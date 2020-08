NDBC BIDA BALITA (Aug. 5, 2020)

HEADLINES:

1. Diocese of Kidapawan, may bagong mga pari matapos na silay ordinahan ni Bishop Bagaforo kahapon

2. PITONG BAGONG KASO NG Covid-19, naitala sa Region 12, anim naman ang naka-recover, ayon DOH.

3. HEALTH waste treatment facility sa South Cotabato, isinasailaim sa upgrading ng DENR

4. PILOT testing ng ibat-ibang modality ngayong school year sa North Cotabato at Kidapawan City Divisions, matagumpay, ayon sa isang DepEd official

5. ILANG lugar sa first district ng North Cotabato, binaha kagabi, assessment sa damages, nagpapatuloy

6. COVID quarantine violators sa Mlang, North Cotabato mahigit isang libo na

7. Corruption sa Philhealth, nakapanghihina ng tuhod, bilyong halaga, sa bulsa daw ng mga opisyal na punta.

‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…

-0-

local...

Apat pang mga bagong pari ang nadagdag sa bilang ng mga Diocesan Clergy ng Kidapawan.

Nitong martes, pormal na inordinahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo DD ang apat sa madamdaming seremonya sa Cathedral.

Nakapanayam ng Radyo bida ang isa sa kanila na si Rev Fr. Alvin Ron Reovoca at sinabi nito na makailang beses na sinubok ang kanyang katatagan pero dahil talagang tinatawag siya ng bokasyon ng pagpapari ay napagtagumpayan niya ang hamon sa loob ng sampung taon.

Ayon kay Fr Reovoca, suporta ng kanyang mga magulang ang naging sandigan niya para tapusin ang kanyang bokasyon sa pagpapari.

Pero ang talagang gusto niya sana ay maging isang Mechanical Engineer ngunit talagang malakas aniya ang tawag ng bokasyon sa kanya hinggil sa pagpapalaganap sa salita ng diyos.

Ang apat na inordinahan ay agad na itinalaga sa ibat-ibang parish works.

Fr. Reovoca ay magsisilbi bilang administrador ng San Miguel Parish sa Kisante Makilala habang si Fr. Kristoffer Brian Sionillo naman ay magsisilbi sa Sta Teresita Parish sa M'lang bilang parochial vicar.

Administrador naman ng Holy Family parish sa Bulacanon Makilala ang assignment ni Rev. Fr. Robert John Castillon.

At si Rev Fr. April Jay Puertogalera ay parocial vicar ng Arakan Parish. Samantala, hindi naman masukat ang kaligayahang nadarama ni Bishop Jose Colin Bagaforo. Sa ngayon ay mayroon ng 42 mga pari ang Diocese of kidapawan.

-0-

Local…

PITONG BAGONG KASO NG COVID-19 ang naitala sa Soccsksargen region hanggang kagabi.

Dahil dito, meron na ngayong 303 confirmed COVID-19 patients sa buong rehiyon at 146 sa mga ito ay naka-survive na sa sakit.

Sa pitong bagong kaso, apat ang mula Sultan Kudarat at tatlo mula sa Gen. Santos City.

Kagabi, iniulat din ng DOH-12 na merong anim na mga pasyente ang naka-recover. Dalawa sa mga ito ay taga Cotabato City, dalawa din mula North Cotabato at dalawa mula South Cotabato.

South Cotabato na ngayon ang nangunguna sa may pinakamaraming kaso na 72 patients, sumunod ang Sarangani na may 64 cases, Sultan Kudarat 60, North Cotabato 44, Gen. Santos City 35 and Cotabato City 28 cases.

-0-

Local…

DUMATING NA SA BONGAO, Tawi-Tawi ang halos 300 deportees mula sa Sabah, Malaysia.

Iniulat ito ng Ministry of Social Services and Development in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o MSSD-BARMM.

Ayon kay MSSD Minister Raisa Jajurie, sa Sulu dumating ang 27 deportees o tinatawag na Returning Filipinos from Sabah kahapon ng umaga. Agad silang inasikaso ng MSSD Sulu personnel, pinakain, isinailalim sa briefing at pinagkalooban ng hygiene at family health kits.

