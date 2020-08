NDBC BIDA BALITA (Aug. 11, 2020)

NDBC NETWORK NEWS

HEADLINES:

1. SAMPUNG Covid positive patients sa Region 12, naka-recover

2. IPHO-LANAO DEL SUR, mas pinalakas ang contact tracing at preventive measures kasunod ng Covid local transmission, ayon kay IPHO Lanao chief Dr. Minalang

2. KORONADAL CITY acting health chief Dr. Edito Vego, nagpaliwanag bakit limitado ang ipinalalabas na information tungkol sa COVID.

3. BAMBOO FACE shields mabenta ngayon sa Kidapawan, matibay ito, ayon kay Bamboo farmer association president Nonoy Jaime

4. YELLOW BUS Line sa South Cotabato tiniyak ang pagsunod sa “No face shield, No ride” policy ng DOTr, ayon kay Yellow bus manager Boy Par

5. 25 katao, naospital dahil sa amoebiasis; tubig na ininum mula sa jetmatic water pump na posibleng contaminated.

6. Bilang ng COVID-19 sa bansa, umaabot na sa 136,638.

ANG DETALYE NG MGA BALITA

-0-

Local………………..

PATULOY ANG PAGDAMI NG MGA NAKAKA-RECOVER o gumaling na Covid 19 patients sa Soccsksargen region.

Ayon ito sa pinakahuling bulletin ng Dept of Health 12 kuing saan 10 ang iniulat nan aka-recover hanggang kagabi.

Sa 10 mga naka-recover, pito mula sa Sarangani province, dalawa taga North Cotabato at isa sa South Cotabato.

Sa ngayon, abot na sa 201 ang gumaling mula sa 323 pasyente na positibo sa Covid 19.

Samantala, dalawang bagong kaso naman ang naitala kagabi. Sila ay kapuwa taga South Cotabato at galing ng Maynila.

Sa Bangsamoro region, dalawa ang panibagong kaso ng Covid na naitala at nananatili ang Lanao del Sur at Marawi City ang may pinakamaraming kaso, ayon sa BARMM Ministry of Health.

-0-

LOCAL...

MAGPAPATUPAD ANG MARAWI CITY AT LANAO DEL SUR local government units at health offices ng selective o targetted lockdown bilang bahagi ng pagpigil sa pagdami pa ng mga kaso ng Covid 19 kasunod ng nakumpirmang local tranmission.

Sinabi ito ni Lanao del Sur provincial health chief Dr. Alinador Allen Minalang sa DXMS Radyo Bida.

Nauna rito, idineklara ng Lanao del Sur at Marawi City LGU na meron nang local transmission sa kanilang mga lugar.

Ito ay makaraang 21 mga residente ng Maraawi at Lanao ang nagpositibo sa Covid gayong wala naman silang anumang travel history at lalong hindi sila locally stranded individuals.

Si Dr. Minanlang ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida.

-0-

Local………………..

BILANG BAHAGI NG PREVENTIVE measures ng Maguindanao Electric Cooperative o Magelco, namigay si general manager Engr. Ashary Maongco ng face shields at face mask sa mga kawani ng kooperatiba kahapon.

Ayon kay Engr. Maongco, ang bawat isa sa 147 workforce ng Magelco ay nabigyan ng tig-dalawang face shields at dalawang box ng face masks na may kabu-uang laman na 50 piraso ng face masks.

Ang supply na ito sa mga kawani, ayon kay Engr. Maongco, ay tatagal ng tatlong buwan.

Itinuturing ni Maongco na modern day heroes ang mga kawani ng Magelco dahil trabaho pa din sila sa field sa kabila ng banta ng COVID-19 para sa kapakanan ng may 50 libong member-consumers.

-0-

Local……………………

ISINAGAWA KAHAPON ang surprise drug test sa lahat ng mga kawani na nagta-trabaho sa provincial capitol ng Maguindanao sa Buluan, Maguindanao.

Ipinag-utos ito ni Maguindanao Gov. Bai Mariam Mangudadatu bilang pagsunod sa Republic Act 9165 at pagtiyak na ang mga kawani ng provincial government ay hindi gumagamit ng ipinagbabawal na gamot.

Mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng PNP at Civil Security Unit upang matiyak na ang urine samples ng mga kawani ay talaga sa kanila at walang manipulation ng resulta.

Inaasahang ipapalabas ang resulta ng drug test sa lalong madaling panahon.

-0-

LOCAL…

NA-OSPITAL ANG 25 KATAO dahil sa kaso ng amoebiasis sa Barangay Nalin, Midsayap, North Cotabato.

