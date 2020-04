NDBC BIDA BALITA (April 4, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. PERSON UNDER MONITORING at isang QUARANTINE VIOLATOR, arestado sa magkahiwalay na lugar sa Cotabato city.

2. Kahon-kahong alcohol at hand sanitizers, nakumpiska ng NBI sa Tacurong City

3. 29 mga pulis sa region 12, itinuturing na mga person under investigation at person under monitoring

4. Kaso ng COVID-19 sa bansa, na mahigit tatlong libo na!

ANG DETALYE NG MGA BALITA

Nakapagtala ng 385 na mga panibagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health o DOH sa buong bansa sa nakalipas na magdamag

Sa pinakahuling datos ng DOH umabot na sa 3,018 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 as of 4PM kahapon, April 3.

Umakyat na rin sa 136 ang COVID-19 death toll sa bansa habang nasa 53 na ang naka-recover sa sakit.

Sa region 12, nadagdagan pa ang pilang ng persons under investigation kaya umaabot na ngayon ito sa siyam katao.

Siyam katao naman ang naitalang nasawi; isa sa mga ito ang nag-positibo sa COVID-19, nag-negatibo naman ang lima habang hinihintay ng resulta ng test sa tatlong iba pa.

Sa BARMM naman, dalawa sa mga pasyenteng nag-positibo sa COVID-19 ay gumaling na at na-discharge na sa ospital.

Maalalang may naitalang anim na COVID-19 cases sa BARMM mula sa mahigit pitong libong persons under monitoring at higit dalawang daang persons under investigation sa buong rehiyon.

-0-

KINUMPISKA ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI 12 at Food and Drugs Administration o FDA ang kahon-kahong alcohol, hand sanitizers, disinfectants at Vitamin C supplements sa isang parlor sa Tacurong city.

Sinabi ni NBI 12 Executive Dir. Romeo Cotingjo na target ng kanilang operasyon ang hoarder na si Charise Chrizzle Jay T. Angtui.

Ayon kay Cotingjo, matagal na umano nilang minamanmanan si Angtui na bumibili umano ng naturang mga produkto at ibinebenta online sa mas mahal na halaga.

Umaasa naman si Cotingjo na magsisilbing babala ito at halimbawa sa mga mapagsamantalang negosyante sa rehiyon.

Babala pa ng opisyal, magmumulta ang sinumang business establishment o mga indibidwal dahil sa hoarding at maaari rin aniyang makansela ang kani-kanilang mga business permit.

-0-

Dinakip naman ng mga otoridad ang isang Person Under Monitoring o PUM matapos umano nitong lumabag sa home quarantine policy ng pamahalaan.

Di naman kinilala sa report ang naturang PUM na 23 taong gulang at taga Barangay Rosary Heights 6 ng lungsod.

Nagpagala-gala kasi ang naturang PUM sa barangay sa kabila ng paalala dito na wag munang lumabas ng bahay hanggang walang abiso mula sa barangay health unit.

Samantala, isang pang lalaki ang inaresto rin sa lungsod dahil nasa lansangan ito ngunit walang maipakitang Home Quarantine Pass sa Mother Barangay Rosary Heights.

Ang lalaking inaresto ay 32 years old, Utility Worker, na taga Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Sinita ng nagpapatrolyang mga pulis ang lalaki at hiningan ng Quarantine Pass kaya siya dinampot ng mga ito.

-0-

NAMAHAGI ng mga gulay ang lokal na pamahalaan ng Datu Anggal Midtimbang o DAM, Maguindanao maliban sa bigas, noodles at canned goods bilang relief assistance.

Sinabi ni DAM mayor Mary Joy Midtimbang na binibigyan din nila ng relief assistance ang mga Frontliner sa bayan bukod sa Personal Protective Equipment at vitamins.

Aniya, binili ng LGU ang gulay mula sa Women's Associations sa Barangay Tulunan at Mapayag.

Sa Buldon naman, pinangunahan ni mayor Abolais Manalao ang pamimigay ng relief goods sa mga payong-payong driver sa bayan.

Ayon kay Manalao, nasa ikalimang round na sila ng relief distribution para sa mga residente ng nasabing bayan.

Sa bayan naman ng Sultan Kudarat, mahigit walong libong dressed chicken ang ipinamahagi ng LGU bilang karagdagang tulong sa mga residenteng lubos na naapektuhan ng Enhanced Community Quarantine.

