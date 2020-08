NDBC BIDA BALITA (Aug. 13, 2020)

HEADLINES:

1… DALAWANG health worker sa Cotabato City, positibo sa COVID-19; Contact tracing ginagawa, ayon kay CRMC chief Dr. Yambao.

2. No Movement Sunday, idineklara sa Cotabato City

3. POLICE Lieutenant colonel at isa pa na taga PNP-BARMM, positibo din sa COVID.

4. SEAFARER na taga Kidapawan City, nakatakdang umuwi sa Kidapawan matapos masugatan pagsabog sa Lebanon, ayon sa kanyang ina

5. Partisipasyon ng mga magulang at komunidad sa klase under “new normal” isinusulong ng DepEd-12.

6. PhilHealth officials na idinadawit sa corruption, hinamon ni House Deputy Speaker Villafuerte na pumirma ng bank secrecy waivers

7. BILANG NG MAY COVID-10 sa buong bansa, abot na sa 143,749

'ANG DETALYE NG MGA BALITA….

APAT NA PANIBAGONG KASO NG COVID-19 ang naitala ng Dept of Health sa Region 12.

Dalawa rito ay taga Cotabato City at tig-isa mula South Cotabato at Gen. Santos City.

Ayon sa DOH-12 bulletin, abot na ngayon sa 332 ang total COVID patients sa rehiyon at 114 dito ang active cases. May 214 pasyente naman ang naka-recover, kabilang na ang isang 4-month old baby girl na taga Cotabato City.

Kahapon, iniulat din ng DOH na merong 11 mga pasyente ang naka-recover. Dalawa sa mga ito ay taga North Cotabato, tatlo ang taga South Cotabato, lima ang taga Sultan Kudarat at isang taga Cotabato City.

SAMANTALA, ang dalawang bagong kaso sa Cotabato City ay naitala matapos ang halos 24 oras na nakaranas ng “zero” case ang Cotabato City.

Sinabi ni Cotabato City Mayor Cynthia Guiani-Sayadi na ang dalawa ay kapuwa mga health frontliner ng Cotabato Regional and Medical Center na isang lalaki at isang babae.

Sila ay hindi naman bumiyahe palabas ng lungsod at hindi sila direktang may contact sa mga COVID-19 patients sa ospital.

Ito daw ay palatandaan na hindi pa ligtas ang Cotabato City at ang virus ay naririyan lang sa pali-paligid.

Kaugnay nito, ideneklara ni Mayor Sayadi ang araw ng linggo, August 16 bilang NO MOVEMENT SUNDAY. Tanging mga health frontliners lang ang pwedeng lumabas.

Mga botika at pharmacy lang ang maaring magbukas sa linggo.

Sa panayam ngayong umaga ng DXMS Radyo Bida kay CRMC chief Dr. Helen Yambao sinabi nito na malalamnan ngayong araw kung may pagbabago sa admission ng ospital sa harap ng panibagong kaso ng Covid.

Sa ngayon, isinagawa na ang contact tracing sa mga taong nakasalamuha ng dalawang pasyente..

ABOT na sa 53 katao ang naging positibo sa COVID 19 sa lalawigan ng Maguindanao.

Sinabi ni IPHO Maguindanao Chief Dr. Elizabeth Abpi Samama na pinakahuling nadagdag sa talaan ay dalawang pulis na nakabase sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO-BAR sa Camp Pendatun sa Parang Maguindanao.

Ang dalawang police officers ay nasa stable condition naman at nasa isolation facility ngayon ng PNP, ayon kay SAmama sa panayam ng DXMS.

Naniniwala si Samama na posibleng nakuha ng dalawang pulis ang virus matapos na magpasukat ng uniporme sa isang sastre sa Iligan City.

Nadiskubre lamang nila ang sakit noong nakaraang araw matapos na sumailalam sa swab test sa Maguindanao Provincial Hospital.

Masuwerte namang nag-negatibo sa swab examination ang 40 pulis na kasabay nilang nagpasukat din ng uniporme sa tailoring shop sa lungsod ng Iligan.

Samantala hinihintay na lamang ang resulta ng test sa isang Marine General at Marine Major na nagpositibo sa Covid 19 noong July 27.

