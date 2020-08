NDBC BIDA BALITA (Aug 6, 2020)

HEADLINES:

ANG DETALYE NG MGA BALITA

PITONG BAGONG KASO NG novel coronavirus disease ang naitala ng Dept of Health sa Soccsksargen region.

Dahil dito, abot na ngayon sa 310 ang total number of Covid-19 positive patients sa buong rehiyon.

Sa ipinalabas na situation report ng DOH kagabi, apat naman na mga pasyente ang naka-recover na sa sakit. Abo na sa 150 katao ang naka-recover sa sakit.

Sa pitong bagong kaso, lima ang taga Gen. Santos City at dalawa mula sa South Cotabato.

Kaugnay nito, pinaalalahanan ni DOH-12 spokesperson Arjohn Gangoso na tandaan ang BIDA solusyon kontra COVID-19 ng DOH.

Ito ay ang B - Bawal walang mask, I - insanitize ang kamay, iwas hawak sa mga bagay, D - Dumistansya ng isang metro, A- Alamin ang totoong impormasyon.

PINAYUHAN NI North Cotabato Board Member Shirlyn Macasarte ang mga mamamayan ng unang distrito ng lalawigan na mag-ingat sa paglusong sa tubig baha upang makaiwas sa sakit.

Ginawa ni Macasarte ang panawagan matapos na bahain ang ilang lugar ng Midsayap, Libungan, Pigcawayan, Alamada at kalapit mga lugar.

Aniya, delikado ang paglusong sa baha. Kung di kailangan ay huwag na lang upang libre sa sakit.

Ayon kay Macasarte: “Kapag may mga "open wounds" kayo tapos nabasa sa baha, at nilagnat - magpatingin sa pinakamalapit na health center.

Ang baha ay hindi lang nakakapinsala sa mga ari-arian, ayon sa kanya. Ito din ay maaring magdulot din ng sakit.

Nanawagan di siya sa mga residente na nakatira sa flood prone areas na tumulogn sa paglilinis ng drainage canal dahil hindi yan kaya nila kapitan, kagawad, BPAT, at LGU workers. Mas makabubuti kung lilinisin ng bawat residente ang drainage canal sa tapat ng kanyang bahay upang di makaranas ng pagbaha o flashfloods tuwing bubuhos ang malakas na ulan.

ISANG BABAENG SUSPECTED DRUG PEDDLER ang inaresto ng mga tauhan ng PDEA, PNP at Marines sa isinagawang drug buy bust operation sa bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao.

Kinilala ni PDEA-BARMM Regional Director Juvenal Azurin ang babaeng nadakip na si Nasraila Ugan na nakunan ng mahigit 50 gramo ng shabu.

Nakatakas naman ang kanyang mister na kinilalang si Ali Ugan.

Ang kapitan ng Barangay Kabuntalan, Sultan Kudarat kung saan naganap ang anti-drug operation ay inaresto din matapos tangkang pigilin ang pag-aresto kay Mrs. Ugan.

Sinabi ni Azurin na inaresto si Barangay Chairperson Badrudin Datumanong Pinguiaman, dahil sa pakikialam sa operation at dahil sa pag-iingat ng armas.

Nakumpiska kay Mrs. Ugan ang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P340,000, marked boodle money habang nakuha naman kay Chairman Pingguiaman ang dalawang cal. 45 pistols at mga bala.

SUMUKO sa militar ang dalawang mga miembro umano ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF.

Dala ng mga ito ang kanilang mga baril, bala at ilang pampasabog nang sumuko 34th Infantry Battalion at PNP sa Northern Kabuntalan, Maguindanao.

Tumanggap naman ng cash assistance ang dalawa mula kay Northern Kabuntalan Mayor Ramil Dilangalen at Vice-Mayor Mary Jane Bayam.

Sumuko umano ang mga dating rebelde dahil napapagod na silang magtago at makipaghabulan sa tropa ng pamahalaan at gusto na rin nila aniyang magbagong-buhay kasama ng kanilang pamilya.

MAGKASUNOD na naaresto ng mga otoridad ang dalawang drug suspects sa mas pinaigting na kampanya ng City Police Station 1 kontra iligal na droga sa lungsod kahapon.

