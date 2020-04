NDBC BIDA BALITA (April 6, 2020)

NEWSCAST

7:00 AM

HEADLINES:

1. Bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas, umaabot na ngayon sa 3,246!

2. 63 mga barangay sa North Cotabato na sakop na ngayon ng BARMM, tumanggap ng tulong mula sa Bangsamoro Government.

3. OMI provincial superior, itinalaga bilang bagong obispo ng Jolo.

4. Panukalang palawigin pa ang pag-iral ng Enhanced Community Quarantine, dedesisyunan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ngayong araw.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PATULOY PA RIN sa pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Batay sa huling datos ng Department of Health o DOH hanggang alas kwatro ng hapon kahapon, April 5, pumalo na sa 3,246 ang COVID-19 cases sa bansa.

Sinabi ng DOH na 152 ang napaulat na panibagong kaso sa Pilipinas sa nakalipas na 24 oras.

Pitong pasyente pa ang gumaling sa virus dahilan para umabot ang total recoveries nito sa Pilipinas sa 64.

Samantala, iniulat din ng DOH na walong pasyente ang panibagong nasawi bunsod ng COVID-19 sa bansa kaya nasa 152 na ang COVID 19-related deaths sa Pilipinas.

Sa region 12, pito pa rin ang confirmed COVID-19 cases sa buong rehiyon.

Sampu na ang naitatalang nasawi habang basa nasa 215 naman ang Persons Under Investigation at nasa 217 pa ang kasalukuyang naka-home quarantine.

Sa BARMM, pito na rin ang confirmed COVID-19 cases. Tatlo katao na ang naitatalang nasawi. Umaabot naman sa 241 ang Persons Under Investigation habang nasa mahigit pitong libo ang Persons Under Monitoring sa limang mga probinsya ng rehiyon.

-0-

TUMANGGAP ng tulong mula sa Bangsamoro Government ang 63 na mga barangay sa North Cotabato na sakop na ngayon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Nanguna sa pamamahagi ng tulong si BARMM - Interior and Local Government Minister Atty. Naguib Sinarimbo at Cotabato Board Member Kelly Antao.

Unang tumanggap ng tulong ang mga bayan ng Midsayap, Carmen, Kabacan, Pigcawayan at susundan ito ng Pikit.

Samantala, nagbigay ng alokasyon ang BARMM-Ministry of Health sa mga Rural Health Unit sa rehiyon na magagamit nila sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE.

Sa memorandum order na nilagdaan ni BARMM Minister of Health Dr. Saffrullah Dipatuan, nakasaad na P20,000 kada buwan ang inilaan ng kanyang tanggapan para sa operational expenses ng bawat Rural Health Unit sa BARMM.

Ayon kay Dipatuan, mahalagang mabigyan ng pondo ang RHUs dahil sila ang pangunahing naghahatid ng basic health services sa itinuturing na grassroots communities.

Ang RHUs anila ang nagpapatupad ng mga programang pangkalusugan kung saan ito inirereport naman nila ang kanilang outputs at pinagsasama sa provincial, regional at, national level.

Gayunman, bbligado ang bawat RHU na mag-liquidate ng nasabing alokasyon base sa Accounting and auditing rules and regulations.

-0-

PAGHIHIGANTI umano ang nakikitang motibo sa pananambang sa isang opisyal ng pulisya sa Maguindanao.

Sa report ng Maguindanao PNP, sakay umano ng kanyang sasakyan si CIDG-BARMM Maguindanao Regional Field Unit Commander Police Major Esmail Madin nang tambangan ng dalawang mga suspek sa bahagi ng barangay Calsada, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Ngunit hindi tinamaan ang opisyal at gumanti sa mga suspek dahilan para tamaan ang isa sa mga ito na nakilalang si Abas Madsig alyas Basco na residente umano ng naturang barangay.

Nagtamo ng maraming tama si Madsig at hindi na umabot ng buhay sa pagamutan habang isa pang kasamahan nito ay nakatakas.

Sa inisyal na imbestigasyon ng mga otoridad, posibleng gumanti umano ang isang alyas Basco kay Madin

Matatandaan na noong Septembre 9, 2017 kasi ay nahuli ng pinagsanib na pwersa ng CIDG at PDEA BARMM sa isang buy bust operation si alyas Basco at ang kanyang asawa.

