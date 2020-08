NDBC BIDA BALITA (Aug. 15, 2020)

HEADLINES:

1. APAT NA MGA guro sa Isulan, Sultan Kudarat, nagpositibo sa Covid at posibleng nahawa sa kapuwa guro na nasawi na

2. DALAWANG HEALTH WORKER SA Cotabato City, nagpositibo sa Covid-19

3. Cotabato City Mayor Cynthia Sayadi, nanawagan sa lahat ng pumapasok sa lungsod na igalang at sundin ang health protocols, kung hindi sila ay ipakululong.

4. Lahat ng COVID-19 positive cases sa Carmen, North Cotabato, gumaling na sa sakit – ayon kay Mayor Moises Arendain

5. African Swine Fever o ASF, nakapasok na rin sa Kidapawan City – ayon kay DA Regional Director Mangelen

6. Ilang teacher ng DepEd sariling sikap na, marami sa kanila nagsolicit pambili ng bond paper na gagamitin sa printing ng learning modules

7. IMPLEMENTATION NG “No faceshield, no face masks no ride” policy ipatutupad na simula ngayon sa public transport sa buong bansa.

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

Local………………..

APAT NA MGA GURO sa Isulan, Sultan Kudarat ang nagpositibo sa coronavirus at naka-isolate ngayon ha bang halos 60 ang naka self-quarantine makaraang magkaroon ng close contact sa isang teacher na positibo sa Covid at namatay.

Pati ang mister, mga anak, kapamilya, kaibigan at kapuwa teacher ng 61 year old na sumakabilang buhay na guro ay naka-quarantine na din.

Ang teacher na nakatakdang magretiro ngayong taon ay dumalo pa sa kasal noong sabado at nagsimba din noong linggo bago siya isinugod ng kanyang mister sa ospital.

Ang mister ay school principal sa Bagumbayan, Sultan Kudarat na nagpa-swab na din matapos magpositibo ang isa sa dalawang mga anak, isang pharmacist ng government hospital at ang isa ay nurse ng pribadong ospital.

Na-cremate na ang kanyang mga labi ng pumanaw na lady teacher, ayon kay Isulan Mayor Maritess Pallasigue.

Walo na ang confirmed case sa Isulan, kabilang ang pumanaw na teacher. Ang lima sa pitong positive patients ay naka-recover na habang ang dalawa ay naka-isolate pa pero stable ang condition.

Sa ngayon, tatlo na ang namatay sa Sultan Kudarat dahil sa COVID-19. Isa taga Tacurong City habang ang pangalawa ay taga Lambayong, Sultan Kudarat.

-0-

Local…

DALAWANG MGA HEALTH worker ng Cotabato Regional and Medical Center at walong iba pa ang pinakabagong nabiktima ng Covid 19 sa Region 12.

Dahil ditto, abot na ngayon sa 349 ang total confirmed cases sa Soccsksargen.

Sa 10 bagong kaso, apat mula Sultan Kudarat, dalawa sa Sarangani, dalawa sa Ctoabato City at tig-isa sa South Cotabato and North Cotabato.

Samantala, apat naman na mga pasyante ang naka-recover. Tatlo sa kanila ay taga Sultan Kudarat at isa ang taga South Cotabato.

-0-

LOCAL…

HINILING NI COTABATO CITY MAYOR Cynthia Guiani-Sayadi sa lahat ng mga pumapaok sa lungsod na sundin at igalang ang ipinatutupad na health protocols kontra Covid-19.

Layunin nito na maiwasan ang local transmission.

Aniya, ang CoTabato City ang may pinakamababang bilang ng confirmed Covid-19 cases sa buong Soccsksargen region at maituturing na low risk.

Pero, hindi aniya ito dahilan para mag relax. Dapat aniya ay panatilihin ng lahat ang basic health protocols, lalo na ng mga pumapasok sa lungsod.

-0-

Local………………..

NAGMAMADALI NGAYON ANG MGA TEACHER na maka-imprinta ng learning modules ng kanilang mga estudyante dahil palapit na ang class opening.

Buti na lang at iniurong mula August 24 hanggang Oct. 5 ang pagbubukas ng klase ngayong taon.