Sa Bongao, Tawi-Tawi, 173 deportees, kabilang ang siyam na mga minors, ang sa ngayon ay sumasailalim sa health protocol sa provincial quarantine facility na nasa loob ng Tawi-Tawi School of Trades and Art.

Ang mga ito ay bahagi ng second batch ng 393 deportees na dumating sa bansa.

Ayon kay Jajurie, lahat sila ay isinailalim sa RT=PCR test at lahat sila ay negative.

Meron pang mahigit 4,500 deportees ang inaasahang uuwi ng bansa sa susunod na mga araw.

-0-

LOCAL….

SAMANTALA, simula ngayong araw ay maaring mag-admit ng mga regular na pasyente sa lahat ng departamento ang Cotabato Regional and Medical Center.

Ito ay matapos ang dalawang linggong disinfection at decontamination.

Bawal pa din ang mga pasyente sa hallways, bawal ang tatlong bata sa iisang kama at bawal ang bisita.

Dahil dito, ang buong kapasidad ng ospital ay mananatili sa 371 bed lamang.

Ayon kay CRMC chief Dr. Helen Yambao, ang out-patient department ay mananatiling sarado dahil sa paglilipat ng triage area.

Hiling ng CRMC management ang pang-unawa ng publiko.

-0-

LOCAL....

MAY POSIBILIDAD na muling ibalik sa General Community Quarantine o di kaya naman ay Enhanced Community Quarantine ang Sultan Kudarat sakaling tumaas pa ang bilang ng mga nagiging positibo sa COVID 19.

Ito ang pahayag ni Governor Suharto Teng Mangudadatu matapos niyang mapag-alaman na maraming locally stranded individuals ang nagpositibo sa sakit.

Naniniwala si Mangudadatu na tatagal pa ang pandemya kung kaya't tiniyak nito ang kahandaan ng kanyang lalawigan sa pagharap sa krisis sa COVID 19.

Maliban sa pagpapatayo ng mga isolation facilities, doble din ang food supplies na inimbak ng provincial government upang sakali man na dumami pa ang bilang ng mga LSIs at Returning Overseas Filipino o ROFs ay hindi kukulangin ang lalawigan.

-0-

Local………………..

MAGANDA ang performance ng Maguindanao Integrated Provincial Health Office sa “Sabayang Patak Kontra Polio” campaign dahil naitala nito ang 101-percent completion.

Ayon kay Maguindanao health chief at IPHO head Dr. Elizabeth Samama, abot sa 197,688 na mga kabataan ang napatakan ng anti-polio vaccines mula sa target na 195,068 na kabataan sa buong lalawigan.

Ang dalawang linggong sabayang patak ay isinagawa ng 671 vaccination teams sa 508 barangay ng 36 na munisipyo ng Maguindanao.

Sa kabila ng accomplishment na ito, sinabi ni Dr. Samama sa panayam ng Radyo Bida Cotabato na tuloy pa rin ang kanilang misyon na mabakunahan ang mga kabataan sa malalayong barangay na di naabot ng vaccination team.

Gagawin ito ng IPHO sa susunod na pitong araw.

-0-

Local………………..

NAARESTO NG PNP sa Cotabato City ang isang mag-asawa sa isinagawang anti-drug operation sa Barangay RH-9 kahapon.

Kinilala ni Police Station 3 chief Major Theng Bacal ang naaresto na sina NORHANA at PARIDO EDZA, mga taga Barangay Pob. 2, Cotabato City.

Ilang linggo na under surveillance ang mag-asawa bago ikinasa ang anti-drug operation.

Nakuha sa kanila ang dalawang gramo ng shabu at drug money.

-0-

NAKARANAS NG PAGBAHA ANG ILANG barangay sa PALMA-PB area dahil sa malakas na buhos ng ulan kahapon at kagabi.

Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ay ang mga low lying areas ng Midsayap, Pigcawayan, Alamada, Libungan, Aleosan at Pikit Cotabato.

Wala namang inulat na nasawi o nasaktan.

Sa Alamada, lubog sa baha ang maraming mga bahay, ayon kay North Cotabato Board Member Shrilyn Macasarte.

AniyA, sa Midsayap ay lampas tuhod ang tubig baha.

Sa Pigkawayan naman, lubog sa tubig baha ang bago lang naitanim na palay.

Tinatayang libo-libong mga residente ang apektado ng pagbaha.

