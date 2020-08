NDBC BIDA BALITA (AUG. 8, 2020)

HEADLINES:

1. 34 COVID patients, naka-recover sa Region 12; Sampung bagong kaso, naitala naman sa BARMM

2. Mga health worker ng CRMC, okay na at balik trabaho uli para alagaan ang mga may COVID at iba pang pasyente…

3. OPERATORS at drivers ng mga pampublikong sasakyan sa South Cotabato pabor sa “No Face Shield, No Ride” policy

4. DENR-12, humingi ng tulong sa Army at PNP, dahil ginugulo ng mga NPA ang National Greening Program sa Soccsksargen

5. Anim na katutubo na sumagip sa dalawang mga batang muntik ng Malunod sa Makilala, North Cotabato, pinapurihan ni Gov. Catamco; binigyan pa ng trabaho

6. PAGBUO NG TASK FORCE upang imbestigahan ang anomalya sa PhilHealth, ipinag-utos na ni P. Duterte, ayon kay Sec. Roque.

7. Pampasaherong eroplano mula Dubai, nag-crash sa India kagabi

ANG DETALYE NG MGA BALITA…

Local………………..

GOOD NEWS. Abot sa 34 na mga positibo sa sakit na Covid-19 ang naka-recover sa buong Soccsksargen region hanggang kagabi.

Batay ito sa situation report ng DOH-12 at ito ang single-day highest recovery record na naitala sa rehiyon.

Dahil ito, abot na ngayon sa 184 ang total number of patients na na ka-recover sa mga lalawigan ng North at South Catabato, Sultan Kudarat, Sarangani at mga lungsod ng Cotabato, Kidapawan, Tacurong, Koronadal at Gen. Santos.

Kabilang sa mga naka-recover ay ang 4-month old baby boy na taga Cotabato City.

Sa mga naka-recover, 23 ang taga Sarangani province, walo sa Sultan Kudarat, dalawa sa Cotabato City at isa sa South Cotabato.

Kagabi din, iniulat ng DOH-12 na merong apat na panibagong kaso ng virus infection. Dalawa sa mga ito ay taga Sarangani, at tig-isa sa Sultan Kudarat at South Cotabato.

Abot na ngayon sa 316 ang total recorded confirmed Covid-19 positive.

-0-

SA BANGSAMORO REGION, sampung kaso ng Covid-19 positive ang naitala hanggang kagabi, ayon sa Ministry of Health.

Dahil dito, meron nang 487 confirmed cases sa BARMM.

Kabilang sa mga baogn kaso ang isang 51 taong gulang na lalaki na taga Parang, Maguindanao. Naka-confine na ngayon sa Cotabato Regional and Medical Center ang pasyente, ayon kay Maguindanao provincial health chief Dr. Elilzabeth Samama,

Ayon kay Samama, naisagawa na ang contact tracing sa mga taong nakasalamuha ng payente. Sampu Sa kanyang mga immediate relative ay naka-14-day quarantine na din.

Inaalam ng Parang LGU kung paano nagkaroon ng Covid ang pasyente gayong wala naman itong travel history sa mga lugar sa bansa na mataas ang kaso ng Covid.

Samantala, kabilang di sa nagpositibo ay dalawang miembro ng Phil. Marines na nakatalaga sa Maguindanao. Sila ay may travel history sa Zamboanga kung saan mataas ang kaso ng Covid-19.

Sa mga bagong kaso, apat sa Maguindanao, apat sa Lanao del Sur, isa sa Basilan at isa sa Sulu.

Wala namang naitalang gumaling hanggang kahapon.

Marawi City at Lanao del Sur pa rin ang nangunguna sa may pinakamaraming nagpositibo sa bilang na 197; sunod ay ang Basilan at Lamitan City na merong 103, pangatlo ang Maguindanao na may 51, Sulu 12 at Tawi-Tawi-4.

-0-

Local……………………

MATAPOS ANG DALAWANG LINGGONG quarantine at isolation, ang mga nagpositibong nurse at medical worker ng Cotabato Regional and Medical Center ay gumaling na.

Sinabi ni CRMC chief Dr. Helen Yambao sa panayam ng NDBC Radyo Bida, na dahil diyan ay tinapos na din ang disinfection at decontamination procedures ng lahat ng departmento sa ospital.

Bukas na uli ang outpatient deparremtn, emergency, surgical, medical at pedia wards pero may mga pagbabago tulad ang bawal na sa hallway ang mga pasyente, isang pasyente, isang bantay lang, at wala munang visiting hours.