Pero, pahirapan ang bagay na ito sa panig ng mga teacher. Marami sa kanila ang napilitang mag-solicit sa mga kaibigan at kakilala para pambili ng bond paper, ink ng printer at plastic o paper folder na gagamitin sa paggawa ng learning modules.

Isa sa mga teacher na tumangging magpakilala ay nakapanayam ng DXMS Radyo Bida.

SAMANTALA, nagpahayag ng kalungkutan si North Cotabato Gov. Nancy Catamco matapos iparating sa kanya ng mga guro sa Midsayap na nahihiya na silang mag-solicit.

Nangako si Catamco na gawan ng paraan paano matulungan ang mga guro sa problem anila sa printing ng learning modules.

-0-

local...

LIMA KATAO ang inaresto ng Phil. Drug Enforcement Agency sa Bangsamoro Region at nakumpiska ang mahigit sa 13 milyong pisong halaga ng shabu.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin ang mga nadakip sa drug buy bust operation na sina Charly Talib, RAdal Jadin Naming, Aljun Saribon, Albasir Bakundo and Michael Gamuranao, pawang taga-Malabang, Lanao del Sur.

Kasama ang Philippine Marines at Malabang PNP, isinagawa ng PDEA ang drug buy bust kung saan nakumpiska ang dalawang kilo ng shabu.

Nakapiit na ngayon sa lock up cell ang mga suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 99165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000.

Sa Cotabato City, lima rin ang inaresto ng PDEA at nabuwag ang drug den sa Purok Krislam, Almonte Extension, Barangay Poblacion 2 sa lungsod.

-0-

LOCAL..

TATLONG LUGAR SA BANGSAMORO REGION ang lumampas sa target children na nabakunahan sa isinagawang “Sabayang Patak Kontra Polio.”

Pero, hindi naabot ng Ministry of Health o MOH-BARMM ang 100 percent sa buong target na accomplishment sa buong rehiyon at nakapagtala lang ito ng 95.7 percent ng 839,676 eligible target children.

Ang nabakunahan lang sa buong BARMM ay 803,516 children.

Marawi City ang may pinakamataas na accomplishment dahil nabakunahan nito ang mahigit 24,000 na mga bata gayong ang target number lang nila ay 23,700 o 104.5 percent.

Sumunod ang Lanao del Sur na may 103.5 percent accomplishment at Maguindanao na may 101.4 percent.

Sa Maguindanao, sinabi ni IPHO chief Dr. Elizabeth Samama na tuloy pa din ang bakuha kontra polio upang mapagsilbihan ang lahat ng mga kabataan.

Katuwang ng BARMM sa programang ito ang United Nations.

-0-

lcoal...

Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng isang bagkay ng lalaking natagpuan sa isang maisan hapon sa Barangay Ambolodto, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Ayon kay Datu Odin Sinsuat Deputy Chief of Police Lt. LT. Guisette Tamayo, nakatanggap ng tawag ang kanilang himpilan kaugnay sa pagkakatagpo ng bangkay sa isang liblib na lugar sa Datu Odin Sinsuat.

Naabutan ng mga otoridad sa lugar ang isang bangkay na maraming sugat sa katawan sa pinaghihinalaang pinahirapan muna bago pinaslang.

Ang nasabing biktima ay tinatayang nasa edad na 20-30 years old , maliit ang pangangatawan , may suot na itim na tshirt, pulang jacket, jagger pants na color gray.

-0-

local...

Mula sa Magpet, Arakan, President Roxas ngayon ay nakaabot na sa Kidapawan City ang kaso ng African Swine Fever o ASF. Ito ang kinumpirma sa Radyo BIDA ni Department of Agriculture Regional Director Arlan Mangelen.

Ayon kay Mangelen, naitalang ang unang kaso ng ASF sa Barangay Linangkob, Kidapawan City kung saan nagpositibo ang isa sa mga blood sample na kinuha sa mga alagang baboy sa lugar. Agad namang ipatutupad ang “5 7 10 protocols” o psagsasailalim sa culling activity sa mga baboy na malapit sa ASF infected area na sinasabing mula sa mga lugar na may kumpirmadong kaso at posibleng ang pagbili ng chorizo.

Kung kaya’t panawagan naman ni Mangelen na makipagtulungan ang publiko upang hindi na lumawak pa ang epekto nito.