Nagpapatuloy pa ang assessment ng local disaster risk reduction and management offices.

Sa panayam ngayong umaga ng DXMS Radyo Bida Cotabato, sinabi ni Alamada Mayor Jesus Sacdalan na ang inayos nilang mga kalsada dahil sa baha noon ay muling nasira.

-0-

LOCAL...

Patay sa operasyon ng PNP ang Top 1 wanted person na leader ng Alakdan notorious gun for hire na sangkot din sa carnapping at illegal drug trade activity na nag-ooperate sa Cotabato Province.

Ito’y makaraang magtangkang tumakas at manlaban ang suspek na nakilalang si Ronnie Balah, 30 anyos at nakatira sa Barangay Natutungan, Matalam Cotabato.

Batay sa ulat, naharang ang suspek sa Sitio Inabihon Barangay Dagupan, Kabacan Cotabato alas 7:30 ng umaga dahil sa dala nitong di lisensyadong baril dahilan para ikasa ng Kabacan PNP ang operasyon laban sa kanya.

Nakuha mula sa suspek ang caliber 45 pistol na may live ammunitions at walang maipresentang kaukulang dokumento. Habang ibinabiyahe patungo sa Police station ay nang-agaw umano ng baril ang suspek dahilan para bumunot din ng baril ang mga pulis.

Agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital si Balah pero ideneklara itong dead on arrival ng mga doctor.

Dahil dito ayon sa PNP, unti-unti ng humihina ang kanilang grupo kung kaya’t panawagan ng mga otoridad na sumuko na lamang sila sa mga pulis upang makapamuhay na ng matiwasay lalo na ngayong may kinakaharap pang krisis dahil sa COVID-19 at nililimitahan pa ang paglabas ng mga tao.

-0-

LOCAL...

Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Department of Education sa Kidapawan City at Cotabato Division hinggil sa magiging new normal ngayong malapit ng magsimula ang pasukan ng mga mag-aaral sa kabila ng COVID-19 crisis.

Dahil dito, nagsisimula na sila sa pagpapatupad ng dry run sa mga napiling pilot schools upang mapaghandaan at malaman ang mga dapat pang mapabuti sa ibat-ibang modality na gagamitin ng dalawang Division ngayong August 24. Sinabi ni Cotabato Division Information Officer Charlie Antipolo, matagumpay naman ang isinagawang pilot testing habang ang ilan lamang sa mga nakitang problema ay ang mabagal na internet connection at malalayong bahay ng mga leaners.

Sa ngayon, patuloy naman ang reproduction ng mga gagamiting modue ng mag-aaral at inihayag naman ni Antipolo na tumatanggap pa rin sila ng mga mag-aaral na hinid pa nakapagpatala bagama’t tapos na ang enrollment period.

Samantaala, personal namang minomonitor ni Kidapawan City Schools Division Superintendent Omar Obas ang lahat ng distribution and retrieval centers sa ibat-ibang barangay ng lungsod habang naging maayos at matagumpay naman sa pangkalatahan ang aktibidad.

Isa sa mga tinututukan din ng kagawaran habang ipinatutupad ang dry run ay ang dagdag pang kaalaman hinggil sa proper health protocols sa pag-iwas sa COVID-19. VC- OBAS Si Kidapawan City Schools Division Superintendent Omar Obas.

-0-

LOCAL...

Bilang ng lumabag sa quarantine protocol sa Mlang, North Cotabato abot na sa mahigit isang libo nitong nakalipas na dalawang buwan

Nasa 1,059 ang kabuuang bilang ng mga lumabag sa quarantine protocols sa Mlang, North Cotabato nitong nakalipas na dalawang buwan.

Ayon sa ulat ng Mlang PNP, abot sa 357 ang kanilang nasita na hindi nagsusuot ng face mask habang nasa 358 ang lumabag sa social distancing nitong buwan Hunyo kung kailan sinimulan ang pagpapatupad ng Modified General Community Quarantine.

Nito namang buwang Hulyo, abot naman sa 155 ang nasitang hindi nagsusuot ng face mask habang 189 ang lumabag sa social distancing. Nabatid na ang mga quarantine violator nitong Marso hanggang Hunyo ay abot naman sa kalahating libo pero ang mga ito ang binigyan lamang ng warning ng PNP.