Sinabi ni mayor Shameem Mastura na nagmula umano mismo sa kanyang Poultry ang nasabing mga dressed chicken na ipinamahagi sa mga barangay maliban sa mga bigas, noodles, at canned goods na nauna ng ibinigay sa mga mamamayan ng bayan.

Magbibigay din umano sila ng mga sariwang gulay para mapalakas ang resistensya ng kanilang mga mamamayan at matulungan din ang local farmers.

Samantala, sa Datu Montawal, Maguindanao, nasa 3rd round na ang LGU sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhang pamilya ng public health emergency.

Mismong si Datu Montawal Mayor Datu Otho Montawal at iba pang LGU officials ang nanguna sa relief distribution sa mga barangay.

Ayon kay Montawal, nagbigay din ng tulong sa kanilang mga mamamayan si Maguindanao 2nd District Congressman Toto Mangudadatu at Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

-0-

Magsasagawa ng Simultaneous Disinfection Activity ang Maguindanao provincial government dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID 19 sa bansa.

Naglabas ng memorandum si Maguindanao Governor Bai Mariam Sangki-Mangudadatu sa lahat ng LGUs para dito bilang bahagi ng precautionary measures na ginagawa ng probinsya laban sa COVID 19.

Katuwang ng Provincial Government ang Bureau of Fire Protection sa aktibidad na magsisimula sa April 5 ng gabi.

-0-

Publiko, hinihikayat ng DOH12 na makipagtulungan sa bawat LGU upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19

Hiniling ng Department of Health o DOH region 12 sa mga mamamayan na makipagtulungan sa mga ipinatutupad ng preventive measure ng bawat LGU upang maiwasan na ang pagkalat ng COVID-19 buong sa rehiyon.

Ayon kay DOH 12 Health and Education Promotion Officer Arjhon Gangoso, kahit nasa bahay lamang dapat pa ring ipatupad at sundin ang protocol na ipinalabas ng kagawaran ng kalusugan upang maiwasan ang virus tulad ng regular na paghuhugas ng kamay, pagkain ng masustansyang pagkain at ang tinatawag na physical distancing na 3feet o 1 meter distance sa bawat isa.

Pinakaimportante din na makinig sa mga local health authorities at bago maglike at magshare ng impormasyon sa social media ay dapat galing sa mga official facebook page at website ng DOH upang masigurong tama ang impormasyong ibinabahagi. Nilinaw din ni Gangoso na nakakatanggap ng sapat na allowances ang mga frontline healthworkers sa rehiyon.

Maging ang ilang mga private employers ay nagbibigay rin ng incentives sa kanilang mga employee.

Sa ngayon wala pa naman silang natatanggap na ulat hinggil sa delay ng kanilang sahod.

-0-

Bilang ng mga Person under Monitoring at Person Person under Investigation sa Cotabato Province, bumaba na batay sa pinahuling datus ng PESU

Unti-unti ng bumababa ang bilang ng mga Persons under Monitoring o PUM Persons Under Investigation sa North Cotabato.

Sa pinakahuling datus ng Provincial Epidemiology Surveillance Unit, mula 1, 972 na mga PUM ngayon nasa 43 na lang, sa Persons under Investigation nasa 46 na lamang, 45 dito ay nakahome quarantine habang isa naman ang nakaadmit sa isolation facility ng Provincial Hospital.

Samantala, Zero na para sa PUM at PUI ang mga bayan ng Antipas at Aleosan habang pangwalong araw na rin ito na tuloy-tuloy ang pagbaba ng nasabing bilang. Samantala, patuloy naman ang ginagawang paghihigipit ng mga frontline workers tulad ng health care personnel, PNP at AFP sa lahat ng border checkpoints ng probinsya upang hindi makapasok ang taong infected ng naturang virus. Isa din ito sa naging hakbang bilang preventive measure ng pamahalaang panlalawigan.

Sa pangkalahatan, dalawang mga Moderate Persons under Investigation o PUI ang namatay pero negatibo ito sa COVID-19. Sa ngayon, nanatiling Zero case sa COVID-19 positive ang buong probinsya.

-0-

USM Hospital sa Kabacan, North Cotabato, magiging bagong isolation facility ng lalawigan

Magsisilbing isolation facility ng mga moderate and severe PUI ang USM Hospital sa Kabacan, North Cotabato.