Nakatakda namang isailalim sa culling activity ang nasa humigit kumulang sa 300 na mga baboy.

-0-

local...

Nasa kabuuang apatnaput siyam na ang kaso ng COVID-19 sa buong North Cotabato batay sa pinakahuling tala ng DOH- 12 kagabi.

Ayon kay EOC Manager Board Member Philbert Malaluan, ang pinakahuling pasyente ay isanh 82 years old na lalaki mula sa bayan ng Pikit. Walang travel history ang pasyente at inaalam na rin kung may nakasalamuhang COVID- 19 patient. Noong August 11 nang magkaroon ng ubo, lagnat at hirap sa paghinga dahilan para maadmit sa isang ospital sa bayan ng Pikit. Pero inilipat ito sa kapareho ring araw sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City.

Isinasagawa na ngayon ang contact tracing sa mga nakasalamuha ng pasyente kabilang ang kanyang kapamilya at kapitbahay pero nilinaw nitong wala namang sintomas ang lahat. Ikinokonsidera naman ngayon ang focus containment sa lugar habang patuloy pang inaalam kung saan nakuha ng pasyente ang virus.

-0-

local...

Hanggat wala pang ganap na bakuna ang coronavirus disease, nananatili ang pangamba ng karamihan sa mga public school teacher sa lalawigan, kahit na iniurong na ng Department of Education ang pormal na pagsisimula ng klase sa October 05.

Ito’y kasunod ng iniulat na isang guro sa Isulan, Sultan Kudarat ang nasawi dahil sa COVID-19, kaya’t may takot ngayon ang mga gurong magiging frontliners sa paghahatid ng mga modules lalo na sa mga malalayong komunidad.

Kung tatanungin ang senior high school teacher na si Crishel Ian Moron ng Tulunan National High School, sampung taon na sa serbisyo, totoong may takot ito, pero dahil sa sinumpaang tungkulin ay mas pipiliin pa rin ang maihatid ang mga modules sa mga mag-aaral.

Ito rin ang saloobin ng isang Master Teacher na si Dr. Melvin Carumba, labin-limang taon nang nagtuturo.

Aniya, kahit posibleng may mangyayaring transmission ng virus sa kabila ng modular instruction, mas magiging maingat aniya sila lalo pa’t ilang mga magulang at mag-aaral ang kanilang makakasalamuha sa paghahatid ng modules.

Samantala, iba-iba naman ang reaksyon ng mga guro nang inanunsyo ang pag-urong ng klase sa October 05, mismong araw ng tinaguriang ‘World Teachers’ Day’. Ilan ay natuwa habang mayroon din nanghihinayang.

-0-

local...

Tig-sasampung libong pisong piyansa ang inilagak ng dalawang dating mga konsehal ng Matalam, North Cotabato para sa kanilang pansamantalang kalayaan sa dahil sa kasong cyber libel na isinampa laban sa kanila ni Matalam Mayr Oscar Valdevieso. Si dating municipal councilor Josie Jadulco ay may two counts cyber liber habang isa naman kay dating municipal councilor Christopher Barraca.

Matapos kasing matanggap ang warrant of arrest ay kusang sumuko ang dalawa kasama ang iba pa sa himpilan ng Matalam PNP at pinroseso ang kanilang bailbond.

Nabatid na nag-ugat ang kaso ng dalawa nitong May 2019 midterm election kung saan ay inakusahan sila ni nooy mayoralty candidate Oscar Valdevieso ng paninirang puri gamit ang social media.

Sa ngayon ay wala pang pahayag si Mayor Valdevieso hinggil dito.

-0-

local...

Ginagawa ng lokal na pamahalaan ng General Santos ang lahat para masunod ang requirements ng Department of Health upang magamit ma ang COVID-19 testing laboratory sa lungsod. Tiniyak ito ni Gensan Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases Deputy Chief Dr. Ryan Aplicador.

Ayon kay Aplicador hinihintay na lamang nila ang pagdating mga consultant at supplier mula kalakhang Maynila. Ito ay upang maitama ang mga discrepancy sa bagong install na modular molecular laboratory. Paliwanag ni Aplicador kailangan kasing matapos kaagad ang pinakamahirap na ikalawang level ng accreditation process.