Ang dalawang marine officials ay una nang naiulat ng Bangsamoro Inter-Agency Task Force at kapwa nakabase sa Barangay Tugaig, Barira, Maguindanao.

DALAWANG mga kawani ng Maguindanao provincial capitol ang nagpositibo sa drug test na isinagawa sa utos ni Gov. Bai Mariam Sangki-Mangudadatu.

Hindi na kinilala ni Maguindanao provincial health chief Dr. Elizabeth Samama ang dalawang kawani o kung anong opisina sila nabibilang.

Hindi rin niya sinabi sa panayam kung ang mga ito ay regular, casual o contractual workers.

Ayon kay Samama, nasa desisyon na ni Gov. Mangudadatu kung ano ang magiging kapalaran ng dalawa.

Arestado ang isang teenager na babae sa isinagawang drug-buy bust operation ng Cotabato City Police Station 3, pasado alas dos ng hapon sa Parang Road Barangay Rosary Heights 2 Cotabato City.

Kinilala ni City Police Station 3 Commander Police Major Theng Bacal ang suspek sa alias na Susan at taga Poblacion 4 Cotabato City.

Sa report mula sa PNP nakabili ng isang pakete ng pinaghihinalaang shabu ang isang poseur buyer sa suspek na nagkakahalaga ng 1,500 pesos.

Nabawi naman mula sa suspek ang isang 500 pesos na buy-bustmoney na ginamit sa operasyon.

Isa Sugatan, dalawa nakaligtas sa Pananambang sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao kahapon.

Maswerteng nakaligtas sa pananambang ang tatlong lalaki ng Sultan Kudarat, Maguindanao dakung alas tres ng hapon kahapon.

Kinilala ng Sultan Kudarat MPS Chief, Police Major Julhamin Asdani ang sugatang Biktima nasi Jupiter Utto Salih habang hindi na kinilala sa report ang dalawang nakaligtas matapos na tumakbo ang mga ito matapos ang krimen.

Sa report ng Sultan Kudarat PNP, binabaybay ng mga biktima ang National Highway patungong Pigkawayan ng pagsapit ng mga ito sa Barangay Pigkalagan ay bigla silang pinagbabaril ng hindi pa nakilalang na mga suspek.

Nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa naturang insidente

Kakulangan ng standard materials ang dahilan kung bakit pinapayagan pa rin ng pulisiya ang pagamit ng improvised na harang ng motorcycle riders sa General Santos City.

Ito ang ipinahayag ni Gensan PNP Highway Patrol Group o HPG Chief Captain Elmo Flores. Ayon kay Flores basta hindi malakagay sa kompromiso ang kaligtasan ng mga sumakasay ng motorsiklo papayagan nila ang improvised barrier. Ipinunto nito ang pagamit ng transparent cellophane na inilagay sa improvised frame na ang taas ay depende sa klase ng motorsiklo.

Pero nilinaw ni Flores na pinapayuhan pa rin nila ang mga motorista na hangga’t maari ay gumamit prototypes na aprubdo ng national government para sa mga harang. Layon nito na mapigilan ang pagkalat ng pinangangambahang coronavirus disease 2019 o COVID-19.

Sinabi ni Flores na kung magiging available na, irerekomenda nila ang pagamit ng backpack type na harang para sa kaligtasan ng mga motorista. Dinagdag din nito na pwede ring gamitin ng mga motorcycle rider ang prototype na dinivelop ni Bohol Governor Arthur Yap.

Gumagamit ito ng steel frame na ikinakabit sa gitnang bahagi ng motorsiklo na nilagyan ng plexiglass o plastic.

Ayon kay Flores sinimulan na kasi ng HPG sa Gensan ang panghuhuli sa mga motorista na hindi tumalima sa health protocol. Sa katunayan ayon kay Flores abot na sa mahigit tatlumpung mga motorcycle rider ang nabigyan nila ng citation ticket dahil sa paglabag sa social distancing ordinance .

Ang mga lumabag sa nasabing ordinansa maaring pagmultahin ng dalawang libong piso o tatlong araw na community service.