Unang nadakip si Jony Jay Saladaga Enero, 39 anyos na taga Miryamville, Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Ayon kay Police Station 1 chief Major Glenn Marr Avisa pasado alas tres ng hapon kahapon ng magsagawa ang kanilang himpilan ng drug buy-bust operation sa Purok Pinagsamahan, Bormaheco Drive, Rosary Heights 2, Cotabato City na nagresulta sa pagkahuli ni Enero.

Alas singko naman ng hapon nadakip din ang habal-habal driver na si Fahad Minandang Balaiman, 24 years old, na taga Tukananes, Poblacion 7, Cotabato City.

Sila ay naaresto matapos magbenta ng shabu sa mga undercover agent.

Nakuha mula sa mga suspek ang dalawang pakete ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng P3,000, mga drug paraphernalia at P3,000 buy-bust money.

Nakapiit na ngayon ang mga suspect at inihahanda ang kaso laban sa kanila.

Muling nagpaalala sa lahat ng pet owners si Kidapawan City Veterinarian Dr. Eugene Gornez na maging responsible sa kanilang mga aso lalo na ngayong ipinatutupad pa rin ang Community Quarantine laban sa COVID-19.

Ito’y makaraang lumubo pa ang bilang ng mga nakakagat ng aso sa lungsod dahil sa mga stray dogs o pinapabayaang mga aso na kung minsan ay sanhi pa ng pagkadigrasya ng mga motorista lalo na sa mga National Highway.

Sa datus kasi ng Veterinary Office abot na sa higit anim na raan ang mga nakakagat ng aso sa lungsod simula noong Enero hanggang Hulyo ng taon. Pero aminado naman si Gornez na wala pa ring nasasampahan ng kaso laban sa mga iresponsableng pet owners.

Madalas din anya kasing idinadaan na lamang sa amicable settlement sa pagitan ng may-ari at ng nakagat kung kaya’t hiniling ni Gornez sa Sangguniang Panlungsod na lagyan ng ngipin ang ant-rabies law at ipinanukalang i-ammend ito at taasan ang penalidad sa mga pabayang pet owners kung sakaling makakagat ang kanilang alaga.

Apela nito sa lahat na makipagtulungan sa kanila dahil sa kabila ng kanilang pina-iigting na kampanya na bigyan ng bakuna ang kanilang aso at panghuhuli sa mga stray dogs ay may iilan pa ring mas piliin ang magpabaya.

Samantala, bagamat tumaas ang kaso ng dog bites sa Kidapawan City wala namang naiulat na nasawi dahil sa rabies sa lungsod.

Mas lalo pang lumawak ngayon ang epekto ng African Swine Fever o ASF sa North Cotabato matapos madagdagan pa ng ilang Barangay ang naapektuhan ng virus sa bayan ng Magpet at Arakan.

Mula sa siyam na mga Barangay sa Magpet na apektado, nadagdagan pa ngayon ito ngayong ng tatlo kung saan nakapagtala na rin ng kumpirmadong kaso ng ASF ang mga ng Barangay Pangao-an, Sallab at Manobisa.

Sinabi ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia, sa bayan lamang ng Magpet nasa siyam na raan na mga mga baboy ang isinailalim sa culling o nadepopulate habang nasa tatlumpu naman sa Sitio Penidan sa Barangay Lanao Kuran, Arakan kung saan boundary na ito ng Marilog District na may kumpirmadong kaso din ng sakit.

Patuloy naman ang pagbibigay ng edukasyon sa lahat ng magbababoy ang tanggapan ni Suropia upang hindi na mas lumawak pa ang epekto ng ASF lalo na sa mga kalapit na Barangay. VC- SURPOIA Ang tinig ni Provincial Veterinarian Dr. Rufino Suropia.

Samantala, nakakuha na rin sila ng blood sample sa sampung Barangay na malapit sa boundary ng Arakan ang Veterinary office pero hanggang ngayon ay hinihintay pa ang test result habang magpapatuloy naman ang isasagawang culling activity.

Wala pa namang eksaktong datus ang tanggapan kung magkano na ang kabuuang halaga ng mga napatay na baboy sa dalawang mga bayan sa Cotabato Province.