Upang hindi maulit ang infection sa mga health worker, sinabi ni Yambao na merong mga panibagong health protocols na ipatutupad ang mga nurse at doctors na nakakasalamuha ang mga pasyente, may Covid man o wala.

Maalalang isinara ang CRMC sa mga pasyente maliban na lang sa life threatening cases o emergency upang linisin ang ibat-ibang depatament ng pagamutan.

-0-

LOCAL....

BILANG BAHAGI ng kanilang corporate social responsibility, ang Cotabato Light and Power Company ay namigay ng medical supplies at protective gears sa mga frontliner ng Cotabato Regional and Medical Center at Cotabato City LGU.

Namigay din ang Cotabato Light ng pagkain sa Bahay Maria, ang home for the aged and the sick.

Ang mga tulong mula sa AboitizPower distribution utility ay tinanggap nina CRMC chief Dr. Helen Yambao at Cotabato City Adminsitrator Dr. Danda Juanday.

Noong nasa kasagsagan ng enhanced community quarantine sa lungsod ay namigay din ng bigas at iba pang pagkain ang Cotabato Light para sa mga mamamayan.

-0-

Local………………..

Palalawigin pa hanggang September 30 ng taong ito ang registration ng mga motorsiklo batay sa inilabas na kautusan ng Land Transportation Office o LTO region 12.

Base sa memorandum ng LTO, tanging may ending na 6, 7, and 8 ang plaka ng mga motorsiklo ang papayagang ma-extend ang rehistro at exempted sa hulihan.

Ito'y dahil na rin sa kasalukuyang nararanasan na pandemya at ang pagpapatupad ng minimum health standards sa pakikiharap sa mga kliyente ng LTO katulad ng physical distancing at iba pa.

-0-

LOCAL...

Tunay ngang “we heal as one” sa panahon ng pandemya at kalamidad na naranasan ng maraming mga mamamayan sa North Cotabato ngayon.

Kahit lamang sa mga simpleng pamamaraan ay tumutulong sa kapwa at ipinakita ang tunay na kabutihan at pagiging tunay na bayani.

Sa kasagsagan ng baha nitong huwebes ng gabi, ipinakita nina Cesar Pampangan, Nobenloi Laresa, Richard Cuenca, Julius Onto, Ramcis Damali at Anthony Angab ang kanilang katapangan sa pagluwas ng dalawang mga batang nalunod sa New Bulatukan River sa bayan ng Makilala.

Dahil dito, lubos siyang kinilala at hinangaan ng LGU sa pamumuno ni Mayor Armando Quibod at maging ng mga netizen na isang halimbawa ng pagkabayani sa katotohanang ang sakuna ay hindi namimili ng panahon, gayundin naman ang kahandaan ng kusang-loob na pagtulong sa mga nangangailangan.

Sa ulat ng LGU, bagama’t maari ng madaanan ng mga sasakyan ang New Bulatukan Bridge isinailalim pa rin ito sa "close monitoring" dahil sa tinamo nitong kasiraan dahil pa rin sa pagbaha.

Sa Barangay Rodero naman, nasira ang overflow bridge ng barangay at ang hanging bridge na lamang ang maaring daanan sa ngayon.

Samantala, personal namang binisita kahapon ni Cotabato Governor Nancy Catamco ang dalawang mga nakaconfine na bata sa isang ospital sa Kidapawan City.

Dala ang munting regalo at financial assistance para sa kanila. Magiging Job order employee naman na kawani ng PDRRMO rescuer team.

Patuloy namang nagpaalala ang mga otoridad lalo na sa mga nakatira sa low lying areas na maging mapagmatyag at agad na lumikas kung patuloy na makaranas ng malakas na ulan.

-0-

LOCAL...

Nasa 44Million pesos na proyekto ang pinondohan ng 20 percent Economic Development Fund ng Kidapawan City Government sa kasalukuyan. Ito’y kinabibilangan ng labing siyam na mga construction and improvement ng mga drainage at open canal projects sa iba’t-ibang bahagi ng Barangay Poblacion ang mga proyekto, ayon pa sa City Engineering Office na siyang nagpatupad ng mga nabanggit.

Layon ng proyektong na masolusyunan ang problema sa pag-apaw ng tubig at pagbaha sa panahon ng tag-ulan. Ipinasiguro ni City Mayor Joseph Evangelista na mapapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto sa kabila ng COVID-19 pandemic upang agad mapakinabangan ng mga mamamayan ng lungsod.