Nakakumpisa ng mahigit 130 liters ng tingi-tinging gasolina ang municipal licensing office kasama ang PNP at Bureau of Fire Protection sa T’boli, South Cotabato. Ito ay kaugnay sa operasyon baklas na pinangunahan ni T’boli Licensing Office Chief Maricar Sollesta. Ayon kay Sollesta, matagal na nilang binalaan ang mga nagbebenta ng gasolina sa bote .

Ito ay upang makaiwas sa peligrong dala nito tulad ng sunog at posibleng pagsabog. Binigyan diin ni Sollesta na mariin ding ipinagbabawal ang paglalagay ng mga ibinebentang gasolina sa mga plastic bottle, jugs at iba pang kahalintulad na container. Ipinaliwang din nito na ang maling pagimbak ng gasolina ay maaring maging sanhi ng sunog,at kasiraan sa kapaligiran. Sinabi nito na mapanganib din sa kalusugan ang paglanghap ng gasoline fumes.

Nanawagan din ni Sollesta sa mga mamamayan na huwag nang tangkilin ang mga nagbebenta ng tingi-tinging gasolina. Payo nito sa publiko magpagasolina lamang sa mga otorisadong dealer. Ito ay upang matiyak din ang kalidad ng gasolina at masawata ang illegal na bentahan nito.

Gumagamnit ngayon pansamantala ng rapid anti-body screening para sa pagsuri ng mga suspected na kaso ng COVID-19 ang lokal na pamahalaan ng General Santos City.

Paliwanag ni Gensan Mayor Ronnel Rivera ito ay dahil sa limitado ngayon Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction o RT-PCR testing. Sinabi ni Rivera na sinisikap pa kasi ng lokal na pamahalaan na makabili ng mahigit pitong libong rapid test kits. Ito ay upang matiyak ang tuloy tuloy na screening sa mga locally stranded inviduals o LSIs, overseas Filipino workers at iba pang mga mamamayan sa lungsod.

Kinumpirma ni Rivera na dahil sa kakulangan ng test cartridges para sa GeneXpert Xpress Machine, limitado din ang RT-PCR testing sa St. Elizabeth Hospital. Nagsimula ito dalawang lingo na ang nakakaraan dahil sa unti tunting pagkaubos ng 420 na mga cartridge na bigay ng Department of Health. Ang mga ito kasi ay ginamit di ng Gensan LGU at karatig lalawigan ng Sarangani bilang pagsunod sa zoning set up ng DOH. Ipinahayag din ni Rivera na nagpapahirap din sa pagbili ng cartridges ng LGU ang kawalan ng supplier.

Dinagdag din nito na hinihintay pa ng lokal na pamahalaan ang delivery ng cartridges ng DOH at National Task Force against COVID-19. Sa ngayon ayon kay Rivera tanging magagawa lamang ng city health office ay ipadala ang swab sample sa Gensan sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa South Cotabato naman, hiniling na rin ni Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa DOH na lalawigan na mismo ang bumili ng cartridges para sa COVID-19 testing.

Ito ay upang matugunan din ang kakulangan nito ngayon sa lalawigan.

Nagbigay na ng paunang tulong na food packs sa mga pamilyang nasiraan ng mga bahay dahil sa malakas na hangin at ulan kamakalawa ang lokal na pamahalaan ng Surallah, South Cotabato. Sinabayan din ito ng pagulan ng yelo na nagdulot din ng perwisyo sa mga mamamayan.

Kinumpirma ito ni Surallah Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Action Officer Leonardo Ballon. Sinabi ni Ballon na anim sa mga nasirang bahay na gawa sa light materials ay nasa Barangay Dajay at isa sa karatig na barangay ng Libertad.

Karamihan sa mga ito ayon kay Ballon ay partially damage habang ang iba naman ay totally damage. Pero nilinaw nito na sa ngayon ay naghihintay pa sila ng opisyal na report mula sa mga apektadong mga barangay. Ito ay upang matukoy ang dagdag na tulong na ibibigay sa apektadong mga mamamayan.

Maliban sa mga guro tinututukan din ng Deped 12 ang pagpapaigting ng partisipasyon ng mga magulang sa new normal na pagsisimula ng klase sa August 24.

Ipinahayag ito ni Deped 12 Curriculum and Learning Management Division Chief Gilbert Barrera. Sinabi ni Barrera na kabilang sa mga ginawang paghahanda ng Deped sa new normal ang pagsasanay sa mga magulang para maging home learning facilitators.