Pero ang mga nasita nitong nakalipas na dalawang buwan ay pinagmulta matapos inisyuhan ng citation ticket base na rin sa nakasaad sa new normal ordinance ng bayan.

-0-

Arakan, North Cotabato, nakapagtala na rin ng kaso ng African Swine Fever o ASF- ayon sa DA Regional Director

Kinumpirma ngayong umaga ni Department of Agriculture o DA Regional Director Arlan Mangelen na umabot na rin sa Arakan, Cotabato Province ang kaso ng African Swine Fever o ASF.

Ayon kay Mangelen, nasa higit sampu na mga baboy ang isinailalim sa blood testing kung saan dalawa dito ay nagpositibo sa ASF particular sa isang Sitio sa Barangay Lanao Kuran, Arakan.

Dahil dito, mas hinihigpitan pa ng Provincial Veterinarian ang boundary checkpoints sa lahat ng lugar sa bawat LGU upang hindi na kumalat pa sa ibang Sitio o ibang Barangay sa nasabing bayan.

Tiniyak naman nito na nasusunod pa rin ang proper protocols upang maiwasang kumalat pa habang patuloy naman ang ginagawang pagkuha ng blood sample sa mga alagang baboy at isinusumite sa General Santos City.

Nanawagan din ng opsiyal sa lahat na maging mahinahon at sumunod sa ASF quarantine protocols na itinakda ng Provincial, City at Municipal Veterinary Offices.

-0-

North Cotabato Congressman Tejada, ginawaran ng isang state run university ng honoris causa

Ginawaran ng mataas na pagkilala ng University of Southern Mindanao si 3rd District Congressman Jose Ping-ping Tejada. Honoris Causa, Doctor of Education major in Educational Management ang iginawad ng pamantasan dahil sa malaking kontribusiyon na naiambag ng opisyal para sa pagpapa-angat sa ilang sektor ng lipunan.

Ang honoris causa ay ibinibigay ng mga educational institution bilang honorary degree sa akdemya na di na kailangan ng anumang mga requirements para grumadwet.

Pinasalamatan naman ni Tejada ang USM sa paggawad sa kanya ng tinatawag na extraordinary degree para sa pagsulong at pagpapaunlad sa kanyang nasasakupang distrito.

Nabatid na kabilang sa mga programa ni Tejada ay ang edukasiyon kungsaan may mga scholarship program ito sa mga nasa tertiary level.

-0-

LOCAL...

Umaasa si South Cotabato Provincial Environment and Management Officer Seigfred Flaviano na maari nang makapagtapon ng kanilang mga hospital waste sa healthcare waste treatment facility ng lalawigan ang mga ospital sa karatig lugar. Ito ayon kay Flaviano ay kapag natapos na ang upgrading ng nasabing pasilidad sa Barangay Tinongcop, Tantangan.

Sinabi ni Flaviano na naglaan ang provincial government ng South Cotabato ng apat na milyong piso para sa upgrading at expansion ng health care waste treatment facility. Gagamitin ang two million pesos na bahagi ng pondo sa kontruksyon ng dalawa pang mga treatment cell. Layon nito na madagdagan ang kapasidad ng waste treatment plant.

Habang ang nalalabing dalawang milyon ay para naman sa upgrading ng pyroclave system na binili ng provincial government ng 5.6 million pesos noong 2015. Bukod dito ayon kay Flaviano maglalagay din sila ng shredder. Sa halip na liquefied petroleum gas gagamit na rin ng nitrogen mula sa mga naipong hospital waste ang heating system ng nasabing pasilidad.

Sa pamamagitan nito ayon kay Flaviano ay tataas din ang produksyon ng oxygen ng health care waste treatment facility na magagamit din sa mga ospital. Tiniyak ni Flaviano na ngayong may health crisis pinaigting ng PEMO ang pangongolekta ng mga healthcare waste.

Ang mga ito ay mula sa dalawamput anim na mga government at private hospitals, COVID-19 patient care centers, isolation facilities at dialysis centers. Ang Healthcare waste treatment facility sa South Cotabato ay unang LGU-operated sa SOCCSKSARGEN at kumikita na ng mahigit apatnaraan libong piso kada buwan.

-0-

LOCAL...

