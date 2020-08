NDBC BIDA BALITA (Aug. 7, 2020)

EADLINES:

1. DALAWANG BATA, nailigtas habang inaanod ng baha sa Makilala, North Cotabato

2. ABOT SA 60 Covid-19 positive patients sa BARMM, naka-recover; Dalawang bagong kaso, naitala naman sa Soccsksargen

3. LTO 12, mahigpit na ipapatupad ang pagsusuot ng facemask at faceshield sa lahat ng pasahero ng pampublikong sasakyan

4. LTFRB 12, magpapatupad din ng “no face shield, no ride” para sa kabutihan ng lahat

5. IPHO-Maguindanao, nagbigay ng katiyakan na lahat ng bata ay bibigyan ng bakuna kontra polio sa Maguindanao

6. Pilipinas nangunguna na sa buong Southeast Asia na may maraming COVID-19 cases

CUE VO………….. ‘ANG DETALYE NG MGA BALITA…. SUSUNOD’

-0-

LOCAL..

Dalawang mga bata, nakaligtas matapos malunod sa pagbaha dahil sa malakas na pag-ulan sa Makilala, North Cotabato kahapon

Dulot ng malakas at walang tigil na naranasang pag-ulan kahapon ng hapon binaha ang ilang mga lugar sa North Cotabato.

Nailigtas naman ng mga mamamayan ang dalawang bata na nalunod sa New Bulatukan River sa bayan ng Makilala.

Batay sa ulat ng Provincial Disaster Risk and Reduction Management Office, isang 3 years old at pitong taong gulang na batang babae ang nalunod na parehong taga Barangay Kisante na sinasabing tumatawid sa kahoy na tulay nang bumuhos ang malakas na ulan. Nasa stable naman ang kondisyon ng dalawang mga bata at patuloy na nakaconfine sa isang ospital sa lungsod. V

Sa panayam ng DXND ngayong umaga kay PDRRM Officer Mercy Foronda, batay sa kanilang monitoring karamihan ay tumaas lebel ng tubig sa mga ilog sa tatlong distrito ng probinsya kung saan pinakamalakas dito ang sa Bulatukan River.

Ilang oras din na hindi pinadaanan ng malalaking sasakyan ang tulay ng Barangay Kisante dahil sa lakas ng tubig baha habang rumagasa naman ang mga troso mula sa itaas.

Samantala, paputol naman ang mga kahoy at nagkalandslide sa Barangay Greenhills President, Roxas. Agad namang nakapagresponde ang tauhan MDRRM office upang makadaan ang mga mamamayan. Sa ngayon ay patuloy pa ang ginagawang assessment ng PDRRM Office sa nasabing pagbaha pero walang namang naiulat na nasawi dahil sa insidente.

Pinalilikas naman ng Makilala LGU ang lahat mga residente na nakatira sa mga low lying areas kung sakaling magtuloy-tuloy pa ang pag-ulan.

-0-

Local………………..

NAITALA KAGABI NG DEPT OF HEALTH ang dalawang kaso lang ng novel coronavirus cases.

Sa ngayon, meron nang 312 total COVID-19 cases sa rehiyon, at 150 ang naka-recover na.

Kahapon, walang pasyenteng naka-recover o gumaling sa sakit.

Ang dalawang bagong mga pasyente ay mula Gen. Santos City at South Cotabato na kapuwa galing Maynila.

South Cotabato ang may pinakamaraming kaso na 75 habang sumusunod ang Sarangani, Sultan Kudarat, North Cotabato at Gen. Santos.

May pinakamaliit na bilang ng confirmed patients ay Cotabato City na meron lang 28 at 24 ang naka-recover na.

-0-

LOCAL…

SA Bangsamoro Region, naitala kahapon ang pinakamataas na recovery sa loob lang ng isang araw. Abot sa 60 mga pasyente ang naka-recover ayon sa pinakahuling talaan ng Ministry of Health.

Kahapon din, iniulat ang anim na bagong kaso ng Covid-19 positive sa rehiyon kaya meron na ngayong 471 confirmed cases sa BARMM.

Ayon kay BARMM Health Minister Dr. Safrullah Dipatuan, meron na ngayong total 373 patients ang naka-recoverna pasyente mula Maguindanao, Lanao del Sur, Basilan, Sulu, TAwi-Tawi, Marawi at Lamitan cities pati na sa 64 mga barangay ng North Cotabato.