Ayon kay Barrera ngayong walang face to face learning, mas mahalaga ang papel ng mga magulang sa pagaaral ng kanilang mga anak. Dinagdag din ni Barrera na maliban sa mga magulang mahalaga din ang tulong ng komunidad sa pagaaral ng mga bata sa new normal. Isa din ito sa kanilang pinaghahandaan ngayon ayon kay Barrera.

Paliwanag ni Barrera marami kasing mga magulang na kailangan ding magtrabaho kaya hirap ding matutukan ang pagaaral ng kanilang mga anak. Kaya ayon kay Rivera kailangan dito ang tulong ng komunidad. Sinabi ito ni Rivera matapos kumpirmahin na walang face to face instruction na mangyayari sa pasukan.

Ito ay bilang pagsunod naman sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte hangga’t wala pang bakuna laban sa COVID-19. Voice Clip…Si Deped 12 Curriculum and Learning Management Chief Gilbert Barrera

Hinihiling ngayon ng Office of the Provincial Veterinarian ang kooperasyon ng Barangay officials lalo na ng mga mamamayan upang hindi na mas lumawak pa ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa ibang lugar sa Cotabato Province.

Ito’y makaraang lumabas sa imbestigasyon ng tanggapan na ang kontaminasyon ng sakit ay galing pa rin sa panindang chorizo na mula sa Davao City na nakapasok sa bayan ng Arakan nang maipuslit ito sa Barangay Katipunan.

Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia, patuloy ang kanilang isinasagawang culling activity kung saan umabot na sa higit isang libo ang kanilang nadepopulate at tinatayang nasa 6.6 Million pesos na ang danyos na naidulot ng ASF sa buong probinsya na kinabibilangan ng tatlong mga bayan.

Inaalam na rin ngayon ng tanggapan kung papaano nakapasok ang karne ng baboy sa bayan ng President Roxas mula sa Magpet na sinasabing dahilan kung bakit nakapasok ito sa bayan. Panawagan naman ni Suropia sa publiko na huwag na lamang katayin at ibenta ang mga baboy na mula sa ASF infected areas upang maiwasan ang pagkalat ng sakit lalo sa mga katabing lugar.

Agad ding makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan kung makitaan ng sakit ang kanilang baboy upang agad na mavalidate upang maisailalim sa blood testing at upang malaman ng maaga.

Mas pinalalakas pa ngayon ng Rural Health Unit sa Makilala, North Cotabato ang kanilang kampanya o pagbibigay ng dagdag na kaalaman hinggil sa suicide prevention sa bayan.

Ito’y makaraang makapagtala na ng walong kaso ng pagpapakamatay ang bayan mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Sinabi sa Radyo BIDA ni Mental Health Coordinator Sunnyvhie Saniel, ang barangay Malasila ang may pinakamaraming kaso kung saan mayroong lima, tig-iisa naman sa Barangay Luayon, Saguing at ang pinahuling kaso ay mula sa Barangay Poblacion.

Kadalasan sa mga nagpapatiwakal ay mga lalaki at ang dahilan ayon kay Saniel ay depression, mental disorder, family problem at pagkasawi sa pag-ibig. Kaugnay nito, naglunsad na rin sila ng mental health activity katuwang ang Integrated Provincial Health Office upang maiwasan at hindi na madagdagana ang bilang at sa layuning mabigyan ng professional help at gamot.

Bukod dito, nagbibigay din sila ng Information Education Campaig at Mental Health Forum kung saan nakalagay ang kanilang hotline number kung sakaling may kailangan ng payo at upang hindi na humantong pa sa pagpapakamatay. Nagsasagawa din sila ng physiological first aid at counseling sa mga pamilya ng biktima. Tiniyak naman ni Saniel na magpapatuloy ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa suicide incident sa harap ng pandemya.

Masayang tinanggap ng mga mangingisda mula sa Makilala, Cotabato Province ang mga similya ng tilapia na mula sa Department of Agriculture - Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (DA-BFAR).