Sinimulan na ang pamamahagi ng cash assistance sa mga napiling benepisyaryo ng Tertiary Education Subsidy na mga mag-aaral ng Makilala Institute of Science and Technology (MIST) sa Makilala North Cotabato sa loob ng isang semester.

Ayon kay MIST President Gerardo Rigonan, nasa higit 200 na mga mag-aaral ang nakatanggap ng tig 20,000 pesos na kung saan napili ng Commission on Higher Education. Isinagawa ang cash distribution kahapon kung saan personal na tinanggap ng mga mag-aaral kasama ang kanilang magulang. Malaki naman ang kanilang pasasalamat dahil sa malaki itong tulong para sa kanilang pag-aaral lalo na ngayong may kinakaharap pang pandemya dahil sa COVID-19.

Paalala naman ng Makilala LGU sa lahat ng mga nakatanggap na gamitin sa tama ang kanilang pera lalo na at malapit ng magsimula ang pasukan sa August 24, 2020. Tiniyak naman na nasusunod pa rin ang proper health protocols sa pag-iwas sa COVID-19 habang isinasagawa ang nasabing aktibidad.

Matapos na pinalabas ng kulungan ay agad na dumulog sa Radyo BIDA Kidapawan ang tatlong mga promo-dicer ng Gaisano Grand ng lungsod upang linawin na hindi sila sangkot sa insidente ng pagnanakaw sa loob mismo ng nasabing mall kamakalawa.

Nabatid na nakulong sila matapos silang idamay ng naturang mall na umano’y may kinalaman ang mga ito sa nakumpiskang pinamili mula sa isang lalaki, pero nadiskubre ng isang guard nga wala sa resibo ang ilang items tulad ng mga branded shirts.

Ayon sa mga ito na kinilalang sina Mara Fe Gabo, 24-anyos, taga Lampayan, Matalam, Shella Mea regorio, 22-anyos, single, taga Poblacion, Antipas, at Marilyn Belanda Testado, 24-anyos, taga Brgy Gubatan, Magpet, pinatawag anila sila sa human resource office ng mall at kinukwestyon kung paanong nakalusot ang mga branded na damit mula sa kanilang section na wala naman sa listahan ng resibo ni Reynan Al-ag, 24 years old, na taga Luz Village, Mlang, siyang may-ari ng shopping bag.

Ayon pa sa tatlo, walang maipakitang ebidensiya ang naturang mall na sangkot sila sa naturang insidente na maituturing na isang uri ng pagnanakaw.

Katunayan, wala ring CCTV footage na magpapatunay na sangkot ang mga ito sa nasabing krimen.

Ginawa ng tatlo ang paglilinaw matapos na lumabas sa social media na sangkot sila sa insidente batay na rin ipinarating na police report ng pulisya sa himpilan ng Radyo Bida.

Ayon pa sa tatlo, hindi raw makatarungan ang ginawa ng mall sa kanila na bigla na lamang silang pinaaresto sa mga pulis na wala namang magpapatunay na sangkot sila sa nasabing insidente.

Katunayan ay hindi na sila sinampahan ng kaso bagama’t tinanggal na ang mga ito sa trabaho. Matatandaang umani ng batikos sa social media ang apat matapos ang akusasyon sa kanila.

North Cotabato Provincial Government, nais isulong ang produksyon ng coconut sugar sa probinsya.

Ito ang inihayag ni Cotabato Province Governor Nancy Catamco sa isinagawang pagpupulong kahapon sa kasama ang mga opisyales ng North Cotabato Small Coconut Farmers Federation (NCSCF) na kung saan ang mga miyembro nito ay binubuo ng labilimang municipalities and isang lungsod.

Sa ulat ni NCSCF Chairman Leo Loredo, mayroong 20 Boiling Centers na pinonduhan ng probinsiya ang kasalukuyang itinatayo sa ibat-ibang bayan.

Tinatayang makakagawa ito ng kabuuang ng 500 toneladang asukal bawat taon. Siniguro naman ni Catamco na tutulungan nito ang industriya ng niyog dahil ang unang makikinabang ay ang maliliit na magsasaka.

