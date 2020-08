NDBC BIDA BALITA (Aug. 18, 2020)

HEADLINES:

1. TATLO PANG MGA GURO, pinakabagong COVID-19 patients sa Isulan, Mayor Pallasigue nanawagan sa mga kanilang nakasalamuha.

2. SIYAM na COVID-19 patients sa Region 12, gumaling; Apat naman ang nadagdag sa bilang ng mga nagpositibo

3. Dagdag na kooperasyon ng publiko sa pag-iwas sa COVID-19, hiniling ni Gov. Nancy Catamco, taga North Cotabato kanyang pinuri.

4. Taga South Cotabato, dapat gumamit ng totoong pangalan sa log book kapag pumapasok ng mall, tindahan o opisina at hindi nina Batman at Superman, ayon kay provincial legal officer Manito Cosep.

5. Compliance sa COVID-19 health protocols ng mga business establishment sa Region 12, mahigpit na minomonitor, ayon sa tagapagsalita ng DOLE-12.

6. Oil price hike, epektibo na ngayong araw

7. P. Duterte, nasa perpetual isolation, ayon kay Sen. Go at hindi nagtungo ng Singapore nitong weekends

TATLO PANG MGA GURO at ang buong pamilya ng nasawing teacher sa Isulan, Sultan Kudarat ang positibo na din sa COVID-19.

Silang lahat ay nasa isolation center na, ayon kay Isulan municipal health chief Dr. Lanyf Laguda-Biadora.

Ang tatlong guro ay kabilang sa apat na nagkaroon ng “close contact” sa 61-year old na gurong nasawi noong nakaraang linggo. Bagaman at negative sa sakit, ang ikaapat na guro ay naka-self isolate pa din.

Sinabi ni Dr. Laguda-Biadora na ang mister at dalawang anak ng yumaong teacher ay positibo din.

Ayon kay Isulan Mayor Marites Pallasigue, tuloy at mas pinalakas contact tracing ng municipal health office sa mga taong nakasalamuha ng yumaong guro at ng tatlong iba pa.

May panawagan din siya sa mga ito.

SAMANTALA, INIHAYAG din ng LGU Isulan ang mga lugar na pinuntahan ng mga nagpositibo mula August 1 hanggang August 13.

Kabilang dito ang Barangay Lambak, Sen. Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, Happy Tails malapit sa Hexandria Hotel, Damweng Omatal sa Koronadal City, Tacurong City smoke emission test center, Sky Commercial-Isulan, Jollibee City Mall-Isulan, Kasal sa Barangay Sampao, Church of God sa Barangay Kalawag 2, Isulan; DepEd division office in Barangay Kenram, Isulan.

Nagtungo din ang mga nagpositibo sa Bagumbayan, Gretzpaul bread shop-Isulan, Fruitstand sa Isaulan public market, Mercury Drug-Gallego branch, Kalawag 2 brgy Hall; RJ Better Homes at JM Computer Shop sa Barangay Kalawag 2 at cell phone stores sa Isulan public market.

Sa mga napadako din sa nabanggit na mga lugar ay pwedeng agad makipag-ugnayan sa kanilang Barangay Health Emergency Response Team (BHERT) upang matulungang magpa-check up kahit na walang sintomas ng sakit.

SAMANTALA SA Pigcawayan, North Cotabato, nananawagan din ang local govnerment unit sa sinumang nakasakay sa isang passenger van mula sa naturang bayan patungong Cotabato City.

Sa isang announcement, tinatawagan ng LGU ang lahat ng mga taong nasa Pigawayan Public Terminal noong August 9, linggo, mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, na magreport sa kanilang barangay health center.

Meron kasing isang tao na positibo sa sakit na nagtungo sa terminal, sumakay ng van at posibleng may mga nakasalamuhang tao sa tricycle o sa sinakyang van.

Sa mga may karamdaman tulad ng sipon, ubo, lagnat, pangangati ng lalamunan at hirap sa paghinga, kayo ay pinapayuhan mga LGU Pigcawayan na makipag-ugnayan sa inyong barangay health stations.

SIYAM KATAONG POSITIBO sa COVID-19 ang naka-recover na sa sakit sa Region.

Ayon sa DOH-12, apat na panibagong kaso naman ang naitala at nadagdag sa talaan.

Sa siyam na naka-recover, apat ay taga South Cotabato, apat sa Sultan Kudarat at isa mula North Cotabato.

Isa sa apat na bagong kaso ay ang 6-month old baby boy mula South Cotabato.

Ang Soccsksargen region ngayon ay meron nang 363 total COVID cases at 253 mga ito ang gumaling na.