Nakatutok ngayon ang Pipol-Konek Free-Wi-fi Internet Access ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga eskwelahan sa region 12. Ayon kay DICT 12 Technical Operation Chief Gilbert Simene katuwang nila sa pagpapatupad nito ang United Nations Development Programme o UNDP.

Paliwanag ni Simene mas kailangan kasi sa pasukan sa new normal ang libreng internet connection. Dinagdag din nito na nais din nilang makatulong sa Deped. Sinabi ni Simene na tuloy ang kanilang pakikipagungyan sa Deped.

Ayon kay Simene mayroon na silang listahan ng mga eskwelahan at barangay sa South Cotabato at iba pang bahagi ng rehiyon na posibleng lagyan ng internet connection. Ipinahayag din nito na para matigil na ang kaguluhan, plano din ng DICT at UNDP na malagyan ng wi-fi connection ang mga conflict affected areas sa Soccksargen.

Sinabi ni Simene na sa halip na mga plaza, municipal hall at iba pang public places, uunahin na lamang ang paglalagay ng internet connection sa mga eskwelahan at maging sa mga ospital at iba pang health facilities. Paliwanag nito mas kailangan kasi ng mga ito ang libreng internet connection ngayong may pandemic sa COVID-19.

-0-

LOCAL...

Tinitingnan ngayon ng General Santos City PNP na posibleng motibo ng mga salarin sa pagbaril patay kay Barangay Baluan Councilor Abdulmajid Mamalumpong ay may kaugnayan sa kanyang trabaho at personal na dahilan.

Ito ang sinabi ni Pendatun, Gensan Police Station Chief Captain Abdulsalam Mamalinta. Gayunpaman ayon kay Mamalinta, patuloy pa rin ang isinasagwang imbestigasyon ng PNP sa pagkamatay ng biktima. Si Mamalumpong ay binaril ng riding tandem suspects sa isang gasolinahan sa Barangay Dadiangas North pasado alas otso ng umaga noong Lunes.

Ang krimen ay nasaksihan mismo ng anak nito na nasa loob ng kanilang sports utility vehicle. Ang biktimang Barangay Councilor ay agad na binawian ng buhay sanhi ng limang mga tama ng bala ng 45 pistol. Ayon naman kay Baluan Barangay Chairman Armando Diamante, wala silang alam na may naging kaaway si Mamalinta.

Hindi rin nito nakapagsabi ng anumang problema. Dinagdag din nito, na wala ring hinawakang sensitibong kaso sa kanilang lugar ang napaslang na Barangay councilor. Kaya ayon kay Diamante, nakakabigla at palaisipan sa kanila ang nangyari sa biktima. Umapela din ito ng masusing imbestigasyon sa mga otoridad.

Si Mamalumpong ay nanumpa noong June 3 at pumalit sa kapatid nitong si Omar bilang Barangay Kagawad ng Baluan. Matatandaan na si Omar ay binawian din ng buhay matapos barilin ng riding tandem na mga salarin sa Barangay Bula, Gensan noong March 3.

-0-

LOCAL...

Resulta ng pinaigting na kampanya ng mga pulis kontra krimen sa region 12 ang pagkakahuli nila sa 716 na mga wanted persons sa rehiyon noong Hulyo.

Mas mataas ito ng 7.9 percent kumpara sa kanilang naaresto noong Hunyo. Ito ay ayon kay PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan.

Ipinahayag ni Capellan na 57 sa mga naaresto noong nakaraang buwan ay kabilang sa Most Wanted Persons, 444 ang naaresto sa warrantless arrest,at 215 ang iba pang mga wanted. Pinakamarami sa mga ito ay naaresto sa Simultaneous Anti Criminality Law Enforcement Operation ng PNP. Target nito ang mga sangkot sa iligal na droga, sugal, armas, at terorismo.

Kaugnay nito tiniyak ni PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Michael Dubria ang pagpapatuloy ng maigting na police operation. Layon nito na mapanatiling matiwasay at ligtas sa pagbabanta ng mga masasamang loob ang Soccksargen.

Pinasalamatan din ni Dubria ang tulong sa PNP ng Philippine Drug Enforcement Agency at Armed Forces of the Philippines.

-0-

LOCAL...