Abot sa 60,000 na tipalia fingerlings ang ibinahagi sa isinagawa sa Makilala Municipal Agricultural Services Office para sa 120 na mga tinukoy na benepisyaryo kung saan sampu dito ay mula sa sector ng kababaihan, tatlumpu mula sa programa sa ELCAC-RCSP at walumpu naman para sa mga walk in client mula sa ibat-ibang barangay ng bayan.

Nakatanggap ng limang daan na fingerlings ang bawat benepisyaryo kung saan ito ay malaking tulong na para sa mga mangingisda mula sa bayan na lubos naapektuhan ng kalamidad. Ipinaabot naman ni Makilala Mayor Armando Quibod ang kanyang pasasalamt sa DA dahil sa tulong na ibinigay para sa kanyang mga nasasakupan lalo na sa mga fisherfolk.

Paalala nito sa mga benepisyaryo na ayusin at palaguin ang ibinigay sa kanila upang makatulong sa pang-araw araw na pamumuhay.

Isang taga Kidapawan City ang kabilang sa libo-libong nasugatan matapos maitala ang pagsabog sa Beirut, Lebanon nitong August 04. Ekslusibon namang nakapanayam ng Radyo BIDA ang ina ni Cherrylyn Crisostomo Yson na si Nelfa Ablal na taga Barangay Pobalcion.

Kuwento niya, naghahanda anya ng kanilang hapunan ang kanyang anak sa kusina nang marinig ang malakas na pagsabog at ang malakas na pag-uga ng lupa kung saan nagtamo din ito ng sugat sa ibat-ibang bahagi ng kanyang katawan dahil malapit lamang sa kanilang tinutuluyan kung saan nangyari ang nasabing pagsabog.

agad na nakipag-ugnayan si Nanay Yson sa tanggapan ng OWWA at City Government upang agad na mapauwi ang kanyang sugatang anak.

Nakatakdang umuwi sa Pilipinas si Cherrylyn ngayong August 17 at sa Gensan na lamang susunduin para sa lungsod na magpagaling at tiniyak naman na masusunod ang minimum health protocols sa pag-iwas sa virus. Noong May 14, 2020 nang lumuwas sa bansa ang kanyang anak upang magtrabaho bilang chef sa barko pero nahinto ang kanilang biyahe dahil na rin sa epekto ng COVID-19. VC- NANAY Ang tinig ni Nelfa Albal, ina ni Cherrylyn na nasa Lebanon.

Sa ngayon, inihayag nito na nasa stable na ang kondisyon ni Cherrylyn sa bansang Lebanon.

-0-

Dead-on-arrival sa pagamutan ang isang drug suspek matapos manlaban sa ikinasang drug buy-bust operation ng mga pulis pasado alas 11:00 ng umaga kahapon sa Sitio Condring, Barangay Marbel, Matalam, North Cotabato.

Kinilala ni Matalam PNP Chief Police Captain Junrel Amotan ang napatay na suspek na si Nasser Alilaya Badsigan “Alias Kadturan Badsigan”, 45-anyos na taga Sitio Kisupit ng nasabing Barangay.

Ayon sa ulat ng PNP, habang isinasagawa ang bentahan ng droga sa pagitan ng police asset at ng suspek, natunugan umano ni Badsingan na pulis ang kanyang katransakyon kaya bumunot ito ng baril na nagresulta ng palitan ng putok pero naunang tinamaan ang suspek. Narekober naman sa kanya ang isang sachet ng pinaniniwalaang shabu at ang buy bust money.

Naisugod pa sa pagamutan si Badsingan pero ideneklara itong patay ng mga doktor matapos matamo ang multiple gunshot wound sa dibdib at ulo. Narekober naman ng SOCO ang sa crime scene isang Uzi Pistol na may magazine at isang live ammunition ng 9mm, dalawang fired cartridge case ng 9mm, apat na mga fired cartridge case ng 5.56mm habang na-impound na rin sa PNP ang ginamit nitong motorsiklo.

Maliban sa mga nakuhang ebidensya, narekober din ng mga pulis sa bulsa ng suspek ang lima pang piraso ng hinihinalang shabu. Nabatid na si Badsingan ay nasa number 6 sa drug watch list ng Matalam PNP.

HINAMON NI HOUSE Deputy Speaker Luis Raymund Villafuerte ang lahat ng mga opisyal ng PhilHelath na idinadawit sa anomalya na pumirma ng waiver para masuri ang kanilang bank accounts at bank transactions.