Nangunguna pa rin ang South Cotabato sa may pinakamaraming kaso na abot sa 85 habang Cotabato City ang may pinakamababang bilang na 36.

NAMIGAY NG FACE SHIELDS si Shariff Aguak Mayor Marop Ampatuan sa mahigit 200 mga payong-payong driver sa kanyang bayan bilang suporta sa kampanya kontra COVID-19.

Mahalagang ang mga taong vulnerable sa sakit ay mabigyang protekson upang hindi kumalat ang sakit, ayon sa alkalde.

Pinayuhan din niya ang lahat ng mga payong-payong driver na palaging sumunod sa health protocol na ipinatutupad ng municipal health office, PNP at Army sa bayan.

Nangako si Ampatuan na ang mga jeepney driver ay bibigyan din ng face shields.

SAMANTALA, namigay naman ng hand sanitizer at school supplies si Maguindanao Vice Gov. Lester Sinsuat sa ilang mga paaralan sa lalawigan.

Umaasa si Sinsuat na makakatulong ang hand sanitizers upang makaiwas sa sakit na COVID-19.

Pinakahuling nakatanggap ng ayud ay ang mga public school sa Datu Odin Sinsuat, Northern Kabuntalan at Talitay.

NAGKASUNDO ANG MAGKABILANG PANIG sa land conflict sa South Upi, Maguindanao na inayos ng local govnerment unit.

Dahil sa intervention ni Mayor Reynalbert Insular at iba pang stakeholders, nabuo ang isang kasunduan na inaasahang magbibigay ng katahimikan sa lugar.

Ang mahigit 200 ektaryang pinag-aagawang lupa ay nasa Sitio Bahar, Sitio Fomogyon at Sitio Popo sa mga malalayong barangay ng Pandan at Pilar, sa South Upi.

Ang naglalabang grupo ay pinamumunuan nina Elsie Travella alyas Kumander Ligaya sa panig ng mga Teduray at Addul Maguid sa panig ng mga Moro.

Narito ang kanilang magkasunod na pahayag bago ang peace covenant signing.

ANG tarsier o world’s smallest monkey na nailigtas ng mga mamamyan at ibinigay sa local environment office sa Mlang, North Cotabato ay muling ibinalik sa kanyang natural habitat kahapon.

Ito ay nakita ng ilang residente sa Purok San Isidro, Barangay Baguntapay, Mlang, North Cotabato.

Kahapon, sa tulong ng mga local at barangay officials ng Mlang, ibinalik sa kanyang tirahan sa gubat ang tarsier.

Ito ay partikular na pinalaya sa sa Barangay Dunguan, malapit sa Liguasan Marsh area.

Ito na ang pang-limang pagkakataon na may na rescue na tarsier sa Mlang mula noong nakaraang taon.

Ligtas pa rin sa COVID-19 ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Develoment o DSWD sa region 12. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo. Paglilinaw ni Espejo ang 150 na mga kawani ng ahensya na nagpositibo sa COVID-19 base na rin sa datus ng kanilang central office ay mula sa ibang mga rehiyon.

Dinagdag din nito na para matiyak na makaiwas sa virus ang kanilang mga staff may sinusnod na precautionary measures ang ahensya. Ayon kay Espejo maliban sa pagamit ng mga personal protective equipment o PPEs, pinapayagan din ng DSWD 12 na mag- work from home ang kanilang mga high risk na empleyado.

Sinabi din nito na obligado na mag-quarantine at mag-report sa barangay para sa monitoring ang mga staff ng DSWD 12 na tumungo sa mga lugar na may local transmission ng COVID-19. Papayagan lamang ang mga ito na magbalik sa trabaho kung may medical certificate.

Ipinahayag ni Espejo na ipinagpasalamat nito na hanggang ngayoon walang DSWD 12 employee ang nahawa ng virus di tulad sa ibang rehiyon. Umapela din ang nasabing DSWD 12 official sa mga myembro ng media na maging responsable sa kanilang reports.

Binigyan diin ni Espejo na ang unvalidated reports ay maaring ipangamba ng publiko at magiging dahilan din para ma-bully ang mga kawani ng DSWD XII. Sinabi ni Espejo na hindi kasi malinaw sa isang local media report na hindi mga kawani ng DSWD 12 ang nagpositibo sa virus kungdi mga taga-ibang rehiyon.

Seryoshohin ang contact tracing ng pamahalaan para sa mas maigting na paglaban sa COVID-19. Ito ang panawagan sa publiko ni South Cotabato Legal Officer Attorney Marnito Cosep.