Ito ay ang paglalagay ng fully-functional na level 2 laboratory. Kinomoisyon ng Gensan LGU na mag-install sa 15 million pesos na COVID-19 testing laboratory ang kompanya na may accreditation mula sa DOH at Research Institute for Tropical Medicine o RITM.

Matatagpuan ito sa government hospital na Dr. Jorge P. Royeca Hospital o DJPRH. Kinumpirma ni Aplicador na nakumpleto na nila ang ikatlong stage ng accreditation. Ito ay ang operational at safety training ng medical technologists at iba pang personnel sa Southern Philippine Medical Center o SPMC sa Davao City.

Tiniyak ni Aplicador na kapag na-install na ang laboratoryo, agad itong isasailalim sa calibration at proficiency testing na ikaapat na level ng accreditation process. Ang fourt at final stage naman ayon kay Aplicador ay ang actual na COVID-19 testing.

Ang Gensan ay mayroon ngayong isang COVID-19 testing laboratory na gumagamit ng GeneExpert Machine sa St.Elizabeth Hospital.

Ngunit dahil sa kakulangan ng cartridges, dinadala muna ng Gensan City Health office ang swab samples na kanilang makokolekta sa SPMC.

-0-

local...

Pinaaga ng pamahalaang panlalawigan ang strict boarder control sa mga boundary ng South Cotabato na ipatutupad pa sana sa August 16.

Paliwanag ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., kasunod ito ng pagkasawi ng COVID-19 patient sa karatig bayan ng Isulan, Sultan Kudarat.

Kaugnay nito aasahan na ng mga mamamayan na papasok sa lalawigan ang mas mahigpit na quarantine checkpoint operation ng mga otoridad. Kinumpirma ni Tamayo na gustihin man ng provincial government na magpatupad ng mas mahigpit na precautionary measures ay wala pa rin silang magagawa.

Ito ayon sa gobernador ay matapos tanggihan ng national Inter-Agency Task Force o IATF ang hiling nitong pansamantalang pagpapasara sa border ng South Cotabato. Hiling ni Tamayo sa national government sana ay mabigyan ng otoridad ang local government na matugunan kaagad ang mga problema kaugnay sa COVID-19.

Paliwanag nito, dagdag pahirap kasi sa lokal na pamahalaan na bawat complain kay kailangan pa nilang tumawag sa national-IATF.

-0-

local...

Pakinabangan ang 15 million pesos na palay support fund ng provincial government. Ito ang panawagan sa mga magsasaka ng palay ni South Cotabato Provincial Agriculture Officer Raul Teves Inaanyayahan din ni Teves ang mga magsasaka na pumunta sa kanilang tanggapan para mas mapaliwanagan sa mga dapat gawin kung papaano mapakinabangan ang nasabing programa.

Layon ng programa na mabili sa mas mataas na 19 pesos per kilogram ang produktong palay ng mga magsasaka sa South Cotabato. Ito ay sa kabila ng patuloy na pagbaba ng buying price nito ngayon sa lalawigan. Mula ten million pesos noong nakaraang taon, itinaas din ng lalawigan sa 15 million pesos ang pondo para sa palay procurement ngayong taon.

Ayon kay Teves, ito ay upang mas mapakinabangan pa ng mas maraming mga magsasaka sa lalawigan. Dinagdag din ni Teves na abot sa 4.15 metric tons ng palay sa South Cotabato ang naani ngayong planting season sa mga bayan ng Sto. Nino, Norala at Surallah. Ito ayon kay Teves ay mas mababa sa target na walo hanggang sampung metric tons.

Base sa datus ng office of the provincial agriculturist abot pa lamang sa mahigit siyamaraang ektarya ang naani sa mahigit 13 thousand hectares na palayan sa South Cotabato.

-0-

local...

Mining tunnels sa Tboli, mariing minomonitor ng provincial environment and management office ng South Cotabato

Inatasan ng Provincial Environment and Management office o PEMO South Cotabato ang limang mga kawani ng Minahang Bayan Center para magsagawa ng monitoring sa apatnaput pitong mga tunnel sa bayan ng T’boli. Ayon kay PEMO OIC Division Chief Agnes Castanares layon nito na masiguro ang kaligtasan ng mga mangagawa sa small scale mining operation.