Pinakamalaki sa naturang mga proyekto ang improvement ng drainage canal sa panulukan ng Lopez at Quirino Street na nagkakahalaga ng mahigit sa limang milyong piso.

Php 44,612,974.01 ang kabuu-ang halaga ng labing siyam na construction at improvement ng drainage at open canal projects.

Abot sa halos apatnapung milyong piso ang inilaang pondo ng City Government para sa proyekto kung saan ay ipapatupad na ang 785 metro sa kasalukyan. Naudlot ang proyekto matapos magcommit ang mismong Department of Public Works and Highways na popondohan ang nasabing proyekto.

Dahil sa wala pang pinal na tugon ang DPWH hinggil dito, naghanap na lang ng paraan ang City Government para mapondohan ang Ninoy Aquino Road Concreting project mula sa 20% EDF.

Ang proyekto ay mula sa kanto ng Ninoy Aquino road at Quezon Boulevard, na tatawid sa hangganan ng City Overland Terminal , dadaan sa may Barangay Magsaysay, saka lalabas sa may harapan ng Colegio de Kidapawan.

-0-

LOCAL..

Mahigpit ngayong nagpapaalala ang lokal na pamahalaan ng Kidapawan sa lahat ng may-ari ng business establishment na sumunod sa itinakdang minimum health protocol sa pag-iwas sa Coronavirus Disease o COVID-19 sa lungsod.

Sa pinakuhuling datus na ipinalabas ng Compliance Monitoring team, 95 percent naman mula sa kabuuang essential at non-essential business establishments kabilang na ang mga government at private offices ay sumusunod sa nasabing kautusan.

Nakapaloob dito ang dapat na pagpapatupad ng prevrntive meaure tulad ng physical distancing ng mga kliyente at mismong empleyado, pagkakaroon ng thermal scanners para sa mga kliyenteng papasok, pagsusuot ng face mask, pagkakaroon ng hand sanitizers, foot bath at iba pang uri ng disinfection sa mga establisimento.

Matatandaang nasa 22 na mga establisyimento ang nasita ng Compliance Monitoring team habang apat sa mga ito ang nabigyan ng warning at maaring ipasasara kapag muling nakitaan ng paglabag. Hiling din ang kooperasyon ng mga mamamayan at kung may mga mamomonitori mang hindi sumusunod dito ay maaring etext o tawagan ang numerong 09105740540 kabilang na ang pangalan ng estbalisyemento, lokasyon at paglabag para sa agarang aksyon. Maari ring magsend ng reklamo pati na ang larawan sa official facebook page ng City Government of Kidapawan.

-0-

LOCAL...

Kabuuang 435,710-pesos na halaga ng school supplies at mga equipment ang na naiturn-over ni Tulunan Mayor Pip Limbungan katuwang ang Local School Board sa siyam na mga paaralan sa ilalim ng tatlong mga school district ng bayan.

Ito ay bilang bahagi ng paghahanda para sa gagawing ‘new normal’ schooling sa pagbubukas ng school year ngayong August 24. Mga gamit sa paaralan gaya ng mga desktop computer, mga laptop, DSLR camera, projector at 14 na mga TV sets ang naibahagi sa mga paaralan. Maliban sa mga nabanggit, nakatakda ring mamimigay ng mga bondpaper at ink ang LGU bilang tulong sa mga guro na gumagawa ng module dahil magiging modular ang modality sa pagtuturo.

Samantala, ayon kay Tulunan local school board focal person Denis Ortizo, abot sa siyam na milyong piso ang pondo ng lokal na pamahalaan ng bayan para sa sektor ng edukasyon. P3.4-million ay mula sa Special Education Fund at may karagdagang P5.6-million pesos naman mula sa programang Free Access and Mandatory Education Program to Increase Participation in Schools ng alkalde para sa taong 2020. Sa nasabing halaga, abot sa 2.4-million ay nailaan para sa paghahanda sa ‘new normal’ expenses para sa gagawing home-based at modular learning ng mga mag-aaral.

Samantala, ayon kay Ortizo, ang mahigit limang milyong natitirang pondo ay nakatakdang ilalaan sa iba pang mga programa sa bawat paaralan ng bayan na nakapaloob sa school improvement plan.

-0-

LOCAL..

Hiniling ng Department of Environment and Natural Resources o DENR 12 ang tulong ng militar at PNP sa pagpapatupad ng kanilang National Greening Program o NGP.