SA anim na bagong kaso, apat ang mula Marawi City at tig-isa sa mga bayan ng Saguiaran at Balindong, pawang nasa Lanao del Sur.

Nanatili naman sa sampu ang bilang ng mga napatay dahil sa Covid-19.

Sa harap nito, muling iginiit ni Dipatuan ang naunang panawagan sa lahat na huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kailangan, manatiling may face mask, hugas kamay gamit ang sabon at iwasan ang maraming tao.

-0-

LOCAL…

Pinalalakas ngayon ng Cotabato City LGU ang mga hakbang upang malabanan ang COVID-19 sa pamamagitan ng pag-develop ng Contact Tracing Program.

Ayon kay Cotabato City Mayor Atty. Frances Cynthia Guiani-Sayadi, ang nasabing Contact Tracing Program ay isa sa mga epektibong paraan ng city government upang madaling malaman ang mga lugar na pinuntahan ng isang suspect, probable, o confirmed COVID positive na pasyente.

Ang isang indibidwal ay maaaring mag register sa www.cotabato.ph/registration. Kapag nakapasok na sa nasabing link, i-click lamang ang register, kumuha ng litrato, at punan ang lahat ng mga impormasyon na hinihingi.

Pagkatapos ay sundin ang instruction ng website.

Dagdag pa ni Guiani-Sayadi, ang City LGU ay may sariling database ng lahat ng mga residente ng lungsod.

Aniya, kung ang isang indibidwal ay maglalagay ng isang maling pangalan o maling litrato ay agad itong malalaman at hindi maa-approve ang registration nito.

Ang registration para sa nasabing contact tracing program ay magsisimula sa August 10 habang ang pagsisimula naman ng scanning ay sa August 17.

-0-

Local………………..

KINANSELA na ni North Cotabato Gov. Nancy Catamco ang Kalivungan Festival ngayong taon.

Sa isang pahayag, sinabi ni Catamco na nalulungkot siyang gawin ang desisyon na ito pero kailangan para sa kapakanan ng lahat.

Gagawin sana ang festival sa 106 foundation anniversary ng lalawigan.

Prioridad aniya ng lalawigan ang kapakanan at kaligtasan ng bawat Cotabatenio kayat ipainagpaliban ang festival, isa sa mga tampok sa founding anniversary ng North Cotabato.

-0-

local………………..

PINASINUNGALINGAN ng Integrated Provincial Health Office Maguindanao ang ulat na may mga bayan sa lalawigan ang hindi naka-avail ng polio vaccine sa nakalipas na Sabayang Patak Kontra Polio Round 5 ng Department of Health.

Ayon kay IPHO Chief Dr. Elizabeth Samama, katunayan 101 percent o kabuuang halos 2-daang libong mga bata ang kanilang napatakan ng libreng gamot.

Sa kasalukuyan nagpapatuloy ang kanilang paglilibot sa 508 barangays upang matiyak na walang makakaligtaang bata para sa libreng proteksyon laban sa polio.

-0-

local...

HINILING NI BARMM Chief Minister Murad Ebrahim sa pamunuan ng PNP-BARMM na ituloy ang pakikipagtulungnan sa regional government habang nagsisikap itong mapabuti ang buhay ng mamamayan sa harap ng pandemya.

Ang bagay na ito ay pahayag ni Minister Ebrahim sa 119th Police Service Anniversary celebration kahapon sa Camp SK Pendatun, Parang, Maguindanao.

Ang mensahe niya ay binasa ni BARMM chief of Staff Abdurauf Macacua.

Tema ng anibersaryo ay “Towards A Pandemic-Resilient PNP: Deploying Digital Technologies and Adopting Protective Protocols in The New Normal”.

Pinarangalan din nina Macacua at PRO-BARMM Regional Director Manuel Abu ang 10 police personnel at piotng police stations and police units.

-0-

LOCAL...

Bagaman wala pang natatanggap na official Memorandum Circular ang Land Transportation Office o LTO 12 hinggil sa kautusan ng Department of Transportation na nag-oobliga sa pagsusuot ng facemask at faceshield sa lahat ng pasahero sa lugar na pinayagang maka byahe ang mga pampublikong sasakyan ay ipapatupad na ito ng LTO 12.