Ipinahayag ito ni Cosep matapos kumpirmahin na may ilang mga mamamayan sa lalawigan na mga cartoon character ang isinulat sa logbook ng pinasukang establisemento sa halip na pangalan. Sinabi ni Cosep na ito ang kanilang natuklasan sa isang establisemento nang magsagawa ng contact tracing sa posibleng nakasalamuha ng isang COVID-19 patient sa Koronadal.

Igniit ni Cosep na mahalaga ang pagbigay ng tamang impormasyon sa sa paghahanap ng posibleng mga nahawa ng virus. Dinagdag din ni Cosep na sa 259 katao na na-trace ng lalawigan na pumasok sa isang establisemento sa lungsod 252 lamang ang nakarehistro.

Kaya hiling ni Cosep sa halip na manual o mag-log book sa mga establisemento, gamitin na lamang ang South Cotabato COVID-19 Contact Tracing System o SC-CCTS ID para sa mas mabilis at mas tugma na contact tracing.

Nakapagsagawa na ng monitoring sa pagsunod sa COVID-19 protocol sa 418 na mga establisemento sa region 12 ang Department of Labor and Employment o DOLE at Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay ayon kay DOLE 12 Information Officer Chistopher Gamboa.

Ayon kay Gamboa sa nasabing bilang 102 lamang ang sumusnod sa protocols at 312 naman ang may kakulangan sa pagpapatupad ng COVID-19 prevention sa mga lugar ng trabaho. Pero milinaw ni Gamboa na d namang tinugunan ng mga ininspeksyon na establisemento ang kakulangan nila sa pagpapatupad ng health protocols.

Sinabi ni Gamboa na tinitiyak ng DOLE at DTI ang mariing pagpapatupad ng mga establisemento sa pagsusuoog ng facemask, hadwashing at maraming iba pa. Kinumpirma din ni Gamboa na nakataanggap na rin ang DOLE 12 ng guidelines hinggil sa mandatory na pagsusuot ng faceshield ng mga mga empleyado sa pribadong sector.

Pero ayon kay Gamboa, binibigyan pa ng pagkakataon ang mga kompanya at kanilang mga trabahante para masunod ang mga ito.

Sinimulan na ng 122 Citizen Armed Forces Geographical Unit Active Auxiliary o CAA aspirant mula Tacurong City, Sultan Kudarat ang kanilang basic military training sa 6th Division CAA Training base sa Barangay Taviran, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Ang nasabing grupo ay binuo ng lokal na pamahalaan ng Tacurong at 6th Infantry Division ng Philippine Army. Ang mga ito ay tutulong sa pagbababantay ng seguridad sa Tacurong. Matatandaan na ang activation ng CAA ay isinulong ni dating Mayor Lina Montilla.

Ayon kay Montilla mahalaga ang papel ng CAA sa pagpapanatili ng katiwasayan sa Tacurong City dahil magiging katuwang ang mga ito ng militar at pulisiya. Pinaalalahanan naman ni 6ID Commander Major General Diosdado Carreon ang mga trainee sa kanilang katungkulan na pagpapanatili ng katiwasayan sa Tacurong.

Dinagdag din ni Carreon na ngayon panahon ng pandemya matutulungan din ng CAA ang mga front-liner sa pagpapatupad ng health protocols sa paglaban sa COVID-19.

Ipinakita ng dalawamput pitong mga barangay sa Koronadal City ang kanilang best practices sa pamamahala sa katatapos lang na unang bugso ng evaluation para sa Search for Best Peforming Barangay.

Ayon kay Koronadal Mayor Eliordo Ogena layon ng programa na ma-transform hindi lamang ang isang barangay kungdi ang buong lungsod mismo.

Ipinahayag ng alkalde na sa pamamagitan ng programa ay maipakita ng bawat barangay ang kanilang mga natatanging programa. Kalakip sa mga ito ang pagtutulungan ng mga mamamayan para mapanatili ang malinis at luntiang kapaligiran .

Sa pamamagitan nito ayon kay Ogena ay nahihikayat din ang mga mamamayan bata man o matanda na makiisa sa mga programa ng kanilang barangay. Ayon naman sa isa sa mga evaluator na si Carlito Uy, mas alam na ngayon ng mga mamamayan ang kanilang papel sa pagkakaroon ng clean and green barangay sa tulong ng pribadong sektor sa kanilang mga purok.

Umaasa naman si Ogena na makatutulong ang nasabing programa para mabigyan ng pantay na pagkakataon ang bawat barangay na umunlad at maging halimbawa din sa proper financial management. Gaganapin naman ang awarding sa Search for Peforming Barangay sa Oktobre.