Ayon kay Barangay Midwife Mylene Enturom, ang mga biktim ay kumukuha ng tubig mainum sa isang jetmatic o poso water pump.

Noong Biernes pa nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ang mga pasyente kaya agad silang dinala sa ospital.

Sinabi ni Enturom na ang poso ay malapit sa mga comfort rooms at sementeryo na posibleng dahilan ng contamination.

2 years old ang pinakabatang pasyente at ang pinakamatanda ay 46 years old.

Sa ngayon, ang ilan sa mga pasyente ay nakauwi na habang ang ilan ay nasa ospital pa.

-0-

Local…

Namahagi ng office supplies at hand sanitizers si Maguindanao Vice Governor Lester Sinsuat sa ilang eskwelahan sa lalawigan.

Kabilang sa beneficiary ang Kabuntalan Central Elementary School, Gayonga Central Elementary Shool at Talitay National High School.

Ayon kay Sinsuat, batid niya na limitado ang pondo ng karamihan ng mga eskwelahan kaya't naisipan niya kahit papano'y makadagdag sa pangangailangan ng mga guro sa panahon na nagpapatupad ng minimum health standards.

-0-

LOCAL...

Pinili ng 85 percent ng mga estudyante sa South Cotabato ang modular learning kumpara sa iba pang mga modalities o pamamaraan ng pagtuturo sa “new normal.”

Kinumpirma ito ni Deped South Cotabato Schools Division Superintendent Ruth Estacio.

Ayon kay Estacio, 15 percent lamang kasi ng mga magaaral sa lalawigan ang may kakakayan na mag-aral online. Ito ang dahilan kung bakit ayon kay Estacio abala na ngayon sa paghahanda ng mga module mga guro sa South Cotabato para sa pagsisimula ng klase sa August 24. Gagamit ang mga estudyante ng self-learning modules o SLM.

Mayroon itong mga aralin, activities, exercises at answer keys. Ang mga ito ayon kay Estacio ay malaking hamon sa kasipagan at katapatan na matuto ng mga estudyante at magtuturo na mga magulang. Sinabi ni Estacio na mahalaga sa modular learning ang time management dahil pagaaralan dito ang walong mga asignatura.

Kokolektahin naman ng mga guro ang mga module sa pagtatapos ng lingo. Binigyan diin ni Estacio na kailangan din ng mga magaaral sa modular class na magkaroon ng portfolios, tulad ng notebook at bondpapers para sulatan ng exercises, assessments at mga katanungan. Ang mga ito ayon kay Estacio ay kokoletahin naman kada grading period. Ang mga guro naman sa modular learning ay obligadong magsagawa ng periodic summative assessments.

Matatandaan na ni-realign ng Provincial School Board ng South Cotabato ang 5.4 million pesos na bahagi ng Special Education Fund o SEF nito para pambili ng 36 na digital mass duplicators. Gagamitin ang mga ito sa pagimprimta ng mga module na ipamimigay sa mga magaaral.

-0-

LOCAL...

Yellow Bus Line sa South Cotabato tiniyak ang pagsunod sa “No face shield, No ride” policy ng DOTr

Mariing ipatutupad ng Yellow Bus Line o YBL Incorporated ang ”No face shield, No ride” Policy. Tiniyak ito ni YBL Operations Manager Boy Par.

Sa katunayan ayon kay Par, nagsasagawa sila ngayon ng malawakang information dissemination hinggil sa pagamit ng face shield sa kanilang mga pasahero. Sinabi ni Par na ito ay bilang paghahanda na rin sa mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong sasakyan simula sa August 15.

Ipinahayag ito ni Par matapos kumpirmahin na nakatanggap na ang YBL ng kautusan na mandatory na pagsusuot ng faceshield mula sa DOTr. Pero tiniyak ni Par na bago pa man ito, mariin nang ipinatutupad sa mga Bus ng YBL ang COVID-19 Health Protocols. Ang mga ito ay ang paghuhugas ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at social distancing.

Nauna nang tiniyak ng grupo ng mga tricycle driver sa Koronadal City ang pagsunod “No face shield, No ride” policy.

-0-

LOCAL...

Malalaman pa kung isang kaso ng local transmission ang pagpostibo sa COVID-19 ng isang pasyente sa Koronadal City ngayong araw.

Nilinaw ito ni Koronadal City Acting Health Officer Dr. Edito Vego. Kasunod ito ayon kay Vego ng pagkalat ng impormasyon lalo na sa social media ng posibleng local transmission ng COVID-19 sa Koronadal. Sinabi ni Vego na wala pang magpapatunay ng local transmission ng COVID-19 sa lungsod, pero hindi rin binabalewala ng city health office na ito ay posible. Tiniyak din nito na ginagwa ng city health office ang lahat para mapigilan ang pagkalat ng virus.