Sinabi sa Radyo BIDA ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga, epektibo ang nasabing kautusan simula sa August 15, 2020 kung saan kabilang dito ang mga Public Utility Vehicle, pedicabs, vans at buses. Ito ay base sa DOTr Memorandum Circular Number 2020- 014 na ipinalabas nitong miyerkules bilang bahagi ng preventive measure ng pamahalaan sa pag-iwas sa COVID-19.

Ayon kay Gonzaga, kahit paman nakasuot na ng faceshield ay kailangan pa rin ang pagsusuot ng facemask hindi lamang sa lahat ng mga pasahero maging ang mga drayber at mga konduktor. Sa ngayon, inaantay na lamang ng tanggapan ni Gonzaga ang official Memo Circular kung ano ang magiging penalidad sa mga hindi susunod sa kautusan maliban sa hindi na maaring makasakay.

Hiniling naman ni Gonzaga ang kooperasyon ng bawat mamamayan at tumupad sa mandato upang makaiwas sa pagkalat ng virus.

-0-

LOCAL...

Mas hinigpitan na rin ngayon ng President Roxas LGU ang kanilang ASF checkpoints upang maiwasan na makapasok ang nasabing virus sa kanilang lugar kung saan malapit lamang din sa bayan ng Magpet na may kumpirmadong kaso ng sakit.

Naglagay sila ng ASF checkpoints sa Barangay Sagcungan, Alegria, Tuael, Mabuhay at Barangay Kamasi. Sa panayam kay Municipal Agriculture Officer Pepito Garcia, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok ng mga buhay na baboy at anumang pork meat products sa bayan bilang preventive measure ng LGU sa pag-iwas sa ASF base sa municipal ordinance ng bayan.

Samantala, bago naman ang paglalabas ng mga ibebentang alagang baboy ay dapat na dumaan muna sa livestock inspector upang masiguro na walang sakit at ligtas laban sa ASF.

Mas pinalalakas na rin ng Agriculture Office ang kanilang Education and Information Campaign sa lahat ng mga magbababoy upang malaman kung ano ang mga dapat na gawin at mga hindi dapat ipakain sa kanilang mga alagang baboy.

Panawagan naman ni Garcia sa mga nag-aalaga ng baboy na ipatupad ang biosecurity at wag na lamang magdala ng anumang processed pork meat products sahil maari silang pabalikin o kumpiskahin ng mga nagbabantay sa mga ASF control points.

Samantala, naglalaro naman sa 140 hanggang 160 ang kilo ng bawat karne ng baboy sa lungsod mula sa 180 hanggang 190 noon.

-0-

LOCAL

Mahigit isang daang mga indibidwal na ang nahuli ng Kidapawan City PNP at Highway Patrol Group na hindi tumalima sa ‘No barrier, no backriding policy’ ng DILG sa lungsod.

Sa ulat ng Kidapawan PNP nasa mahigit 35 mga motorista ang kanilang naisyuhan ng citation ticket hanggang kahapon habang nasa 65 naman ang naisyuhan ng PNP Highway Patrol Group hanggang kahapon din.

Ayon sa ulat ng pulisya, ang nasabing mga motorista ay hindi lamang nanggaling sa lungsod at mga karatig bayan kundi ilan sa mga ito ay nagmula pa sa mga lugar Davao Del Sur, Bukidnon, Sultan Kudarat, Bayugan City Agusan at South Cotabato.

Samantala, kahapon, maliban sa citation ticket ay nagsimula nang mag-isyu ng TOP ang HPG sa mga may angkas ngunit walang naka-install na barrier. Ayon kay North Cotabato HPG Chief Police Major James Baugbog, maliban sa penalidad na kanilang babayaran sa city treasurer’s office ay may babayaran pa ang mga ito sa Land Transportation Office.

Ayon Kidapawan LTO Chief Genelinda Ganotice, 1000-10,000-pesos ang maaaring bayaran kung mahuhuli ang mga motoristang walang suot na face mask, walang helmet o walang naka-install na barrier, batay na rin sa kautusan ng DILG. Pero nilinaw ni Baugbog na bagama’t may ganuung kautusan, mas umiiral pa rin aniya ang kanilang konsiderasyon sa mga motorista lalo na ngayong mga pandemya.