Walang naging pagbabago sa health protocols batay sa bagong Executive Order sa pagpapatupad ng Modified General Community Quarantine sa North Cotabato kasabay ng pagpapalawig nito hanggang sa August 31.

Kaugnay naman sa paggamit ng barrier at faceshield lalo na sa mga pampublikong sasakyan o lugar, nagpasa ng resolution sa Regional Interagency Task Force si Cotabato Governor Nancy Catamco na luwagan ang pagpapatupad ng nasabing kautusan sa probinsya.

Para sa kanya, hindi ligtas ang paggamit ng barrier lalo na sa mga mag-asawa lamang o pamilyang nagsasama sa loob ng isang bahay dahil takaw disgrasya anya ito at hindi angkop lalo na sa mga hindi sementadong daan. Sa halip na paggamit ng faceshield lalo na sa mga nagmomotor mas maigi din anyang gumamit na lamang ng helmet.

Samantala, muli namang nanawagan ng kooperasyon sa publiko si Catamco upang walang maitalang local transmission case at hindi na madagdagan pa ang kaso ng COVID-19 sa probinsya.

Bilang bahagi ng preventive measure laban sa COVID-19, simula kahapon lunes ipinatupad na ng Social Security System o SSS- Kidapawan Branch ang number coding arrangement at drop box system sa lahat ng miyembro nito.

Ibig sabihin, ang huling numero sa SSS number ay may itinatalagang araw para sa pagtransact sa kanilang tanggapan. SS last number 1 and 2, araw ng lunes, 3 -4 martes, ending 5-6, kada miyerkules, 7-8 huwebes habang sa araw naman ng biyernes ang SS last number 9-0.

Habang ang sinasabing drop box system naman ay ipagbibigay alam ng ahensya sa mga member-claimants ang status ng kanilang transaction sa pamamagitan ng text messaging. Pero nilinaw naman ng tanggapan na ang contribution at loan payments ay hindi na kasali pa sa number coding system.

Maliban sa mga nabanggit at magpapatupad din ng minimum health protocols ang SSS para sa lahat ng kliyente nito tulad ng:mandatory na pagsusuot ng face mask, thermal scanning, hand sanitation, 1 meter physical distancing sa loob at labas ng kanilang tanggapan at ang pagsusulat sa contact tracing log book para sa mga kliyente.

Siyam na mga pares, sabay-sabay na ikinasal sa Kidapawan City sa kabila ng COVID-19

Sa isang simple pero makabuluhang seremonya sa loob ng makeshift venue sa harap ng City Hall ikinasal ang siyam na mga magpares sa Kidapawan City sa kabilang ng pandemya na dulot ng COVID-19.

May mga bisita pero limitado lamang ang tinaguriang “facemask wedding” dahil sa umiiral pa rin ang Modified General Community Quarantine dahil sa COVID-19.

Nagpalitan ng “I Do” ang siyam na couples na mga taga Kidapawan City sa harap ni Mayor Joseph Evangelista. Kabilang na dito ang magpares na Person With Disability o PWD na sina Jese at Rosalie na limang taon ng nagsasama at may isang anak na.

Hindi naging hadlang ang kanilang pag-iisang dibdib na kapwa “deaf and mute” kahit paman sa pamamagitan ng sign language lamang. Tulad ng marami dumaan din sa pagsubok ang kanilang samahan ngunit nanatiling matapat at napagtagumpayan nila ang mga ito.

Tulad ng nakagawian, muling nagpaalala ang alkalde na ang pagmamahal, paggalang at katapatan sa kanilang partner ang dapat mangibabaw alinsunod sa Family Code of the Philippines at ng RA 9262 o Violence Against Women and Children Law.

Mainit din ang ipinararating ng pagbati sa iba pang couples na ikinasal sa Mega Tent ng City Hall na sina: Sergio Sixto at Jessa Mandin, Dave Panes at Charmaine Intong, Diover Cajurao at Janice Salamanca, Geoffrey Ramirez at Jan Pauline Relampagos, Elmer Samanion at Gemma Arellano, Jeoffrey Abingue at Gussebelle Bayon, Regin Albacite at Ana Rose Aninipot at sina Garry Baliguat at Rhea Mae Pindoy.

Ilang mga guro sa North Cotabato, ikanatuwa ang pag-urong ng klase sa Oktubre

Kung tatanungin ang ilang public school teachers sa lalawigan, bagama’t handa na sana, pero tila hinahabol ang mga ito dahil sa puspusang pag-iimprinta ng mga modules at iba pa, sa nakatakada sanang pagbubukas ng klase sa susunod na linggo.