Ito'y matapos hindi pumasa sa standard ang President Roxas Community Hospital para sa isolation centers ng probinsya. Buo naman ang suporta ng LGU Kabacan sa pangunguna ni Mayor Herlo Guzman sa hakbang ng Provincial Government maging ang suporta ni Pres. Gil Garcia at ng USM community.

Ito ay may 70-Bed capacity, 30 solo isolation rooms at 10-bed capacity Intensive Care Unit at Mechanical ventilators. Airconditioned at well-lighted ang lahat ng kwarto bukod pa rito may Triage Area at Waiting Area ng mga pasyente bago ma-admit.

May assigned Handwashing Area at Decontamination Area na dadaanan bago makapasok dito. Ito na ang magiging bagong main Isolation Center ng probinsya para sa moderate to severe na PUI.

Sila ay tatanggapin bilang referral ng mga City at Municipal Health Units. Ang PUM at mild PUI ay hindi maaaring i-admit na nasabing ospital.

Susundin ang DOH guidelines kung sino ang maaari nang i-discharge. Dapat ay wala ng sintomas at tapos na ng pasyente ang 14-day period bago makonsiderang i-discharge. Makikipag-ugnayan ang Isolation Center sa LGU na pinanggalingan ng pasyente.

Ipinagsama ang pwersa ng Cotabato Provincial Hospital at 7 pang district hospitals. Tig-4 na araw ang duty ng 1 doctor, 2 nurse, 1 medtech, 1 radtech at 1 utility worker. Pagkatapos ng 4 na araw na duty ay quarantined ng 14days ang medical team sa isang hostel sa probinsya, at lahat ng pagkain at pangangailangan ay ibibigay sa kanila, kasama ang psychosocial debriefing.

Bibigyan din sila ng 10 days off pagkatapos ng kanilang quarantine period. Ito ay nakapaloob sa EO number 41 na nilagdaan ni North Cotabato Governor Nancy Catamco.

-0-

City Health Office ng Gensan patuloy ang paghahanap sa mga mamamayan sa lungsod na dumalo sa derby sa Davao City kung saan may nagpositibo umano sa COVID-19

Pinaigting ng mga health personnel ng General Santos City ang paghahanap sa mga mamamayan na sumali sa derby sa Davao City noong nakaraang buwan. Ito ay matapos tatlo sa mga cockfighting aficionados na dumalo dito ay nasawi dahil umano sa coronavirus disease o COVID-19.

Ayon kay Gensan City Health Officer Dr. Rochelle Oco pito sa mga attendees ay kanila nang natukoy base sa impormasyon na ibinigay ng mga nagmalasakit na residente. Ipinahayag ni Oco na isa sa mga ito ay kinokonsiderang patient under investigation o PUI matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19. Ang nasabing PUI ay naka-admit na sa isang ospital.

Habang ang iba pa na wala namang symptoms ng COVID-19 ay itinuturing na person under monitoring o PUM. Nilinaw ni Oco na ang nasabing mga derby attendees ay isinasailalim lamang sa surveillance o monitoring dahil sila ay mga PUI at PUM lamang.

Paliwanag ni Oco ang contact tracing ay para lamang sa mga positibong kaso ng COVID-19. Nabatid na may labindalawa katao mula sa Gensan at karatig lugar ang dumalo sa derby sa New Davao Matina Gallera sa Davao City noong March 6 hanggang 13.

Ayon kay Gensan City Administrator Atty. Arnel Zapatos para matukoy ang mga ito hiniling na rin nila ang tulong ng mga cockfighting aficionados sa lungsod.

-0-

Extension ng lockdown sa South Cotabato ipinaliwanag ng gobernador ng lalawigan

Pagsunod sa rekomendasyon ng Integrated Provincial Health Office o IPHO at Philippine Medical Society South Cotabato Chapter ang extension sa enchance community quarantine at calibarated total lockdown sa lalawigan.

Ito ang paliwanag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., matapos nitong ipatupad ang sampung araw na extension sa lockdown na dapat sana ay magtatapos na ngayong araw.

Ayon kay Tamayo nakita ng IPHO at grupo ng mga health workers na hindi pa napapanhon ang pagbawi ng lockdown sa ngayon. Kasunod ito ng pagpositibo sa COVID-19 ng isang person under investigation sa bayan ng T’boli.