-0-

LOCAL...

Magtatalaga ng Special Enforcement Teams sa mga public transport terminal at national highway para sa maigting na monitoring sa mandatory na pagamit ng face shield sa mga pampublikong sasakyan ang mga otoridad.

Ipinahayag ito ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB 12 Regional Director Paterno Reynato Padua. Sinabi ni Padua na nakikipagugnayan na ang LTFRB 12 sa Highway Patrol Group ng PNP at iba pang law enforcement agency.

Layon nito na matiyak ang pagsunod sa nasabing kautusan ng mga public utility vehicles operators, drivers at commuter at mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ipinahayag di ni Padua na ang kopya ng direktiba ng LTFRB Central Office na pagamit ng face shield ay kanilang nang naipadala sa mga kompanya ng public utility vehicles, asosasyon at iba pang stakehoders.

Iginiit nito na maliban sa face mask, mandatory ang pagamit ng face shields sa mga pasahero, driver at konduktor ng mga bus, van, jeep, multicab at maging mga taxi.

Tiniyak ni Padua na mahaharap sa bayolasyon may kaugnayan sa prankisa ang mga mahuhuling lumabag sa mga panuntunan ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ayon kay Padua ang mandatory na pagamit ng face shield sa mga pampublikong mga sasakyan ay ipatutupad na sa August 15. Magiging epektibo ito hangga’t hindi pa nababawi ang modified general community quanrantine sa rehiyon.

-0-

LOCAL..

Nakinabang sa grocery items ng DXOM Radyo Bida Koronadal at 91.7 Happy FM ang mahigit dalawang daang binahang mga pamilya sa Koronadal City. 145 sa mga ito ay nakatira sa Purok Pagkakaisa sa Barangay San Isidro at 62 naman ay mula sa IP community na Purok Lower Ladol sa Barangay Assumption.

Ang dalawang mga lugar ang pinakanasalanta ng mga pagbaha noong July 28. Ayon kay San Isidro Barangay Chairman n Lloyd Gabutin anim sa mga binahang pamilya sa kanilang lugar ay pansamantalang nanunuluyan ngayon sa isang hotel. Habang ang iba naman ay nakikitira na lamang muna sa kanilang mga kaanak.

Ipinahayag ni Gabutin na humingi na sila ng permiso sa lokal na pamahalaan para mailipat sa relocation site sa Purok Upper Acub sa kanilang barangay ang labinlimang mga pamilya na nawalan ng bahay dahil sa baha.

Sa karatig Barangay naman ng Assumption maliban sa bigas at mga de lata ang mga mamamayan na apektado ng land slide sa Sitio Ladol ay nabigyan din ng Kitchenware. Ang mga Kitchenware ay handog naman ng Technical Education And Skills Development Authority o TESDA.

Ayon kay Assumption Barangay Kagawad Juanito Cadel malaking tulong na sa mga mamamayan sa kanilang lugar na pansamantalang nawalan ng kabuhayan dahil sa landslide ang natanggap na tulong. Voice Clip….Si Assumption Barangay Kagawad Juanito Cabel Ang nasabing mga tulong ay inihatid mismo ng Radyo Bida at Happy FM personnel sa apektadong mga Barangay kahapon

-0-

LOCAL...

Kakaiba ang ika 119th Service Anniversary ng Philippine National Police kahapon dahil sa unang pagkakataon ay virtual itong isinagawa.

Ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Michael John Dubria, ito ay bilang pagtalima na rin sa isa sa anim na mga new normal guideline sa PNP Organization. Ito ayon kay Dubria ay ang pagamit makabagong teknolohiya para maiwasan ang transmission ng COVID-19.

Ang selebrasyon sa PNP national headquarters ay napanood naman sa pamamagitan ng internet sa labinpitong PNP regional headquarters sa bansa.

Naging highlight naman nito ang pagpaparangal sa mga unit at personnel ng PRO 12 na nagpakita ng magandang performance sa nakalipas na isang taon.