-0-

Patay ang isang suspected drug pusher nang manlaban umano sa mga otoridad sa inilunsad na anti-drug operation sa Buluan, Maguindanao.

Nakilala ang nasawing suspek na si Dong Banto Kasim, 54 anyos, magsasaka at taga Barangay Upper Silling ng naturang bayan.

Ayon kay Maguindanao PNP Director, Police Col. Arnold Santiago, naglunsad ng buy bust operation ang pinagsanib na pwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit, Buluan PNP at Army’s 40th Infantry Battalion Army malapit sa tahanan ng suspek.

Ngunit natunugan umano ni Kasim na pulis asset ang kanyang ka-transaksyon kaya tumakbo ang suspek at nakipagbarilan sa mga pulis kaya siya nasawi.

Narekober ng raiding team sa bahay ng suspek ang isang M-14 Rifle, isang M16 Armalite rifle, isang XR 150 na motorsiklo, mga bala, magazine, isang malaking pakete ng shabu at mga drug paraphernalia.

Ang suspek ay sangkot din umano sa robbery hold-up, gun for hire at pagnanakaw ng mga alagang hayop.

Mariin namang itinanggi ng pamilya ni Kasim na ito ay sangkot sa iba’t ibang krimen dahil isang ordinaryong magsasaka lang umano ito at miyembro ng isang Moro Front.

-0-

Samantala, ARESTADO naman ang 42-anyos na mister ng isang barangay chairwoman sa Marantao, Lanao del Sur.

Nahaharap kasi sa kasong murder ang akusadong si CAIRODEN BANDRANG KUDARAT ng Barangay Tuca Kialdan, Marantao.

Hinuli ang suspek pasado alas tres ng hapon kamakalawa sa bisa ng warrant of arrest at siya ngayon ay kasalukuyang nasa kostudiya ng Marawi City PNP.

-0-

ITINALAGA ni Pope Francis si Fr. Charlie Inzon, OMI bilang bagong obispo ng Vicariate of Jolo, Sulu.

Ang 54-anyos na si Fr. Charlie ay siya ring provincial superior ng missionary Oblates of Mary Immaculate o OMI.

Ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, isinapubliko ang appointment ng bishop-elect kamakalawa ng tanghali ay 19 na araw bago ang kanyang ika-27 priesthood anniversary.

Si Fr. Charlie ay hindi na bago sa Jolo.

Pagkatapos ng kanyang ordinasyon bilang pari noong April 24, 1993 ay agad siyang itinalaga bilang chaplain ng Notre of Jolo College.

Muli rin siyang bumalik sa Jolo noong 2007 at lumipat lang ng Cotabato city noong 2014 nang italaga siya bilang presidente ng Notre Dame University.

Mula noong November 2018 ay wala pang naitalagang obispo sa Jolo matapos na maging obispo ng Archdiocese of Cotabato si Bishop Angelito Lampon kapalit ng nagretiro ng si Cardinal Orlando Cardinal Quevedo.

Si Fr. Romeo Saniel, OMI ang itinalagang taga-pangalaga ng Jolo Vicariate mula nung January 2019.

-0-

Provincial government ng South Cotabato babawi raw sa sakripisyo sa COVID-19 ng mga job order na mga nurse ng lalawigan

Nangako si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr na babawi ang pamahalaang panlalawigan sa sakripisyo ng mga nurse ngayong may pandemic sa COVID-19. Ayon kay Tamayo, sisikapin ng provincial government na gawing casual at permanent employee ang mahigit isang daang job order na mga nurse at iba pang health workers ng lalawigan.

Sinabi ni Tamayo na ito hahanapan ng budget ng provincial government. Ipinahayag din ng gobernador na hindi kasi matatawaran ang ginagawa ngayon ng mga health workers ng South Cotabato para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sa katunayan ayon kay Tamayo isang person under investigation o PUI na nurse ng provincial government ang naka-admit ngayon sa ospital. Ito ay matapos magkaroon ng close contact sa isang COVID-patient.