Maaring sa pamamagitan nito ay magiging isa ang probinsya sa may pinakamalaking produksiyon ng coco sugar sa bansa.

Dagdag pa niya maganda sa kalusugan ng tao ang coco sugar at napakalaking ambag nito sa gagawing Agro-Industrial Hub na tinututukan ngayon ng Probinsya. Samantala inatasan na rin ng Gobernador si OPAg Head Dr. Sustines Balanag na bumuo ng Technical Working Group para tututok sa mga kakailanganin ng Federation.

Habang ang iba pang kakailanganing pasilidad na idadagdag sa boiling centers para magiging operatinal ito ay ipapasok sa Annual Investment Plan para sa taong 2021.

Preso patay sa pananaksak ng kapwa preso sa South Cotabato Provincial Jail

Hindi pagkakaunawaan ang motibo na tinukoy ni South Cotabato OIC Provincial Jail Warden Felecito Gumapac sa pakakapatay ng isang preso sa kapwa nito inmate sa South Cotabato Provicial Jail. Kinilala ni Gumapac ang nasawing biktima na si Mark Anthony Tonacao.

Si Tonacao ay dead on arrival sa ospital. Sanhi ito ng tinamong malubhang saksak ng kawayan sa tiyan at likod ng suspek na si Mario Kaong. Sugatan naman ang kasama ding preso ni Tonacao na si Rolando Hunas. Ayon kay Gumapac temporaryo na inilipat ng pamunuan ng provincial jail ang biktimang si Tonacao sa selda ng suspek na si Kaong.

Ito ay habang nililinis ang bagong ayos nitong selda. Sinabi ni Gumapac na maaring nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang suspek at mga biktima na humantong sa stabbing incident. Gayunpaman ayon kay Gumapac nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon sa insidente.

Export ng mga produktong karne mula SOCCKSARGEN isinusulong ng National Meat Inspection Service 12

Umaasa si National Meat Inspection Service o NMIS 12 Regional Director Myrna Habacon na malapit nang makapag-export ng mga meat products ang rehiyon.

Sinabi ito ni Habacon matapos kumpirmahin ang pagtatayo ng Triple A slaughter house ng dalawang mga kumpanya. Ang mga ito ay ang Biotect Farms Incorporated sa Barangay San Vicente, Banga at Q-Pigs Livestock Corporation sa Palkan, Polomolok, South Cotabato.

Ang region 12 ay mayroon lamang ngayong isang Triple A slaugther house. Ito ay ang Matutum Meat Packing Corporation sa Barangay Glamang, Polomolok.

Ayon kay Habacon ang pagpapatayo ng dagdag na slaugther house ay makabubuti sa rehiyon dahil sa produksyon ng export quality na karne. Ipinahayag ni Habacon na sana ay maisakatuparan na ang matagal na nilang isinusulong na pag-export ng mga produktong karne mula Soccksargen.

Sinabi ni Habacon na naudlot ang pag-export na sana ng meat products ng Matutum Meat Packing Corporation sa Singapore noong 2008. Ito ay dahil sa pagkalat noon ng Ebola virus sa isang hog farm sa Luzon.

Tiniyak ni Habacon na sa kabila ng mga pagsubok dahil sa African Swine Fever o ASF isusulong pa rin nila ang exportation ng meat products mula region 12.

Paliwanag ni Habacan sa kabila kasi ng pagkalat ng ASF sa Davao Region at Magpet sa North Cotabato, nanatili pa ring ligtas dito ang iba pang lugar sa rehiyon tulad ng South Cotabato. Ito ay resulta ng pinaigting na control measure ng mga lokal na pamahalaan. Dinagdag din nito na ang region 12 ang may pinakamurang meat products sa buong bansa.

Drug suspect patay sa shootout sa General Santos City

Kinilala ni PNP 12 Regional Public Information Officer Lieutenant Colonel Lino Capellan ang napatay na drug suspek na si Bimbo Datumangoda Solaiman alyas “Dats” nakatira sa Barangay Fatima, General Santos city.