Paliwanag ni DENR 12 Regional Executive Director Felix Alicer, tutukan kasi ng NGP ngayong taon ang lalawigan ng North Cotabato. Ito ay matapos ideklara ng regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ELCAC ang nasabing lalawigan bilang prayoridad sa paglaban sa communist insurgency.

Sinabi ni Alicer na target ng kanilang NGP na makapagtanim ng mga puno sa 815 hectares na lupain sa North Cotabato na magbibigay ng kabuhayan sa mga komunidad. Kaugnay nito, ipinahayag naman ni DENR 12 Technical Services Division Chief Mama Samaon na dahil sa NGP lumawak ng limang porsyento ang forest cover sa region 12 sa nakalipas na limang taon.

Inaasahan din nila ayon kay Samaon ang pagtubo ng mas maraming mga puno sa forest land ng region 12 lima hanggang sampung taon mula ngayon. Ipinahayag ni Samaon na ang region 12 ay mayroong mahigit 900 thousand hectares na forest lands.

Nakakalat ang mga ito sa mga lalawigan ng South Cotabato, North Cotabato, Sultan Kudarat at Sarangani. Gayunpaman aminado naman si Alicer na para mapalawak pa ang forest land sa region 12 kailangan na matiyak na mabubuhay ang mga punong itinanim sa ilalim ng NGP.

Dinagdag nito na abot na sa mahigit 129 hectares ng lumpain ang natamnan ng mga puno sa region 12 sa pamamagitan ng NGP simula noong 2011. Sa ngayon ang DENR ay mayroong walong ektaryang tree plantation na pinangangalagaan sa ilalim ng NGP.

Sinabi din ni Alicer na ang pamahalaan ay naglaan ng limang libong piso sa pag-maintain ng kada ektarya ng lumapain sa ilalim ng greening program.

-0-

LOCAL...

Bawal nang sumakay sa kanilang mga van ang mga pasaherong walang face shield simula sa August 15. Ipinahayag ito ni Surallah Van Service Cooperative o SURVASCO Chairman Rodolfo Sologustua. Sa katunayan ayon kay Sologustua ngayon pa lamang ay pinalalahanan na nila ang kanilang mga pasahero sa utos na ito ng Land Franchising Regulatory Board o LTFRB.

Sinabi ni Sologustua na kapag may suot na face shield mas maibsan ang kanilang pangamba sa COVID-19 sa tuwing haharap sa kanilang mga pasahero. Dinagdag din nito na maging ang kanilang mga driver at konduktor ay pagsuutin din nila ng face shield.

Ayon kay Sologustua ngayon pa lamang ay mariin nang sumusunod sa protocol ang mga operator at driver ng Van sa Koronadal. Bago kasi sumakay sa mga van kailangan muna ng mga pasahero na mag-face mask at mag-alcohol ng kanilang mga kamay. Obligado din ayon kay Sologustua na magsuot ng gloves ang kanilang mga driver at konduktor.

Maging ang mga grupo ng tricycle drivers at operator sa Koronadal ay handa ring tumalima sa “No Face shield, No Ride” policy ng LTFRB. Ayon kay Koronadal United Tricycle Operators and Drivers Association o TODA President Jani Porras bawal ding sumakay sa kanilang mga tricycle ang mga pasaherong walang face shield.

Sinabi ni Porras na bagamat hindi kumportable sa nakararami ang pagsusuot ng face shield lalo na sa mga pampublikong sasakyan, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng nakararami sa COVID-19.

-O-

LOCAL...

Limitadong kapasidad ng mga testing center sa Gensan at iba pang lugar sa region 12 ang sanhi ng pagkaantala ng pag-release ng COVID-19 confirmatory test sa nasabing lungsod. Ipinahayag ito ni General Santos City Health Officer Dr. Rochelle Oco.

Sa katunayan ayon kay Oco, pinadadala na nila muli ang swab samples sa Southern Philippine Medical Center o SPMC sa Davao City. Sinabi ni Oco na dahil din ito sa kakulangan ng Polymerase Chain Reaction o PCR test cartridges. Ayon kay Oco nagamit na kasi ang 420 na cartridges na ipinadala ng Deaprtment of Health sa Gensan at Sarangani Province. Ang swab samples sa nasabing mga lugar ay pinoproseso noon sa COVID-testing center sa St. Elizabeth Hospital.