Ito ay maliban pa sa pagbibigay ng technical assistance sa mga apektadong mamamayan. Iginiit din ni Vego na para maproteksyunan ang pasyente, pamilya nito at maging kanilang komunidad, hindi intension ng lokal na pamahalaan na idetalye ang ang mga pangyayari. Paliwanag nito, mas pinaairal kasi ng city health office ang karapatan sa privacy ng pasyente.

Kaugnay nito, ipinahayag ni Vego na mariin nilang kinokondena ang iresposableng pagbahagi ng impormsyon ng ilang mga indididual sa isang COVID-19 patient sa Koronadal. Nananawagan din si Vego sa publiko na iwasan ang mag-panic at maging mahinahon sa mga newsfeed na makikita sa social media.

-0-

LOCAL...

Minamadali na ng lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng relocation site sa labinlimang mga pamilya sa Koronadal City. Ang mga ito ay ang mga mamamayan na sinalanta ng baha sa Barangay San Isidro, sa lungsod noong July 27.

Sa ngayon ay nakipagugnayan na sa community leader sa resettlement site si San Isidro Barangay Chairman Lloyd Gabutin. Ito ay upang tuluyan nang mailipat sa Sitio Acub ang mga binahang pamilya. Ipinahayag ito ni City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC Action Officer Cyrus urbano. Ayon kay Urbano hindi na kasi ligtas ang pananatili ng mga mamamayang binaha sa kanilang lugar sa San Isidro.

Nabatid na bagama’t nakabalik na sa kanilang lugar ang mga binahang mamamayan marami pa rin sa mga ito ay nakikituloy muna ngayon sa kanilang mga anak Nauna nang hiniling ni Barangay Chairman Gabutin sa local government ang paglipat sa mga apektadong pamilya sa relocation site ng lungsod sa Sitio Acub sa kanilang lugar.

-0-

Sinimulan na ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang Photovoltaic System Installation training sa limampung mga mamamayan sa Sitio Blit, Barangay Ned, Lake Sebu, South Cotabato.

Ang mga sinanay ay kumakatawan sa bawat tahanan na lalagyan ng solar lights. Ayon kay TESA 12 Regional Director Rafael Abrogar II, magbibigay din ng dagdag na kabuhayan sa mga trainee ang photovoltaic system installation. Makatatanggap din ang mga ito ng 160 pesos na arawang allowance sa loob ng labinapat na araw. Nabigyan din ang mga ito ng kumpletong PV Sytem module na may solar panel, solar charge control, dalawang mga bombilyta, deep-cycle battery at wiring accessories.

Ayon naman sa 70 years old na si Mapalo Dudim, ikinatuwa nila ang nakatakdang paglagay ng linya ng kuryente sa kanilang lugar. Ang Blit ay pinakamalayong Sitio ng Ned. Maliban sa Project TALA ng TESA napili din ang nasabing Sitio bilang pilot area ng IPEACE o Indigenous Peoples Empowered as Agripreneurs Towards Collective End.

Ito ay isang flafship project ng Joint Task to the Local Communist Armed Conflict o JRTF-ELCAC sa region 12.

-0-

LOCAL...

Doble kayud na ang mga tauhan ng Central Mindanao Green Worker’s Association sa paggawa ng faceshields gamit ang kawayan sa Kidapawan City.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Nonoy Jaime na siyang tagapangisiwa ng samahan, sinabi nitong abot sa limang libong mga order ang kanilang natatanggap mula sa mga buyer nito sa loob lamang ng isang araw. Pero 150 na piraso lamang ng bamboo faceshiled ang kanilang kayang gawin sa isang araw dahil abot sa dalawangpung minuto kung saan mano-mano lamang ito sa paggawa kung saan kulang ito para suplyan ang kanilang customers hindi lamang sa North Cotabato kundi sa iba ang bansa.

Naglalaro naman sa 80 hanggang sa 95 pesos ang presyo ng isang bamboo made faceshield na mabibili sa kanilang pwesto sa Barangay Sudapin, Kidapawan City. VC- NONOY Ang tinig ni Nonoy Jaime na siyang tagapangisiwa ng nasabing negosyo.

Ayon kay Jaime, naisipan anya nila itong lokal na pagproduce ng faceshiled bilang tulong na rin sa pag-iwas sa COVID-19 lalo na ngayong nagbaba na ng kautusan ang DOTr na kailangan na ang paggamit nito sa lahat ng pasahero sa mga pampublikong sasakyan.