Nilinaw naman ni Tamayo na na may mga doctor ang lalawigan na nakatakda nang mabitiw bago pa man nagkaroon ng pandemic sa COVID-19. Ayon kay Tamayo bagama’t may nga nurse ang provincial government na nagbabalak nang mag-resign hindi pa naman umano it pormal na naipaabot sa kaniyang tanggapan. Voice Clip…Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr.

-0-

Dangerous Drug Abuse Treatment and Rehabilitation center magiging isolation facility na rin ng mga COVID-19 patients sa Sarangani

Sinimulan na ng pamahalaang panlalawigana ng Sarangani ang conversion ng bahagi ng Dangerous Drug Abuse Treatment and Rehabilition center bilang isolation facility sa mga COVID-patients. Matatandaan na ang 350 million pesos na pasilidad ay ipinatayo ng China sa barangay Kawas, Alabel noong nakaraang taon.

Ayon kay Sarangani Assistant Provincial Administrator Gerald Feciol 95 percent nang tapos ang kanilang COVID-patient facility. Sa ngayon ayon kay Feciol ay inaayos na lamang ang mga protocol sa pagtanggap ng mga pasyente dito.

Sinabi naman ni Sarangani Provincial Health Officer Dr. Arvin Alejandro na maglalagay sila ng harang sa bawat kama ng COVID-19 facility. Ito ay maliban pa sa paglalagay dito ng disinfection tent. Ipinahayag din ni Alejandro na sakali mang lumala ang problema gagamitin din nila ang Sarangani Health Facility sa compound ng kaptilyo na kayang tumanggap ng tatlumpung mga pasyente.

Dinagdag din nito na may listahan na rin sila ng mga barangay isolation units at municipal isolation units para naman sa mga PUM at PUI. Ayon naman kay Sarangani Governor Steve Chiongbian-Solon kailangan nila ng ibayong paghahanda para mapanatiling ligtas sa COVID-19 ang lalawigan. Sa ngayon ay naka-lockdown na ang mga border ng Sarangani.

Ipinatupad ni Malungon Mayor Ma. Theresa Constantino ang lockdown sa mga mamamayan mula sa Davao City at bahagi ng Davao Occidental.

Ganito rin ang iniutos nina Maitum Mayor Alexander Bryant Reganit at Glan Mayor Vievien Yap sa kanilang mga border sa Palimbang, Sultan Kudarat at Davao Occidental. Matatandaan na ang unang mga person under monitoring o PUM sa region 12 ay naitala sa Sarangani. Ang mga ito ay ang apat na mga Chinese nationals na dumating sa isang beach resort sa Glan noong February 2 at natapos ang 14-day quarantine na negatibo sa COVID-19.

Ayon kay Solon dahil dito kahit papaano ay alam na ng lokal na pamahalaan ang mga dapat gawin sakali mang may magpositibo sa COVID-19 sa lalawigan.

-0-

Isolation facility para sa mga COVID-19 patients bubuksan na ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Naghahanda na sa pagbubukas ng kanilang pasilidad para sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 ang lokal na pamahalaan ng General Santos City. Matatagpuan ang nasabing pasilidad sa government hospital na Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH.

Ito ay ayon kay DJPRH Chief of Hospital Dr. Ryan Aplicador. Ayon kay Aplicador ang kanilang “covid” center ay mayroong labintatlong single rooms. Mayroon ding itong malalaking kwarto na itinalaga para maging intensive care units para naman sa mga pasyenteng mas malala ang kalagayan.

Matatagpuan din sa pasilidad ang mga gamit para sa pagamot ng mga COVID-19 patients pati na ang portable dialysis machine.

Umaasa naman si Aplicador na mabigyan ng accreditation ng Department of Health o DOH ang kanilang COVID-19 facility na isinaalim na sa inisyal na evaluation. Paliwanag ni Aplicador, pinili ng lokal na pamahalaan ng Gensan na ilagay sa DJPRH ang Covid Facility dahil kokonti na lamang ang kanilang aayusin. Ito ay kung ikukumpra sa regional evacuation center sa Barangay Buayan.

Tiniyak din ni Aplicador na ligtas sa ibang mga pasyente ang COVID Center dahil bukod sa may hiwalay na gate matatagpuan din ito sa kabilang dulo ng DJPRH. Dinagdag din nito na nakipagusap na rin sila sa mga private hospitals sa Gensan para sa referral ng mga non-COVID-19 patients kapag naging operational na ang nasabing pasilidad.