Base ito sa zoning of test na ipinatutupad ng DOH. Dinagdag ni Oco na limitado na rin ang testing capacity ng Cotabato Regional Medical Center sa Cotabato City at Dr. Arturo P. Pingoy Medical Center sa Koronadal City dahil din sa kakulangan sa PCR test cartridges.

Kaya ayon kay OCO wala silang pagpipilian pa kungdi ipadala ang swab specimen sa Davao City. Kaugnay nito, humiling naman ng pangunawa sa pagkaantala ng pagdating ng COVID-19 confirmatory test si Oco sa publiko lalo na sa mga COVID-19 patient at kanilang pamilya.

Aminado si Oco na bagama’t ikinadidismaya nila ang sitwasyon ngayon , pinabibilis na rin nila ang pag-release sa mga gumaling na COVID-19 patients.

-0-

LOCAL..

Nakapagtala ng 72 percent recovery ang mga COVID-19 patient sa lalawigan ng Sarangani. Ibig sabihin nito ayon kay Sarangani Governor Steve Chiongbian Solon gumaling na ang 46 sa 64 COVID-19 patients sa lalawigan.

Dinagdag din nito na walang bagong kaso ng COVID-19 sa Sarangani simula pa noong July 30. Gayunpaman ayon kay Solon hindi dahilan ito para maging kampante ang mga lokal na opisyal at target na maibalik ang zero COVID-19 case sa Sarangani.

Kaugnay nito sinabi naman ni Kiamba Mayor Danny Martinez na ikinatuwa nito ang pagaling ng lahat na sampung COVD-19 patients sa kanilang bayan. Ayon kay Martinez ang huling COVID-19 patient sa Kiamba na isang dalawang taong gulang na bata ay nakalabas na sa isolation facility.

Pero nilinaw nito na kailangan pa ng nasabing pasyente na sumailalim sa 14-day quarantine. Nanawagan naman si Solon sa mga mamamayan na sundin ang mga health protocol sa harap ng banta pa rin ng COVID-19. Binigyan diin nito na dapat ay isipin ng publiko ang kanilang hangarin sa pagkikipaglaban ang pag-zero case muli ng COVID-19 sa Sarangani.

-0-

LOCAL..

Nabigyan ng oral polio vaccine sa katatapos lang na Sabayang Patak Kontra Polio o SPKP ang 20,797 na mga bata na nasa limang taong gulang pababa sa Koronadal City. Ayon kay Koronadal City Acting Health Officer Dr. Edito Vego, ito ay 95 percent sa target nila noon na 21,931 beneficiary. Aminado si Vego na ito ay mas mababa sa 98 percent accomplishment na naitala sa malawakang oral polio vaccination noong Enero at Pebrero.

Pero ayon kay Vego ito ay malaki pa ring tagumpay sa gitna ng banta ng COVID-19. Sinabi ni Vego na maliban sa pinalawig, may mayroon din noong fix point para sa oral polio vaccination sa Koronadal kaya mas marami ang nabakunahan.

Kinumpirma ni Vego na sa dalawamput pitong mga barangay sa Koronadal nakapagtala ng pinakamataas na 119 percent accomplishment sa SPKP round 3 ang Barangay Esperanza. Voice Clip…si Koronadal Acting City Health Officer Dr. Edito Vego

-0-

Local…

MAHIGIT TATLONG LIBONG mga magsasaka sa dalawang bayan ng North Cotabato ang nakatakdang tumanggap ng Certificates of Land Ownership Awards mula sa Department of Agrarian Reform (DAR).

Mismong si DAR Secretary John Castriciones, bilang kinatawan ni P. Duterte ang mamimigay ng CLOA para 4,460 hectares of reservation areas sa University of Southern Mindanao (USM) at otabato Foundation College of Science and Technology (CFCST) in Arakan at President Roxas sa darating na August 25.

Sinabi ni DAR-North Cotabato Agrarian Reform Program Officer Engr. Reynaldo Anfone na ipamimigay ng DAR ang 3,286 CLOAS.

-0-

Local…

MAKIKIISA ang iba't ibang mga Indigenous People's group and communities sa Maguindanao sa pagdiriwang ng International Day of the World's Indigenous Peoples.

Sinabi ni Non-Moro Indigenous People's Youth Network Chairperson Edward Abelardo na naghanda sila ng iba't ibang mga aktibidad para sa mga katutubong Teduray-Lambangian at Manobo ngayong araw hanggang bukas sa mismong okasyon ng International Day of the World's Indigenous Peoples.