Maliban dito ayon kay Tamayo may isang kaso rin ng COVID-19 ang bayan ng Lutayan sa Sultan Kudarat na ang point of entry ay Koronadal City. Iginiit ni Tamayo na napigilan ng 14-day lockdown ang pagkalat ng COVID-19 sa South Cotabato. Ito ay matapos agad na ma-quarantine ang isang PUI sa T’boli na nag-COVID-19 positive.

Natukoy na rin ng mga health workers ang mga nakasabay nito sa bus mula Koronadal patungong Surallah na pawang mga naka-self quarantine na ngayon. Ayon kay Tamayo ang mga ito at maging ang mga myembro ng pamilya ng COVID-19 positive ay walang sintomas ng COVID-19.

Iginiit ng gobenador na madaling kumalat ang virus sa pamamagitan ng human to human transmission kaya mabisa pa ring panlaban dito ang paglimita ng galaw ng mga mamamayan. Nilinaw ni Tamayo na wala pa ring pagbabago sa mga panuntunan ng extension sa lockdown.

Ibig sabihin niyo ayon sa gobernador maari lamang makapasok sa lalawigan ang mga magdadala ng pangunahing mga pangangailangan. Exempted naman sa lockdown ang mga kawani ng pamahalaan, health workers at iba pang mga frontliners.

-0-

DOLE 12 may payo sa mga mamamayang apektado ng lockdown na nais makinabang sa kanilang mga tulong pangkabuhayan

Magpalista sa kanilang mga barangay. Ito ang payo ni Department of Labor and Employment o DOLE 12 OIC Assistant Regional Director Arlene Bisnon sa mga mamamayan sa rehiyon na nais makinabang TUPAD Barangay Ko, Bahay Ko#BKBK program.

Kwalipikado sa nasabing programa ang mga nasa informal sector o mga umaasa lamang sa arawang kita ng apektado ng enhance quarantine lockdown dahil sa COVID-19.

Sinabi ni Bisnon na ang listahan ng mga benepisyaryo ay isusumite naman ng barangay sa PESO na magsusumite naman nito DOLE 12 Office . Ito ay upang mahingan ng funding sa kanilang central office.

Maliban sa TUPAD Barangay Ko, Bahay Ko #BKBK program may programa din ang DOLE para naman sa mga empleyado sa pribadong sektor na nawalan o nabasawan ng kita dahil sa lockdown. Ito ay ang COVID-19 Adjustment Measure Program o CAMP.

Ayon kay Bisnon ang mga mangagawa na hindi nag-apply sa CAMP ang kanilang mga employer ay maaring makipagugnayan sa mga tanggapan ng DOLE sa kanilang mga lalawigan. Ang mahigit nine million pesos na inilaan ng DOLE sa CAMP ay napakinabangan na ng mahigit 1,900 na mga mangagawa sa region 12.

-0-

29 pulis sa region 12 itinuring na mga person under investigation at person under monitoring ng kanilang regional office dahil sa banta ng COVID-19.

Kasalukyan naka-quarantine ang dalawamput siyam na mga pulis sa region 12. Ang mga ito ay ikinonsiderang mga person under investigation o PUI at person under monitoring o PUM dahil sa pangamba sa coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ang isang police personnel na may travel history sa Metro Manila ay itinuring na PUI matapos makitaan ng sintomas ng COVID-19.

Ayon kay PNP 12 Spokesperson Police Lieutenant Colonel Lino Capellan ang nasabing pulis ay naka-self quarantine na ngayon. Habang ang dalwamput walong iba pa ay isinailalim sa mandatory 14-day home quarantine.

Ang mga ito ayon kay Capellan ay nakatalga sa mga city, provincial police units, national units at Police Regional Office 12 Headquarters. Kinumpirma ni Capellan na labinapat din na mga PUM na police personnel sa rehiyon ay nakumpleto ang 14-day quarantine noong nakaraang lingo.

Dinagdag din nito na regular na nagsasagawa ng maigting na monitoring ang PNP 12 sa mahigit dalawang daang mga pulis na nakatalaga ngayon sa mga border checkpoints ng rehiyon. Ayon kay Capellan mas malaki kasi ang posibilidad na mahawa ang mga ito ng COVID-19,kahit ito ay kahit na binibigyan pa ng mga personal protective equipment o PPE.

