipaugnayan na ang lokal na pamahalaan ng Koronadal sa mga otoridad. Ito ay para makapagsagawa ng kaukulang hakbang at imbistigasyon sa mga umanoy nagpapakalat ng fake news.

Kaugnay nito, umapela si Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa publiko na bago ibahagi sa social media, dapat munang mabepirepika o ma-validate ang pinagmulan ng impormasyon.

Iginiit ng alkalde na dapat nang magsagawa ng aksyon ang Koronadal LGU para matigil ang pagkalat ng fake news. Ayon kay Ogena marami sa mga nagpapakalat nito ay nagtatago din umano sa mga fake accounts. Ipinahayag ni Ogena na ang fake news ay nagiging dahilan din ng pagpanic ng publiko. Ayon sa alkalde para maiwasan ang misinformation, transparent ang lokal na pamahalaan sa pagamit ng public funds.

Ayon sa kanya, mahalaga ang tulong ng publiko sa pagpigil ng COVID-19 at pagkalat ng fake news sa lungsod. Matatandaan na nauna nang pinabulaanan ni Ogena ang hoarding umano ng lokal na pamahalaan ng bigas at foodpacks para sa mga mamamyang apektado ng enhanced community quarantine.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

NAGPAHIWATIG si Pangulong Duterte ng posibilidad ng pagdedeklara ng modified quarantine na magpapagaan umano sa mga umiiral na restrictions sa maraming lugar sa bansa.

Ayon sa pangulo, posibleng magkaroon ng partial opening ng ilang mga establisemento at pagbabalik sa trabaho ng ilan gaya ng mga construction worker.

Ang mga sektor naman aniya na hindi naman crowded ay maaring payagan nang makabalik sa operasyon.

Sa iba pang balita, umaabot na sa 1,245 health care workers ang nagpositibo sa COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, sa nasabing bilang ay 471 ang mga nurse habang 464 naman ang mga doktor.

Samantala, sinabi pa ni Vergeire na nasa 27 mga health worker ang pumanaw na bunsod ng COVID-19 pandemic.

Kabilang aniya rito ang 21 mga doktor at anim na mga nurse.

Sa kabilang dako naman, hiniling ng Department of Education o DepEd sa Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases na mabigyan din ng tulong ang mga guro sa mga pribadong paaralan.

Sinabi ni DepEd Spokesperson Undersec. Annalyn Sevilla na umapela na si Secretary Leonor Briones para maisama ang private school sa mga mabibigyan ng cash assistance ng gobyerno.

Isusulong aniya ng kalihim sa Kongreso na mabigyan ng tulong ang mahigit 500 libong private school teachers sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act.