-0-

LOCAL...

Maraming mga taga Kidapawan City ang umalma sa nais isulong o inirekomenda ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Eduardo Año hinggil sa dapat pagsusuot ng facemask at faceshield sa loob lamang ng iisang bahay.

Para sa kanila, sabagal lamang ang pagsusuot ng facemask kahit nasa loob lamang ng bahay sa pag-iwas sa COVID-19 gayung magkakatabi naman sila pagtulog sa gabi. Ayon kay Alyas Anne, dapat ito’y ipatupad lamang sa mga pampublikong lugar kung saan nakakahalubilo ang ibang tao o hindi kapamilya na nagsasama sa loob ng isang bahay.

Tinawag namang impraktikal ni Alyas Yoyo yang paggamit pa ng facemask o facshield kung nasa loob lang ng bahay dapat anyang pag-aralan muna ito bago maging ganap na batas at ikonsidera ang nasa probinsya o malalayong barangay. Nais nila na bago ito ipatupad ay dapat munang pag-aralan ng maigi ng mga otoridad para sa kapakanan ng maraming mga mamamayan at maiwasan na rin ang local transmission case sa COVID-19. VC- REAKSYON Ang tinig ng ilang mga mamamayan sa Kidapawan City.

-0-

LOCAL...

Nasa walumpu’t siyam katao ang nasita ng Makilala PNP nitong nakalipas na dalawang buwan dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang minimum health standard ngayong may banta pa rin ng COVID-19.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni Makilala PNP Chief Police Major Arniel Melocotones, nasa 32 ang nasita na hindi nagsusuot ng facemask habang nasal abas, 52 mga menor de edad naman ang lumabag sa curfew hours habang limang mga nasa hustong gulang ang nasita sa pareho ring paglabag.

Samantala, sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad na ‘no barrier, no backriding policy’, nakapagtala naman ng 27 mga violators ang PNP simula nang ipatupad ito nitong August 01. Ayon kay Melocotones, ang mga nabanggit ay isinailalim sa community service, habang isasailalim naman sa quarantine ang magkakaroon ng mga succeeding offense ayon na rin sa nakasaad sa kanilang municipal ordinance.

Samantala, marami ring nasita ang PNP na hindi sumusunod sa social distancing lalo na sa mga pampublikong lugar at ang mga ito ay binibigyan lamang ng warning ng mga pulis.

-0-

LOCAL...

Dead on the spot ang van driver makaraang pagbabarilin ng di pa nakilalang suspek sa Poblacion, Pikit North Cotabato alas 10:00 ng umaga kahapon. Nakilala ang nasawi na si Magdaleno Gayola Dante, 43 anyos at nakatira rin sa nasabing lugar.

Batay sa ulat ng PNP, pinagbabaril ng suspek ang biktima habang nakatayo at naghihintay lamang ng kanyang pasahero. Nakuha mula sa crime scene ang limang bala ng caliber 45 pistol. Nagpapagaling na ngayon sa pagamutan ang 71 anyos na lalaki makaraang pagtatagain sa Purok 1A- Barangay Poblacion, President Roxas Cotabato alas 11:30 ng umaga kahapon.

Nakilala ang sugatang biktima na si Ismael Adillo Demerin, magsasaka na taga Purok 2 ng nasabing Barangay. Habang agad namang sumuko sa mga pulis ang suspek na si Rolando Toro Galvez, may asawa, 52 anyos at nakatira sa Purok 1. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga pulis sa President Roxas na mayroon umanong hindi pagkakaunawaan ang suspek at biktima dahilan para tagain ni Galvez si Demerin sa ulo gamit ang bolo.

Sa ngayon, nasa kustudiya na ng PNP ang suspek at nakatakdang sampahan ng karampatang kaso.

-0-

LOCAL...

Abot sa 37 karagdagang mga bahay o transitional shelters ang nai-turn over sa isang barangay sa Tulunan, Cotabato na matinding tinamaan ng lindol noong Oct 29, 2019.

Mismong si Cotabato Vice Governor Emmylou "Lala" Talino-Mendoza ang nanguna sa aktibidad kasama si Tulunan Municipal Mayor Reuel "Pip" Limbungan sa simpleng turn over ceremony at blessing ng naturang mga bahay sa Barangay Paraiso, Tulunan. Una ng nai-turn over ni Vice Gov Talino-Mendoza noong Marso 2020 ang abot sa 20 shelters sa nasabing barangay sa pamamagitan ng personal na kapasidad nito at sa pakikipagtulungan ng iba't-ibang sektor.