-0-

Sarangani provincial government magbibigay ng tig one million pesos para sa kampanya kontra COVID-19 ng bawat bayan sa nasabing lalawigan

Gagamitin ng pitong mga bayan sa lalawigan ng Sarangani ang tig one million pesos na pondo na ibibigay sa kanila ng provincial government sa mga programa kontra coronavirus disease 2019 o COVID-19. Ito ay ayon kay Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon.

Ayon kay Solon bahagi ng nasabing pondo ay gagamitin ding pantulong sa mga mamamayan na apektado ng enhance community quarantine. Kinuha ito sa mahigit 15 million pesos budget na inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan, kasunod ng pagdeklara ng State of Calamity sa Sarangani noong March 23 dahil sa banta ng COVID-19.

Sinabi ni Solon na dahil dito mayroon nang otoridad ang mga local government units na gamitin ang kanilang quick response fund para mapaigting ang kampanya laban sa COVID-19. Dinagdag din nito na obligado rin ang mga municipal health officers sa Sarangani na magsumite ng situational reports sa operation center ng provincial health office kada araw.

Ipinahayag din ni Solon na para mapaigting ang mga programa kontra COVID-19 hanggang sa mga komunidad, activated na rin ang Incident Management Team for COVID-19 sa lalawigan.

Ayon kay Solon naglaan din ang provincial government ng mahigit two million pesos para sa emergency relief assistance ng mga pamilyang labis na naapektuhan ng quarantine, ,may three million sa Sarangani Medical Center at three hundred thousand pesos para sa production ng alcohol at disinfectant. Ang Sarangani ay mayroon ngayong labin anim na persons under investigation o PUI.

Dalawa sa mga ito ay naka-admit sa ospital habang ang iba pa ay naka home quarantine. Habang tinatapos pa ng pitumpung mga person under monitoring o PUM ang kanilang 14-day quarantine. Wala pang naitalang kumirmadong kaso ng COVID-19 sa Sarangani.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Walo na ang pasilidad sa Pilipinas na mayroong kakayahan na makapagsagawa ng COVID-19 tests.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlos Nograles na siya ring tagapagsalita ng Inter Agency Task Force, kabilang dito ang

– Research Institute for Tropical Medicine

– Baguio General Hospital and Medical Center

– San Lazaro Hospital

– Vicente Sotto Memorial Medical Center

– Southern Philippines Medical Center

– University of the Philippines-National Institutes of Health

– Western Visayas Medical Center

– Lung Center of the Philippines

Ayon kay Nograles, marami pang mga pasilidad sa bansa ang nasa proseso na ng pag-upgrade para maaprubahan bilang COVID testing facilities.

Samantala, maliban sa Philippine International Convention Center o PICC Forum Halls, World Trade Center sa Pasay at Ninoy Aquino Stadium sa Rizal Memorial Sports Complex, sampu pang mga pasilidad ang gagawing quarantine facilities ng gobyerno.

Sinabi ito ni Public Works and Highways Sec. Mark Villar na ang mga pasilidad na gagamitin bilang quarantine facilities ay ang

1. Amoranto Stadium

2. Quezon Institute

3. Dutyfree

4. FTI

5. Filinvest Tent

6. PhilSports Complex

7. Quezon City Circle

8. Veterans Memorial Circle

9. New Clark City Government Center

10. New Clark City Athlete’s Village

Una nang sinabi rin ng Bases Conversation and Development Authority na ang Philippine Arena sa Bulacan ay gagawing “mega quarantine facility”.

Sa iba pang balita, hindi maituturing na krimen ang mga banta at pananakot na ginagawa ni Pangulong Duterte sa mga nanguugulo at kalaban ng estado.

Pahayag ito ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo matapos na marami ang bumatikos sa shoot to kill order ni Pangulong Duterte sa PNP sa mga magtatangka pang manggulo habang ang bansa ay nahaharap sa krisis sa COVID-19.

Sinabi ni Panelo na pinapayagan sa ilalim ng batas ang paggamit ng “lethal violence” kapag ang buhay ng otoridad ay nalalagay sa balag ng alanganin.

Ani Panelo sa ilalim ng Section 18, Article 12 ng Saligang Batas, ang pangulo ay may mandato na ipanawagan sa law enforcers ang pagsawata sa lawless violence.