Kaugnay nito ang Best Police Provincial Office award ay iginawad sa South Cotabato Police Provincial Office , Best City Police Office ang General Santos City Police Office, Best Component City Police Station ang Kidapawan Police Station ,

Best City Police Station ang Police Station 4 ng General Santos City, Best Municipal Police Station ang Polomolok Municipal Police Station sa South Cotabato,

Best Provincial Mobile Force Company ang Sultan Kudarat Provincial Police Office, Best Regional Mobile Force Battalion ang Regional Mobile Force Battalion 12, Best Regional Administrative Support Unit ang Regional Finance Service Office 12 ,

Best Regional Operational Support Unit ang 5th SAB Special Action Force , Special Unit Award ang Regional Police Drug Enforcement Unit 12 at Regional Health Service 12.

-0-

LOCAL...

Fish kill sa Lake Sebu unti unti nang naso-solusyunan dahil sa rehabilitation efforts ng lokal na pamahalaan, ayon sa Provincial Environment and Management Officer ng South Cotabato

Nakatulong ang rehabilitation at conservation measure ng provincial government para maibsan ang problema sa fish kill sa tatlong mga pangunahing lawa sa Lake Sebu, South Cotabato. Sinabi ito ni Provincial Environment and Mangement Officer Seigfred Flaviano. Ayon kay Flaviano kabilang sa maigting na ipinatutupad ng kanilang tanggapan ang pagtanggal sa lawa ng mga water lilies at illegal structures.

Binigyan diin ni Flaviano na saklaw ng demolisyon ang mga fish cages na walang permit, guardhouses at abandonadong mga istruktura sa lawa. Katuwang ng PEMO sa paglinis sa mga lawa ang local government ng Lake Sebu.

Ipinahayag din ni Flaviano ang mahigpit na pagpapatupad ng zoning sa lake. Dapat din ayon kay Flaviano na ang development sa nasabing tourist destination ay angkop din sa kapasidad nito. Matatandaan na abot sa mahigit 120 million pesos na Tilapia ang hindi napakinabangan dahil sa malawakang fish kills sa Lake sebu noong 2017.

Sinabi ni Flaviano na naging sanhi ng fish kill ang phenomenon na “Kamahong”. Ito ay ang biglang pagtaas ng water temperature ng lawa. Paliwanag ni Flaviano ang “Kamahong” na madalas nangyayari tuwing tagulan ay nagpapataas sa sulfuric acid at nagpapababa naman ng oxygen sa lawa at naging sanhi ng fish kill.

Dinagdag din nito na bahagi din ng pangangalaga sa Lake Sebu ang malawakang tree planting activity sa tatlong mga water source nito.

Ayon kay Flaviano, pinagaaralan din nila ang pagregulate ng operation ng piggeries at duck farm malapit sa lawa.

-0-

LOCAL..

DA tiniyak ang sapat na supply ng baboy sa Soccksargen Sapat pa rin ang supply ng baboy sa region 12

Ito ang napagalaman sa pagpupulong nina DA 12 Regional Executive Director Arlan Mangelen at South Cotabato Swine Association President Benny Lim. Sa pakikipagugnayan ng DA sa mga swine producers nabatid na abot sa 45 hanggang 50 thousand heads ng mga baboy mula region 12 ang ipinadadala sa Leyte at Metro Manila kada buwan.

Habang tiniyak naman sa isingawang video conferencing nina RD Mangelen , DA Undersecretary Zamzamin Ampatuankasa ang ibang mga opisyal ng ahensya na walang problema sa shipment ng mga baboy mula Region 12 sa Visayas at Luzon.

Kaugnay nito umapela naman si Ampatuan sa mga Regional Offices ng DA na pagplanuhan ang mga solosyon at istratiheya sakali mang magkaroon ng problema sa pork shipment. Nauna nang ipinahayag ni National Meat Inspection Service o NMIS 12 Regional Director Myrna Habacon na sa kabila ng pagtama ng African Swine Fever sa Magpet, North Cotabato at Davao Region, nanatili pa ring top producer ng swine products ang Soccksargen.

-0-

NATIONAL...

DISMAYADAO SI Sen. Panfilo Lacson sa tila kawalang aksyon ng Malacanang sa usapin ng corruption sa PhilHealth.