NARITO ANG BALITANG HATID NG DA-12

Halal Slaughterhouse ipatatayo sa lalawigan ng Sarangani sa tulong ng DA 12

Magkakaroon na ng makabago at nasa international standard na Halal slaughter house ang lalawigan ng Sarangani.

Ang proyekto na pinaghahandaan nang itayo ng Sarangani Provincial Government ay pinondohan ng Department of Agriculture ng mahigit 25 million pesos. Ipatatayo ito sa bayan ng Malapatan. Ito ay ayon kay Sarangani Provincial Government Kalinaw Program Manager Jennifer Kamid. Ayon kay Kamid magbibigay naman na counterpart na 2.5 million pesos sa ipatatayong “Tripple” A slaughter house ang lokal na pamahalaan ng Malapatan.

Sinabi ni Kamid, malaking tulong ang slaughter house sa mga naglaaga ng kambing at baka sa nasabing lugar. Dinadag din ni Kamid na para sa konstruksyon ng Halal Slaughter House nakikipagungayan ang lokal na pamahalaan sa Halal and Livestock division ng Department of Agriculture 12. Habang magbibigay naman ng technical assistance ang city government ng Cotabato.

Matatandaan na ang a una at pinakamalaking slaughterhouse sa region 12 ay binuksan ng DA sa Cotabato City noong 2015. Sinabi ni Kamid na isinulong ni Sarangani Governor ang pagtatayo ng Halal slaughter house para makapagbigay ng dagdag na opurtunidad sa mga magsasaka lalo na sa mga liblib na lugar.

Ayon kay Kamid nakita din ng DA 12 ang potensyal ng Sarangani para maging pangunahing producer ng Halal Products dahil sa maunlad nitong livestock production.

-0-

BALITA ABROAD

PINAYUHAN ng World Health Organization o WHO ang Russia na sundin ang tamang panuntunan sa paggawa ng ligtas at epektibong bakuna para sa COVID-19.

Kasunod ito ng pahayag ng Moscow na binibilisan na nila ang paggawa ng bakuna kahit wala pa itong sapat na testing.

Ayon kay WHO spokesperson Christian Lindmeier, bawat bakuna ay dapat dumaan sa series of trials and tests na naayon sa guidelines at practises.

Sa India naman, nakikita na ng mga researcher ang tagumpay sa kanilang ginagawang herbal medicine para sa mga taong dinapuan ng COVID 19.

Ito’y matapos isagawa ang clinical trials ng naturang gamot.

Ang grupo ay binubuo ng mga kinatawan mula Indonesian Institute of Sciences at Association of Indonesian Doctors for the Development of Traditional and Herbal Medicine.

Layunin ng mga ito na gumawa ng dalawang herbal medicines na makakatulong upang palakasin ang immune system ng isang COVID-19 patient.

Nilinaw naman ng mga researcher sa publiko na hindi bakuna laban sa deadly virus ang kanilang ginagawa na gawa sa luya, gripeweed, green chiretta at Ngai camphor.

Sa iba pang balita, maraming mga residente sa Melbourne, Australia ang lumalabag sa health protocols matapos magpatupad ng lockdown ang kapulisan sa lugar.

Ayon kay Chief Commissioner Shane Patton, may mga grupo kasing nagpapakilalang “sovereign citizens” at ikinokonsidera umano ang kanilang mga sarili bilang ‘above the law’ kaya hindi nila sinusunod ang kautusan ng gobyerno.

-0-

SPORTS …………….

Good news at bad news ang natanggap ng Philippine Superliga (PSL) kahapon.

Magandang balita ang ipinarating ni PSL chairman Philip Juico dahil pinayagan na ang liga na makapag­ensayo sa pamamagitan ng Joint Administrative Order ng Department of Health, Games and Amusements Board at Philippine Sports Commission.

Gaya ng Philippine Basketball Association at Philippine Football League, may mga patakaran ang PSL na kailangang sundin upang matiyak ang kalig­tasan ng mga players, coaches at officials.

Ang hindi magandang balita, sisimulan lamang ito ng PSL teams sa oras na maibalik sa General Community Quarantine ang National Capital Region.

Nakatakda na sanang magbalik-ensayo ang PBA at PFL ngunit naudlot ito matapos ibalik sa Modified Enhanced Community Quarantine ang buong Metro Manila matapos pumalo sa mahigit 100,000 ang kaso ng coronavirus disease sa bansa.