Pero may dalawang buwan pa ang mga ito bago ang simula ng klase sa October 05, kaya’t tila nabunutan ng tinik ang ilan sa kanila na hindi pa tapos sa printing ang kanilang modules. Sa ngayon kasi, ayon sa ilang mga grupo ng guro sa ilalim ng Cotabato Division, kulang pa ang kanilang bondpaper at pahirapan na rin sa printing dahil sa dami ng modules na kailangang i-print.

Karamihan kasi sa kanila sa sariling bulsa na kumukuha ng pambili ng bondpaper dahil hirap silang maghingi o maghanap ng donors dahil na rin sa epekto ng pandemya. Maliban dito, hindi rin anila sapat ang panahon na ginugol nila sa paghahanda para sa class opening kung sakali mang sa August 24 ang simula ng pasukan.

Samantala, sa ngayon ayon sa ilang mga guro ay marami pang mga subjects ang hindi pa tapos ang modules dahil hindi pa available ang link na pagbabasehan sa paggawa nito.

Epektibo ngayong umaga ang panibagong dagdag sa presyo ng diesel at gasolina.

60 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina habang 10 centavos naman ang dagdag sa bawat litro ng diesel .

Alas 6:00 ng umaga epektibo ang dagdag presyo ng mga kumpanyang Petron, Shell, PTT, SeaOil, Flying V, Phoenix Petroleum, at Petro Gazz.

Alas 12:01 naman ng madaling araw kanina naging epektibo ang dagdag presyo ng Chevron.

Habang ang price adjustment ng CleanFuel ay mamaya pang alas 4:01 ng hapon.

Kasabay ang pagtiyak na mabuti ang lagay ng kalusugan ni Pangulong Rodrigo Duterte, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ito ay nasa “perpetual isolation.”

Ayon kay Roque, regular din ang pagpapa-test ng Pangulo sa COVID-19 sa pamamagitan ng polymerase chain reaction (PCR).

Sinabi ni Roque na walang makalapit sa Pangulo dahil dapat panatilihin ang anim na pulgadang distansiya.

Motorcycle barriers alisin na, takaw aksidente lang, ayo sa isang mambabatas, face masks at face shields pati crash helment, sapat na daw.

Philhealth President Morales, 13 pang PhilHealth execs, lumagda sa waiver para mabuksan ang kanilang bank deposits

Kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, umabot na sa 164,474

Mahigit 12.7 milyong mga Pinoy ang nakatanggap na ng 2nd tranche ng Social Amelioration Program, ayon sa DSWD

POSIBLENG sa August 25 na papayagan ang mga teams ng Philippine Basketball Association (PBA) upang makapag-praktis.

Sinabi ni PBA Commissioner Willie Marcial na meron nang go signal mula sa inter-agency task force on Covid na maari nang simulan ang pagbabalik-ensayo ng 12 teams.

Umaasa si Marcial na matutuloy na sa pagkakataong ito ang naturang praktis matapos maudlot ang training restart dahil ibinalik sa Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) ang Metro Manila at kalapit na probinsiya.

Bilang paghahanda, nakapagpa-schedule na ang PBA ng swab testing sa Agosto 20 hanggang 21 kung saan hihintayin lamang ng teams ang resulta nito bago magsimula ng ensayo.

-0-

UK, umapela pa ng mga dagdag na volunteer para sa COVID-19 vaccine trials.

NANGANGALAP pa ng mas maraming volunteers ang gobyerno ng United Kingdom para magpabakuna sa kanilang COVID-19 vaccine trials. Sinabi ni UK vaccine taskforce head Kate Bingham na ang bakuna ay ligtas. Mahigit 100 libo katao na kasi ang pumirma para makibahagi subalit nais pa nila ng dagdag pang volunteers.

Isa sa mga nais nilang mag-volunteer ay yung mga nasa “high-priority groups” na apektado ng virus ganun din ang mga galing sa ethnic minorities na may edad mahigit 65 years old.

Samantala, sa US naman, aprubado na ng US Food and Drugs Administration ang saliva-based COVID-19 test na ginawa ng mga researchers ng Yale University.

Tinawag ito na SalivaDirect kung saan ginagamit lamang ang laway ng isang tao para malaman kung positibo ito sa COVID-19.

Paglilinaw naman ng US FDA na gagamitin lamang ito sa mga emergency case.

Ayon kay Yale School of Public Health associate research scientist Anne Wyllie, aabot lamang sa 10 dollars ang singil nila kada test.

Lumalabas sa pagsusuri na ang SalivaDirect ay pumapantay ng 88% hanggang 94% sa mga isinasagawang nasopharyngeal swab at ilang mga saliva testing methods.