Simple ngunit malaking tulong na sa mga biktima ng lindol ang naturang mga kabahayan, ayon kay Mayor Limbungan. Sa pamamagitan nito ay makakapagsimulang muli ang mga pamilya sa Barangay Paraiso na nawalan ng bahay dahil sa malakas na lindol.

Kaugnay nito, pinasalamatan naman ni Barangay Paraiso Chairperson Regino Talingting si Vice Gov Mendoza ganundinang iba pang tumulong tulad ng Provincial Councilors League Cot Chapter, USM Kabacan Alumni Association, 602nd Brigade ng Phil Army, at iba pang mga donors mula sa Cotabato Province at Davao City. Mga materyal at labor naman ang iniambag ng bawat donor sa naturang proyekto.

-0-

-0-

NATIONAL NEWS………………….

Isinusulong na rin ng DOH ang pagsusuot ng face masks sa loob ng mga bahay habang hindi rin nila inirerekomenda ang pagbabawal sa paggamit ng rapid testing kits kahit na sinasabing hindi maaasahan ang resulta nito.

Ayon sa DOH, nararapat lamang ang pagsusuot ng face masks sa loob ng bahay sa mga pagkakataon na may miyembro ng pamilya na positibo sa COVID-19 ngunit ‘asymptomatic’ at kung may miyembro ng pamilya na kabilang sa ‘vulnerable population’ o madaling mahawahan ng sakit.

Kabilang sa mga ‘vulnerable citizen’ ang mga senior citizen, may mga nararamdamang sakit o kundisyong-medikal o mababa ang ‘immune system’.

Kasabay nito, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi kailangang i-ban ang rapid testing kits dahil may iba namang gamit ang mga ito.

-0-

Tuloy ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Agosto 24.

Pinanindigan ito kahapon ni Education Sec. Leonor Briones sa kabila ng pagtutol ng ilang grupo ng mga guro.

Pinuna ni Sec. Briones ang hakbang ng Teachers’ Dignity Coalition (TDC) na nag-lobby sa Kongreso para ipagpaliban ang pagbubukas ng klase.

Ayon sa kanya, walang basehan ang panawagan ng ilang mga guro.

BALITA EXPRESS ……………….

1. Nagtabi na ang Department of Health (DOH) ng inisyal na P2.4 bilyong pondo para sa pagbili ng mga bakuna kontra sa COVID-19 sa oras na matapos na ito at maging handa na sa paggamit.

2. OIL PRICE ROLLBACK SA ILANG PRODUKTO AT OIL PRICE HIKE NAMAN SA IBA PA ipatutupad ng mga oil companies simula ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya, may dagdag na 25 centavos ang kada litro ng gasolina, habang 20 centavos ang bawas sa kada litro ng diesel at 35 centavos ang bawas sa kada litro ng kerosene.

3. Tiniyak ni Pangulong Duterte na mananagot ang mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa korapsyon sa ahensya. Sa kaniyang pahayag kagabi, sinabi ng pangulo na yayariin niya ang mga tiwaling opisyal ng ahensya.

-0-

SPORTS …………….

Tuluyan nang nakansela ang prestihiyosong 2020 US Open Pool Championship na isa sa mga regular na major international tournaments na nilalahukan ng mga Pinoy cue masters.

Nagdesisyon ang pamunuan ng torneo na ipagpaliban na lamang ito sa taong ito dahil sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng coronavirus disease sa Amerika.

Nais ng mga organizers na unahin ang kapakanan at kaligtasan ng mga manlalaro at opisyales na magpapatakbo ng torneo.

Mahihirapan din ang mga players mula sa iba’t ibang panig ng mundo na regular na lumalahok sa US Open na makarating sa Amerika dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng health protocols.

Isa ang Pilipinas sa madalas na may pinakamaraming pool players sa delegasyon sa naturang annual event.

Lalahok sana sa torneo si dating World 9-Ball champion at two-time Southeast Asian Games gold medalist Carlo Biado kasama sina dating world champion Dennis Orcollo, Warren Kiamco, Roberto Gomez at legendary cue master Francisco “Django” Bustamante.

Sa kasaysayan ng US Open, dalawang beses nang nagkampeon ang Pinoy cue artist sa torneo.

Una noong 1994 nang pagharian ni veteran cue master Efren “Bata” Reyes ang 18th edition ng US Open.

Matagal ito bago masundan kung saan namayagpag si multiple Manila SEA Games gold winner Alex Pagulayan noong 2005 edition.