Ito ay sa pamamagitan ng pagtiyak na sumusunod ang mga ito sa Occupational Safety and Health Training Practices. Ayon kay Castanares, labinwalo sa mga tunnel na ito ay nasa barangay Kematu at dalawamput siyam naman sa barangay Desawo.

Binigyan diin ni Castanares, na tuloy pa rin ang capability building at maigting na monitoring sa small scale mining operation sa T’boli sa kabila ng pandemic.

Sinabi ni Castanares na katuwang nila sa pagsagawa nito kada semester ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Nilinaw nito kailangan na ma-regulate ang mining operation sa T’boli na high risk sa landslide. Dinagdag ni Castanares na maliban sa permit, prayoridad nila ang kaligtasan ng mga mining operator sa Tboli at kanilang mga mangagawa.

-0-

local...

Barangay Chairman, sugatan sa pamamaril sa Tupi, South Cotabato Binaril ang biktikmang barangay chairman habang nakaupo sa kubo sa likod ng kanilang bahay sa Barangay Tubing, Tupi, South Cotabato pasado alas nuebe kagabi.

Kinilala ng Tupi PNP na pinamumunuan ni Police Major Verlin Pampolina ang biktima na si Leonard Pandat, 53 years old, Barangay Chairman sa nasabing lugar. Ang biktimang si Pandat na nagtamo ng dalawang tama ng baril sa kaliwang hita at tagiliran ay nagpapagaling pa ngayon sa isang pribadong ospital sa Koronadal City.

Lumabas sa pagsisiyasat ng Tupi PNP na si Pandat ay binaril umano ni Alyas Kone Kambang, nasa hustong gulang at nakatira din sa Barangay Tubing. Narekober ng mga pulis sa crime scene ang limang basyo ng 45 pistol.

Hindi pa batid ng pulisya kung ano ang motibo ng tumakas na suspek sa pagbaril sa barangay chairman. Inihahanda na rin ng Tupi PNP ang kaukulang kaso laban sa suspek.

-0-

NATIONAL…

Mahigit 6,000 muli ang nadagdag sa bilang ng mga tinamaan ng Coronavirus Disease o COVID-19 sa Pilipinas.

Ayon sa Department of Health (DOH), umabot na sa 153,660 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit sa bansa.

Sa nasabing bilang, 79,813 ang aktibong kaso.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

BUS DRIVER, VAN, JEEPNEY AT TRICYCLE DRIVERS makinig kayo sa balitang ito.

Simula ngayong araw, bawal na ang magpasakay ng mga pasahero na walang face shield at facemasks.

Sinabi ni Dept of Transportation spokesperson Goddess Hope Libiran na mapapatawan ng malaking multa ang mga lalabag sa kautusan na ito.

NDBC NATIONAL BALITA EXPRESS ……………….

Ordinaryong sakit idinedeklarang COVID-19 ng ilang ospital para sa mas mataas na reimbursement – PhilHealth

Pagbubukas ng klase iniurong ng DepEd sa October 5, Ayon daw ito sa utos ni P. Duterte.

Ø Mahigit 700 pang OFWs dumating sa bansa kahapon, ayon sa Dep of Foreign Affairs.

Ø LPA magpapaulan sa Northern Luzon; malaking bahagi ng bansa apektado ng Intertropical Convergence Zone

Ø Clinical trial sa lagundi at tawa-tawa bilang supplement COVID-19 treatment, aprubado na ng DOST

Ø China nag-donate ng P1M cash at PPEs para sa medical frontliners ng Pilipinas

Ø Malakihang COVID-19 recoveries, aasahan sa lingo, ayon sa DOH

-0-

SPORTS...

Dalawang mega fight na lamang ang inaasahang gagawin ni eight-division world champion Manny Pacquiao bago tuluyang ituon ang kanyang atensiyon sa pulitika.

Ito ang sinabi ni American trainer Freddie Roach sa plano ng Pinoy champion bago iwanan ang boksing at tuluyang magretire.

Noong 2019 pa huling sumalang si Pacquiao nang talunin nito si Keith Thurman para maagaw ang World Boxing Association (WBA) welterweight crown.

Pinag-uusapan na ang mga posibleng susunod na kalaban ni Pacquiao.

Kabilang dito ang posibeng rematch kay undefeated American fighter Floyd Mayweather Jr.