Sa news conference, sinabi ni Lacson na malinaw na malinaw na merong sindikato at mafia sa loob ng Philhealth pero tila hindi umaaksyon ang Malakanyang at si P. Duterte.

Iginiit ng senador na maraming beses sinasabi ni P. Duterte na kapag may nakita o may naamoy lamang siyang katiwalian sa isang ahensya tiyak na agad may sisibakin sa pwesto.

VOICE CLIP LACSON

-0-

National…

MERON NA NGAYONG 119,460 cases NG COVID-19 sa Pilipinas matapos na maitala ng DOH kahapon ang dagdag na 3,561 patients.

Sa total cases, 50,473 ay itinuturing na active cases.

Metro Manila pa rin ang may pinakamaramaing bagong kaso na abot sa 2,041.

Nagkaroon naman ng recovery na 569 patients, ayon sa DOH. Sa ngayon, abot na sa 66,837 ang total recovered patients.

Gayunman, kahapon lang, nakapagtala ang DOH ng 28 mga COVID-19 fatalities.

SA buong Souheast Asia, nangunguna na ang Pilipinas sa may pinakamaraming kaso at nalampasan ang Indonesia.

-0-

NDBC NATIONAL EXPRESS BALITA

ABOT SA 60 MGA POLICE ang bagong nagpositibo sa Covid-19 kayat meron na ngayong 2,407 police officers na merong coronavirus.

MGA POLICE ang bagong nagpositibo sa Covid-19 kayat meron na ngayong 2,407 police officers na merong coronavirus. BREAKER

NALUGI ANG Philippine Health Insurance Corp. ng mahigit P153 billion dahil sa corruption mula 2013, ayon kay Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) official Greco Belgica.

Philippine Health Insurance Corp. ng mahigit P153 billion dahil sa corruption mula 2013, ayon kay Presidential Anti-Corruption Commission (PACC) official Greco Belgica. BREAKER

KAUTUSANG DAPAT gumamit ng barrier ang mga sakay ng motorsiklo ay isang kalokohan at impraktikal, ayon kay Senator Imee Marcos. Ito ay dagdag gastusin sa mga motorista na ngayon ay hirap na nga sa buhay dahil nawalan ng trabaho dulot ng sa pandemic.

gumamit ng barrier ang mga sakay ng motorsiklo ay isang kalokohan at impraktikal, ayon kay Senator Imee Marcos. Ito ay dagdag gastusin sa mga motorista na ngayon ay hirap na nga sa buhay dahil nawalan ng trabaho dulot ng sa pandemic. BREAKER

Sumadsad ng 16.5 porsiyento ang ekonomiya ng Pilipinas sa second quarter ng 2020 o mula Abril hanggang Hulyo, kasabay ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

ng 16.5 porsiyento ang ekonomiya ng Pilipinas sa second quarter ng 2020 o mula Abril hanggang Hulyo, kasabay ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic. BREAKER



-0-

ABROAD

AABOT SA 17 CONTAINERS na naglalaman ng medical supplies para sa COVID-19 response sa Lebanon ang nawasak dahil sa pagsabog na naganap sa pantalan sa Beirut.

Ayon sa WHO, kabilang sa mga nasirang suplay ay mga PPE sets at iba pang mga gamit.

Sa datos ng WHO, mayroon ding limang ospital sa Beirut ang naapektuhan ng pagsabog.

Tatlo sa mga ospital ang wasak na wasak at non-functional na, habang dalawa pa ang pArtially damaged.

Dahil sa pagkasira ng limang ospital, 500 bed capacity ang nabawas sa Beirut.

Ayon sa WHO, mahigit 5,000 katao na ang naitalang sugatan sa pagsabog at mahigit 130 dito ang nasa ICU.

-0-

SPORTS …………….

Posibleng masilayan sa aksyon si Filipino-American Zavier Lucero sa mga susunod na edisyon ng UAAP men’s basketball tournament.

Ito ay matapos mapa­ulat na apat na UAAP teams ang naghahangad na makuha ang 6-foot-5 swingman.

Kabilang sa mga nagnanais masungkit si Lucero ang reigning UAAP champion Ateneo de Manila University at De La Salle University.

Interesado rin sa serbisyo ni Lucero ang University of the Philippines at Adamson University.

Malalim ang karanasan ni Lucero sa collegiate basketball.