Si Solaiman ay nakorner sa drug buy bust operation ng mga kasapi ng Gensan PNP, Philippine Drug Enforcement Agency at PRO 12 sa Barangay Tambler, Gensan. Ayon kay Capellan ng matunugan na nagkunwaring pulis ang bumili sa kanya ng isang pakete ng suspected shabu, pinaputukan umano ni Solaiman ang operating team bago tumakas sakay ng motorsiklo.

Pero hindi pa man nakalayo nabaril na ng mga gumating pulis ang nasabing drug suspect. Si Solaiman ay dead on arrival sa ospital sanhi ng mga tinamong tama ng bala ng baril.

Narekober ng mga pulis mula sa napatay na drug suspect ang labinsiyam na sachet ng suspected shabu, 38 revolver na baril na may tatlong mga bala, at motorsiklo na ginagamit umano sa kanyang illegal drug transaction.

Nauna nang tiniyak ni PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Michael John Dubria na sa kabila ng COVID-19 pandemic tuloy pa rin ang pagtugis ng pulisiya sa mga mamamayan sangkot sa iba’t ibang krimen. Sa katunayan ayon sa nasabing police official ang PNP ay nakahuli ng 716 na mga wanted person sa region 12 noong Hulyo.

Kakulangan ng Polymerase Chain Reaction at Rapid test kits para sa COVID-19 problema ngayon ng lokal na pamahalaan ng Gensan

Humihingi sa Department of Health ng dagdag na Polymerase Chain Reaction o PCR at rapid test kits ang lokal na pamahalaan ng General Santos City. Ayon kay Gensan City Administrator Arnel Zapatos simula noong nakaraang lingo suspendido muna ang pagsagawa ng confirmatory PCR testing ng COVID-19 testing laboratory sa St. Elizabeth Hospital. Ito ay matapos silang kulangin ng test cartridges.

Sinabi naman ng ospital sa kanilang advisory na bagama’t muli sila nagsasagawa ng confirmatory test sa COVID-19, ito ay para lamang sa pangangailangan sa test ng mga health care workers, Gensan city health office, at Provincial Health Office ng Sarangani.

Ipinahayag din ni Zapatos na hindi rin sapat sa pangangailangan ng Gensan at karatig na lalawigan ng Sarangani ang kabibigay pa lang na 420 cartridges ng DOH. Kaugnay nito, sinabi naman ni Mayor Ronnel Rivera na naghahanap ngayon ng local supplier ng cartridges ang lokal na pamahalaan. Ayon kay Rivera humiling din sila ng dagdag na rapid test kits dahil ubos na rin ang limang libong unit na ipinadala noon ng National Task Force Against COVID-19.

Target ng Gensan City LGU na makabili ng mahigit 7,000 na testing kits para matugunan ang kanilang pangangailangan. Abot na sa mahigit tatlumpu COVID-19 cases ang naitala sa Gensan. Pero nilinaw ng City Health office na walang local transmission ng COVID-19 sa Gensan dahil lahat ng tinamaan ng virus ay pawang mga locally stranded invdividuals o LSI at overseas Filipino workers.

Umabot na sa mahigit 46 thousand na mga waitlisted beneficiary ng Social Amelioration Program o SAP ang nabigyan ng pinansyal na ayuda sa pamamagitan ng mga digital payment center sa region 12. Ang Department of Social Welfare and Development ay naka-release naman ng mahigit 233 thousand pesos para sa mga ito.

Matatndaan na kinuha ng DSWD ang serbisyo ng mga financial service providers o FSP para mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga waitlisted na mamamamayan sa mga malalayong lugar. Ito ay ayon kay DSWD 12 Regional Director Cezario Joel Espejo.

Tiniyak ni Espejo na magpapatuloy pa rin ang pamimigay ng ayuda sa mga hindi pa nabigyan nito. Dinagdag din nito na may kawani ang DSWD para tumulong sa mga probelama ng mga benepisyaryo at masolusyunan din ang aberya sa payout.

Malalaman ng mga benepisyaryo kung maaring kunin ng mga ito sa Western Union, Cebuana o MLhillher ang cash SAP assistance sa pamamagitan ng matatanggap ng text message Habang ipapaskil naman ng mga local government unit sa munisipyo o barangay Hall ang listahan ng mga benepisyaryo at financial service providers na maaring puntahan ng mga ito.