Gagawin aniya ang outreach mission, IP forum at iba pang mga aktibidad sa South Upi, Maguindanao katuwang ang South Upi LGU at iba pang stakeholders.

Si Abelardo ay nakapanayam ng DXMS Gandang Umaga Bida program at sinabi niyang pinakaproblema ng mg akatutubo sa BARMM ay ang agawan ng lupa.

-0-

NATIONAL NEWS………………….

IPINAG-UTOS NI P. Duterte ang pagbuo ng isang task force na kinabibilangan ng OMBUDSMAN, Commission on audit, Civil Service at iba pang ahensya ng pamahalaan para imbestigahan ang anomalya sa Philhealth.

SA kanyang press briefing, sinabi ni Presidential spokesperson Harry Roque na nagpalabas kahapon si P. Duterte ng memorandum para sa pagbuo ng investigation task force.

Tiniyak ni Roque na aaksyunan ito ng pangulo. Katunayan, nanggagala-iti sa galit ang president nang personal na iparating sa kanya ang usapin ng corruption.

-0-

Nanlumo ang Alliance of Concerned Teachers (ACT) Philippines sa ulat ng mga guro na wala pa ang modules na gagamitin nila sa pagtuturo sa pasukan.

Naapektuhan din umano ang modular learning preparations ng mga guro nang maibalik sa MECQ ang NCR at karatig lalawigan, ang mga lugar na may pinaka-maraming bilang ng mga mag-aaral sa 17 rehiyon.

Hanggang ngayon, dalawang lingo bago ang August 24 class opening, hindi pa available ang mga modules, ayon kay ACT Secretary General Raymond Basilio.

Anya, disappointed ang mga guro dahil wala pa silang nakikitang isa mang kopya ng modules hanggang ngayon kaya’t mapipilitan ang mga guro na gamitin na lamang ang activity sheets na ginamit sa 2019-2020 school year.

BILANG ng Covid-19 sa bansa, umaabot na sa 122,574; abot naman sa 66,852 ang nakarecover at 2,168 ang namatay

Dating Manila Mayor Alfredo Lim, nag positibo sa COVID-19, ngayon ay naka isolate sa isang ospital a Maynila.

MGA PUBLIC SCHOOL TEACHER umapela sa DepEd na irekomenda kay Pangulong Duterte na i-urong muna ang pagbubukas ng klase, na nakatakda sa Agosto 24. Sa halip gawin ito sa susunod na taon.

PRESYO NG face shield bilang tumaas matapos na ipag-utos ng pamahalaan ang paggamit nito habang sakay ng pampublikong sasakyaan. Dating presyo P50 lang, ngayon P100 o higit pa. Senator Imee Marcos, galit at hinamon ang DTI na kasuhan ang mga mapag-samantala.

Umakyat na sa apat na OFW ang nasawi habang 31 iba pa ang nasugatan sa nangyaring malakas na pagsabog sa Beirut, Lebanon.

-0-

BALITA ABROAD……………….

TINATAYANG 15 KATAO ANG sinasabing nasawi nang ang isang Air India Express flight ay bumagsak at nahati ang katawan Biernes ng gabi sa Southern state of Kerala ng India.

Masamang lagay ng panahon ang itinuturong dahilan ng aksidente, batay sa initial na pagsisiyasat.

Abot naman sa 123 katao ang nasugatan, 15 ay nasa seryosong kalagayan.

Ang Boeing 737 na eroplano ay may sakay na 191 katao, kabilang ang 10 mga sanggol, dalawang piloto at limang cabin crew.

Mula Dubai ang eroplano at nag-overshot sa airport sa paglanding sa Calicut International Airport alas 10 kagabi.

-0-

-0-

SPORTS …………….

Alam ni businessman at sportsman Manny V. Pangilinan ang pangangailangan ng mga top national athletes ng Pilipinas.

Dahil dito binigyan ng Manny V. Pangilinan Sports Foundation (MVPSF) ng pondong P1.5 milyon si Pinay weightlifter Hidilyn Diaz para sa kanyang training.

Labis labis naman ang pasasalamat ni Diaz na ngayon ay nagsasanay sa Kuala Lumpur, Malaysia.

“Malaking bagay para sa akin na nandiyan pa rin si MVP at tumutulong sa journey ko towards Tokyo 2021 Olympics,” ayon sa weightlifter na taga-Zamboanga City.

Iniurong ang 2020 Tokyo Games dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.