-0-

Tulong ng publiko para hindi kulangin ang mga pulis ngayong may outbreak ng COVID-19 hiniling ng South Cotabato PNP Provincial Director

Nangangamba si South Cotabato PNP Provincial Director Police Colonel Jimuel Siason na maaring kulangin na rin ng mga pulis ang lalawigan.

Ito ay kung marami pa ring mga mamamayan ang susuway sa umiiral na enhance community quarantine. Ayon kay Siason ikinikonsidera kasi ngayong person under monitoring o PUM ang isang team ng mga pulis na itinalaga noon sa isa nilang detachment sa lalawigan.

Sinabi ni Siason na kung dadami ang mga pulis na ilalagay sa quarantine maaring wala nang magbabantay sa sa mga chenckpoints at magpapatupad ng batas. Kaugnay nito, nananawagan si Siason sa publiko na sundin ang mga preventive measures laban sa COVID-19.

Hiniling din nito ang pakikipagtulungan sa kanila ng mga mamamayan para na rin matigil na ang lockdown.

-0-

Mobile market na nagtitinda ng mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda inilunsand ng DA 12 sa Koronadal City

Mabibili na ng mga mamamayan ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda sa “KADIWA ni Ani at Kita on Wheels” sa Koronadal City. Ang programanh ito ay malaking tulong hindi lamang sa mga mamimili ngayong may lockdown kungdi maging sa mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Ito ay ayon kay DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen.

Ayon kay Mangelen mabibili sa “KADIWA ni Ani at Kita on Wheels” ang mga mas murang bigas, isda, gulay, manok, processed foods at maraming iba pa. Una itong nag-display ng kanilang mga paninda sa mga Barangay ng Rotonda at Esperanza noong Byernes.

Kumita naman ng mahigit 130,000 pesos ang mga mangsasaka at mangigisda na nagtinda dito sa loob lamang ng isang araw. Ang “KADIWA ni Ani at Kita on Wheels” ay nasa ilalim ng Plant, Plant, Plant Program ng DA. Layon nito na madala sa mga komunidad ang produkto ng mga magsasaka at mangingisda habang umiiral ang enchance community quarantine dahil sa pangamba sa COVID-19.

Kabahagi din ito sa food security program ng ahensya na Ahon Lahat, Pagkaing Sapat, o ALPAS Laban sa COVID-19 ni DA Secretary William Dar.

Ang KADIWA o “Katuwang sa Diwa at Gawa para sa Masaganang Ani at Mataas na Kita” ay isang marketing strategy ng DA na pagdadala ng mga produkto ng mga magsasaka at magsasaka sa mga komunidad.Napapaba din nito ang transportation cost ng mga agricultura products.

-0-

Kidapawan City Government, patuloy ang house to house relief distribution sa mga pamilya na apektado ng COVID- 19 crisis

Nakatanggap na ng tulong mula sa City LGU ang ilang mga pamilya mula sa ibat- ibang Barangay ng Kidapawan na apektado ng pandemic crisis.

Ang pamamahagi ay pinangungunahan ng mga tauhan ng Philippine Red Cross, City Social Welfare amd Development katuwang ang Barangay LGUs. Sa ngayon, ilang mga Barangay na ang nakatanggap ng bigas, canned goods at dressed chicken.

Nabatid na abot sa 43, 000households ang aasahang makakatanggap ng tulong mula sa LGU. Nagsimula ang pamamahagi ng tulong noong huwebes at aasahang magtuloy-tuloy ito hanggang sa matapos na ang lahat ng mga Barangay ng lungsod. NDBC BIDA BALITA

-0-

Kidapawan City Agriculture Office, nagsisimula ng mamahagi ng libreng vegetable seeds sa mga residente ng lungsod

Habang umiiral pa ang general community quarantine at karamihan ay hindi nakakalabas ng tahanan, hinihikayat ngayon ni City Agriculturist Marissa Aton ang mga taga Kidapawan na magtanim ng gulay sa kanilang bakuran.