Sa pagdinig ng Kongreso sa usapin ng katiwalian sa PhilHealth, sinabi ni Villanueva na siya at ang buong Kongreso ay naniniwala na inosente ang mga PhilHealth officials maliban kung sila ay mapapatunayan ng korte na talagang nagkasala.

Pero, sinabi ni Villafuerte na mas mabuting payagan ang Ant-Money Laundering Council o AMLC na alamin ang kanilang bank transactions kung sila ay inosente sa alegasyon.

Pumayag ang mga PhilHealth officials na nasa hearing kahapon at handa silang ipagkita ang kanilang bank records.

Pero, wala pang sagot si PhilHealth president Ricardo Morales. Si Senior Vice President for Legal Sector Atty. Rodolfo del Rosario Jr ay umalis sa hearing dahil tumaas ang blood pressure at si Executive Vice President Arnel De Jesus ay umalis din para palitan ang battery ng kanyang pacemaker.

Nasa mahigit 4,400 ang nadagdag sa bilang ng mga tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa DOH, umabot na sa 143,749 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 72,348 ang aktibong kaso.

Sinabi ng DOH na 4,444 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa kahapon.

Nadagdagan pa ng 111 ang bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Dahil ditto, meron nang 2,732 ang confirmed COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya.

pa ng 111 ang bilang ng mga pulis na tinamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Dahil ditto, meron nang 2,732 ang confirmed COVID-19 cases sa hanay ng pambansang pulisya.



Traditional medicine na ginagamit sa China bilang panggamot sa COVID-19, inaprubahan ng FDA sa Pilipinas

medicine na ginagamit sa China bilang panggamot sa COVID-19, inaprubahan ng FDA sa Pilipinas



ILANG MGA SENADOR SA BANSA, hiniling ang postponement Aug. 24 class opening.

SA BANSA, hiniling ang postponement Aug. 24 class opening.



ABOT NA SA 136,509 distressed OFWs ang napauwi ng pamahalaan sa kani-kanilang mga lalawigan, ayon sa Dept of Labor.

NA SA 136,509 distressed OFWs ang napauwi ng pamahalaan sa kani-kanilang mga lalawigan, ayon sa Dept of Labor.



Face masks at face shields, dapat ibigay ng mga employer o kumpanya sa kanilang mga manggagawa, ayon kay Labor Sec. Silvestre Bello.

at face shields, dapat ibigay ng mga employer o kumpanya sa kanilang mga manggagawa, ayon kay Labor Sec. Silvestre Bello.



Maliban sa pagpuntirya sa tiket sa 2021 Olympic Games sa Tokyo, Japan sa Hulyo ay plano rin ni Pinay lady weightlifter Hidilyn Diaz na lumahok sa 2021 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa Nobyembre.

At ang susi para makakuha ng gintong medalya sa Olympic Games o SEA Games ay sapat na preparasyon.

Hindi pwedeng manalo lang sa Olympics nang walang preparasyon, ni Diaz, ang gold medalist noong 2019 Philippine SEA Games.

Para masikwat ang Olympic berth sa 2021 Tokyo Olympics ay kailangan lamang ni Diaz, pang-lima sa rankings para sa 55-kilogram category, na lumahok sa isang Olympic qualifier.

Nauna nang nakapagbulsa ng Olympic ticket sina pole vaulter Enest John Obiena, gymnast Carlos Edriel Yulo at boxers Eumir Felix Marcial at Irish Magno.

MAYROON PANG 42 mga Overseas Filipino na kinapitan ng COVID-19.

Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, ang panibagong mga kaso ng COVID 19 ay nagmula sa Asia Pacific at Middle East.



Sa ngayon ay umakyat na sa nine thousand, 816 ang kabuang bilang ng mga nahawa sa deadly virus.

Pero good news naman dahil may 12 pang gumaling na mga Pinoy abroad kaya nasa mahigit limang libo na ang total recoveries.

Gayunman, may bagong 13 mga namatay na nagmula sa Middle East.

Samantala, mahigit 2, 300 pang mga overseas Filipino ang sumasailalim pa sa gamutan mula sa bahagi ng Middle East at Africa.