NATIONAL NEWS………………….

KAKASUHAN NG PAMAHALAAN ANG 36 na mga opisyal ng PhilHealth at kung hindi naman ay dapat sibakin sila sa pwesto.

Sinabi ni Commissioner Greco Belgica ng Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) na nabigo ang PhilHealth na i-verify ang mga impormasyon hinggil sa receivables na ibinibigay ng mga ospital.

Kayat kung magkano ang claim ng mga pagamutan, basta na lang ito ibinibigay ng Philhealth, ayon kay Belgica.

Inirekomenda niya sa Malakanyang na i=dismiss ang lahat ng mga matataas na opisyal ng PhilHealth at kasuhan sila sa Ombudsman.

Hindi sisibakin ni Pangulong Duterte si PhilHealth Chief Ricardo Morales, ito’y sa kabila ng nabunyag na mga umano’y katiwalian sa ahensiya.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sinabi mismo ng Pangulo na hindi niya aalisin si Morales kung walang ebidensiya na mag-uugnay sa kanya sa korapsiyon.

Sinabi ni Roque na idino-dokumento na ng Senado ang mga ebidensiya at nagsasagawa na rin ng hiwalay na imbestigasyon si Usec. Melchor Quitain ng Office of the Special Assistant to the President.

Desisyon na umano ni Morales kung pansamantala itong aalis sa puwesto habang nagsasagawa ng mga imbestigasyon.

BALITA EXPRESS ……………….

Buhay bagaman at sugatan ang 10 sa 11 missing PInoy worker sa Beirut, Lebanon matapos ang naganap na malakas na pagsabog doon, ayon ito sa report ng Department of Foreign Affairs.

HINILING ng isang grupo ng mga doctor sa Malakanyang na magtalaga ng mga medical experts sa paglaban sa COVID-19 at hindi mga retired military generals dahil wala naman silang alam sa panggagamot sa anumang sakit.

Inumpisahan na ng Department of Health (DOH) ang clinical trial para sa Japanese anti-flu drug na Avigan upang makumpirma ang pagiging epektibo nito sa pagsugpo sa COVID-19.

Umatras na bilang testigo ng Senado sa umano’y anomalya sa ahensiya ang dating assistant ni PhilHealth Chief Ricardo Morales. Sinabi ni Sen. Panfilo Lacson na tetestigo dapat si Estrobal Laborte sa pagdinig noong isang araw subalit bigla itong nawala sa webinar at nag-logout.

-0-

ABROAD:

NEGLIGENCE ang nakikitang dahilan ng mga investigators sa naganap na deadly blast sa Port of Beirute na ikinasawi ng mahigit 100 katao at ikinasugat ng 5 libong iba pa.

Tone-toneladang ammonium nitrate ang naka-imbak sa isang warehouse katabi ng isa pang warehouse na kinaroroonan ng mga firecracker at paputok na unang sumabog.

House arrest ang utos ng pangulo ng Lebanon sa mga taong responsable sana sa pangangalaga ng mga pampasabog. Anim na taon nang naka-imbak ang ammonium nitrate sa warehouse sa Port of Beirut.

Dagsa naman ang tulong at pakikiramay ng ibat-ibang bansa sa Lebanon.

Samantala, dalawang Filipina domestic helpers ang nasawi habang 10 ang sugatan at isa ang missing.

SPORTS …………….

Malabo pa ang posibleng paghaharap nina World Boxing Association welterweight champion Manny Pacquiao at World Boxing Organization welterweight king Terence Crawford sa Nobyembre.

Mismong si MP Promotions chief Sean Gibbons ang bumasag sa Pacquiao-Crawford fight dahil walang negosasyong nagaganap para matupad ito.

Ayon kay Gibbons, tila nahihibang na naman si Top Rank Promotions head Bob Arum matapos isiwalat kamakailan na niluluto na ang Pacquiao-Crawford fight para sa Nobyembre.

NIlinaw ni Gibbons na hindi nakikipag-ugnayan ang kampo ni Pacquiao para sa sinasabing Crawford fight ni Arum.