Sinabi ni Aton, nagsimula na silang mamahagi ng libreng vegetable seeds sa mga mamamayan ng lungsod na kinabibilangan ng ampalaya, talong, kalabasa, okra at pechay. Sa ngayon, nasa 400 to 500households na nabibigyan ng agriculture office at regular din ang ginagawang pagbisita ng mga tauhan ng tanggapn upang masiguro na hindi masasayang at yumabong ang kanilang ibinigay na vegetable seeds.

Tiniyak din nito na bago ang kanilang ibinibigay at tutubo ang lahat ng mga buto ng gulay. Hinihikayat nito ang lahat na maging produktibo sa bahay upang sa pagdating ng panahon ay may mapagkukunan ng pagkain.

Maari namang bumisita sa tanggapan ng City agriculture para sa karagdagang tanong. NDBC BIDA BALITA

-0-

Dalawa katao kabilang na ang menor de edad na nagtangkang tumakas sa quarantine chekpoint arestado ng PNP sa Tulunan, North Cotabato, pakete ng marijuana narekober

Kulungan ang bagsak ng dalawa katao matapos magtangkang lumusot sa quarantine checkpoint sa national highway ng Brgy Bual, Tulunan, North Cotabato alas tres ng hapon nitong Sabado.

Kinilala ni Tulunan PNP Chief Police Major Jun Napat ang mga nahuli na sina Norhamid Madidis, 21-anyos, may asawa, at alyas Sangab, 16-anyos na pawang mga residente ng Datu Paglas, Maguindanao. Sa ulat ng Tulunan PNP, papasok na sana ang dalawa pero ng pagsapit sa quarantine checkpoint ay bigong mag presenta ng quarantine pass ang mga suspek.

Sa halip na sumailalim sa safety protocols ay nagpaharurot at tumakas ang mga ito sakay ng kanilang motorsiklo pero hindi na pumalag ang dalawa nang maabutan ng rumesponding mga pulis. Agad na dinala sa presinto ang dalawa at nang kapkapan ng isa sa mga PNP personnel si Madidis ay nakuha mula sa kanyang bulsa ang isang pakete ng tuyong dahon ng marijuana.

Nasa custodial facility na ngayon ang dalawang mga suspek habang nakatakdang iturn-over sa DSWD ang kasamahan nitong menor de edad. Nabatid na si Madidis ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA9165 o comprehensive dangerous drugs act at RA11332.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Dedesisyunan ngayong araw ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF-EID kung palalawigin pa ang pag-iral ng enhanced community quarantine.

Ayon kay Cabinet Secretary at IATF Spoksperson Karlo Nograles, may ugnayan na ang Task Force para makabuo ng rekomendasyon kay Pangulong Duterte.

Ibabase aniya ang rekomendasyon ng Task Force sa scientific data kaya ng epidemiological trend, health capacity system, social, economic at security concerns.

Sa iba pang balita, umapela ang Department of Health o DOH sa publiko na iwasan ang diskriminasyon sa mga pasyente na nagpositibo sa COVID-19 at medical workers.

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na nakalulungkot marinig ang mga kwento ng mga pasyenteng apektado ng virus at health workers na nakakaranas ng diskriminasyon.

Kaya pakiusap ni Vergeire sa publiko, huwag mamahiya ng kapwa na tinamaan ng COVID-19.

Paliwanag nito, ang diskriminasyon laban sa mga COVID-19 patient ay maaaring maging dahilan para hindi na lumantad ang ibang may sintomas ng naturang sakit at magiging sanhi ng pagkakahawa ng mas maraming tao.

Sa kabilang dako naman, dumating na sa Pilipinas ang 12 mga Chinese expert kahapon.

Sinalubong ni Foreign Affairs Sec. Teodoro Locsin Jr. ang sampung medical experts at dalawang opisyal mula sa China sa Ninoy Aquino International Airport.

Tutulong ang Chinese medical experts sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical advice para maiwasan at ma-kontrol ang COVID-19 sa Pilipinas.

Samantala, tinanggap din ni Locsin ang bagong donasyon mula sa China para makatulong sa paglaban sa COVID-19.

Kabilang sa donasyon ang non-invasive ventilators, personal protective equipment at masks.